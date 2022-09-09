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Опубликован Monocraft, открытый шрифт для программистов в стиле Minecraft

09.09.2022 09:12

Опубликован новый моноширинный шрифт Monocraft, оптимизированный для использования в эмуляторах терминалов и редакторах кода. Символы в шрифте стилизованы под оформление текста в игре Minecraft, но дополнительно доработаны для улучшения читаемости (например, переработан внешний вид похожих символов, таких как "i" и "l" ) и расширены набором лигатур для программистов, таких как стрелки и операторы сравнения. Исходные тексты шрифта распространяются под свободной лицензией SIL Open Font License 1.1, позволяющей неограниченно модифицировать шрифт, использовать его в том числе для коммерческих целей, печати и на сайтах. Для загрузки подготовлен набор в формате OpenType.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57756-monocraft
Ключевые слова: monocraft, font
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:17, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    баловство, под открытой лицензией
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:18, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Он же абсолютно нечитаемый...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:28, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому и бесплатный
     
  • 2.18, pfg21 (ok), 10:02, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кого еб...волнует читаемый он или не читаемый.  
    ты зацени апупенну дизигнерску фишку, едрить твои прикладные требования...
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 09:19, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эм? Не знаю таких, кто будет настолько в ссоре со своими глазами, чтобы писать на нем код. А вот последний скрин с рогулькой - в принципе то, что надо.
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 09:29, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    позволь я открою тебе тайную тайну — в гуёвых терминалах есть профили, можно создать отдельный для рогаликов с таким вот шрифтом
     
     
  • 3.11, Жироватт (ok), 09:33, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я в курсе, дядя. Я просто удивляюсь тому, что этот шрифт подаётся не как "игровой для рогаликов", а как "открытый для программистов". И ведь кто-то поведется же, а потом будет проклинать опеннет, что глазики сжег.
     

  • 1.4, ryoken (ok), 09:19, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то на такие ужасы на старых компах не насмотрелся что ли?
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 09:30, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я видел скриншоты рабочих столов местных обывателей — после такого уже ничего не страшно
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:28, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    == и != выглядят отвратительно. в остальном никто не заставляет им пользоваться.
     
  • 1.8, Онаним. (?), 09:30, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ужасное удолбищное нечто.
    Даже самый первый СGA 8x8 шрифт был гораздо лучше.
     
  • 1.10, Онаним. (?), 09:32, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вообще 2 uncursed cream pies этому господину.
     
  • 1.12, Жироватт (ok), 09:34, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет кириллицы, только аски. Фе.
     
  • 1.14, Иваня (?), 09:48, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично, пригодится для моей IDE, которую я сейчас разрабатываю.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 09:53, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хмм
    А покажешь?
    Интересно стало что за ide что такой шрифт пойдет
     
     
  • 3.19, Жироватт (ok), 10:02, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В майнкрафте, на редстоуне. Пишешь на табличках код, он хоба, интерпретируется редстоуновой машиной и <spoiler> спавнит контейнеры для девляпсов </spoiler>.
     

  • 1.16, Аноним (17), 09:53, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрел минуту - уже глаза заболели
     
  • 1.20, arisu (ok), 10:08, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну всё, terminus больше не нужен! и глаза тоже.

    p.s.: и даже пример кривокода с ошибкой: соединяем две строки, забыли разделяющий пробел, слова слились. отличная иллюстрация к…

     
  • 1.21, Аноним (21), 10:14, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто та аудитория, которая будет этим пользоваться?
     
     
  • 2.22, arisu (ok), 10:18, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто та аудитория, которая будет этим пользоваться?

    ну пользуется же кто-то vscode, например. мало ли на свете ду…мающих людей.

     

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