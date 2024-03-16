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Выпуск библиотеки Libadwaita 1.5 для создания интерфейсов в стиле GNOME

16.03.2024 11:33

Проект GNOME опубликовал выпуск библиотеки Libadwaita 1.5, включающей набор компонентов для стилевого оформления интерфейса пользователя, соответствующего рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines). Библиотека включает в себя готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующих общему стилю GNOME, интерфейс которых может адаптивно подстраиваться под экраны любого размера. Код библиотеки написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPL 2.1+.

Библиотека libadwaita используется в сочетании с GTK4 и включает компоненты используемой в GNOME темы оформления Adwaita, которые были вынесены из GTK в отдельную библиотеку. Вынос элементов визуального оформления GNOME в отдельную библиотеку позволяет развивать необходимые для GNOME изменения отдельно от GTK, что даёт возможность разработчикам GTK сосредоточиться на базовых вещах, а разработчикам GNOME более быстро и гибко продвигать необходимые для себя изменения стилевого оформления, не затрагивая сам GTK.

В библиотеку входят типовые виджеты, охватывающих различные элементы интерфейса, такие как списки, панели, блоки редактирования, кнопки, вкладки, формы поиска, диалоговые окна и т.п. Предложенные виджеты позволяют создавать универсальные интерфейсы, которые органично функционируют как на крупных экранах ПК и ноутбуков, так и на небольших сенсорных экранах смартфонов. Интерфейс приложений динамически меняется в зависимости от размера экрана и доступных устройств ввода. Библиотека также включает набор стилей Adwaita, приводящих внешний вид в соответствие с рекомендациями GNOME, без необходимости выполнения ручной адаптации.

Основным изменением в libadwaita 1.5 стала переработка адаптивных виджетов для создания диалоговых окон, подстраивающихся под размер видимой области. В отличие от традиционных диалогов, которые размещаются в отдельных окнах, новые диалоги формируются на стороне клиента, отрисовываются внутри существующих окон и не могут выходить за пределы родительского окна. Подобный подход упрощает создание универсальных диалогов, сочетаемых с интерфейсами для мобильных и настольных систем, а также предоставляет дополнительные возможности для управления диалогами (например, не нужно отслеживать выход за границу окна, можно выбирать поведение в отношении кнопок закрытия, обеспечивается автоматическое развёртывание на весь экран в мобильных версиях приложений, учитывается стиль текущего окна, а не системы, при затемнении диалога).

В дальнейшем планируется реализовать ещё один вариант подобных диалогов, привязанных не к окнам, а ко вкладкам внутри окна, что может быть востребовано в таких приложениях, как браузеры для того, чтобы связанные со вкладкой диалоги не перекрывали основное окно при переключении между вкладками.

Для мобильных устройств реализована поддержка размещения диалогов в форме листов, закреплённых в нижней части экрана (bottom sheets), а не в форме листов, выровненных по центру. Прикреплённые к нижней части диалоги избавляют пользователей от путаницы с закрытием окон - в подобных диалогах часть родительского окна остаётся видимой и кнопки закрытия родительского окна и самого диалога явно разделены, поэтому их теперь трудно спутать.

Управление новыми диалогами производится при помощи класса AdwDialog, работа с которым в большинстве ситуаций походит на использование класса GtkWindow, а различия сводятся к операциям отображения и закрытию. Например, свойство ":transient-for" заменено на параметр в функции adw_dialog_present(), добавлен новый сигнал "::close-attempt", изменена обработка параметра ":can-close". Вместо классов AdwPreferencesWindow, AdwAboutWindow и AdwMessageDialog с новыми диалогами предложено использовать классы AdwPreferencesDialog, AdwAboutDialog и AdwAlertDialog.

Диалоги, которые не имеют родительского окна, по-прежнему будут обрабатываться в форме отдельных окон. Как окна также будут функционировать диалоги, родительские окна которых не могут быть использованы для размещения диалогов, например, если они не допускают изменения размера или для них отсутствуют классы AdwWindow и AdwApplicationWindow.

