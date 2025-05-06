В GNOME SDK добавлена поддержка языка построения интерфейсов Blueprint

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|1.1, th3m3 (ok), 12:09, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это тот самый Blueprint из Unreal Engine или какой-то другой?
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|3.7, нейм (?), 12:46, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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Гномам бы переименоваться тогда, в что-то ближе к гному и гтк по неймингу
Glueprint например. Очень говоряще для их интерфейсов
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|2.15, myster (ok), 13:47, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У нас предпочитают не переводить названия, но в английском это слово звучит совершенно заурядно: "чертех, проект, план". Причем с долей грусти, потому что слово "blue" синоним слова "грусть".
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|3.50, Смузихлеб забывший пароль (?), 18:33, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну тут уж хз. Исходно это вроде бы как было названием копий исходного чертежа методом цианотипии. Копии с ЧБ как раз получались бело-синими
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|2.23, Аноним (23), 14:52, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Копия, репродукция технического чертежа, полученная с помощью контактной печати на светочувствительной бумаге. При производстве таких копий использовались два метода, цианотипия и позже, в основном заменившая её, диазотипия. Развиваясь, оба метода существенно изменялись в части химического процесса, подготовки носителя и рабочих процессов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синька_(копия_чертежа)
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|2.32, Аноним (14), 16:37, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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После выхода Windows 10, мне все меньше нравится Windows. Но насамом деле после выхода Windows 8.
Тепеоюрь же мне все меньше нравится Linux, Cannonical. Смотря на жонглирования всеми этими псевдоновыми фичами. В то же время разнообразие дистрибутивов однодневок.
Должна быть ОС, поставил и забыл.
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|4.71, Аноним (71), 19:22, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В последнее время напоминает о себе, когда ругается на версии программ, которые уже не поддерживаются ею.
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|3.72, Аноним (71), 19:26, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Должна быть ОС, поставил и забыл.
Внезапно это... мак. Только не хакинтош, а именно мак. Даже миграция между устройствами делается одним кликом, абсолютно все настройки переносятся, как и данные. Но дорого, да.
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|3.81, Аноним (81), 20:20, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Должна быть ОС, поставил и забыл.
Абсолютно точно. Потому глубоко внутри для себя определил: есть одна толковая ОС rpm-based, есть одна толковая deb-based. Всё остальное, даже если оно фрагментарно гениальное, — от лукавого.
Да, поставил, обновляешься раз в полгода и не думаешь, что там под капотом.
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|2.34, Аноним (14), 16:43, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все эти Bloatware, Телеметрии.
Какой то непонятный непонятно кому нужный софт.
Они бы еще, Obs Studio, с Zoom om, пихали бы, а может и есть такое.
Это же как нужно ненавидеть пользователя, чтобы такое пихать.
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|3.37, Аноним (37), 17:38, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да это капец, как же всем надоели эти рекламные приложения, да и ещё и рекламу дабовляют...
Скоро дойдёт до того, что пользователь будет покупать ОС, платить подписку на неё, и в ней же будет показываться реклама и устанавливаться рекламные приложения. А права супер пользователья будут предлагаться как внутренняя покупка.
Самое слабой с платной отпиской (как делал Adobe)
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|1.2, Аноним (2), 12:10, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну и чем это лучше designated initializers в Си? Точно так же можно описать структурку указав только нужные поля. Или дерево структурок, описав весь UI.
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|2.6, Аноним (6), 12:41, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ну и чем это лучше designated initializers в Си?
При чем здесь С вообще?
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|4.13, Аноним (13), 13:43, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так надо сказать об это ребятам! А то они поди не знают, и потому изобретают то UI-файлы с XML, то этот Blueprint.
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|5.41, Аноним (2), 17:58, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и что, лучше стало? Все прогрессивные UI фреймворки, на которых пишут для бизнеса, ушли в описание UI кодом на том же ЯП, что и логика программы - Flutter, React, Compose, Swift UI и другие.
