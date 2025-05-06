В GNOME SDK добавлена поддержка языка построения интерфейсов Blueprint

В состав предлагаемого проектом GNOME инструментария для разработки приложений (GNOME SDK) включён компилятор blueprint-compiler, позволяющий использовать для определения интерфейса приложений разметку Blueprint. Поддержка Blueprint в GNOME SDK даст возможность применять данный язык описания интерфейса в приложениях GNOME без ручной установки дополнительных зависимостей. В настоящее время Blueprint добавлен в ночные сборки GNOME SDK и войдёт в состав релизов, начиная с осеннего выпуска GNOME 49.

Blueprint упрощает создание интерфейса с использованием библиотеки GTK4 и отличается задействованием простого декларативного синтаксиса, повторяющего модель виджетов GTK, поддерживающего типовые шаблоны, типы и обработчики. В отличие от формата ui-файлов GTK в Blueprint не применяется разметка XML, которая воспринимается как перегруженная и неудобная для редактирования вручную.

Для интеграции с интегрированными средами разработки и редакторами кода предоставляется LSP-сервер (Language Server Protocol), который можно использовать для подсветки, анализа ошибок, вывода подсказок и автодополнения кода. Поддержка Blueprint уже встроена в GNOME Builder и доступна в форме плагинов для Vim, GNU Emacs и Visual Studio Code. Имеется утилита для упрощения портирования определений интерфейса из XML в Blueprint.

Благодаря читаемому синтаксису формат Blueprint позволяет обойтись без применения специализированных визуальных редакторов интерфейса. При этом Blueprint не требует внесения изменений в GTK и позиционируется как надстройка, компилирующая разметку в штатный для GtkBuilder формат XML. Функциональные возможности Blueprint полностью соответствуют GtkBuilder, отличается лишь метод представления информации. Код инструментария написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3.