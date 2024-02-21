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В звуковом редакторе Ardour 8.4 создано собственное ответвление GTK2

21.02.2024 12:23

Опубликован релиз свободного звукового редактора Ardour 8.4, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. Выпуск 8.3 был пропущен из-за выявления серьёзной ошибки на стадии после создания ветки в Git. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. В ближайшее время неофициальные сборки для Linux будут сформированы в формате Flatpak.

Ключевые улучшения:

  • В состав кодовой базы Ardour интегрированы исходные тексты библиотеки GTK2, которые применяются для построения интерфейса пользователя. Ardour намерен самостоятельно продолжить сопровождение используемой в проекте функциональности GTK2 после прекращение поддержки данной ветки. Поставка GTK2 в основном составе упростит сборку и распространение программы в дистрибутивах Linux, прекративших поддержку GTK2, а также позволит разработчикам удалить не используемую функциональность из GTK2 и внести необходимые проекту изменения.
  • Добавлена экспериментальная поддержка импорта файлов в формате AAF (Advanced Authoring Format), применяемом в таких системах, как Avid Media Composer и After Effects.
  • Добавлена новая цветовая тема оформления и внесены небольшие оптимизации в интерфейс пользователя.
  • Расширена поддержка MIDI-устройств, таких как Akai MIDIMix, Lexicon MPX100, Yamaha SY85, Donner DMK25 и Arturia MiniLab 3.


  1. Главная ссылка к новости (https://ardour.org/whatsnew.ht...)
  2. OpenNews: Synthstrom Audible откроет код прошивки музыкальных синтезаторов Deluge
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.3
  4. OpenNews: Выпуск Mixxx 2.4, свободного пакета для создания музыкальных миксов
  5. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.4
  6. OpenNews: Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60638-ardour
Ключевые слова: ardour, music
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (70) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:28, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >GTK2

    Сурово... У них ресурсов куча там?

     
     
  • 2.10, Совершенно другой аноним (?), 13:02, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Скорее всего наоборот - нет ресурсов гоняться за новыми версиями библиотеки. Видимо хочется развивать функциональность программы, а не переписывать интерфейс с одной библиотеки, или её версии, на другую.
     
     
  • 3.24, Albertio (ok), 13:39, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –15 +/
    Путь в никуда. Кто в здравом уме будет пользоваться программой, которая не выглядит нативно в окружении?
     
     
  • 4.33, Максим (??), 14:01, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Если окружение меняет свою "нативность" каждые два-три года то никто в здравом уме и окружением таким пользоваться не будет.
     
     
  • 5.57, crypt (ok), 15:15, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, но других-то нет:(((
     
     
  • 6.63, Аноним (63), 15:24, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    winapi же ж.
     
     
  • 7.74, Аноним (74), 15:52, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Win7-8-10-11 в каждом значительная смена пользовательского интерфейса.
     
  • 4.37, Аноним (37), 14:06, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Она и так не выглядит нативно, посмотри на виджеты с тумблерами для колхозников на скриншотах
     
     
  • 5.50, pic (?), 14:55, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А разве плагины VST и LV2 испокон веков не используют свои скины?
     
  • 4.42, _kp (ok), 14:47, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>которая не выглядит нативно в окружении

    Сейчас и стоковое ПО часто не выглядит нативно. ;)

     
  • 4.46, llolik (ok), 14:51, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там от GTK-то, насколько я помню, окно да диалоги. Весь пользовательский UI там рисуется Cairo.
     
  • 4.47, pic (?), 14:52, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это логичный путь. Тем кому нужно работать со звуком, а не дизигнам лайки ставить, радужный наш.
     
     
  • 5.83, Аноним (83), 16:54, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те, кто реально со звуком работают пользуются Mac или Windows, а то и оба сразу.
     
     
  • 6.87, pic (?), 17:47, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те кто реально работают со звуком, работают за студийными аппаратными рэками, а не в DAW.
     
  • 4.56, crypt (ok), 15:14, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если бы все так стабилизировали API, глядишь был бы на линуксе нормальный десктоп
     

  • 1.2, Амомин (?), 12:32, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Как же Wayland?
     
