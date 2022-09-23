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Выпуск звукового редактора Audacity 3.2

23.09.2022 21:25

Опубликован релиз свободного редактора звука Audacity 3.2, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Audacity 3.2 стал вторым значительный выпуском, сформированным после перехода проекта в руки компании Muse Group. Код Audacity распространяется под лицензией GPLv3, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS.

Основные улучшения:

  • Добавлена возможность применения звуковых эффектов к трекам в режиме реального времени. Управление производится через новую кнопку "Эффекты" в меню "Треки".
  • Объединены панели "Микшер" и "Индикатор".
  • Добавлена новая кнопка "Настройка Звука", пришедшая на смену панели "Устройство", которую при желании можно вернуть через меню "Просмотр > Панели".
  • Изменён метод сортировки элементов меню "Эффекты" (в настройках можно выбрать другие методы группировки и сортировки эффектов).
  • Обновлены пиктограммы.
  • Добавлена функция быстрого обмена звуком через сервис audio.com.
  • Добавлена поддержка плагинов с эффектами VST3.
  • Для плагинов в форматах VST3, LV2, LADSPA и Audio Units реализована возможность работы в режиме реального времени.
  • При запуске Audacity обеспечено автоматическое сканирование, тестирование и включение плагинов.
  • Добавлена поддержка систем с macOS на базе ARM-чипов Apple Silicon
  • Добавлена поддержка пакета FFmpeg 5.0 в дополнение к avformat 55, 57 и 58.
  • Добавлена поддержка Wavpack.
  • На платформе Linux реализована возможность сборки без наличия JACK и включено использование каталогов, определённых в спецификации XDG вместо ~/.audacity-data и ~/.audacity.
  • Код импорта файлов MP3 переведён с mad на mpg123.
  • Лицензия на код изменена с GPLv2 на GPLv2+ и GPLv3. Бинарные файлы распространяются под GPLv3, а большая часть кода под GPLv2+. Изменение лицензии потребовалось для совместимости с библиотеками VST3.




  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/audacity/au...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.1
  3. OpenNews: Создатель форка Audacity покинул проект после конфликта при выборе нового имени
  4. OpenNews: Созданы форки Audacity, избавленные от телеметрии
  5. OpenNews: Новые правила конфиденциальности Audacity допускают сбор данных в интересах органов власти
  6. OpenNews: Компания Muse Group поглотила проект Audacity
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57822-audacity
Ключевые слова: audacity
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:30, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и что, до сих пор нет обещанной обратимого добавления эффектов?
     
     
  • 2.12, Константавр (ok), 22:46, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости об этом написано, пол ролика об этом но опеннетовцам некогда читать, они заранее недовольны :)))
     
     
  • 3.15, penetrator (?), 23:00, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эффекты навешенные на трек? чем это отличается от севенсера (DAW)?

    может спрашивает про недуструктивное редактирование? такое какое появляется в графических редакторах

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:30, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Судя по гх ядро на сях, а капец какой лагучий интерфейс на стильном питоне?
    А вообще скучная програмка.
     
     
  • 2.4, Sluggard (ok), 21:40, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерфейс на wxWidgets. MuseGroup после покупки обещали переписать на Qt.
     
     
  • 3.8, Онанистмус (?), 22:18, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Лучше бы на Delphi. Delphi шустрый.
     
     
  • 4.11, Аноним (-), 22:23, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ща бы плюсовую прогу на дельфе переписывать. Может вы этим и займетесь? Поюсовикам на куть перейти еще куда ни шло, а вот на дельфу... это просто новая программа уже будет :)
     
  • 2.9, Аноним (-), 22:22, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wx это таки плюсота, какой еще питон. А вот насчет телеметрии и какой там рекламы может кто пояснить - это качать безопасно или оно, таки, малварь? И хрен с ним с сладким хлебушком если оно меня будет сливать какому-то musescore.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:36, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Граждане, скажите, можно ли в нём сделать последовательное соединение множества аудиофайлов одного формата (merge) без перетаскивания и стыковки начало-конец? Merge, как он сделан сейчас, это больная боль боли.

    В проприетарной альтернативе я просто указываю на папку с файлами (даже если они с разной частотой дискретизации и в разных контейнерах) и на выходе получаю один файл.

     
     
  • 2.5, Иван_Лох (?), 21:44, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого есть sox
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 21:55, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, прекрасная вещь. Но с mp4a не работает, с adts не работает. В принципе, если понимаешь, как работать с ffmpeg, это не проблема -- он может тебе декодировать любые данные и по трубе скармливаешь raw в sox.

    Только надо следить, чтобы с глубиной не накосячить. И вообще с параметрами. Кстати, ffmpeg тоже многое умеет, хоть и хуже для аудиофайлов и не такой удобный. Вот, а был бы там какой-нибудь ogg, хватило бы cat *.ogg > merged.ogg

     
  • 2.6, Аноним (6), 21:50, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ffmpeg же есть
     
  • 2.10, Саркофандр (?), 22:22, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если хочешь GUI, то есть LosslessCut
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:00, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Граждане, скажите, можно

    Граждане все руки в ноги на могилизацию. Ать-два... выстраивайтесь в очередь, не толпитесь, могил на всех хватит, наша необьятная Родина необьятна.

     
     
  • 3.17, Аноним (-), 00:35, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шигорина, главное, с собой забери.
     

  • 1.13, Аноним (13), 22:51, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Через пару дней опишу способы как легко взломать alt, дам ссылку с описанием на gist
     
  • 1.14, penetrator (?), 22:54, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Код Audacity распространяется под лицензией GPLv3, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS.

    Бинарные файлы распространяются под GPLv3, а большая часть кода под GPLv2+.

     
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