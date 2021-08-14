Выпуск свободного звукового редактора Ardour 6.9

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Представлен релиз свободного звукового редактора Ardour 6.9, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки для Linux доступны в формате Flatpak.
Ключевые улучшения:
- Расширены возможности управления плагинами. Менеджер плагинов вынесен в меню первого уровня "Window" и теперь выполняет поиск и отображение всех доступных в системе плагинов и связанных с ними данных. Реализована поддержка сортировки и фильтрации плагинов по имени, бренду, тегам и формату. Добавлена опция для игнорирования проблемных плагинов. Предоставлена возможность явного определения формата плагина при загрузке (поддерживаются форматы AU, VST2, VST3 и LV2).
- Добавлено отдельно вызываемое приложение для сканирования плагинов VST и AU, сбои в котором не влияют на работу Ardour. Реализован новый диалог для управления сканированием плагинов, который позволяет отбросить отдельные плагины не прерывая общий процесс сканирования.
- Значительно улучшена система управления списками воспроизведения. Добавлены новые действия с глобальным списком воспроизведения, такие как "New Playlist for rec-armed tracks" для записи нового варианта всех выбранных треков и "Copy Playlist for All Tracks" для сохранения текущего состояния аранжировки и правок. Предоставлена возможность открытия диалога выбора списка воспроизведение через нажатие клавиши "?" при выделенном треке. Реализована возможность выделения всех треков, присутствующих в списке воспроизведения, без выполнения группировки.
- Улучшена работа с потоками с непостоянной частотой дискретизации (varispeed). Добавлена кнопка для быстрого включения/отключения varispeed и перехода к настройкам. Упрощён интерфейс "Shuttle control". Обеспечено сохранение настроек varispeed, которые теперь не сбрасываются после перехода к обычному воспроизведению.
- Добавлен интерфейс для блокировки изменения MIDI-патчей в процессе загрузки сеанса.
- В настройках появилась опция для включения/отключения поддержки VST2 и VST3.
- Добавлена поддержка LV2-плагинов с несколькими портами Atom, таких как Sfizz и SFZ player.
- Сформированы сборки для устройств на базе чипа Apple M1.