     
  • 2.4, DDMAKE_MESA23.0.1 (?), 12:37, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Xwayland-у без разницы где работать
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:23, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На системах без иксов пойдет?
     
     
  • 4.23, Аноним (-), 13:38, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > На системах без иксов пойдет?

    Так в этом и суть Xwayland.
    Выкинуть иксы вообще, а весь старый хлам запускать через прослойку Xwayland.

     
     
  • 5.30, Аноним (17), 13:57, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Xwayland прослойка, то до чего она прослойка? 🤔
     
     
  • 6.38, Аноним (38), 14:10, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Между X-приложением и Вяленым композитором.
     
     
  • 7.40, Аноним (17), 14:21, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь, чтобы эта прослойка заработала, нужна полная поддержка API иксов, никто его реализовывать заново не будет. Достаточно посмотреть, что по зависимостям Xwayland тащит половину иксов, если не больше.
     
     
  • 8.61, Аноним (38), 15:18, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так для того и тащит, чтоб эту самую полную поддержку API реализовать Соль в... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.65, Аноним (17), 15:27, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В таком случае иксы со всеми их багами и проблемами с безопасностью удалить с ко... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.67, Аноним (-), 15:38, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, просто обратная совместимость будет делаться на отвали Работать оно будет,... текст свёрнут, показать
     
  • 6.58, 1 (??), 15:16, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До snap-а (flatpack-а) с X-сервером.
     
  • 3.59, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:16, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну оно как бэ для запуска старого гавнища которое пока надо запускать, а тут вон оно че
     
  • 2.54, Аноним (54), 15:03, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как же Wayland?

    возможно аналогично -- запилят в конце концов свою версию иксов..

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:32, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    А как же Wayland?
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:38, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    GTK2 был лучшим графическим тулкитом для UNIX-like.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:56, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Очередной пример как можно искусственно состарить годный продукт в угоду свистоперделкам
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 13:12, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вы же не хотите оставить без работы десятки тыщ дизайнеров? как же они будут каждые несколько лет сначала закруглять углы, а потом их рапрямлять?
     
     
  • 4.28, 12yoexpert (ok), 13:47, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    нет дизайнеров - нет проблемы. подумай над этим
     
     
  • 5.72, Аноним (-), 15:44, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > нет дизайнеров - нет проблемы. подумай над этим

    И получишь 3% десктопа.
    И то, 2% из них из-за игрулек.

     
  • 4.34, Аноним (-), 14:03, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Благодаря дизайнерам наши Десктопы не такие убогие, как в 1990-2000 -е гг.
     
     
  • 5.41, Аноним (41), 14:31, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пользовательский интерфейс того времени был рассчитан, внезапно, для пользователя!
     
  • 2.15, Аноним (-), 13:17, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Был, во времена, когда пользователи были готовы кушать "шо было".
    Сейчас это просто жигули, кривые, косые и прогнившие.
    Конечно найдутся поехи, которые будут рассказівать что это лучшая ласточка в мире, но... над убогими же смеяться нельзя)
     
     
  • 3.21, Аноним (5), 13:30, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Вот только gtk2 работал во много раз быстрее, чем gtk3 и тем более gtk4. Даже на компах тех лет
     
     
  • 4.45, Аноним (-), 14:50, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Но именно работал.
    А до этого вообще была одна консоль и всем было норм.
    Сейчас уже найти рабочий третий пень - нужно постараться.

    Новые времена, новые требования к софту.
    Молоток и пробойник можно испольвать и сейчас, но почему-то юзеры предпочитают перфоратор.

     
     
  • 5.85, Аноним (41), 17:17, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перфоратором как раз будет более шустрый GTK 2, а 3ий скорее придумали как молоток, чтобы замедлить энтузиастов дыр.
     
  • 2.18, Аноним (17), 13:23, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лучшим был Qt3.
     
     
  • 3.22, Аноним (5), 13:31, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно, согласен
     
  • 3.27, 12yoexpert (ok), 13:46, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я как-то на qt1 кодил под nokia n97, ужос
     
  • 3.86, Аноним (41), 17:21, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но это не точно
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:28, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно лучшими были выпадающие списки, да.
     