Не связанные с переработкой диалогов изменения в Libadwaita 1.5:

  • В класс AdwEntryRow добавлено свойство ":text-length" для ограничения размера текста в поле ввода.
  • В класс AdwMessageDialog добавлен метод remove_response().
  • В класс AdwBreakpointBin, позволяющий менять интерфейс пользователя произвольным образом в зависимости от размера окна, добавлена возможность программного удаления точек останова.
  • В класс AdwSwipeTracker добавлен флаг ":allow-window-handle", допускающий пролистывание поверх верхней панели (используется в листах, прикреплённых к нижнему краю).
  • Повышена яркость цветов, используемых при затенении окон при тёмном стиле оформления.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/alicem...)
  2. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.14 с новыми движками для OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: В звуковом редакторе Ardour 8.4 создано собственное ответвление GTK2
  4. OpenNews: Для GNOME предложены изменения, нацеленные на прекращение поддержки X11
  5. OpenNews: Опубликовано пользовательское окружение GNOME 45
  6. OpenNews: Выпуск библиотеки Libadwaita 1.4 для создания интерфейсов в стиле GNOME
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60793-libadwaita
Ключевые слова: libadwaita, gto, gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, selishii (ok), 11:44, 16/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:51, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё какое-то слишком громоздское, неприятное, детское. Не научились они ещё интерфейсы делать. Надо брать пример с Эпла.
     
     
  • 2.8, Аноним (4), 11:53, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нитакусики)
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:25, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Надо брать пример с Эпла
    >Чистая прибыль Apple за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года, составила $96,9 млрд.
     
     
  • 3.32, Аноним (6), 13:03, 16/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:25, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьми да сделай. Нытье про интерфейсы с конца 2000-х что там Qt и GNome не такой.
    А по факту никто особо не пытаеться даже.
     

  • 1.7, Аноним (4), 11:53, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    тут многие плюются от этой новой гномовской линии партии, но надо отдать ей должное, свой шарм у неё есть

    но я бы лично хотел что бы они поддерживали всё-таки два варианта, грубо говоря, GTK2 и 40, исходя из метода ввода (клава-мышь или сенсор), а не бессмысленно унифицировали

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:07, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главная прелесть гтк2 в том, что программы с ним неотличимы от программ на куте по своим виду и возможностям. Тут и буфер выделения будет работать, и мидлклик, и хоткеи, а уж файловые диалоги восхитительны. А вот с остальными гтк каждая программа будет багована по-своему и везде собственный неоднородный вид. Ещё и тему оформления не поменять, невидимый текст постоянно всюду. В особенности в гткшном фф на стандартных темах, годами не исправляют (в хромоподелках нормально почему-то).
     
  • 2.14, Аноним (19), 12:15, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://opennet.ru/59871-elementaryos
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:35, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это к чему?
    К гтк2 или 40?
     

  • 1.9, Тфьу (?), 12:03, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Когда я вижу эти новомодные интерфейсы, не покидает ощущуние, что на дизайнеров наложено проклятие фараонов, и их руки растут из мягкого места
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:14, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вручную править реестр в офтопике круче?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:19, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вручную править реестр в офтопике круче?

    Что gconf, что regedit.exe. Два стула.

     
  • 3.17, Аноним (17), 12:23, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так не правь. Есть сторонние тулзы которые правят реестр.
     
  • 2.42, Klizma (?), 13:32, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда я читаю подобные высказывания, не покидает ощущение, что некоторые навсегда застряли в перфокартах и до сих пор используют их для обслуживания мягкого места.
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:13, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    топовый фреймворк, на голову выше тех же кутей
     
     
  • 2.18, Аноним (25), 12:24, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что то, что то, оба вызывают чуйство - разжырелые, не в ту степь деланые "фреймворки".
    Ну gtk2 страшен, но быстр, чего его забросили?
    А альтернатив как-то не особо видно.
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:27, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но это не точно
     
  • 2.24, Аноним (15), 12:33, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > топовый фреймворк, на голову выше тех же кутей

    libadwaita... топовый фреймворк... выше на голову тех же кутей...

    Экспертиза подъехала.

     
  • 2.31, Аноним (22), 13:02, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У вас опечатка, слово "топовый" начинается с буквы п.
     
     
  • 3.44, Klizma (?), 13:33, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вы тут все про свои проблемы?
     
  • 2.43, Klizma (?), 13:33, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1000 !
     

  • 1.16, Аноним (17), 12:22, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мобильный материал дизайн от гугла на десктопе смотрится лучше чем гном на десктопе.
     
  • 1.20, n00by (ok), 12:26, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В отличие от традиционных диалогов, которые размещаются в отдельных окнах,
    > новые диалоги формируются на стороне клиента, отрисовываются внутри
    > существующих окон и не могут выходить за пределы родительского окна.

