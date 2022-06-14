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Представлен Floppotron 3.0, музыкальный инструмент из дисководов, дисков и сканеров

14.06.2022 08:15

Павел Задрожняк (Paweł Zadrożniak) представил третью редакцию электронного оркестра Floppotron, генерирующего звук при помощи 512 накопителей на гибких магнитных дисках, 4 сканеров и 16 жёстких дисков. Источником звука в системе является контролируемый шум, издаваемый при перемещении магнитных головок шаговым двигателем, щелчках головок жёстких дисков и движении каретки сканеров.

Для увеличения качества звука дисководы сгруппированы в стойки, по 32 устройства в каждой. Одна стойка может воспроизводить в каждый момент времени только определённый тон, но за счёт увеличения или сокращения числа задействованных устройств можно изменять громкость и симулировать звук от нажатия клавиш на пианино или колебания гитарной струны, при котором громкость постепенно затухает. Также можно симулировать различные звуковые эффекты, например, вибрацию.

Дисководы хорошо справляются с низкими тонами, а для воспроизведения высоких тонов задействованы сканеры, двигатели которых способны генерировать звуки с более высокой тональностью. Щелчки головок жёстких дисков используются для генерации звуков, соответствующих разным типам барабанов в MIDI (в зависимости от модели диск может издавать щелчок разной частоты или даже звон).

Система совместима с интерфейсом MIDI (используется собственный MIDI-контроллер на базе чипа Nordic nRF52832). Данные в формате MIDI транслируются в команды, определяющие когда устройствам следует жужжать и щёлкать. Энергопотребление составляет в среднем 300 Вт, в пике 1.2 КВт.





  1. Главная ссылка к новости (http://silent.org.pl/home/2022...)
  2. OpenNews: Драйвер флоппи-дисков оставлен в ядре Linux без сопровождения
  3. OpenNews: Интервью с Алексеем Кузнецовым, одним из создателей сетевого стека Linux
  4. OpenNews: Эксперимент по использованию жесткого диска в качестве микрофона
  5. OpenNews: Доступен открытый мобильный телефон с дисковым набором
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив Floppinux, укладывающийся в размер флоппи-диска
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57350-floppy
Ключевые слова: floppy, floppotron
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:36, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Агонь )
     
  • 1.2, Кровосток (ok), 08:40, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно уже видел его инструмент музыкальный в ютубе, молодец мужик! Занимается своим фаном и никому жить не мешает!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:07, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть, когда кто-то начинает пилить очередной дистр, он автоматом мешает кому-то жить?
     
     
  • 3.10, whoami (??), 09:23, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, один дядя в феврале решил заняться фаном, вот...)))
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 08:48, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Луддитная музыка 🎵
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:15, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наглядный пример кризиса перепроизводства и то что устройства выходят из оборота раньше того как выходят из строя. Надо разбирать с тем количеством оборудования которое уже произведено, а не гнаться за новым.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:51, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помню в детстве с использованием микроконтроллера создавал музыкальные канонады из найденных флопидисководов
     
  • 1.5, рукоблуд импортный (?), 09:04, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    оно на расте?
     
  • 1.6, john_erohin (?), 09:05, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    еще бы матричных принтеров штук 5 на ударные посадить.
     
  • 1.9, iCat (ok), 09:22, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот уж джаст фор фан - так джаст фор фан!
    Джаст фор фанище!
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:23, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Весело конечно, но жаль напрасно потраченную жизнь этого фрика.
     
     
  • 2.12, Балабол (?), 09:36, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего вдруг зря? Может он набрался столько опыта, что теперь сможет построить космический ковчег и спасти все живое на планете (кроме людишек)!
     
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