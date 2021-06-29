Выпуск Mixxx 2.3, свободного пакета для создания музыкальных миксов

После двух с половиной лет разработки опубликован релиз свободного пакета Mixxx 2.3, предоставляющего полный набор средств для профессиональной работы диджеев и создания музыкальных миксов. Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2. В новой версии: Улучшены средства для подготовки диджейских сетов (живых выступлений): предоставлены возможности использования цветных меток и точек перехода, выделения вводных и финальных секций в композиции, наглядного разделения треков цветами, многопоточного анализа тональности и более точного определения ключа.

По умолчанию задействована новая тема оформления "LateNight".

Добавлена возможность воспроизведения треков напрямую с USB-накопителей, содержащих библиотеки треков приложений Rekordbox и Serato.

Добавлена возможность записи и вещания с использованием кодеков Opus и HE-AAC.

Реализованы функции клонирования панелей.

Улучшен интерфейс для работы с музыкальной библиотекой.

Добавлена поддержка контроллеров Pioneer DDJ-200 и DDJ-400, Native Instruments Traktor Kontrol S3, Hercules DJControl Inpulse 200 и Jogvision, Roland DJ-505, Behringer B-Control BCR2000 и DDM4000, ION Discover DJ Pro и the Numark iDJ Live II.