    "Во всех ОС Microsoft Windows открытое модальное окно полностью блокирует взаимодействие с родительским окном, в том числе не позволяя изменить его размеры, переместить в другое место на экране или свернуть. В некоторых случаях из-за недоработок программного обеспечения, модальные окна при переключении задач могут оказаться позади родительского окна, из-за чего какое-либо взаимодействие с программой становится невозможным. "

     
     
  • 2.26, Аноним (15), 12:38, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> В отличие от традиционных диалогов, которые размещаются в отдельных окнах,
    >> новые диалоги формируются на стороне клиента, отрисовываются внутри
    >> существующих окон и не могут выходить за пределы родительского окна.
    > "Во всех ОС Microsoft Windows открытое модальное окно полностью блокирует взаимодействие
    > с родительским окном, в том числе не позволяя изменить его размеры,
    > переместить в другое место на экране или свернуть. В некоторых случаях
    > из-за недоработок программного обеспечения, модальные окна при переключении задач могут
    > оказаться позади родительского окна, из-за чего какое-либо взаимодействие с программой
    > становится невозможным. "

    особенно хороша эта фича, когда тебе в момент заполнения модального окна необходима инфа с родительского. одна из самых [здесь мат] "фич", которые гном-овцы переняли. впрочем, там всё у них так.

     
     
  • 3.40, Аноним (36), 13:29, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ... в момент заполнения модального окна необходима инфа с родительского

    Помоему тут не только дело в модальном окне, но и в ущербном дизайне приложения.

     
     
  • 4.48, Аноним (15), 13:44, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> ... в момент заполнения модального окна необходима инфа с родительского
    > Помоему тут не только дело в модальном окне, но и в ущербном
    > дизайне приложения.

    Родительское окно может понадобиться по туевой хучу причин. Если Gnome HYIG это запрещает, то в топку этот HYIG, и гном.

     

  • 1.23, Аноним (23), 12:31, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самые лучшие темы для ГТК были clearlooks и bluecurve
     
     
  • 2.27, 12yoexpert (ok), 12:43, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
     
     
  • 3.29, selishii (ok), 12:55, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксперта ответ! Самыми эффектными были Emerald-Compiz темы. Даже красивее мака, и почти такие же красивые как виста, но намного раньше.
     
     
  • 4.49, Аноним (49), 13:47, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только, к сожаленнию, их сейчас прикрутить — квест еще тот ((
     
  • 2.30, Aalexeey (?), 12:57, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, Industrial и Raleigh https://github.com/Aalexeey/gtk-theme-raleigholive
     
     
  • 3.33, Аноним (15), 13:10, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, Industrial и Raleigh https://github.com/Aalexeey/gtk-theme-raleigholive

    ого, пофикшенные скроллбары O_o
    Не знаю если окончательно, бо эти еще что-нибудь сломают, но база в gtk3/qt5 вроде сделана. Молодец.

    Почему не старые Raleigh иконки?

     
     
  • 4.34, Aalexeey (?), 13:11, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я автор, я так вижу :-)
     
     
  • 5.39, Аноним (15), 13:28, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я автор, я так вижу :-)

    toucher. коммитишь в devuan? как понимать чейнджлог?

     
  • 3.35, Аноним (23), 13:24, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это. Божественно. Спасибо. Без сарказма
     
     
  • 4.38, Аноним (36), 13:26, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И мне понравилось. Тоже забрал,
     
  • 3.37, Аноним (37), 13:26, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зря сделал горизонтальную метку по центру скроллбара в GTK3. Она при прокрутке через каждый пиксель будет отображаться размытой.
     
     
  • 4.45, Aalexeey (?), 13:34, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет, с ней всё отлично.
     
  • 3.47, Самый умный аноним (?), 13:41, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотришь на этот скин и сразу понимаешь, почему на сайте столько нытья по гтк4, вейланду и всему остальному прогрессивному
     
  • 2.46, Аноним (23), 13:38, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, автор, ты где был все эти годы? Это ж то, что я искал всю жизнь!
    А эти скроллбары с полосочкой по центру - это офигенно.

    https://snipboard.io/8TWakK.jpg


     

  • 1.28, Аноним (28), 12:51, 16/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.41, еропка (?), 13:29, 16/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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