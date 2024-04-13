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Выпуск Cambalache 0.90, инструмента для разработки GTK-интерфейсов

13.04.2024 10:47

Опубликован релиз проекта Cambalache 0.90, развивающего инструмент быстрой разработки интерфейсов для GTK 3 и GTK 4, использующий парадигму MVC и философию первостепенного значения модели данных. В отличие от Glade в Cambalache предоставляется поддержка ведения нескольких интерфейсов пользователя в одном проекте. Код написан на Python и поставляется под лицензией LGPLv2.1. Для установки доступен пакет в формате flatpak.

Cambalache не зависит от GtkBuilder и GObject, но предоставляет модель данных, соответствующую системе типов GObject. Модель данных может импортировать и экспортировать разом несколько интерфейсов, поддерживает объекты, свойства и сигналы GtkBuilder, предоставляет стек отката операций (Undo / Redo) и возможность сжатия истории команд. Для генерации модели данных из gir-файлов предоставляется утилита cambalache-db, а для генерации классов GObject из таблиц модели данных - утилита db-codegen.

Интерфейс может генерироваться на базе GTK 3 и GTK 4, в зависимости от определённой в проекте версии. Для обеспечения поддержки разных веток GTK формирование рабочей области осуществляется с привлечением бэкенда Broadway, позволяющего отрисовывать вывод библиотеки GTK в окне web-браузера. Основной процесс Cambalache предоставляет обвязку на базе WebKit WebView, в которой при помощи Broadway транслируется вывод из процесса Merengue, который непосредственно занимается отрисовкой интерфейса, создаваемого пользователем.

В новой версии осуществлён перевод интерфейса пользователя Cambalache на библиотеку GTK 4. Каталог виджетов обновлён для GNOME SDK 46. Расширены возможности, связанные с привязкой действий к элементам контекстного меню и переводом всплывающих подсказок к кнопкам. Присвоение номера 0.90 после версий 0.1x объясняется приближением к готовности выпустить релиз Cambalache 1.0.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/xjuan/...)
  2. OpenNews: Выпуск Cambalache 0.10, инструмента для разработки GTK-интерфейсов
  3. OpenNews: Представлен Cambalache, новый инструмент разработки GTK-интерфейсов
  4. OpenNews: Завершено портирование GIMP на GTK3
  5. OpenNews: В GTK добавлены новые движки отрисовки для OpenGL и Vulkan
  6. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.14 с новыми движками для OpenGL и Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60981-cambalache
Ключевые слова: cambalache, ide, gtk, gnome
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:08, 13/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    MVC ... А ViewModel когда появится?
     

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