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Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.0

09.10.2023 12:15

Опубликован релиз свободного звукового редактора Ardour 8.0, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. В ближайшее время готовые сборки для Linux будут сформированы в формате Flatpak.

Ключевые улучшения:

  • Добавлен традиционный интерфейс для редактирования силы нажатия клавиш на MIDI-инструменте (MIDI Velocity, данные с датчиков скорости нажатия и отпускания клавиш), влияющей на громкость издаваемого звука. Интерфейс получил название "lollipops", так как используемые для регулировки вертикальные полоски с шариком на конце напоминают леденцы на палочке.
  • Добавлен ползунок и боковая панель для упорядочивания композиции через перегруппировку или копирование секций. Поддерживается трёхточечное редактирование, при котором выбранный диапазон (начало - конец) можно переместить или скопировать в позицию, соответствующую определённому моменту времени.
  • Полностью переработан интерфейс представления всех нот в виде набора клавиш пианино (MIDI Track Piano Roll), на котором ноты показаны справа от каждой клавиши, всегда видны номера октав, доступно гибкое масштабирование в режиме "scroll" + "zoom". Для именования параметров, связанных с MIDI, задействован стандарт MIDNAM. Предоставлена возможность записи MIDI, используя интерфейс пианино.
  • Добавлена возможность использования грид-контроллера Novation Launchpad Pro для управления Ardour, например, переключения клипов и маркеров, регулирования уровня усиления, панорамирования (сведения фонограммы) и изменения уровней посыла.
  • Добавлена поддержка быстрых групп, позволяющих применять большую часть управляющих элементов, связанных с микшированием, ко всем выбранным дорожкам и шинам.

  • Добавлена возможность группировки выбранных регионов для последующего совместного редактирования, переноса или обрезки.

  • Добавлена возможность рисования линий автоматизации от руки при помощи мыши или тачпада, вместо автоматизации по отдельно выставленным контрольным точкам.
  • Расширены возможности автоматизации построения карты темпа по сетке, в условиях обработки человеческих выступлений, в которых темп не постоянен и время от времени немного ускоряется или замедляется, придавая музыке особый шарм. При редактировании теперь можно перетащить сетку в соответствии с общим темпом и на слух откорректировать линии, для того что бы сетка точно соответствовала темпу исполнителя.
  • Предложены три новых MIDI-плагина для генерации ритмичных мелодий при помощи арпеджиаторов (превращение аккордов в арпеджио), предназначенные для добавления на MIDI-дорожку перед плагином инструмента.


  1. Главная ссылка к новости (https://ardour.org/whatsnew.ht...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.3
  3. OpenNews: Facebook опубликовал звуковой кодек EnCodec, использующий машинное обучение
  4. OpenNews: Выпуск свободного звукового редактора Ardour 7.0
  5. OpenNews: Воспроизведение музыки Джанет Джексон приводит к сбою в работе некоторых старых ноутбуков
  6. OpenNews: Synthstrom Audible откроет код прошивки музыкальных синтезаторов Deluge
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59894-ardour
Ключевые слова: ardour, music
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:27, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Явный закос под Cakewalk Sonar и Fl Studio это по интерфейсу.

    А вот фишка с Novation Launchpad Pro интересная. Ждём когда добавят поддержку контроллеров Roli Block Lightpad.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:30, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про закос: ну, почему бы не взять уже готовые идеи, если они хороши? Да и переучиваться не придётся.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:59, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно сильно постараться, чтобы увидеть тут FL Studio, а не ± общий для большинства DAW интерфейс.
     

  • 1.2, Аноним (3), 13:29, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стопроцентная годнота! Последняя версия 7-й ветки была очень стабильна, лишь бы в этой новых багов не наплодили. Для такой агрессивной работы, как звукозапись, стабильность часто даже поважнее фич бывает: иной раз нагрузка и на интерфейс (скорость действий пользователя), и на движок, и на переферию просто бешеная.
     
     
  • 2.11, Коробов (?), 13:59, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря где и как вы используете.
    На Windows недавно начал делать демку - периодически падало, а потом перестало само открывать свой же проект.

    По фичам круто для open source. Но не стабильно.

     

  • 1.4, InuYasha (??), 13:50, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > The graphical user interface is written using the gtkmm C++ "wrapper" around the GTK+ toolkit.

    Я толком не понял: они "над" ГТК, но ГТК всё равно нужен, получается? Подожду Qt-backend-а.

     
     
  • 2.5, Аноним (12), 13:53, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда уже на этом сайте дадут реакцию с клоуном под постами ставить.
     
  • 2.6, Шарп (ok), 13:57, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >gtkmm

    Это c++ обёртка, чтобы не трахаться с ручным освобождением памяти. Не у всех есть столько времени как у сишников, чтобы тратить её на бесполезную работу с памятью.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:58, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя много времени зато комменты слабоумные строчить.
     

  • 1.7, 12yoexpert (ok), 13:57, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    система сборки у них, конечно, - врагу не пожелаешь
     
  • 1.8, Аноним (10), 13:57, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То что создатели прикладного софта больше не делают дистрибутив ориентированные версии, а только флатпак это очень правильно.
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:58, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это не звуковой редактор.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:00, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но ведь звуки издает
     
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