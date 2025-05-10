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Назначен новый директор GNOME Foundation. В GNOME 49 видеопроигрыватель Totem заменят на Showtime

10.05.2025 12:01

Организация GNOME Foundation, курирующая разработку среды рабочего стола GNOME, представила нового исполнительного директора. Исполнительный директор отвечает за управление и развитие GNOME Foundation как организацией, а также за взаимодействие с советом директоров, консультативным советом (Advisory Board) и членами организации. Новым руководителем утверждён Стивен Деобальд (Steven Deobald), являющийся пользователем GNOME c 2002 года и имеющий опыт развития бизнеса, организации совместной разработки и управления открытыми проектами, такими как XTDB и Endatabas. На посту руководителя Стивен намерен повысить прозрачность процессов, улучшить взаимодействие участников проекта и обеспечить финансовую устойчивость организации.

До июля 2024 года пост исполнительного директора занимала Холли Миллион (Holly Million), обратившая на себя внимание разноплановым спектром интересов - от продюсирования документальных фильмов и написания картин до основания института шаманских искусств и занятий фитотерапией. После ухода Холли до избрания нового руководителя функции исполнительного директора временно взял на себя Ричард Литтауэр (Richard Littauer), активист сообщества SustainOSS, один из лидеров организации CURIOSS, менеджер по взаимодействию с сообществом организации Open Source Collective, участник разработки проектов Node.js и IPFS.

Дополнительно объявлено о решении включить в состав выпуска GNOME 49 видеопроигрыватель Showtime, который станет поставляться под именем GNOME Video Player и будет задействован по умолчанию вместо видеопроигрывателя Totem (GNOME Videos). Для желающих протестировать Showtime не дожидаясь осеннего релиза GNOME 49 подготовлен пакет в формате flatpak. Программа отличается минималистичным интерфейсом, отображаемым поверх содержимого и скрываемым во время просмотра. Поддерживаются типовые элементы управления, полноэкранный режим, изменение скорости воспроизведения, показ субтитров и создание скриншотов.



  1. Главная ссылка к новости (https://thisweek.gnome.org/pos...)
  2. OpenNews: Музыкальный проигрыватель Decibels принят в основной состав GNOME
  3. OpenNews: В Fedora 43 намерены удалить из репозитория пакеты для поддержки X11 в GNOME
  4. OpenNews: Организация GNOME Foundation сокращает персонал для снижения издержек
  5. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола GNOME 48
  6. OpenNews: GNOME Foundation покидает исполнительный директор
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63215-gnome
Ключевые слова: gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:16, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>Для желающих протестировать

    Может сами сперва протестируете прежде чем в дистрибутив пихать?

     
     
  • 2.2, blkkid (?), 12:19, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    гном не отвечают за сборку дистрибутивов, кроме их собственного gnome os, который существует только для тестирования

    ваш кэп

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:25, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может он уже за свой продукт хотя бы начнет отвечать?
     
     
  • 4.8, blkkid (?), 12:28, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они и отвечают? есть проблемы - иди на гитлаб, желательно или с предоставлением решения, или сразу с патчами, потому что бесплатного времени ни у кого нет

    или они должны телепатически отвечать?

     
     
  • 5.15, Аноним (15), 12:39, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты правда не понимаешь о чем речь или прикидываешься?
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:19, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    VLC by default
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:20, 10/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.5, Аноним (6), 12:24, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вон и попили донатики хомячков.
     
  • 1.7, Nochi (?), 12:27, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Может теперь Gnome станет удобнее, а не как максимальный минимализм, где док спрятан, где даже кнопок в окнах нет, зачем они так изменили философию, изначально было ведь.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:30, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > док спрятан

    Значительную часть времени пользователи работают с каким-нибудь приложением, а не запускают программы. Вот если бы пользователи 95% времени тыкали в кнопки на доке, а оставшиеся 5% собственно работали, тогда да, тогда док надо было бы показывать всегда.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:43, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да оставить консоль тогда, и всё. А то напридумывали — какие-то кнопки, треи, доки, вот это всё.
     
     
  • 4.20, prokoudine (ok), 12:45, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет никаких проблем поставить какой-нибудь dash-to-panel и сделать его хоть всегда видимым, хоть автоскрывающимся. Пользуюсь много лет, брат жив.
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:44, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть остальную часть времени принято страдать?
    Зачем тогда вообще de нужно?
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 12:50, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё так, и приставленный куратор из Gnome Foundation ещё бъёт розгами, чтобы сильнее страдалось. Рядом стоит второй куратор с наганом, и следит, чтобы вдруг пользователь ненароком не поставил другое ДЕ. Только так и пользуются, а вы как думали?
     
  • 4.23, prokoudine (ok), 12:50, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То есть остальную часть времени принято страдать?

    Остальную часть времени принято работать.

    > Зачем тогда вообще de нужно?

    Панель/док — это ещё не весь DE.

     
  • 2.10, prokoudine (ok), 12:31, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > где даже кнопок в окнах нет

    Есть сворачивание, разворачивание, закрытие. Сколько ещё кнопок надо?

     
     
  • 3.14, Анонаст (?), 12:38, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть сворачивание, разворачивание, закрытие.

    Которые тоже не особенно нужны, проще нажать Meta+H чем тыкать к кнопки

     
     
  • 4.17, Аноним (22), 12:44, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сворачивание окон В Гноме в принципе никогда почти не пригождается, а если и да, то это сигал, что устроил свалку из приложений и пора бы её разнести по воркспейсам
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:37, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы им менять свою парадигму? Потому что вместо шамана взяли какого-то бизнесмена? Я не думаю что он отвечает за дизайн. А вот открывать фонды для распила грантов и договора с гуглами и майками на рекламу в гномощели эти "бизнесмены" вполне умеют.
     

  • 1.11, Аноним (15), 12:37, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кровати переставляют
     
  • 1.13, BlackRot (ok), 12:37, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит красиво. Хочу такой в KDE
     
  • 1.18, Аноним (18), 12:44, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >являющийся пользователем GNOME c 2002 года

    В 2002 году был нормальный GNOME.

     
  • 1.21, Аноним (21), 12:47, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не понимаю эту "мышиную возню" с видео-плеерами, есть же mpv - он близок к идеалу
     
  • 1.24, Аноним (24), 12:58, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никакой стабильности.
     

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