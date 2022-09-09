Опубликован Monocraft, открытый шрифт для программистов в стиле Minecraft

Опубликован новый моноширинный шрифт Monocraft, оптимизированный для использования в эмуляторах терминалов и редакторах кода. Символы в шрифте стилизованы под оформление текста в игре Minecraft, но дополнительно доработаны для улучшения читаемости (например, переработан внешний вид похожих символов, таких как "i" и "l" ) и расширены набором лигатур для программистов, таких как стрелки и операторы сравнения. Исходные тексты шрифта распространяются под свободной лицензией SIL Open Font License 1.1, позволяющей неограниченно модифицировать шрифт, использовать его в том числе для коммерческих целей, печати и на сайтах. Для загрузки подготовлен набор в формате OpenType.



