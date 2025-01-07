В среде рабочего стола Budgie 10.10 будет оставлена только поддержка Wayland

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|1.1, Аноним (1), 11:23, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выкидывают иксы, но при этом знают что у них нету паритета в функциональности апплетов со старым окружением на базе X11. Это неисправимо.
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|2.11, Аноним (-), 11:53, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Выкидывают иксы, но при этом знают что у них нету паритета в функциональности апплетов со старым окружением на базе X11. Это неисправимо.
Выкидывают лошадок, но при этом знают что у них нету паритета в функциональности "фыркать, кушать сахарок и гадить" по сравнению с авто!
Это неисправимо.
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|3.23, Аноним (-), 12:40, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Выкидывают лошадок, но при этом знают что у них нету паритета
> в функциональности "фыркать, кушать сахарок и гадить" по сравнению с авто!
> Это неисправимо.
Да что там. Если кому-то не хочется д@рьмо с конины чистить и иметь дело с коннозаводчиками с их загонами про породистость, а тут уже на конвейере массово гонят потребные авто - можно и потерпеть тот факт что иногда они ломаются, и даже что придется возможно вместо вон тех - механиков нанимать.
А в целом соотношение механиков, автозаводов и коннозаводчиков - предсказуемо перераспределилось. Хотя при сильном желании поездить на лошади можно и по сей день. Просто как основной транспорт оно - ну вот не.
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|2.24, pic (??), 12:42, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кодеров мало, а кто будет тянуть эту лямку, да ещё и патчить проблемы?
Лучше быстрее подтянуть функциональность. И они никому не должны, это не гном в продакшене.
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|2.33, Dzen Python (ok), 13:17, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Стильно. Модно. Молодёжно. Можно много лойсов на реддите получить. Звездочек на гитхабе. В портфолио вставить.
Смешно, однако виндовый гуй - GDI/GDI+ до сих пор есть основа UI даже в 11й винде, частично тянущая код как бы не с паскальной первой версии, но с 3.1/3.11 - точно. И что удивительно, никто от него отказываться не собирается, оно как иксы - просто работает.
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|2.12, eugener (ok), 11:54, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Готов уже.
Я регулярно проверяю на древних ноутах не лагает ли мышка когда проводишь над dash-to-dock.
Год-полтора назад перестала лагать на ноуте с мобильным селероном.
И вот сейчас новое достижение — дебиан трикси с gnome 47 на Atom N280 (32-бит) работает с wayland лучше чем с иксами ( https://imgur.com/a/6XgAo5x - скрин с 46-го гнома, но уже обновили до 47-го и стало ещё лучше).
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|3.13, Анонимный конь (?), 12:04, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тю! Фигово тэстируете. То звук в вайленд сессии пердит, не спрашивайте меня как это связано, то в мессенджере вилео кверхногам, то что то из приложений не работает или в трее что то не отражается , то кнопочка в стиме не нажимается, то смена dpi не работает, то масштаб может слететь когда трогаешь что то н связаное с ним, то языковая панель отрыгнет, то еще что и все это на фоне придожений шо все еще не пашут в вайленде...сырее вайленда только собсна баджи
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|4.21, soarin (ok), 12:32, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> То звук пердит, то в мессенджере вилео кверхногам, то что то из приложений не работает или в трее что то не отражается, то языковая панель отрыгне
вроде как обычный десктопный линукс и до Wayland
Сам стал использовать Wayland в 2023 году (ибо дефолт), разницы не заметил.
Единственное вот с Qt в Gnome что-то плохо, пришлось ставить qgnomeplatform-qt5
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|2.17, Аноним (17), 12:21, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он готов даже по строгим меркам энтерпрайза: в рхеле он дефолт.
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|2.22, Fracta1L (ok), 12:39, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я уже года три или четыре на Wayland (KDE), проблемы были поначалу, но из-за невидии, после перехода на amdgpu стало всё прекрасно.
