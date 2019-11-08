Выпуск Launchpad Daemon 1.5.1, программного аналога MIDI-контроллера

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|1.1, Анони (?), 21:54, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сначала нужно поддержку ASIO завезти и прочие Jackи или PipeWireы, с обычной то клавой без джека нечего делать.
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|2.2, Аноним (2), 22:08, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я всегда полагал, что джава и мобильный арм взаимоисключающие понятия с любым реалтаймом и в частности с музыкой, и asio с wasapi тут имеют меньшее значение чем "энергоэффективность" железа и отсутствие dsp.
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|3.5, Skullnet (?), 22:19, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Android слишком тормозная звуковая подсистема и это до сих пор не исправили, поэтому и был сделан серверерный вариант.
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|1.3, Аноним (3), 22:13, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Классно, только вот поднять аудиомтудию на линуксе тот ещё геммор. Чего только настройка системы под минимальную задержку стоит.
Поэтому я на линуксе работаю, играю, и делаю все остальное, а с аудио работаю на маке.
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|2.4, Skullnet (?), 22:18, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Чего только настройка системы под минимальную задержку стоит.
Удалить PulseAudio и добавить dmix в альсу и готово.
>а с аудио работаю на маке
У меня, к сожалению, нету мака, но программу можно под него собрать.
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|3.6, Аноним (2), 22:30, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Dmix кстати портит звук (и в любом случае нужно настраивать ресамплер, можно взять ресамплер того же speex из плагинов) - чтобы звук был хорошим и ввод и вывод должны быть эксклюзивными. Wasapi, например, создаёт только видимость эксклюзивности, но при этом замечательным образом самостоятельно подключает программные микшеры и ресамплеры (о чём нужно догадаться самостоятельно).
А вообще всё плохо. Находим знакомые названия в списке и любуемся https://src.infinitewave.ca/ у альсы ровно те же проблемы - качественный ресамплер будет кушать процессор как не в себя.
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|4.8, Skullnet (?), 23:21, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Dmix кстати портит звук (и в любом случае нужно настраивать ресамплер, можно
> взять ресамплер того же speex из плагинов)
Никогда не замечал этого
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|5.9, Аноним (2), 00:12, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ресамплить в 8 бит проблемы очевидней. Но и так можно рассчитывать на металлический отзвук, как минимум.
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|6.15, Skullnet (?), 03:59, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если ресамплить в 8 бит проблемы очевидней. Но и так можно рассчитывать
> на металлический отзвук, как минимум.
Зачем кому то ресемплить в 8 бит?
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|4.10, Crazy Alex (ok), 01:06, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На -170 dB эти "проблемы". ну и на современном железе сомневаюсь, что будет "кушать процессор как не в себя". Во всяком случае, пресет с максимальным качеством для libresample ни хрена не заметен.
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|5.12, Аноним (2), 01:23, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>пресет с максимальным качеством
Это "качество" кто-нибудь тестировал? Каков формат внутреннего представления? Ну и потом, когда ресамплер хочет десятки процентов от 4ггц amd64 (на один только ресамплинг 96->48), это очень нескромные запросы. Если говорить про сколько-нибудь студийное качество продакшена (а это 32 бита с плавающей запятой), они не могут быть "не заметны". На любом железе.
>libresample
Подавляющее большинство ресамплеров полное уг, я даже привёл ссылку где ребята проводили какое-то тестирование. И ведь это только один из базовых элементов.
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|1.7, suffix (ok), 22:31, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если речь под смартфоны-планшеты то к сожалению андроид на порядок уступает iOS в качестве "работы с музыкой".
Для андроида даже захват музыки не сделать никак нормально.
А с Apogee Quartet по lighting на iPad захват отлично делается.
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|1.11, Аноним (11), 01:15, 09/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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под линуксом "работа с музыкой" это похоже на дворовое цирк шапито, нет не вменяемого DAW, да вообше более менее чего нибудь достойного, ну конечно кроме этого midi демона, вот с ним то можно уж точно хиты штамповать, очень сильный заход а главное своевременный, миди звучание очень востребовано, ох уж эти линуксойды, циркачи
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|2.13, Аноним (2), 02:20, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>нет не вменяемого DAW
Так это ж хорошо? Главное, чтобы были вменяемые, и их есть у меня. Вон даже жаба не помешала. Но в принципе это же из другой оперы, Музыка бывает разная.
И опенсорс тоже позволяет наворотить на очень приличном уровне. Внезапно, многие музыканты берут линукс, как и многие художники, хотя казалось бы... Просто дело в том, что 2% это 1/50 (в лучшем случае), а так совершенно ничего не мешает.
Может быть менее удобно, может быть слишком сложно для хлебушков, но ты будешь гораздо лучше понимать происходящее, когда разберёшься. И не будешь в рабстве у диллеров ПО.
>миди звучание очень востребовано
С подключением клавиатур всё достаточно неплохо как раз, не понимаю, в чём суть претензии (вообще-то они нужны). Сабж выглядит скорее как игрушка, но таки да, он может быть вполне полезен даже в такой роли.
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|2.14, Skullnet (?), 03:54, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>под линуксом "работа с музыкой" это похоже на дворовое цирк шапито, нет не вменяемого DAW
Что такое "вменяемое DAW"? Под линукс множество хорошего софта - бери и используй. Я использую OpenMPT и Audacity.
>очень сильный заход а главное своевременный, миди звучание очень востребовано
MIDI - это всего лишь способ передавать ноты от клавиатуры к софту. Я не заставляю использовать музыку в миди формате.
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