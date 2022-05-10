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Представлена вариативная гарнитура Roboto Flex, продолжающая развитие шрифта Roboto

10.05.2022 07:31

После около трёх лет разработки компания Google представила вариативную гарнитуру Roboto Flex. Гарнитура является дальнейшим развитием Roboto, шрифта используемого по умолчанию в платформе Android, который был создан с оглядкой на шрифты из семейства неогротесков, таких как Helvetica и Arial. Шрифт распространяется под свободной лицензий SIL Open Font License 1.1.

Главной особенностью вариативной гарнитуры является возможность гибкого изменения стилистических характеристик, например, можно менять настройки угла наклона, толщины, высоты, отступа и других параметров. Вместо отдельного описания каждого представления глифа, в вариативных шрифтах комбинации возможных вариантов задаются через определение delta-отклонений от базового глифа с получением результата при помощи интерполяции и экстраполяции. Это позволяет тексту быть настолько жирным, широким или узким, насколько нужно. Имеется поддержка кириллицы (среди основных дизайнеров шрифта Илья Рудерман, Юрий Остроменцкий и Михаил Струков).



  1. Главная ссылка к новости (https://material.io/blog/robot...)
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Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57159-roboto
Ключевые слова: roboto, font
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (-), 08:09, 10/05/2022 [ответить]  
    		• +5 +/
    > Представлена вариативная гарнитура

    Я думал что речь про хэндсфри с виртуальной реальностью, а тут фонты...

     
     
  • 2.9, YetAnotherOnanym (ok), 11:05, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хэндсфри с виртуальной реальностью

    Правильно - "с тангентой" :D

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:11, 10/05/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    Респект разрабам. Годно. Дайте два!
     
  • 1.4, timur.davletshin (ok), 08:13, 10/05/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    Your browser is not currently supported. Google Fonts works best on Chrome, Firefox, Edge and Safari.

    Да вроде с FF100 зашёл, но всё равно такая петрушка. VPN и отключение браузерных плугинов не помогли.

    P.S. https://github.com/googlefonts/roboto-flex/releases - тут лучше скачать, чем по ссылке из новости.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:06, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FF99 — зашёл, скачал без проблем.
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:45, 10/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Т.е. теперь можно конкурировать со шрифтами в Windows?
     
  • 1.7, lockywolf (ok), 09:49, 10/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    >Roboto, шрифта используемого по умолчанию в платформе Android

    А разве не Droid Sans?

     
  • 1.8, Аноним (8), 10:25, 10/05/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Мну и Майкрософтских шрифтов за глаза,очень няшно получается.
     

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