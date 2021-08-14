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Выпуск свободного звукового редактора Ardour 6.9

14.08.2021 10:13

Представлен релиз свободного звукового редактора Ardour 6.9, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки для Linux доступны в формате Flatpak.

Ключевые улучшения:

  • Расширены возможности управления плагинами. Менеджер плагинов вынесен в меню первого уровня "Window" и теперь выполняет поиск и отображение всех доступных в системе плагинов и связанных с ними данных. Реализована поддержка сортировки и фильтрации плагинов по имени, бренду, тегам и формату. Добавлена опция для игнорирования проблемных плагинов. Предоставлена возможность явного определения формата плагина при загрузке (поддерживаются форматы AU, VST2, VST3 и LV2).
  • Добавлено отдельно вызываемое приложение для сканирования плагинов VST и AU, сбои в котором не влияют на работу Ardour. Реализован новый диалог для управления сканированием плагинов, который позволяет отбросить отдельные плагины не прерывая общий процесс сканирования.
  • Значительно улучшена система управления списками воспроизведения. Добавлены новые действия с глобальным списком воспроизведения, такие как "New Playlist for rec-armed tracks" для записи нового варианта всех выбранных треков и "Copy Playlist for All Tracks" для сохранения текущего состояния аранжировки и правок. Предоставлена возможность открытия диалога выбора списка воспроизведение через нажатие клавиши "?" при выделенном треке. Реализована возможность выделения всех треков, присутствующих в списке воспроизведения, без выполнения группировки.
  • Улучшена работа с потоками с непостоянной частотой дискретизации (varispeed). Добавлена кнопка для быстрого включения/отключения varispeed и перехода к настройкам. Упрощён интерфейс "Shuttle control". Обеспечено сохранение настроек varispeed, которые теперь не сбрасываются после перехода к обычному воспроизведению.
  • Добавлен интерфейс для блокировки изменения MIDI-патчей в процессе загрузки сеанса.
  • В настройках появилась опция для включения/отключения поддержки VST2 и VST3.
  • Добавлена поддержка LV2-плагинов с несколькими портами Atom, таких как Sfizz и SFZ player.
  • Сформированы сборки для устройств на базе чипа Apple M1.




  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ardour.org/t...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного звукового редактора Ardour 6.5
  3. OpenNews: Опубликован AV Linux 2021.05.22, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  4. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 15.0
  5. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55635-ardour
Ключевые слова: ardour, sound
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:19, 14/08/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Free/Demo version Periodically goes silent after 10 minutes.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:23, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тебя кто-то заставляет качать платные сборки? Скомпили сам или дождись flatpak или пакетов из дистрибутива.
     

  • 1.3, iCat (ok), 10:34, 14/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Штука, конечно, могучая, но (блин же ж!) как жаль, что нет в команде талантливого дизайнера!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:44, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FL Studio с пожизненными бесплатными обновлениями купить жаба душит?
     

  • 1.4, OnlyWolf (?), 11:30, 14/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Конкурент Audacity?
     
     
  • 2.5, Аноним (8), 11:38, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это DAW... Iudacity шпионский звуковой редактор
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:40, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Audacity теперь уже никто не конкурент. Они теперь впереди планеты всей по количеству телеметрии и мелкого текста в EULA.
     
     
  • 3.7, OnlyWolf (?), 11:42, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это вроде с 3-й версии
     
  • 2.9, BrainFucker (ok), 13:03, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Конкурент Audacity?

    Скорее Pro Tools. Ну, с некоторой натяжкой совы на глобус ))

     
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