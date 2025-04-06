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Выпуск компилятора языка D 2.111

06.04.2025 07:29

Опубликован релиз DMD 2.111, эталонного компилятора для языка D. Код компилятора распространяется под свободной лицензией BSL (Boost Software License). Поддерживаются системы Linux, Windows, macOS и FreeBSD.

Язык D использует статическую типизацию, обладает синтаксисом, схожим с C/C++, и обеспечивает производительность компилируемых языков. Язык D также заимствует некоторые возможности динамических языков, полезные для повышения эффективности разработки и обеспечения безопасности. Например, имеется поддержка: ассоциативных массивов, косвенного определения типов, автоматического управления памятью, средств параллельного программирования, шаблонов, компонентов для метапрограммирования. Опционально доступен сборщик мусора. В программах на языке D можно использовать библиотеки на языке C, а также некоторые библиотеки на C++ и Objective-C.

Выпуск включает изменения за более чем полугодовой период, не вошедшие в релиз 2.110, который скорее являлся корректирующим и содержащим только исправления. Среди изменений в выпуске 2.111:

  • Добавлена функция профилирования времени сборки, включаемая через флаг "-ftime-trace" в компиляторе DMD. Компилятор LDC уже обладал этой функцией. Видео с руководством по использовании time-trace.
  • Флаг компилятора "-i" теперь корректно обрабатывает и файлы на языке Си.
  • В шаблонные миксины добавлена возможность использования синтаксиса присваивания: 
    
    mixin MyMixinTemplate!(Args) myName; // старый стиль
    mixin myName = MyMixinTemplate!(Args); // новый стиль
  • Для методов "extern(Objective-C)" теперь автоматически генерируются селекторы, даже если не указан аттрибут "@selector": 
    
   extern(Objective-C) 
   extern class NSObject {
       static NSObject alloc(); // Generates as "alloc"
       NSObject init(); // Generates as "init"
   }

   extern(Objective-C)
   class Fox : NSObject {
       bool fluffy;

       @property bool isFluffy() => fluffy; // "isFluffy"
       @property void isFluffy(bool value) { fluffy = value; } // "setFluffy:"

       void yip(int a) @selector("bark:") { // "bark:"
           // ...
       }
   
       void doSomething(int a, int b, int c) { // "doSomething:b:c:"
           // ...
       }
   }
  • Добавлено placement-выражение "new" для инициализации указанным значением (без GC). 
    
   struct S
   {
       float d;
       int i;
       char c;
   }
  ... 
   S s;
   S* p = new (s) S(3.14, 42, 'X'); // place new object into s
  • Новое ключевое слово "__rvalue", позволяющее реализовать move-семантику. Использовано для добавления библиотечных примитивов "move" и "forward".
  • Добавлен флаг "-preview=safer", при использовании которого все проверки применяемые в коде "@safe" включаются для всего кода, при этом трудно исправимые части (такие как вызов функций "@system") будут всё ещё разрешены в режиме Safer D.
  • Улучшена поддержка классов данных "ref" и "auto ref", которые теперь могут применяться к локальным, глобальных и статическим переменным. Параметры "auto ref" должны определяться только вместе.
  • Включён вывод ошибок для некоторых возможностей, имеющих статус устаревших. Среди них замена "delete" на "destroy", "проваливания" в многозначных "case", самоинициализация переменных.
  • Укороченный синтаксис для определения методов теперь можно использовать и в конструкторах: 
    
   struct Number 
   {
       int x;

       void vf(int);
       this(int x) => vf(x);
       this(float x) => this(cast(int) x);
   }
  • В runtime добавлены Windows-байндинги к BCrypt.
  • В стандартной библиотеке реализован импорт ODBC 4.0 и расширены методы работы с Unicode, версия которого была увеличена до 16.
  • Новый API для "std.sumtype", где появились три функции "has!T", "get!T" и "tryGet!T".
  • В пакетном менеджере dub исправлена ошибка с "cImportPaths".

Дополнительно можно отметить разработку ряда крупных проектов на языке D:

В области разработки игр (GameDev) развиваются несколько движков: HipremeEngine - кросс-платформенный движок, который помимо основных десктопных систем Windows/Linux/macOS поддерживает iOS/Android/Xbox/WebAssembly/PS Vita. Другой проект - Dagon, продолжает развитие 3D-движка с обширными возможностями графики.

В области графических библиотек, помимо OpenGL, развивается поддержку таких библиотек как SDL (включая 3 и 2 версии) и Sokol. Работа с графическими изображениями (decoding/encoding) развивается в пакете gamut, который умеет работать со множеством форматов. Есть поддержка как классических изображений PNG, JPEG и BMP, так и более современных JPEG-XL, QOI и QOIX.

Для построения графических пользовательских интерфейсов (GUI) сформирована новая экосистема библиотек gID, предоставляющая обвязки к многим библиотекам, основанным на GObject, включая полную поддержку GTK 3/4, Arrow/Parquet и Adw. Примеры и список входящих библиотек можно найти в репозитории. Также набирает популярность декларативный фреймворк Fluid, который подходит для применения в играх.

В области веб-разработки на RISC-V архитектуре продемонстрирована работа фреймворка Serverino. Этот минималистичный и производительный веб-фреймворк без других зависимостей может работать на очень слабых машинах, включая некоторые встраиваемые системы с небольшим объёмом памяти.

Продолжается развитие библиотеки для кукольной 2D-анимации в реальном времени - Inochi2D. Среди недавних новшеств проекта были представлены отдельные библиотеки управления памятью и собственный runtime, которые позволяют использовать многие возможности языка без сборщика мусора.

  1. Главная ссылка к новости (https://dlang.org/changelog/2....)
  2. OpenNews: Выпуск компилятора языка D 2.110
  3. OpenNews: Официальный компилятор языка D переведён в разряд свободного ПО
  4. OpenNews: Для языка D представлен runtime для программирования микроконтроллеров
  5. OpenNews: Поддержка языка D включена в состав GCC
  6. OpenNews: В компилятор LDC языка D добавлена поддержка WebAssembly
Автор новости: D_dev
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63029-dlang
Ключевые слова: dlang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:46, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А где С--?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 08:39, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С-- уже давно существует
     

  • 1.2, User (??), 07:47, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, т.е. за всё время так ничего реально используемого и не написали. И не "переписали".
     
  • 1.7, Карлос Сношайтилис (ok), 08:31, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Новое ключевое слово "__rvalue", позволяющее реализовать move-семантику
    > Добавлено placement-выражение "new" для инициализации указанным значением (без GC)

    Решили изобрести С++ заново?

     
     
  • 2.9, Аноним (-), 08:33, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Точнее увидев как плох C++ решили сделать заново хороший ООП язык с си подобным синтаксисом. Кого ужасает C++ переходите на D.
     
     
  • 3.10, анон (?), 08:38, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то заинтересовался D, но тогда у D не было своей GUI библиотеки и похоже нет и поныне так что осталось на уровне интереса.
     
     
  • 4.12, abu (?), 08:49, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2015 году уже были упоминания про gtkd и как писать там гуй. Или вы про другое?
     
  • 3.14, n00by (ok), 09:09, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, мастер метапрограммирования Александреску сбежал от экспертов, полагающих Си++ ООП языком.
     

  • 1.13, анон (?), 08:50, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть среда для быстрой разработки на С++ под названием ROOT. Там и твоя интерпретация, и gui.

    Есть также сборщик мусора для С++, boehm gc.

     

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