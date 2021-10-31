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Выпуск звукового редактора Audacity 3.1

31.10.2021 14:35

Опубликован релиз свободного редактора звука Audacity 3.1, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Код Audacity распространяется под лицензией GPL, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS.

Audacity 3.1 стал первым значительный выпуском, сформированным после перехода проекта в руки компании Muse Group. При подготовке нового выпуска основное внимание было акцентировано на упрощении операции редактирования звука. Основные улучшения:

  • Добавлены "ручки" управления клипом, позволяющие при наведении курсора на заголовок в свободной форме передвигать звуковые клипы в проекте без перехода в специальный режим.
  • Реализована функциональность "умных клипов" (smart clips) для обрезки клипов с использованием режима недеструктивного редактирования. Функция позволяет обрезать клип потянув за индикатор, появляющийся при наведении курсора на вертикальную границу клипа, поcле чего в любой момент вернуться к оригинальной необрезанной версии просто перетащив край обратно, без использования кнопки undo и отмены других изменений, произведённых после обрезки. Информация об обрезанных частях клипа в том числе сохраняется при копировании и вставке.
  • Добавлен новый интерфейс для зацикливания воспроизведения. В панель добавлена специальная кнопка при нажатии которой можно сразу выделить на шкале времени начало и конец зацикливания, а также перемещать область зацикливания.
  • В интерфейс добавлены дополнительные контекстные меню.
  • Изменены настройки по умолчанию. При удалении клипа остальные клипы на той же дорожке теперь остаются на месте и не сдвигаются. Изменены параметры спектрограммы (активирован метод масштабирования Mel, частотная граница увеличена с 8000 до 20000 Hz, размер окна увеличен с 1024 до 2048). Изменение громкости в программе больше не влияет на системный уровень громкости.
  • В диалоге Raw Import обеспечено сохранение выбранных пользователем параметров.
  • Добавлена кнопка для автоматического определения формата.
  • Добавлена поддержка журналирования действий (по умолчанию отключено).
  • Добавлена возможность генерации треугольных волн.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.audacityteam.org/a...)
  2. OpenNews: Создатель форка Audacity покинул проект после конфликта при выборе нового имени
  3. OpenNews: Созданы форки Audacity, избавленные от телеметрии
  4. OpenNews: Новые правила конфиденциальности Audacity допускают сбор данных в интересах органов власти
  5. OpenNews: Компания Muse Group поглотила проект Audacity
  6. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56075-audacity
Ключевые слова: audacity
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, В (?), 14:44, 31/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Ultimate Guitar решило не убивать проект и даже бабло не сразу поднимать?

    Ничего, пара релизов - и будет «только по подписке» )

     
  • 1.2, Аноним (2), 14:45, 31/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    С нетерпением жду новой версии на Qt: https://mu.se/qt-qml-dev
     
  • 1.3, QwertyReg (ok), 14:45, 31/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Установил на macOS Monterey, чтобы проверить, так ли мерзотно до сих пор тормозит полоса прокрутки звуковой дорожки.

    Докладываю: тормозит так же, программой пользоваться невозможно, между моментом клика и перетаскивания дорожки влево-вправо так и проходит около 100-200 мс.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:47, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не замечал подобного (macOS Catalina).
     
     
  • 3.7, QwertyReg (ok), 14:54, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никогда не замечал подобного (macOS Catalina).

    Мне тоже показалось очень странным. Было и на Catalina, и на Big Sur. Сейчас попробую под оффтопом проверить и записать.

     
     
  • 4.9, QwertyReg (ok), 14:56, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне тоже показалось очень странным. Было и на Catalina, и на Big
    > Sur. Сейчас попробую под оффтопом проверить и записать.

    Проверил. На оффтопе всё то же самое, но получше, при прокручивании дорожки будто FPS падает до 15. В LogicPro и Adobe Audition всё летает.

     

  • 1.5, Аноним (4), 14:48, 31/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Тем временем уже четвертый месяц не могут выпустить Tenacity
     
  • 1.6, Растоманя (ok), 14:53, 31/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Оно же не на современном и безопасном языке системного программирования Rust, кому теперь это интересно.
     
     
  • 2.10, keydon (ok), 14:58, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошую вещь ржавчиной не назовут
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:54, 31/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    шо, опять?
     
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