Выпуск свободного звукового редактора Ardour 6.9

Представлен релиз свободного звукового редактора Ardour 6.9, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки для Linux доступны в формате Flatpak. Ключевые улучшения: Расширены возможности управления плагинами. Менеджер плагинов вынесен в меню первого уровня "Window" и теперь выполняет поиск и отображение всех доступных в системе плагинов и связанных с ними данных. Реализована поддержка сортировки и фильтрации плагинов по имени, бренду, тегам и формату. Добавлена опция для игнорирования проблемных плагинов. Предоставлена возможность явного определения формата плагина при загрузке (поддерживаются форматы AU, VST2, VST3 и LV2).

Добавлено отдельно вызываемое приложение для сканирования плагинов VST и AU, сбои в котором не влияют на работу Ardour. Реализован новый диалог для управления сканированием плагинов, который позволяет отбросить отдельные плагины не прерывая общий процесс сканирования.

Значительно улучшена система управления списками воспроизведения. Добавлены новые действия с глобальным списком воспроизведения, такие как "New Playlist for rec-armed tracks" для записи нового варианта всех выбранных треков и "Copy Playlist for All Tracks" для сохранения текущего состояния аранжировки и правок. Предоставлена возможность открытия диалога выбора списка воспроизведение через нажатие клавиши "?" при выделенном треке. Реализована возможность выделения всех треков, присутствующих в списке воспроизведения, без выполнения группировки.

Улучшена работа с потоками с непостоянной частотой дискретизации (varispeed). Добавлена кнопка для быстрого включения/отключения varispeed и перехода к настройкам. Упрощён интерфейс "Shuttle control". Обеспечено сохранение настроек varispeed, которые теперь не сбрасываются после перехода к обычному воспроизведению.

Добавлен интерфейс для блокировки изменения MIDI-патчей в процессе загрузки сеанса.

В настройках появилась опция для включения/отключения поддержки VST2 и VST3.

Добавлена поддержка LV2-плагинов с несколькими портами Atom, таких как Sfizz и SFZ player.

Сформированы сборки для устройств на базе чипа Apple M1.