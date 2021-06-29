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Выпуск Mixxx 2.3, свободного пакета для создания музыкальных миксов

29.06.2021 10:24

После двух с половиной лет разработки опубликован релиз свободного пакета Mixxx 2.3, предоставляющего полный набор средств для профессиональной работы диджеев и создания музыкальных миксов. Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2.

В новой версии:

  • Улучшены средства для подготовки диджейских сетов (живых выступлений): предоставлены возможности использования цветных меток и точек перехода, выделения вводных и финальных секций в композиции, наглядного разделения треков цветами, многопоточного анализа тональности и более точного определения ключа.
  • По умолчанию задействована новая тема оформления "LateNight".
  • Добавлена возможность воспроизведения треков напрямую с USB-накопителей, содержащих библиотеки треков приложений Rekordbox и Serato.
  • Добавлена возможность записи и вещания с использованием кодеков Opus и HE-AAC.
  • Реализованы функции клонирования панелей.
  • Улучшен интерфейс для работы с музыкальной библиотекой.
  • Добавлена поддержка контроллеров Pioneer DDJ-200 и DDJ-400, Native Instruments Traktor Kontrol S3, Hercules DJControl Inpulse 200 и Jogvision, Roland DJ-505, Behringer B-Control BCR2000 и DDM4000, ION Discover DJ Pro и the Numark iDJ Live II.


  1. Главная ссылка к новости (https://mixxx.org/news/2021-06...)
  2. OpenNews: Выпуск Mixxx 2.2, свободного пакета для создания музыкальных миксов
  3. OpenNews: Google опубликовал аудиокодек Lyra для передачи речи при плохом качестве связи
  4. OpenNews: Выпуск свободного звукового редактора Ardour 6.5
  5. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 14.0
  6. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55403-mixxx
Ключевые слова: mixxx, sound
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, InuYasha (??), 10:42, 29/06/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    О-о-о, не слыхал. Какая интересная штука. И выглядит довольно хорошо.
     
     
  • 4, OnTheEdge (ok), 11:16, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://djmag.com/top100dj?year=All
    ох если какой-нибудь диджей отсюда так же подумал как вы (:
     
     
  • 5, InuYasha (??), 11:48, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да тот де Армен Ванбьюрян вообще яблочник ))
     

  • 2, Аноним (-), 10:47, 29/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Ранние выпуски были не очень. Надо этот попробовать.
    Видок передлан и очень похож на Serato. Хотя кто не похож то сейчас.
     
  • 3, Анто769ним (?), 10:48, 29/06/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Им надо версии обозначать увеличением количества иксов в названии.
     
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