Выпуск звукового редактора Audacity 3.2

Опубликован релиз свободного редактора звука Audacity 3.2, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Audacity 3.2 стал вторым значительный выпуском, сформированным после перехода проекта в руки компании Muse Group. Код Audacity распространяется под лицензией GPLv3, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS. Основные улучшения: Добавлена возможность применения звуковых эффектов к трекам в режиме реального времени. Управление производится через новую кнопку "Эффекты" в меню "Треки".

Объединены панели "Микшер" и "Индикатор".

Добавлена новая кнопка "Настройка Звука", пришедшая на смену панели "Устройство", которую при желании можно вернуть через меню "Просмотр > Панели".

Изменён метод сортировки элементов меню "Эффекты" (в настройках можно выбрать другие методы группировки и сортировки эффектов).

Обновлены пиктограммы.

Добавлена функция быстрого обмена звуком через сервис audio.com.

Добавлена поддержка плагинов с эффектами VST3.

Для плагинов в форматах VST3, LV2, LADSPA и Audio Units реализована возможность работы в режиме реального времени.

При запуске Audacity обеспечено автоматическое сканирование, тестирование и включение плагинов.

Добавлена поддержка систем с macOS на базе ARM-чипов Apple Silicon

Добавлена поддержка пакета FFmpeg 5.0 в дополнение к avformat 55, 57 и 58.

Добавлена поддержка Wavpack.

На платформе Linux реализована возможность сборки без наличия JACK и включено использование каталогов, определённых в спецификации XDG вместо ~/.audacity-data и ~/.audacity.

Код импорта файлов MP3 переведён с mad на mpg123.

Лицензия на код изменена с GPLv2 на GPLv2+ и GPLv3. Бинарные файлы распространяются под GPLv3, а большая часть кода под GPLv2+. Изменение лицензии потребовалось для совместимости с библиотеками VST3.







