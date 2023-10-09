Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.0

Опубликован релиз свободного звукового редактора Ardour 8.0, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. В ближайшее время готовые сборки для Linux будут сформированы в формате Flatpak. Ключевые улучшения: Добавлен традиционный интерфейс для редактирования силы нажатия клавиш на MIDI-инструменте (MIDI Velocity, данные с датчиков скорости нажатия и отпускания клавиш), влияющей на громкость издаваемого звука. Интерфейс получил название "lollipops", так как используемые для регулировки вертикальные полоски с шариком на конце напоминают леденцы на палочке.

Добавлен ползунок и боковая панель для упорядочивания композиции через перегруппировку или копирование секций. Поддерживается трёхточечное редактирование, при котором выбранный диапазон (начало - конец) можно переместить или скопировать в позицию, соответствующую определённому моменту времени.

Полностью переработан интерфейс представления всех нот в виде набора клавиш пианино (MIDI Track Piano Roll), на котором ноты показаны справа от каждой клавиши, всегда видны номера октав, доступно гибкое масштабирование в режиме "scroll" + "zoom". Для именования параметров, связанных с MIDI, задействован стандарт MIDNAM. Предоставлена возможность записи MIDI, используя интерфейс пианино.

Добавлена возможность использования грид-контроллера Novation Launchpad Pro для управления Ardour, например, переключения клипов и маркеров, регулирования уровня усиления, панорамирования (сведения фонограммы) и изменения уровней посыла.

Добавлена поддержка быстрых групп, позволяющих применять большую часть управляющих элементов, связанных с микшированием, ко всем выбранным дорожкам и шинам.





Добавлена возможность группировки выбранных регионов для последующего совместного редактирования, переноса или обрезки.





Добавлена возможность рисования линий автоматизации от руки при помощи мыши или тачпада, вместо автоматизации по отдельно выставленным контрольным точкам.

Расширены возможности автоматизации построения карты темпа по сетке, в условиях обработки человеческих выступлений, в которых темп не постоянен и время от времени немного ускоряется или замедляется, придавая музыке особый шарм. При редактировании теперь можно перетащить сетку в соответствии с общим темпом и на слух откорректировать линии, для того что бы сетка точно соответствовала темпу исполнителя.

Предложены три новых MIDI-плагина для генерации ритмичных мелодий при помощи арпеджиаторов (превращение аккордов в арпеджио), предназначенные для добавления на MIDI-дорожку перед плагином инструмента.