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|2.9, Аноним (9), 13:03, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все можно. Вопрос лишь в том, будет ли это удобно. Гуй лучше всего выражается в специально созданных для него языках.
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|1.3, Rezzet (??), 12:16, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Как сделать свой кривой QML. В целом конечно прогресс, но можно было и синтаксис получше сделать.
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|4.59, Пишу с коры дуба (?), 18:42, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А без этого г#вн@ сейчас уже никуда. Вот захочешь ты написать бота на паскале или на коболе для телеграма, а на те... оно в json выдаёт ответы. Вроде православный xml дропнули.
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|2.18, Аноним (18), 14:10, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Как сделать свой кривой QML. В целом конечно прогресс, но можно было
> и синтаксис получше сделать.
Не люблю QML, классические Qt-шные виджеты как-то привычнее и проще, но видимо придется переползать, так как классические не развиваются и под ведройдом смотрятся больно инородно...
Теперь такое будет у всех...
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|3.61, Пишу с коры дуба (?), 18:46, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> классические Qt-шные виджеты как-то привычнее и проще
А ещё проще трупо-поскаль со своим turbo vision! Но если серьезно, самое простое что я видел это delphi, и firemonkey даже помощнее будет всех этих qt.
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|4.73, Аноним (73), 19:43, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Делфи был хорош, да. Но проприетарщина и вин-онли.
Для быстрого тяп-ляп есть лазарь - и компилится на лету и ресурсов не жрет и переносимость хорошая... одна беда - паскаль :)
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|5.75, Аноним (71), 19:52, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> лазарь
Эмм, нет. Тормозная хрень с вырвиглазным UI/UX в отличии от делфи, к тому же делфи бесплатен, даже кряк не надо качать. И кроссплатформу умеет. Под мак, андроид.
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|6.77, Аноним (73), 19:56, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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под ведройд и лазарь умеет - правда так себе, но умеет
> Тормозная хрень
как только ты свою дельфю запустить на 3 пне, так и приходи рассказывать какой лазарь тормозной... а последний лазарь и на 3 пне летает...
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|1.11, Аноним (11), 13:25, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Когда уже gtk5, программами на предыдущей версии пользоваться невозможно, нужно переписывать, запусктся по 10 секунд и медленные до невозможности.
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|2.20, prokoudine (ok), 14:39, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–19 +/–
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> запусктся по 10 секунд и медленные до невозможности.
Ничего, скоро из ядра вынесут i486, ты поживёшь на старом ядре ещё лет десять, ну а там, глядишь, наконец-то проапгрейдишься.
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|3.24, Аноним (24), 14:52, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так... Pentium, Pentium-MMX, Pentium-II, Pentium-III, ... Фух, до Core 2 Duo не скоро доберутся :)
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|2.30, Аноним (30), 16:02, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Каждый разработчик интерфейсов дожен выучить наизусть все контролы с их свойствами у пары десятков фреймворков. Чтобы не стоять на месте, учи каждый месяц новый фреймворк. Как только чувствуешь, что начинаешь путать названия контролов или их свойств, обязательно начни изучать сначала. Если во время изучения все фреймворки кончились, напиши свой.
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|1.39, Аноним (39), 17:56, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сегодня был сделан лексер Blueprint для редактора CudaText.
На здоровье.
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|2.46, АнтиВата (?), 18:18, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> CudaText
Это та поделка на турпопаскале которая таки пришла к успеху? :D
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|1.54, Смузихлеб забывший пароль (?), 18:37, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> с использованием библиотеки GTK4
Удивительно своевременно
> Благодаря читаемому синтаксису формат Blueprint
> позволяет обойтись без применения специализированных
> визуальных редакторов интерфейса
В общем, для создания/редактирования интерфейсов визуального редактора можно не ждать. Отлично, просто замечательно. Удивительно, что ещё сам код разметки не в консоли надо вводить
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|1.79, Аноним (79), 20:04, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сделали DSL для интерфейсов, потом сделают DSL для ещё чего-нибудь, а Mach и Matchmaker в хурде так и стоит без биндингов.
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