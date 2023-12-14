Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.2

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|1.1, Аноним (1), 15:46, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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почему они не хочут сделать отельное окно для плагинов как в реапере?
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|3.7, Аноним (1), 16:57, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну там реально не удобно если больше 20 плагинов в этом маленьком окошечке двигать
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|1.3, Аноним (3), 16:38, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Бинари только за деньги немного странная схема для опенсорса конечно, но вендузятники должны страдать (им не привыкать).
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|2.13, Ардунин (?), 18:30, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, ты понимаешь, что на виндоуз громоздить сей ^^профессиональный^^ оупеннн инструмент хоть за деньги, хоть за так - это такое себе.
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|1.4, Аноним (4), 16:42, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как прикольно RedHat продвинула Flatpack - типа свободной замены Snap-а. Серьёзно, гениальный маркетинг.
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|2.8, Аноним (6), 16:58, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не нужно демагогии, это африканцы продвигают snap в качестве проприетарной альтернативы flatpak'у
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|2.12, Анонус (?), 18:12, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Увидел на превьюхе ноты, удивился. Думал в Аблетон добавили нотную запись.
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