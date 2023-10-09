Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.0

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|1.1, Аноним (1), 13:27, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Явный закос под Cakewalk Sonar и Fl Studio это по интерфейсу.
А вот фишка с Novation Launchpad Pro интересная. Ждём когда добавят поддержку контроллеров Roli Block Lightpad.
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|2.3, Аноним (3), 13:30, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про закос: ну, почему бы не взять уже готовые идеи, если они хороши? Да и переучиваться не придётся.
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|3.12, Аноним (12), 13:59, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужно сильно постараться, чтобы увидеть тут FL Studio, а не ± общий для большинства DAW интерфейс.
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|1.2, Аноним (3), 13:29, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Стопроцентная годнота! Последняя версия 7-й ветки была очень стабильна, лишь бы в этой новых багов не наплодили. Для такой агрессивной работы, как звукозапись, стабильность часто даже поважнее фич бывает: иной раз нагрузка и на интерфейс (скорость действий пользователя), и на движок, и на переферию просто бешеная.
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|2.11, Коробов (?), 13:59, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотря где и как вы используете.
На Windows недавно начал делать демку - периодически падало, а потом перестало само открывать свой же проект.
По фичам круто для open source. Но не стабильно.
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|1.4, InuYasha (??), 13:50, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> The graphical user interface is written using the gtkmm C++ "wrapper" around the GTK+ toolkit.
Я толком не понял: они "над" ГТК, но ГТК всё равно нужен, получается? Подожду Qt-backend-а.
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|2.5, Аноним (12), 13:53, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда уже на этом сайте дадут реакцию с клоуном под постами ставить.
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|2.6, Шарп (ok), 13:57, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>gtkmm
Это c++ обёртка, чтобы не трахаться с ручным освобождением памяти. Не у всех есть столько времени как у сишников, чтобы тратить её на бесполезную работу с памятью.
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|1.8, Аноним (10), 13:57, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То что создатели прикладного софта больше не делают дистрибутив ориентированные версии, а только флатпак это очень правильно.
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