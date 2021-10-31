Выпуск звукового редактора Audacity 3.1

Опубликован релиз свободного редактора звука Audacity 3.1, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Код Audacity распространяется под лицензией GPL, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS. Audacity 3.1 стал первым значительный выпуском, сформированным после перехода проекта в руки компании Muse Group. При подготовке нового выпуска основное внимание было акцентировано на упрощении операции редактирования звука. Основные улучшения: Добавлены "ручки" управления клипом, позволяющие при наведении курсора на заголовок в свободной форме передвигать звуковые клипы в проекте без перехода в специальный режим.

Реализована функциональность "умных клипов" (smart clips) для обрезки клипов с использованием режима недеструктивного редактирования. Функция позволяет обрезать клип потянув за индикатор, появляющийся при наведении курсора на вертикальную границу клипа, поcле чего в любой момент вернуться к оригинальной необрезанной версии просто перетащив край обратно, без использования кнопки undo и отмены других изменений, произведённых после обрезки. Информация об обрезанных частях клипа в том числе сохраняется при копировании и вставке.

Добавлен новый интерфейс для зацикливания воспроизведения. В панель добавлена специальная кнопка при нажатии которой можно сразу выделить на шкале времени начало и конец зацикливания, а также перемещать область зацикливания.

В интерфейс добавлены дополнительные контекстные меню.

Изменены настройки по умолчанию. При удалении клипа остальные клипы на той же дорожке теперь остаются на месте и не сдвигаются. Изменены параметры спектрограммы (активирован метод масштабирования Mel, частотная граница увеличена с 8000 до 20000 Hz, размер окна увеличен с 1024 до 2048). Изменение громкости в программе больше не влияет на системный уровень громкости.

В диалоге Raw Import обеспечено сохранение выбранных пользователем параметров.

Добавлена кнопка для автоматического определения формата.

Добавлена поддержка журналирования действий (по умолчанию отключено).

Добавлена возможность генерации треугольных волн.







