Назначен новый директор GNOME Foundation. В GNOME 49 видеопроигрыватель Totem заменят на Showtime

2.9, Аноним (9), 12:30, 10/05/2025
> док спрятан
Значительную часть времени пользователи работают с каким-нибудь приложением, а не запускают программы. Вот если бы пользователи 95% времени тыкали в кнопки на доке, а оставшиеся 5% собственно работали, тогда да, тогда док надо было бы показывать всегда.

3.16, Аноним (16), 12:43, 10/05/2025
Да оставить консоль тогда, и всё. А то напридумывали — какие-то кнопки, треи, доки, вот это всё.

4.20, prokoudine (ok), 12:45, 10/05/2025
Нет никаких проблем поставить какой-нибудь dash-to-panel и сделать его хоть всегда видимым, хоть автоскрывающимся. Пользуюсь много лет, брат жив.

3.19, Аноним (19), 12:44, 10/05/2025
То есть остальную часть времени принято страдать?

Зачем тогда вообще de нужно?

4.22, Аноним (22), 12:50, 10/05/2025
Всё так, и приставленный куратор из Gnome Foundation ещё бъёт розгами, чтобы сильнее страдалось. Рядом стоит второй куратор с наганом, и следит, чтобы вдруг пользователь ненароком не поставил другое ДЕ. Только так и пользуются, а вы как думали?

4.23, prokoudine (ok), 12:50, 10/05/2025
> То есть остальную часть времени принято страдать?
Остальную часть времени принято работать.
> Зачем тогда вообще de нужно?
Панель/док — это ещё не весь DE.

2.10, prokoudine (ok), 12:31, 10/05/2025
> где даже кнопок в окнах нет
Есть сворачивание, разворачивание, закрытие. Сколько ещё кнопок надо?

3.14, Анонаст (?), 12:38, 10/05/2025
> Есть сворачивание, разворачивание, закрытие.
Которые тоже не особенно нужны, проще нажать Meta+H чем тыкать к кнопки

4.17, Аноним (22), 12:44, 10/05/2025
Сворачивание окон В Гноме в принципе никогда почти не пригождается, а если и да, то это сигал, что устроил свалку из приложений и пора бы её разнести по воркспейсам

2.12, Аноним (12), 12:37, 10/05/2025
С чего бы им менять свою парадигму? Потому что вместо шамана взяли какого-то бизнесмена? Я не думаю что он отвечает за дизайн. А вот открывать фонды для распила грантов и договора с гуглами и майками на рекламу в гномощели эти "бизнесмены" вполне умеют.