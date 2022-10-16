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Выпуск свободного звукового редактора Ardour 7.0

16.10.2022 09:45

После более года разработки опубликован релиз свободного звукового редактора Ardour 7.0, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки для Linux доступны в формате Flatpak.

Ключевые улучшения:

  • Реализован режим "запуск клипа" ("Clip launching") для создания зацикленных композиций (лупов), предоставляющий средства для составления композиции в реальном времени через расстановку в произвольном порядке заранее не упорядоченных отрывков. Похожий рабочий процесс присутствует в таких цифровых звуковых рабочих станциях, как Ableton Live, Bitwig, Digital Performer и Logic. Новы режим позволяет экспериментировать со звуком, комбинируя различные звуковые петли c одиночными сэмплами и подгоняя результат к общему ритму.

    Имеется возможность урезания или расширения эффективной длины клипов, а также задания числа повторов перед вызовом параметра перехода. Для создания автоматически воспроизводимых последовательностей допускается включение случайных заполнений и использование таких параметров перехода, как перемотка вперёд и назад, одиночные и многократные перескоки. Каждый зацикливаемый клип может иметь до 16 каналов MIDI со своим набором назначенных патчей (звуков). Для управления очередями может использоваться контроллер Ableton Push 2.

  • Добавлен интерфейс для загрузки звуковых сэмплов и MIDI-материала из дополнительных библиотек лупов. Доступ к библиотекам можно получить через вкладку Clips, предложенную в правой части страниц Cues и Edit. В базовом наборе предложено более 8000 готовых MIDI-аккордов, более 5000 MIDI-прогрессий и более 4800 ударных ритмов. Также предоставлена возможность добавления собственных лупов и импортирования данных из сторонних коллекций, таких как looperman.com.
  • Добавлена поддержка "маркеров очередей" (Cue Markers), позволяющих применять к составным клипам более линейный процесс секвенции, основанный на использовании шкалы времени.
  • Реализована новая концепция внутреннего представления времени, основанная на раздельной обработке звукового и музыкального времени. Изменение позволило избавиться от проблем при определении позиции и продолжительности разных типов объектов. Например, перемещение объекта на 4 такта теперь перемещает его точно на 4 такта и следующая контрольная точки сдвигается ровно на 4 такта, а не приблизительно на 4 такта в привязке к времени звука.
  • Предложено три режима сдвига (ripple), определяющих действия с пустотой, образующейся после удаления или вырезания материала из трека. В режиме "Ripple Selected" после удаления сдвигаются только выделенные треки, в режиме "Ripple All" сдвигаются все треки, в режиме "Interview" сдвиг производится только при наличии более одного выделенного трека (например, можно применять для вырезания неуместных междометий в речи).
  • Добавлена поддержка сцен микшера, позволяющих быстро сохранять и восстанавливать настройки и параметры плагинов в окне микширования. Допускается создание до 8 сцен, переключаемых клавишами F1...F8, позволяющих быстро сравнивать разные режимы микширования.
  • Значительно расширены возможности по редактированию музыки в формате MIDI. Добавлен режим экспорта MIDI, позволяющий сохранить каждый трек в отдельный SMF-файл.
  • Возвращена возможность поиска и загрузки звуков из коллекции Freesound, размер которой составляет около 600 тысяч записей (для допуска к коллекции необходима учётная запись в сервисе Freesound). Из дополнительных опций реализована возможность настройки размера локального кэша и возможность фильтрации элементов по типу лицензии.
  • Реализована поддержка плагинов ввода/вывода, которые выполняются вне контекста треков или шины и могут использоваться, например, для предварительной обработки ввода, получения/ отправки данных по сети или постобработки вывода.
  • Расширена поддержка звуковых контроллеров и пультов. Добавлена поддержка MIDI-контроллеров iCon Platform M+, iCon Platform X+ и iCon QCon ProG2.
  • Переделан диалог для настройки звука и MIDI.
  • Предоставлены официальные сборки для оборудования Apple с ARM-чипами Apple Silicon. Прекращено формирование официальных сборок для 32-разрядных систем (ночные сборки продолжают публиковаться).


  1. Главная ссылка к новости (https://ardour.org/whatsnew.ht...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.2
  3. OpenNews: Выпуск свободного звукового редактора Ardour 6.9
  4. OpenNews: Google передаёт систему объёмного звука Resonance Audio сообществу
  5. OpenNews: Выпуск Launchpad Daemon 1.5.1, программного аналога MIDI-контроллера
  6. OpenNews: Опубликован AV Linux MX-21, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57922-ardour
Ключевые слова: ardour, music, midi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 10:01, 16/10/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    бля я первый
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:16, 16/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мои поздравления!
     

  • 1.2, ИмяХ (?), 10:15, 16/10/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    GPL - это разве свободный?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:19, 16/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты не знал?
     
  • 2.6, Анонним (?), 10:25, 16/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там вообще исходников нет, кнопка на сайте не работает
     

  • 1.5, prokoudine (ok), 10:24, 16/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка "маркеров очередей" (Cue Markers), позволяющих применять к составным клипам более линейный процесс секвенции, основанный на использовании шкалы времени.

    Как-то очень сложно. Суть такая. Есть нелинейный секвенсер в табе Cue. В нём схожие по сути клипы (например, все гитары) объединяются в дорожки, а все клипы, которые должны звучать вместе — в сцены (по буквам). Такая двухмерная матрица. Вот cue markers собственно и запускают эти сцены, чтобы несколько клипов звучало одновременно. Соответственно, чтобы не разводить в таймлайне содомию из повторяющихся клипов, можно все предсказуемые повторяшки упинать в нелинейный секвенсер, а на таймлайне расставить маркеры, ну и дописать в обычные дорожки то, что повторять не надо. Вокал, там. Гитарку фузящую.

    > Реализована поддержка плагинов ввода/вывода, которые выполняются вне контекста треков или шины и могут использоваться, например, для предварительной обработки ввода, получения/ отправки данных по сети или постобработки вывода.

    Можно добавить, что было разработано вслед за Mixbus VBM специально для запуска плагинов NDI, чтобы захватывать вывод с разных устройств по сети. Сперва у NDI даже был (проприетарный, правда) LV2-плагин под линукс, но потом они его выпилили. А фича осталась.

     
  • 1.7, Без аргументов (?), 10:26, 16/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Это всё суперхорошо конечно. Но как сейчас без VST, которые пилят под винду и даже не всегда под эппл? Понятно, что руками профи сможет накрутить и без них, но профи пользуется другим ПО.
     
  • 1.8, Namems (?), 10:29, 16/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Audacity(прогрессивный диктофон) всем хватит
     
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