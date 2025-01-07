В среде рабочего стола Budgie 10.10 будет оставлена только поддержка Wayland

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:25, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это верно

2.10 , soarin ( ok ), 11:53, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так логично.

На двух стульях не усидишь.

2.11 , Аноним ( - ), 11:53, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Выкидывают иксы, но при этом знают что у них нету паритета в функциональности апплетов со старым окружением на базе X11. Это неисправимо. Выкидывают лошадок, но при этом знают что у них нету паритета в функциональности "фыркать, кушать сахарок и гадить" по сравнению с авто!

Это неисправимо.

3.23 , Аноним ( - ), 12:40, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Выкидывают лошадок, но при этом знают что у них нету паритета

> в функциональности "фыркать, кушать сахарок и гадить" по сравнению с авто!

> Это неисправимо. Да что там. Если кому-то не хочется д@рьмо с конины чистить и иметь дело с коннозаводчиками с их загонами про породистость, а тут уже на конвейере массово гонят потребные авто - можно и потерпеть тот факт что иногда они ломаются, и даже что придется возможно вместо вон тех - механиков нанимать. А в целом соотношение механиков, автозаводов и коннозаводчиков - предсказуемо перераспределилось. Хотя при сильном желании поездить на лошади можно и по сей день. Просто как основной транспорт оно - ну вот не.

2.24 , pic ( ?? ), 12:42, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кодеров мало, а кто будет тянуть эту лямку, да ещё и патчить проблемы?

Лучше быстрее подтянуть функциональность. И они никому не должны, это не гном в продакшене.

2.33 , Dzen Python ( ok ), 13:17, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Стильно. Модно. Молодёжно. Можно много лойсов на реддите получить. Звездочек на гитхабе. В портфолио вставить. Смешно, однако виндовый гуй - GDI/GDI+ до сих пор есть основа UI даже в 11й винде, частично тянущая код как бы не с паскальной первой версии, но с 3.1/3.11 - точно. И что удивительно, никто от него отказываться не собирается, оно как иксы - просто работает.

