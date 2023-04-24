Выпуск звукового редактора Audacity 3.3

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|2.2, Аноним (2), 22:17, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> распространяется под лицензией GPLv3
или тебе этого мало?
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|3.6, Ананоним (?), 22:36, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Мало. Шпио...телеметрящие функции имеются? Вредоносность для пользователя равна нулю?
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|1.3, Аноним (3), 22:19, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Неплохая прога. Гуй так себе, точнее он отвратный. Но альтернатив у проги особо нет (из свободно-бесплатных), так что отвратный гуй упоминать особо не буду.
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|2.11, Андрей04091977 (ok), 23:08, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ocenaudio, а телеметрии и так хватает в других местах, так что аудиоредактор особо погоды не сделает.
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|2.13, Аноним (13), 23:26, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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жаль, там wxWidgets. вряд ли кто-то будет пытаться на них нормальный гуй слепить
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|1.12, Аноним (12), 23:23, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Некогда довольно неплохая прога была. Одна из немногих популярных среди широкого круга пользователей гпл программ. Потому что бесплатная и не хуже некоторых проприетарных поделок (а то и лучше) на определённых применениях, интерфейс дело десятое. Печально видеть такой закат у проекта, с продажей проприерастам-монетизаторам.
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|2.15, Аноним (15), 00:03, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Печально видеть ситуацию как у GIMP-а когда из 3-х основных разработчиков остался 1. Он уйдет и проект совсем заглохнет. А здесь как раз норм.
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