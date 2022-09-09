Опубликован Monocraft, открытый шрифт для программистов в стиле Minecraft

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|2.18, pfg21 (ok), 10:02, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кого еб...волнует читаемый он или не читаемый.
ты зацени апупенну дизигнерску фишку, едрить твои прикладные требования...
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|1.3, Жироватт (ok), 09:19, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эм? Не знаю таких, кто будет настолько в ссоре со своими глазами, чтобы писать на нем код. А вот последний скрин с рогулькой - в принципе то, что надо.
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|2.7, Аноним (1), 09:29, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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позволь я открою тебе тайную тайну — в гуёвых терминалах есть профили, можно создать отдельный для рогаликов с таким вот шрифтом
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|3.11, Жироватт (ok), 09:33, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я в курсе, дядя. Я просто удивляюсь тому, что этот шрифт подаётся не как "игровой для рогаликов", а как "открытый для программистов". И ведь кто-то поведется же, а потом будет проклинать опеннет, что глазики сжег.
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|2.9, Аноним (1), 09:30, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я видел скриншоты рабочих столов местных обывателей — после такого уже ничего не страшно
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|1.6, Аноним (6), 09:28, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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== и != выглядят отвратительно. в остальном никто не заставляет им пользоваться.
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|1.8, Онаним. (?), 09:30, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ужасное удолбищное нечто.
Даже самый первый СGA 8x8 шрифт был гораздо лучше.
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|2.17, Аноним (17), 09:53, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хмм
А покажешь?
Интересно стало что за ide что такой шрифт пойдет
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|3.19, Жироватт (ok), 10:02, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В майнкрафте, на редстоуне. Пишешь на табличках код, он хоба, интерпретируется редстоуновой машиной и <spoiler> спавнит контейнеры для девляпсов </spoiler>.
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|1.20, arisu (ok), 10:08, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну всё, terminus больше не нужен! и глаза тоже.
p.s.: и даже пример кривокода с ошибкой: соединяем две строки, забыли разделяющий пробел, слова слились. отличная иллюстрация к…
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|2.22, arisu (ok), 10:18, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто та аудитория, которая будет этим пользоваться?
ну пользуется же кто-то vscode, например. мало ли на свете ду…мающих людей.
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