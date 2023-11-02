Выпуск звукового редактора Audacity 3.4

Опубликован релиз свободного редактора звука Audacity 3.4, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Audacity 3.4 стал четвёртым значительный выпуском, сформированным после перехода проекта в руки компании Muse Group. Код Audacity распространяется под лицензией GPLv3, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS. Основные улучшения: Добавлены возможности, востребованные при создании музыки, такие как режим "Такты и размеры" (Beats & Measures), упрощающий подгонку звуковых клипов к темпу и ритму музыкального произведения. Режим визуализирует каждый такт при помощи сетки и позволяет привязать клипы к ближайшему такту.

Добавлена функция растяжки по времени (Time stretching), позволяющая изменить продолжительность звукового клипа, не нарушая тональности. Для растяжки задействован алгоритм, специально разработанный для музыки и позволяющий добиться результата, опережающего многие коммерческие решения.

Добавлено окно экспорта (Exporter), объединяющее в одном месте доступ ко всем настройкам и возможностям экспорта (включая настройки дискретизации и маппинг каналов для объёмного звука в формате 5.1 и 7.1). Предоставляется встроенный файловый менеджер и интерфейс для доступа к каталогам через систему закладок.

Добавлена поддержка звукового кодека Opus.



