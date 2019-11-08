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Выпуск Launchpad Daemon 1.5.1, программного аналога MIDI-контроллера

08.11.2019 21:04

Доступен новый выпуск Launchpad Daemon - программного аналога MIDI-контроллера для создания музыки с помощью кнопок (Pads) для смартфонов и планшетов на платформе Android. Программа поддерживает клиент-серверный режим, в котором ноты отправляются на промежуточную программу-сервер, а далее в любую программу, которая поддерживает миди сокеты, в обычном режиме сервер способен сам играть звуки. Версия 1.5.1 полностью совместима с сервером версии 1.5 так как основные изменения были произведены только в клиенте.

В новой версии:

  • Осуществлён переход на Qt Quick Controls 2, а следовательно полностью переделаны все меню.
  • Добавлено меню для переключения клиент/серверного, оффлайн режимов, и ввода адреса сервера.
  • Добавлен индикатор в процентах, показывающий прогресс завершения воспроизведения loop-ов, эта возможность не реализована в режиме клиента так как это требует синхронизации и индикатор в любом случае будет показывать неточную информацию.
  • Исправлена ошибка, при которой каждая последующая отпущенная кнопка после первой за пределами прямоугольника оставалась графически активной.


  1. Главная ссылка к новости (https://bitbucket.org/Monstero...)
  2. OpenNews: Выпуск Launchpad Daemon 1.5, программного аналога MIDI-контроллера
  3. OpenNews: Google опубликовал Oboe, С++-библиотеку для обработки звука
  4. OpenNews: Доступен PulseJoin 2.2 для объединения записи с микрофона со звуком, выводимым на динамики
  5. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 13.0
  6. OpenNews: В звуковой подсистеме sndio в OpenBSD появилась поддержка MIDI
Автор новости: Skullnet
Тип: Программы
Ключевые слова: midi, launchpadd
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анони (?), 21:54, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сначала нужно поддержку ASIO завезти и прочие Jackи или PipeWireы, с обычной то клавой без джека нечего делать.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:08, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я всегда полагал, что джава и мобильный арм взаимоисключающие понятия с любым реалтаймом и в частности с музыкой, и asio с wasapi тут имеют меньшее значение чем "энергоэффективность" железа и отсутствие dsp.
     
     
  • 3.5, Skullnet (?), 22:19, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Android слишком тормозная звуковая подсистема и это до сих пор не исправили, поэтому и был сделан серверерный вариант.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:13, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Классно, только вот поднять аудиомтудию на линуксе тот ещё геммор. Чего только настройка системы под минимальную задержку стоит.

    Поэтому я на линуксе работаю, играю, и делаю все остальное, а с аудио работаю на маке.

     
     
  • 2.4, Skullnet (?), 22:18, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Чего только настройка системы под минимальную задержку стоит.

    Удалить PulseAudio и добавить dmix в альсу и готово.

    >а с аудио работаю на маке

    У меня, к сожалению, нету мака, но программу можно под него собрать.

     
     
  • 3.6, Аноним (2), 22:30, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Dmix кстати портит звук (и в любом случае нужно настраивать ресамплер, можно взять ресамплер того же speex из плагинов) - чтобы звук был хорошим и ввод и вывод должны быть эксклюзивными. Wasapi, например, создаёт только видимость эксклюзивности, но при этом замечательным образом самостоятельно подключает программные микшеры и ресамплеры (о чём нужно догадаться самостоятельно).

    А вообще всё плохо. Находим знакомые названия в списке и любуемся https://src.infinitewave.ca/ у альсы ровно те же проблемы - качественный ресамплер будет кушать процессор как не в себя.

     
     
  • 4.8, Skullnet (?), 23:21, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Dmix кстати портит звук (и в любом случае нужно настраивать ресамплер, можно
    > взять ресамплер того же speex из плагинов)

    Никогда не замечал этого


     
     
  • 5.9, Аноним (2), 00:12, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ресамплить в 8 бит проблемы очевидней. Но и так можно рассчитывать на металлический отзвук, как минимум.
     
     
  • 6.15, Skullnet (?), 03:59, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если ресамплить в 8 бит проблемы очевидней. Но и так можно рассчитывать
    > на металлический отзвук, как минимум.

    Зачем кому то ресемплить в 8 бит?


     
  • 4.10, Crazy Alex (ok), 01:06, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На -170 dB эти "проблемы". ну и на современном железе сомневаюсь, что будет "кушать процессор как не в себя". Во всяком случае, пресет с максимальным качеством для libresample ни хрена не заметен.
     
     
  • 5.12, Аноним (2), 01:23, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >пресет с максимальным качеством

    Это "качество" кто-нибудь тестировал? Каков формат внутреннего представления? Ну и потом, когда ресамплер хочет десятки процентов от 4ггц amd64 (на один только ресамплинг 96->48), это очень нескромные запросы. Если говорить про сколько-нибудь студийное качество продакшена (а это 32 бита с плавающей запятой), они не могут быть "не заметны". На любом железе.

    >libresample

    Подавляющее большинство ресамплеров полное уг, я даже привёл ссылку где ребята проводили какое-то тестирование. И ведь это только один из базовых элементов.

     

  • 1.7, suffix (ok), 22:31, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если речь под смартфоны-планшеты то к сожалению андроид на порядок уступает iOS в качестве "работы с музыкой".

    Для андроида даже захват музыки не сделать никак нормально.

    А с Apogee Quartet по lighting на iPad захват отлично делается.

     
  • 1.11, Аноним (11), 01:15, 09/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    под линуксом "работа с музыкой"  это похоже на дворовое цирк шапито, нет не вменяемого DAW, да вообше более менее чего нибудь достойного, ну конечно кроме этого  midi демона, вот с ним то можно уж точно хиты штамповать, очень сильный заход а главное своевременный, миди звучание очень востребовано, ох уж эти линуксойды, циркачи
     
     
  • 2.13, Аноним (2), 02:20, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нет не вменяемого DAW

    Так это ж хорошо? Главное, чтобы были вменяемые, и их есть у меня. Вон даже жаба не помешала. Но в принципе это же из другой оперы, Музыка бывает разная.

    И опенсорс тоже позволяет наворотить на очень приличном уровне. Внезапно, многие музыканты берут линукс, как и многие художники, хотя казалось бы... Просто дело в том, что 2% это 1/50 (в лучшем случае), а так совершенно ничего не мешает.

    Может быть менее удобно, может быть слишком сложно для хлебушков, но ты будешь гораздо лучше понимать происходящее, когда разберёшься. И не будешь в рабстве у диллеров ПО.

    >миди звучание очень востребовано

    С подключением клавиатур всё достаточно неплохо как раз, не понимаю, в чём суть претензии (вообще-то они нужны). Сабж выглядит скорее как игрушка, но таки да, он может быть вполне полезен даже в такой роли.

     
  • 2.14, Skullnet (?), 03:54, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >под линуксом "работа с музыкой"  это похоже на дворовое цирк шапито, нет не вменяемого DAW

    Что такое "вменяемое DAW"? Под линукс множество хорошего софта - бери и используй. Я использую OpenMPT и Audacity.

    >очень сильный заход а главное своевременный, миди звучание очень востребовано

    MIDI - это всего лишь способ передавать ноты от клавиатуры к софту. Я не заставляю использовать музыку в миди формате.

     
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