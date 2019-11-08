Выпуск Launchpad Daemon 1.5.1, программного аналога MIDI-контроллера

>нет не вменяемого DAW Так это ж хорошо? Главное, чтобы были вменяемые, и их есть у меня. Вон даже жаба не помешала. Но в принципе это же из другой оперы, Музыка бывает разная. И опенсорс тоже позволяет наворотить на очень приличном уровне. Внезапно, многие музыканты берут линукс, как и многие художники, хотя казалось бы... Просто дело в том, что 2% это 1/50 (в лучшем случае), а так совершенно ничего не мешает. Может быть менее удобно, может быть слишком сложно для хлебушков, но ты будешь гораздо лучше понимать происходящее, когда разберёшься. И не будешь в рабстве у диллеров ПО. >миди звучание очень востребовано С подключением клавиатур всё достаточно неплохо как раз, не понимаю, в чём суть претензии (вообще-то они нужны). Сабж выглядит скорее как игрушка, но таки да, он может быть вполне полезен даже в такой роли.

