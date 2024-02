В звуковом редакторе Ardour 8.4 создано собственное ответвление GTK2

3.24 , Albertio ( ok ), 13:39, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –15 + / – Путь в никуда. Кто в здравом уме будет пользоваться программой, которая не выглядит нативно в окружении?

4.33 , Максим ( ?? ), 14:01, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +14 + / – Если окружение меняет свою "нативность" каждые два-три года то никто в здравом уме и окружением таким пользоваться не будет.

5.57 , crypt ( ok ), 15:15, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да, но других-то нет:(((

6.63 , Аноним ( 63 ), 15:24, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – winapi же ж.

7.74 , Аноним ( 74 ), 15:52, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Win7-8-10-11 в каждом значительная смена пользовательского интерфейса.

4.37 , Аноним ( 37 ), 14:06, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Она и так не выглядит нативно, посмотри на виджеты с тумблерами для колхозников на скриншотах

5.50 , pic ( ? ), 14:55, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А разве плагины VST и LV2 испокон веков не используют свои скины?

4.42 , _kp ( ok ), 14:47, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>которая не выглядит нативно в окружении Сейчас и стоковое ПО часто не выглядит нативно. ;)

4.46 , llolik ( ok ), 14:51, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там от GTK-то, насколько я помню, окно да диалоги. Весь пользовательский UI там рисуется Cairo.

4.47 , pic ( ? ), 14:52, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это логичный путь. Тем кому нужно работать со звуком, а не дизигнам лайки ставить, радужный наш.

5.83 , Аноним ( 83 ), 16:54, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Те, кто реально со звуком работают пользуются Mac или Windows, а то и оба сразу.

6.87 , pic ( ? ), 17:47, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Те кто реально работают со звуком, работают за студийными аппаратными рэками, а не в DAW.

4.56 , crypt ( ok ), 15:14, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – если бы все так стабилизировали API, глядишь был бы на линуксе нормальный десктоп