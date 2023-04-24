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Выпуск звукового редактора Audacity 3.3

24.04.2023 22:07

Опубликован релиз свободного редактора звука Audacity 3.3, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Audacity 3.3 стал третьим значительный выпуском, сформированным после перехода проекта в руки компании Muse Group. Код Audacity распространяется под лицензией GPLv3, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS.

Основные улучшения:

  • Во встроенных эффектах "НЧ и ВЧ", "Искажение", "Фейзер", "Реверберация" и "Вау-вау" реализована поддержка работы в режиме реального времени.
  • Добавлен новый эффект "Полочный фильтр" (Shelf Filter), который усиливает или ослабляет частоты ниже или выше заданной.
  • Добавлена тестовая версия линейки "Ритмы и такты" (Beats and Bars).
  • Переработана нижняя панель инструментов: Панель "Привязка" теперь не зависит от панели "Выделение". Добавлена панель тактового размера. Частота дискретизации проекта перенесена в настройки звука (Audio Setup -> Audio Settings).
  • Улучшено поведение при масштабировании.
  • Добавлена новая линейка "Линейная (дБ)" ("Linear (dB)"), позволяющая менять громкость звука в диапазоне от 0 до -∞ dBFS.
  • При копировании клипов между проектами предоставлена возможность копирования смарт-клипов или только видимой части.
  • В панель Cut/Copy/Paste добавлена кнопка удаления.
  • Добавлена поддержка пакета FFmpeg 6 (avformat 60).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/audacity/au...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.2
  3. OpenNews: Создатель форка Audacity покинул проект после конфликта при выборе нового имени
  4. OpenNews: Созданы форки Audacity, избавленные от телеметрии
  5. OpenNews: Новые правила конфиденциальности Audacity допускают сбор данных в интересах органов власти
  6. OpenNews: Компания Muse Group поглотила проект Audacity
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59023-audacity
Ключевые слова: audacity, music, sound
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ананоним (?), 22:16, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А он ещё свободный?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:17, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > распространяется под лицензией GPLv3

    или тебе этого мало?

     
     
  • 3.6, Ананоним (?), 22:36, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мало. Шпио...телеметрящие функции имеются? Вредоносность для пользователя равна нулю?
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 00:03, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собирай из исходников с выключением.
     
     
  • 5.17, 1000 (?), 00:30, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а патч есть?
     
  • 5.20, Аноним (20), 01:01, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2023м ещё кто-то верит в честную отключаемость телеметрии?
     
  • 4.19, Аноним (20), 00:56, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.audacityteam.org/about/desktop-privacy-notice/
    Похоже, что таки имеются
     
  • 2.7, 1000 (?), 22:44, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2.4 всё ещё рабочий.
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:00, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть sneedacity, он свободный, но походу заброшен ((
     
     
  • 3.18, 1000 (?), 00:33, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    tenacity
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:19, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Неплохая прога. Гуй так себе, точнее он отвратный. Но альтернатив у проги особо нет (из свободно-бесплатных), так что отвратный гуй упоминать особо не буду.
     
     
  • 2.10, Анонин (?), 23:02, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не удивительно, что он отвратительный, он же на GTK
     
     
  • 3.21, Аноним (20), 01:02, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это wx
     
  • 2.11, Андрей04091977 (ok), 23:08, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ocenaudio, а телеметрии и так хватает в других местах, так что аудиоредактор особо погоды не сделает.
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:26, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жаль, там wxWidgets. вряд ли кто-то будет пытаться на них нормальный гуй слепить
     
     
  • 3.16, Аноним (14), 00:06, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве что попробовать собрать с wxQt.
     

  • 1.5, AKTEON (?), 22:24, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Телеметрия все еще есть ??
     
     
  • 2.8, Skullnet (ok), 22:45, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по тому что в убунтах ещё старая версия, то ещё есть.
     

  • 1.12, Аноним (12), 23:23, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Некогда довольно неплохая прога была. Одна из немногих популярных среди широкого круга пользователей гпл программ. Потому что бесплатная и не хуже некоторых проприетарных поделок (а то и лучше) на определённых применениях, интерфейс дело десятое. Печально видеть такой закат у проекта, с продажей проприерастам-монетизаторам.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:03, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Печально видеть ситуацию как у GIMP-а когда из 3-х основных разработчиков остался 1. Он уйдет и проект совсем заглохнет. А здесь как раз норм.
     

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