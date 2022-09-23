Выпуск звукового редактора Audacity 3.2

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|2.12, Константавр (ok), 22:46, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В новости об этом написано, пол ролика об этом но опеннетовцам некогда читать, они заранее недовольны :)))
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|3.15, penetrator (?), 23:00, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эффекты навешенные на трек? чем это отличается от севенсера (DAW)?
может спрашивает про недуструктивное редактирование? такое какое появляется в графических редакторах
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|1.2, Аноним (2), 21:30, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя по гх ядро на сях, а капец какой лагучий интерфейс на стильном питоне?
А вообще скучная програмка.
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|2.4, Sluggard (ok), 21:40, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интерфейс на wxWidgets. MuseGroup после покупки обещали переписать на Qt.
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|4.11, Аноним (-), 22:23, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот ща бы плюсовую прогу на дельфе переписывать. Может вы этим и займетесь? Поюсовикам на куть перейти еще куда ни шло, а вот на дельфу... это просто новая программа уже будет :)
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|2.9, Аноним (-), 22:22, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Wx это таки плюсота, какой еще питон. А вот насчет телеметрии и какой там рекламы может кто пояснить - это качать безопасно или оно, таки, малварь? И хрен с ним с сладким хлебушком если оно меня будет сливать какому-то musescore.
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|1.3, Аноним (3), 21:36, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Граждане, скажите, можно ли в нём сделать последовательное соединение множества аудиофайлов одного формата (merge) без перетаскивания и стыковки начало-конец? Merge, как он сделан сейчас, это больная боль боли.
В проприетарной альтернативе я просто указываю на папку с файлами (даже если они с разной частотой дискретизации и в разных контейнерах) и на выходе получаю один файл.
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|3.7, Аноним (7), 21:55, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен, прекрасная вещь. Но с mp4a не работает, с adts не работает. В принципе, если понимаешь, как работать с ffmpeg, это не проблема -- он может тебе декодировать любые данные и по трубе скармливаешь raw в sox.
Только надо следить, чтобы с глубиной не накосячить. И вообще с параметрами. Кстати, ffmpeg тоже многое умеет, хоть и хуже для аудиофайлов и не такой удобный. Вот, а был бы там какой-нибудь ogg, хватило бы cat *.ogg > merged.ogg
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|2.16, Аноним (16), 00:00, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Граждане, скажите, можно
Граждане все руки в ноги на могилизацию. Ать-два... выстраивайтесь в очередь, не толпитесь, могил на всех хватит, наша необьятная Родина необьятна.
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|1.13, Аноним (13), 22:51, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Через пару дней опишу способы как легко взломать alt, дам ссылку с описанием на gist
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|1.14, penetrator (?), 22:54, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Код Audacity распространяется под лицензией GPLv3, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS.
Бинарные файлы распространяются под GPLv3, а большая часть кода под GPLv2+.
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