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Выпуск звукового редактора Audacity 3.4

02.11.2023 21:22

Опубликован релиз свободного редактора звука Audacity 3.4, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Audacity 3.4 стал четвёртым значительный выпуском, сформированным после перехода проекта в руки компании Muse Group. Код Audacity распространяется под лицензией GPLv3, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS.

Основные улучшения:

  • Добавлены возможности, востребованные при создании музыки, такие как режим "Такты и размеры" (Beats & Measures), упрощающий подгонку звуковых клипов к темпу и ритму музыкального произведения. Режим визуализирует каждый такт при помощи сетки и позволяет привязать клипы к ближайшему такту.
  • Добавлена функция растяжки по времени (Time stretching), позволяющая изменить продолжительность звукового клипа, не нарушая тональности. Для растяжки задействован алгоритм, специально разработанный для музыки и позволяющий добиться результата, опережающего многие коммерческие решения.
  • Добавлено окно экспорта (Exporter), объединяющее в одном месте доступ ко всем настройкам и возможностям экспорта (включая настройки дискретизации и маппинг каналов для объёмного звука в формате 5.1 и 7.1). Предоставляется встроенный файловый менеджер и интерфейс для доступа к каталогам через систему закладок.
  • Добавлена поддержка звукового кодека Opus.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.audacityteam.org/b...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.3
  3. OpenNews: Создатель форка Audacity покинул проект после конфликта при выборе нового имени
  4. OpenNews: Созданы форки Audacity, избавленные от телеметрии
  5. OpenNews: Новые правила конфиденциальности Audacity допускают сбор данных в интересах органов власти
  6. OpenNews: Компания Muse Group поглотила проект Audacity
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60037-audacity
Ключевые слова: audacity, sound, music
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, дАнон (?), 21:33, 02/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    "специально разработанный для музыки и позволяющий добиться результата, опережающего многие коммерческие решения. "

    К примеру?

     
  • 2, Аноним (2), 21:34, 02/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Какие заметные улучшения в этом продукте случились после продажи скамерам? Я помню только добавление зондов и телеметрии. Ещё там что-то мерзкое с интерфейсом сделали.

    Как там православный Sneedacity поживает, уже можно использовать вместо сабжа?

     
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