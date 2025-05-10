Назначен новый директор GNOME Foundation. В GNOME 49 видеопроигрыватель Totem заменят на Showtime

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|1.1, Аноним (1), 12:16, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>Для желающих протестировать
Может сами сперва протестируете прежде чем в дистрибутив пихать?
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|2.2, blkkid (?), 12:19, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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гном не отвечают за сборку дистрибутивов, кроме их собственного gnome os, который существует только для тестирования
ваш кэп
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|4.8, blkkid (?), 12:28, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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они и отвечают? есть проблемы - иди на гитлаб, желательно или с предоставлением решения, или сразу с патчами, потому что бесплатного времени ни у кого нет
или они должны телепатически отвечать?
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|1.7, Nochi (?), 12:27, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Может теперь Gnome станет удобнее, а не как максимальный минимализм, где док спрятан, где даже кнопок в окнах нет, зачем они так изменили философию, изначально было ведь.
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|2.9, Аноним (9), 12:30, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> док спрятан
Значительную часть времени пользователи работают с каким-нибудь приложением, а не запускают программы. Вот если бы пользователи 95% времени тыкали в кнопки на доке, а оставшиеся 5% собственно работали, тогда да, тогда док надо было бы показывать всегда.
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|3.16, Аноним (16), 12:43, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да оставить консоль тогда, и всё. А то напридумывали — какие-то кнопки, треи, доки, вот это всё.
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|4.20, prokoudine (ok), 12:45, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет никаких проблем поставить какой-нибудь dash-to-panel и сделать его хоть всегда видимым, хоть автоскрывающимся. Пользуюсь много лет, брат жив.
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|3.19, Аноним (19), 12:44, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть остальную часть времени принято страдать?
Зачем тогда вообще de нужно?
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|4.22, Аноним (22), 12:50, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё так, и приставленный куратор из Gnome Foundation ещё бъёт розгами, чтобы сильнее страдалось. Рядом стоит второй куратор с наганом, и следит, чтобы вдруг пользователь ненароком не поставил другое ДЕ. Только так и пользуются, а вы как думали?
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|4.23, prokoudine (ok), 12:50, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> То есть остальную часть времени принято страдать?
Остальную часть времени принято работать.
> Зачем тогда вообще de нужно?
Панель/док — это ещё не весь DE.
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|2.10, prokoudine (ok), 12:31, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> где даже кнопок в окнах нет
Есть сворачивание, разворачивание, закрытие. Сколько ещё кнопок надо?
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|3.14, Анонаст (?), 12:38, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть сворачивание, разворачивание, закрытие.
Которые тоже не особенно нужны, проще нажать Meta+H чем тыкать к кнопки
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|4.17, Аноним (22), 12:44, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сворачивание окон В Гноме в принципе никогда почти не пригождается, а если и да, то это сигал, что устроил свалку из приложений и пора бы её разнести по воркспейсам
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|2.12, Аноним (12), 12:37, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего бы им менять свою парадигму? Потому что вместо шамана взяли какого-то бизнесмена? Я не думаю что он отвечает за дизайн. А вот открывать фонды для распила грантов и договора с гуглами и майками на рекламу в гномощели эти "бизнесмены" вполне умеют.
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|1.18, Аноним (18), 12:44, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>являющийся пользователем GNOME c 2002 года
В 2002 году был нормальный GNOME.
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|1.21, Аноним (21), 12:47, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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не понимаю эту "мышиную возню" с видео-плеерами, есть же mpv - он близок к идеалу
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