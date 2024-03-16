Выпуск библиотеки Libadwaita 1.5 для создания интерфейсов в стиле GNOME

|
|1.6, Аноним (6), 11:51, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Всё какое-то слишком громоздское, неприятное, детское. Не научились они ещё интерфейсы делать. Надо брать пример с Эпла.
|
|
|
|2.19, Аноним (19), 12:25, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
>Надо брать пример с Эпла
>Чистая прибыль Apple за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года, составила $96,9 млрд.
|
|2.36, Аноним (36), 13:25, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Возьми да сделай. Нытье про интерфейсы с конца 2000-х что там Qt и GNome не такой.
А по факту никто особо не пытаеться даже.
|
|1.7, Аноним (4), 11:53, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
тут многие плюются от этой новой гномовской линии партии, но надо отдать ей должное, свой шарм у неё есть
но я бы лично хотел что бы они поддерживали всё-таки два варианта, грубо говоря, GTK2 и 40, исходя из метода ввода (клава-мышь или сенсор), а не бессмысленно унифицировали
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 12:07, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Главная прелесть гтк2 в том, что программы с ним неотличимы от программ на куте по своим виду и возможностям. Тут и буфер выделения будет работать, и мидлклик, и хоткеи, а уж файловые диалоги восхитительны. А вот с остальными гтк каждая программа будет багована по-своему и везде собственный неоднородный вид. Ещё и тему оформления не поменять, невидимый текст постоянно всюду. В особенности в гткшном фф на стандартных темах, годами не исправляют (в хромоподелках нормально почему-то).
|
|1.9, Тфьу (?), 12:03, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Когда я вижу эти новомодные интерфейсы, не покидает ощущуние, что на дизайнеров наложено проклятие фараонов, и их руки растут из мягкого места
|
|
|
|
|
|3.15, Аноним (15), 12:19, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вручную править реестр в офтопике круче?
Что gconf, что regedit.exe. Два стула.
|
|2.42, Klizma (?), 13:32, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда я читаю подобные высказывания, не покидает ощущение, что некоторые навсегда застряли в перфокартах и до сих пор используют их для обслуживания мягкого места.
|
|
|
|2.18, Аноним (25), 12:24, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что то, что то, оба вызывают чуйство - разжырелые, не в ту степь деланые "фреймворки".
Ну gtk2 страшен, но быстр, чего его забросили?
А альтернатив как-то не особо видно.
|
|2.24, Аноним (15), 12:33, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> топовый фреймворк, на голову выше тех же кутей
libadwaita... топовый фреймворк... выше на голову тех же кутей...
Экспертиза подъехала.
|
|1.16, Аноним (17), 12:22, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Мобильный материал дизайн от гугла на десктопе смотрится лучше чем гном на десктопе.
|
|1.20, n00by (ok), 12:26, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В отличие от традиционных диалогов, которые размещаются в отдельных окнах,
> новые диалоги формируются на стороне клиента, отрисовываются внутри
> существующих окон и не могут выходить за пределы родительского окна.
"Во всех ОС Microsoft Windows открытое модальное окно полностью блокирует взаимодействие с родительским окном, в том числе не позволяя изменить его размеры, переместить в другое место на экране или свернуть. В некоторых случаях из-за недоработок программного обеспечения, модальные окна при переключении задач могут оказаться позади родительского окна, из-за чего какое-либо взаимодействие с программой становится невозможным. "
|
|
|
|2.26, Аноним (15), 12:38, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> В отличие от традиционных диалогов, которые размещаются в отдельных окнах,
>> новые диалоги формируются на стороне клиента, отрисовываются внутри
>> существующих окон и не могут выходить за пределы родительского окна.
> "Во всех ОС Microsoft Windows открытое модальное окно полностью блокирует взаимодействие
> с родительским окном, в том числе не позволяя изменить его размеры,
> переместить в другое место на экране или свернуть. В некоторых случаях
> из-за недоработок программного обеспечения, модальные окна при переключении задач могут
> оказаться позади родительского окна, из-за чего какое-либо взаимодействие с программой
> становится невозможным. "
особенно хороша эта фича, когда тебе в момент заполнения модального окна необходима инфа с родительского. одна из самых [здесь мат] "фич", которые гном-овцы переняли. впрочем, там всё у них так.
|
|
|
|3.40, Аноним (36), 13:29, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ... в момент заполнения модального окна необходима инфа с родительского
Помоему тут не только дело в модальном окне, но и в ущербном дизайне приложения.
|
|
|
|4.48, Аноним (15), 13:44, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> ... в момент заполнения модального окна необходима инфа с родительского
> Помоему тут не только дело в модальном окне, но и в ущербном
> дизайне приложения.
Родительское окно может понадобиться по туевой хучу причин. Если Gnome HYIG это запрещает, то в топку этот HYIG, и гном.
|
|
|
|
|
|3.29, selishii (ok), 12:55, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Эксперта ответ! Самыми эффектными были Emerald-Compiz темы. Даже красивее мака, и почти такие же красивые как виста, но намного раньше.
|
|
|
|
|
|
|
|5.39, Аноним (15), 13:28, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я автор, я так вижу :-)
toucher. коммитишь в devuan? как понимать чейнджлог?
|
|3.37, Аноним (37), 13:26, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зря сделал горизонтальную метку по центру скроллбара в GTK3. Она при прокрутке через каждый пиксель будет отображаться размытой.
|
|3.47, Самый умный аноним (?), 13:41, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смотришь на этот скин и сразу понимаешь, почему на сайте столько нытья по гтк4, вейланду и всему остальному прогрессивному
|