В звуковом редакторе Ardour 8.4 создано собственное ответвление GTK2

2.7 , Аноним ( 7 ), 12:56, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Очередной пример как можно искусственно состарить годный продукт в угоду свистоперделкам

3.13 , Аноним ( 13 ), 13:12, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – вы же не хотите оставить без работы десятки тыщ дизайнеров? как же они будут каждые несколько лет сначала закруглять углы, а потом их рапрямлять?

4.28 , 12yoexpert ( ok ), 13:47, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – нет дизайнеров - нет проблемы. подумай над этим

5.72 , Аноним ( - ), 15:44, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > нет дизайнеров - нет проблемы. подумай над этим И получишь 3% десктопа.

И то, 2% из них из-за игрулек.

4.34 , Аноним ( - ), 14:03, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Благодаря дизайнерам наши Десктопы не такие убогие, как в 1990-2000 -е гг.

5.41 , Аноним ( 41 ), 14:31, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Пользовательский интерфейс того времени был рассчитан, внезапно, для пользователя!

2.15 , Аноним ( - ), 13:17, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Был, во времена, когда пользователи были готовы кушать "шо было".

Сейчас это просто жигули, кривые, косые и прогнившие.

Конечно найдутся поехи, которые будут рассказівать что это лучшая ласточка в мире, но... над убогими же смеяться нельзя)

3.21 , Аноним ( 5 ), 13:30, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Вот только gtk2 работал во много раз быстрее, чем gtk3 и тем более gtk4. Даже на компах тех лет

4.45 , Аноним ( - ), 14:50, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Согласен. Но именно работал.

А до этого вообще была одна консоль и всем было норм.

Сейчас уже найти рабочий третий пень - нужно постараться. Новые времена, новые требования к софту.

Молоток и пробойник можно испольвать и сейчас, но почему-то юзеры предпочитают перфоратор.

5.85 , Аноним ( 41 ), 17:17, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Перфоратором как раз будет более шустрый GTK 2, а 3ий скорее придумали как молоток, чтобы замедлить энтузиастов дыр.

2.18 , Аноним ( 17 ), 13:23, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Лучшим был Qt3.

3.22 , Аноним ( 5 ), 13:31, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ладно, согласен

3.27 , 12yoexpert ( ok ), 13:46, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я как-то на qt1 кодил под nokia n97, ужос

3.86 , Аноним ( 41 ), 17:21, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – но это не точно

2.20 , Аноним ( 20 ), 13:28, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Особенно лучшими были выпадающие списки, да.

2.88 , Аноним ( 38 ), 18:39, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >GTK2 был лучшим графическим тулкитом для UNIX-like. В то время лучшим был Qt 3.

