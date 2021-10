Выпуск звукового редактора Audacity 3.1

1.1 , В ( ? ), 14:44, 31/10/2021 [ответить] + / – Ultimate Guitar решило не убивать проект и даже бабло не сразу поднимать? Ничего, пара релизов - и будет «только по подписке» )

1.2 , Аноним ( 2 ), 14:45, 31/10/2021 С нетерпением жду новой версии на Qt: https://mu.se/qt-qml-dev

1.3 , QwertyReg ( ok ), 14:45, 31/10/2021 Установил на macOS Monterey, чтобы проверить, так ли мерзотно до сих пор тормозит полоса прокрутки звуковой дорожки. Докладываю: тормозит так же, программой пользоваться невозможно, между моментом клика и перетаскивания дорожки влево-вправо так и проходит около 100-200 мс.

2.4 , Аноним ( 4 ), 14:47, 31/10/2021 Никогда не замечал подобного (macOS Catalina).

3.7 , QwertyReg ( ok ), 14:54, 31/10/2021 > Никогда не замечал подобного (macOS Catalina). Мне тоже показалось очень странным. Было и на Catalina, и на Big Sur. Сейчас попробую под оффтопом проверить и записать.

4.9 , QwertyReg ( ok ), 14:56, 31/10/2021 > Мне тоже показалось очень странным. Было и на Catalina, и на Big Sur. Сейчас попробую под оффтопом проверить и записать.

Проверил. На оффтопе всё то же самое, но получше, при прокручивании дорожки будто FPS падает до 15. В LogicPro и Adobe Audition всё летает.



1.5 , Аноним ( 4 ), 14:48, 31/10/2021 Тем временем уже четвертый месяц не могут выпустить Tenacity

1.6 , Растоманя ( ok ), 14:53, 31/10/2021 Оно же не на современном и безопасном языке системного программирования Rust, кому теперь это интересно.

2.10 , keydon ( ok ), 14:58, 31/10/2021 Хорошую вещь ржавчиной не назовут



1.8 , Аноним ( 8 ), 14:54, 31/10/2021 шо, опять?