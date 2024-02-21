В звуковом редакторе Ardour 8.4 создано собственное ответвление GTK2

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|2.10, Совершенно другой аноним (?), 13:02, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Скорее всего наоборот - нет ресурсов гоняться за новыми версиями библиотеки. Видимо хочется развивать функциональность программы, а не переписывать интерфейс с одной библиотеки, или её версии, на другую.
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|3.24, Albertio (ok), 13:39, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–15 +/–
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Путь в никуда. Кто в здравом уме будет пользоваться программой, которая не выглядит нативно в окружении?
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|4.33, Максим (??), 14:01, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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Если окружение меняет свою "нативность" каждые два-три года то никто в здравом уме и окружением таким пользоваться не будет.
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|7.74, Аноним (74), 15:52, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Win7-8-10-11 в каждом значительная смена пользовательского интерфейса.
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|4.37, Аноним (37), 14:06, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Она и так не выглядит нативно, посмотри на виджеты с тумблерами для колхозников на скриншотах
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|5.50, pic (?), 14:55, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А разве плагины VST и LV2 испокон веков не используют свои скины?
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|4.42, _kp (ok), 14:47, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>которая не выглядит нативно в окружении
Сейчас и стоковое ПО часто не выглядит нативно. ;)
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|4.46, llolik (ok), 14:51, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там от GTK-то, насколько я помню, окно да диалоги. Весь пользовательский UI там рисуется Cairo.
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|4.47, pic (?), 14:52, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это логичный путь. Тем кому нужно работать со звуком, а не дизигнам лайки ставить, радужный наш.
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|5.83, Аноним (83), 16:54, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Те, кто реально со звуком работают пользуются Mac или Windows, а то и оба сразу.
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|6.87, pic (?), 17:47, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Те кто реально работают со звуком, работают за студийными аппаратными рэками, а не в DAW.
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|4.56, crypt (ok), 15:14, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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если бы все так стабилизировали API, глядишь был бы на линуксе нормальный десктоп
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|4.23, Аноним (-), 13:38, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> На системах без иксов пойдет?
Так в этом и суть Xwayland.
Выкинуть иксы вообще, а весь старый хлам запускать через прослойку Xwayland.
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|7.40, Аноним (17), 14:21, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Боюсь, чтобы эта прослойка заработала, нужна полная поддержка API иксов, никто его реализовывать заново не будет. Достаточно посмотреть, что по зависимостям Xwayland тащит половину иксов, если не больше.
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|8.61, Аноним (38), 15:18, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну так для того и тащит, чтоб эту самую полную поддержку API реализовать Соль в... текст свёрнут, показать
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|9.65, Аноним (17), 15:27, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В таком случае иксы со всеми их багами и проблемами с безопасностью удалить с ко... текст свёрнут, показать
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|2.54, Аноним (54), 15:03, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как же Wayland?
возможно аналогично -- запилят в конце концов свою версию иксов..
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|2.7, Аноним (7), 12:56, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Очередной пример как можно искусственно состарить годный продукт в угоду свистоперделкам
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|3.13, Аноним (13), 13:12, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вы же не хотите оставить без работы десятки тыщ дизайнеров? как же они будут каждые несколько лет сначала закруглять углы, а потом их рапрямлять?
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|5.72, Аноним (-), 15:44, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> нет дизайнеров - нет проблемы. подумай над этим
И получишь 3% десктопа.
И то, 2% из них из-за игрулек.
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|4.34, Аноним (-), 14:03, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Благодаря дизайнерам наши Десктопы не такие убогие, как в 1990-2000 -е гг.
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|5.41, Аноним (41), 14:31, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пользовательский интерфейс того времени был рассчитан, внезапно, для пользователя!
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|2.15, Аноним (-), 13:17, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Был, во времена, когда пользователи были готовы кушать "шо было".
Сейчас это просто жигули, кривые, косые и прогнившие.
Конечно найдутся поехи, которые будут рассказівать что это лучшая ласточка в мире, но... над убогими же смеяться нельзя)
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|3.21, Аноним (5), 13:30, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вот только gtk2 работал во много раз быстрее, чем gtk3 и тем более gtk4. Даже на компах тех лет
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|4.45, Аноним (-), 14:50, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен. Но именно работал.
А до этого вообще была одна консоль и всем было норм.
Сейчас уже найти рабочий третий пень - нужно постараться.
Новые времена, новые требования к софту.
Молоток и пробойник можно испольвать и сейчас, но почему-то юзеры предпочитают перфоратор.
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|5.85, Аноним (41), 17:17, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перфоратором как раз будет более шустрый GTK 2, а 3ий скорее придумали как молоток, чтобы замедлить энтузиастов дыр.
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|2.88, Аноним (38), 18:39, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>GTK2 был лучшим графическим тулкитом для UNIX-like.
В то время лучшим был Qt 3.
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|1.8, Аноним (7), 12:57, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Автор новости умолчал, что за официальные сборки, шаражка требует оплаты
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|2.14, Аноним (-), 13:13, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> шаражка
шаражка???
А чтобы поддерживать устаревший непоодеживаемый ал деньги не нужны?
Хотите сидеть на старом овне - оплачивайте поддержку отдельно!
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|3.31, Аноним (41), 14:00, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мастер-класс как правильно сделать платную PRO версию - сделать новую версию максимально несовместимой и ущербной!
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|2.16, анон (?), 13:18, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты так говоришь, будто бы требовать деньги за работу это что-то плохое
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|2.48, llolik (ok), 14:53, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Код открыт, можешь собрать сам. Бесплатно. Или взять в дистре, где тоже собрали. Бесплатно.
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|1.9, Шарп (ok), 12:59, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Всё равно придётся переписывать на современный тулкит. XWayland обязательно сломают и бросят поддержку.
Правда в том, что если не хочешь переписывать gui каждые два года, то нужно делать на электроне. Линуксовые нативные графические тулкиты и не собираются париться обратной совместимостью.
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|2.11, Аноним (3), 13:02, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не надо сказки рассказывать. У Qt между мажорными версиями минимальные изменения в API. В электроне уж точно не меньше API ломают.
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|3.12, Шарп (ok), 13:08, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это у тебя сказки. Между qt4 и qt5 нифига не минимальные изменения были. Переезд на qt6 не такой болезненный, но это не гарантирует, что qt7 будет таким же. В этом то и проблема, что нет гарантий. Возьмут и сломают. И чё ты им сделаешь?
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|1.32, Аноним (32), 14:01, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А вы чего хотели?Всем выпинывтелям нитакусек добро пожаловать к нам на wine/
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|4.64, Аноним (38), 15:26, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот потому-то кроссплатформенность, всё же, лучше на уровне исходников, чем бинарников.
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|1.39, Аноним (38), 14:20, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В состав кодовой базы Ardour интегрированы исходные тексты библиотеки GTK2, которые применяются для построения интерфейса пользователя.
Вот бы LibreWolf также поступил.
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|2.51, pic (?), 15:00, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сравнили слона с мухой.
LMMS даже VST запустить не может без прокладки, которая всё равно падает.
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|2.62, Аноним (38), 15:23, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это скриншотик только главного окна. Мы же не видим, что там при кликаньи в меню всплывает. Ну там, файловый диалог (перманентно кривой в GTK).
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|2.82, Werenter (ok), 16:38, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неужели есть UI, выглядящий лучше, чем Qt? На свою говноадваиту смотрите сами.
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