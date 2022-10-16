Выпуск свободного звукового редактора Ardour 7.0

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|1.5, prokoudine (ok), 10:24, 16/10/2022 [ответить]
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> Добавлена поддержка "маркеров очередей" (Cue Markers), позволяющих применять к составным клипам более линейный процесс секвенции, основанный на использовании шкалы времени.
Как-то очень сложно. Суть такая. Есть нелинейный секвенсер в табе Cue. В нём схожие по сути клипы (например, все гитары) объединяются в дорожки, а все клипы, которые должны звучать вместе — в сцены (по буквам). Такая двухмерная матрица. Вот cue markers собственно и запускают эти сцены, чтобы несколько клипов звучало одновременно. Соответственно, чтобы не разводить в таймлайне содомию из повторяющихся клипов, можно все предсказуемые повторяшки упинать в нелинейный секвенсер, а на таймлайне расставить маркеры, ну и дописать в обычные дорожки то, что повторять не надо. Вокал, там. Гитарку фузящую.
> Реализована поддержка плагинов ввода/вывода, которые выполняются вне контекста треков или шины и могут использоваться, например, для предварительной обработки ввода, получения/ отправки данных по сети или постобработки вывода.
Можно добавить, что было разработано вслед за Mixbus VBM специально для запуска плагинов NDI, чтобы захватывать вывод с разных устройств по сети. Сперва у NDI даже был (проприетарный, правда) LV2-плагин под линукс, но потом они его выпилили. А фича осталась.
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|1.7, Без аргументов (?), 10:26, 16/10/2022 [ответить]
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Это всё суперхорошо конечно. Но как сейчас без VST, которые пилят под винду и даже не всегда под эппл? Понятно, что руками профи сможет накрутить и без них, но профи пользуется другим ПО.
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