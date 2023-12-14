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Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.2

14.12.2023 15:19

Опубликован релиз свободного звукового редактора Ardour 8.2, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. В ближайшее время готовые сборки для Linux будут сформированы в формате Flatpak.

Ключевые улучшения:

  • При редактировании MIDI предоставлена функция разделения нот (Note tupling), позволяющая выбрать одну или несколько нот, нажать "s" и разделить каждую ноту на две одинаковые части (последующие нажатия "s" приведут к разделению на 3, 4, 5 и прочее число частей). Для отмены разделения можно нажать "Shift+s", а для слияния - "j".

  • В настройки добавлена опция "No-strobe" для отключение всех элементов интерфейса, приводящих к миганию и мерцанию (яркие мигания могут спровоцировать приступ у больных эпилепсией).
  • Добавлена поддержка микшерных DAW-контроллеров Solid State Logic UF8 для управления цифровой звуковой рабочей станцией (DAW).
  • Добавлена поддержка MIDI-контроллеров Novation LaunchPad X и LaunchPad Mini.
  • Частота дискретизации по умолчанию изменена на 48kHz.
  • При помощи дополнения externalUI реализована возможность постоянного отображения интерфейсов к плагинам LV2.
  • В интерфейс записи звука добавлена кнопка "Приглушить" (Mute).


  1. Главная ссылка к новости (https://ardour.org/whatsnew.ht...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.4
  3. OpenNews: Synthstrom Audible откроет код прошивки музыкальных синтезаторов Deluge
  4. OpenNews: Представлен Floppotron 3.0, музыкальный инструмент из дисководов, дисков и сканеров
  5. OpenNews: Выпуск Mixxx 2.3, свободного пакета для создания музыкальных миксов
  6. OpenNews: Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60288-ardour
Ключевые слова: ardour, music
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:46, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почему они не хочут сделать отельное окно для плагинов как в реапере?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:03, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что не хочут «как в реапере»?
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 16:57, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну там реально не удобно если больше 20 плагинов в этом маленьком окошечке двигать
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:50, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    они хочут чтоб ты на опеннет обэтом спросил
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 16:58, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они сами не знаю чего хочут (с) :-)
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:38, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бинари только за деньги немного странная схема для опенсорса конечно, но вендузятники должны страдать (им не привыкать).
     
     
  • 2.13, Ардунин (?), 18:30, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, ты понимаешь, что на виндоуз громоздить сей ^^профессиональный^^ оупеннн инструмент хоть за деньги, хоть за так - это такое себе.
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:42, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как прикольно RedHat продвинула Flatpack - типа свободной замены Snap-а. Серьёзно, гениальный маркетинг.
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 16:58, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно демагогии, это африканцы продвигают snap в качестве проприетарной альтернативы flatpak'у
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 17:45, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где в снапе проприетарность? Без шуток, я не в теме.
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:47, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > абзац про разделение нот в ардуре
    > видео про аблетон
     
     
  • 2.12, Анонус (?), 18:12, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увидел на превьюхе ноты, удивился. Думал в Аблетон добавили нотную запись.
     

  • 1.10, Аноним (10), 17:34, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем сабж лучше Qtractor?
     
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