  • 2.88, Аноним (38), 18:39, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >GTK2 был лучшим графическим тулкитом для UNIX-like.

    В то время лучшим был Qt 3.

     

  • 1.8, Аноним (7), 12:57, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Автор новости умолчал, что за официальные сборки, шаражка требует оплаты
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 13:13, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > шаражка

    шаражка???
    А чтобы поддерживать устаревший непоодеживаемый ал деньги не нужны?
    Хотите сидеть на старом овне - оплачивайте поддержку отдельно!

     
     
  • 3.31, Аноним (41), 14:00, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мастер-класс как правильно сделать платную PRO версию - сделать новую версию максимально несовместимой и ущербной!
     
  • 2.16, анон (?), 13:18, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь, будто бы требовать деньги за работу это что-то плохое
     
  • 2.48, llolik (ok), 14:53, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код открыт, можешь собрать сам. Бесплатно. Или взять в дистре, где тоже собрали. Бесплатно.
     
  • 2.66, Аноним (38), 15:27, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Собери сам. Не линуксоид что-ли?
     

  • 1.9, Шарп (ok), 12:59, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Всё равно придётся переписывать на современный тулкит. XWayland обязательно сломают и бросят поддержку.

    Правда в том, что если не хочешь переписывать gui каждые два года, то нужно делать на электроне. Линуксовые нативные графические тулкиты и не собираются париться обратной совместимостью.

     
     
  • 2.11, Аноним (3), 13:02, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не надо сказки рассказывать. У Qt между мажорными версиями минимальные изменения в API. В электроне уж точно не меньше API ломают.
     
     
  • 3.12, Шарп (ok), 13:08, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это у тебя сказки. Между qt4 и qt5 нифига не минимальные изменения были. Переезд на qt6 не такой болезненный, но это не гарантирует, что qt7 будет таким же. В этом то и проблема, что нет гарантий. Возьмут и сломают. И чё ты им сделаешь?
     

  • 1.25, Аноним (41), 13:39, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Респект, на днях "обновил" xfce 4.18 -> 4.12 так как gtk3 не нужно.
     
  • 1.32, Аноним (32), 14:01, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вы чего хотели?Всем выпинывтелям нитакусек добро пожаловать к нам на wine/
     
     
  • 2.35, Аноним (41), 14:03, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WINE - единственный действительно кросс-платформ фреймворк!
     
     
  • 3.60, 1 (??), 15:18, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На моём iMAC не работает :-(
     
     
  • 4.64, Аноним (38), 15:26, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот потому-то кроссплатформенность, всё же, лучше на уровне исходников, чем бинарников.
     

  • 1.36, Аноним (-), 14:04, 21/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.39, Аноним (38), 14:20, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В состав кодовой базы Ardour интегрированы исходные тексты библиотеки GTK2, которые применяются для построения интерфейса пользователя.

    Вот бы LibreWolf также поступил.

     
  • 1.44, Golangdev (?), 14:49, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > создано собственное ответвление GTK2

    выглядит как "отрицательное развитие"

     
     
  • 2.52, pic (?), 15:01, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Социал-дарвинизм не приветствуется, и хорошо.
     
     
  • 3.55, Golangdev (?), 15:08, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где Вы увидели социал-дарвинизм ?
     

  • 1.49, Bottle (?), 14:53, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем Ardour лучше LMMS?
     
     
  • 2.51, pic (?), 15:00, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнили слона с мухой.
    LMMS даже VST запустить не может без прокладки, которая всё равно падает.
     

  • 1.53, user90 (?), 15:02, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Во, тру! Очень приятный UI, не то что всякие кутэ..
     
     
  • 2.62, Аноним (38), 15:23, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это скриншотик только главного окна. Мы же не видим, что там при кликаньи в меню всплывает. Ну там, файловый диалог (перманентно кривой в GTK).
     
  • 2.82, Werenter (ok), 16:38, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели есть UI, выглядящий лучше, чем Qt? На свою говноадваиту смотрите сами.
     

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