Теперь на иксы смотреть не могу, какое оно всё лагучее, особенно в браузерах.
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|1.4, Bottle (?), 11:27, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну и дурдом. Желаю авторам проекта всего "наилучшего".
Каким ни было бы плохим "легаси", выбрасывать кучу софта из-за левых хотелок нельзя.
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|3.7, Аноним (7), 11:39, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Технонекрофилы почему-то хотят всех заставить этим пользоваться.
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|2.6, Аноним (7), 11:38, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот, чем меньше легаси, тем лучше. Меньше будет необьяснимых глюков.
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|1.8, Аноним (8), 11:48, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хозяин - барин. Пусть хоть на раст переписывают. Предпочитаю MATE и XFCE.
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|1.14, Анонимный конь (?), 12:11, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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На самом деле побрюзжал бы вообще на стабилизацию и развитие баджи. Ну какое развитие... В солусе баджи может так упасть что не поднимется. В убунду баджи ремикс стабильнее но все еще ... Гм.. Похоже на винду 10. Ну типа дофига дофига значков и настроек и аж в глазах от этого изобилия темнеет но ... Но все прибито гвоздями.если его не трогать как бы этим можно пользоваться и оно даж кажется прикольным и цельным. Но стоит захотеть как в кде настроить все на свете так плохеет от местных настроек разбросанных черти где и второй раз от того что бесполезно и порой откровенно криво как то... Даже ранний lxde не воспринимался так сыро... И в кде плавнее и тиринга меньше и в разы шустрее пк чем
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|1.19, Аноним (19), 12:26, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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С одной стороны, легаси выбрасывать плохо, а с другой, это ведь один из способов как подтолкнуть развитие вейланда. Признаю, способ чуть ли не худший, но вот откровенно, далеко ли продвинется дело, если вейланд пилят полтора землекопа, иксы еще столько же, а пользователи - стороняться вейланда и во многих сценариях предпочитают старые проверенные иксы
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|2.31, Dzen Python (ok), 13:10, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не приходило в голову, что иксы предпочитают как раз из-за "старые проверенные"?
И что, естественно, никому не нравится до сих пор нормальные явления в вяленом типа "мы асобенные, мы ниихатим принимать пратакалы де-факто в паддержку де-юре!11 Зато ми бишзапосные!11 Никакой бравузер не посдмотрит в соседнем акне какой филем ти смотрирешь!11"
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|3.36, Аноним (36), 13:26, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иксы предпочитают разные упортые прдлики на всяком старье.
Потому что они не получат никаких профитов от вяленого - железо все равно не тянет.
При этом у них даже честности признать нет, что иксы лагучее омно, где одна всплывающая менюшка может повесить тебе всю систему.
Ну и да, на безопасность им на###ть, как ты сам это написал.
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|4.37, Dzen Python (ok), 13:31, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну толсто, толсто. Попробуй потоньше.
А пока я просто наблюдаю за новостями с обгаживанием самой команды вяленого и прыгающих вокруг сектантов.
Что удивительно, но сектанты вэйленда и самого безапашного язычка в галактике очень похожи.
Кстати, чувак, какая безопастность, ты о чем - вяленый же не написан на очень ржавом, наиболее безапаштном во всех известных мультивселенных язычке и не дёргает боровов постоянно.
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|1.25, pic (??), 12:47, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странные люди, Wayland облизывают, а systemd у них в приоритетном чёрном списке.
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|1.29, xsignal (ok), 13:03, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Рабочий стол"... Виндусячья терминология какая-то, не удивительно, что отказались от исконно UNIXовской X Window System.
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|2.30, Аноним (32), 13:10, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего не было в нем юниксового - была помойка из легаси кода, ею и осталась.
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|1.35, Аноним (35), 13:26, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На Фряхе есть поддержка Вейданж? Если я к примеру захочу пропатчить Будгиё под Freebsd.
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