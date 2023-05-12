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Synthstrom Audible откроет код прошивки музыкальных синтезаторов Deluge

12.05.2023 11:39

Компания Synthstrom Audible анонсировала открытие прошивки для музыкального оборудования Deluge, сочетающего в одном портативном устройстве звуковой синтезатор, сэмплер, грувбокс и секвенсор, предназначенные для создания электронной музыки и организации живых выступлений и лупов c элементами импровизации. Код планируют опубликовать на GitHub 5 июня под лицензией GPLv3.

После открытия кода компания Synthstrom Audible обеспечит сопровождение официальной кодовой базы, будет поддерживать её в актуальном виде и публиковать новые выпуски прошивки. Отдельно планируется создать репозиторий для сообщества с прошивками для разных вариантов синтезатора (c OLED и без), в котором будет развиваться форк официального репозитория, допускающий приём изменений от сторонних разработчиков. На использование прошивок не накладывается каких-либо дополнительных ограничений, кроме выполнения требования лицензии GPLv3. Например, код можно будет использовать в коммерческих проектах, но вносимые в него изменения необходимо будет открыть под той же лицензией.

Прошивки, собранные на основе форков и community-репозитория, можно будет установить на синтезатор, например, при желании использовать дополнительные и экспериментальные возможности, развиваемые сообществом. Официальная прошивка позиционируется для тех, кто предпочитает стабильное и привычное решение с достаточно консервативным подходом к изменениям.

Отмечается, что установка сторонних сборок прошивок сможет производиться без нарушения гарантийных обязательств в отношении оборудования, но компания Synthstrom Audible не будет предоставлять техническую поддержку для неофициальных прошивок. По мере развития проекта предлагаемые сообществом новшества будут переноситься в официальную прошивку.





  1. Главная ссылка к новости (https://synthstrom.com/open/...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.3
  3. OpenNews: Система машинного обучения Stable Diffusion адаптирована для синтеза музыки
  4. OpenNews: Воспроизведение музыки Джанет Джексон приводит к сбою в работе некоторых старых ноутбуков
  5. OpenNews: Представлен Floppotron 3.0, музыкальный инструмент из дисководов, дисков и сканеров
  6. OpenNews: Выпуск Mixxx 2.3, свободного пакета для создания музыкальных миксов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59124-firmware
Ключевые слова: firmware, deluge, music, midi, hardware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Онан сын Иуды (?), 11:55, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    > По мере развития проекта предлагаемые сообществом новшества будут переноситься в официальную прошивку.

    Собственно причина открытия. Решили на рабах съэкономить, понятно.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:02, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Такой способ производства очень и очень выгоден многим компаниям, т.к. энтузиастов хватает. А иначе обширного диапазона никак не достичь..
     
  • 2.4, Амбассадор (?), 12:02, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    таков путь
     
  • 2.5, IZh. (?), 12:06, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Если на сайте, посвящённым опенсорсу, выкладывание в опенсорс уже плохо, то что тогда хорошо? Чтобы работали себе в убыток, раздавая синтезаторы бесплатно?
     
     
  • 3.7, bergentroll (ok), 12:09, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Нет конечно, тогда будет «нинужна»! Позитивного варианта вообще нет.
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:11, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да не из стана опенсорс этот Амбассадор, понятно же. Он тут миссию выполняет.
     
     
  • 4.9, Аноним (8), 12:13, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, извини, Амбассадор, не там ник посмотрел. Имел ввиду Онан сын Иуды.
     
  • 3.10, Admino (ok), 12:38, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > то что тогда хорошо?

    Ничего. На опеннете всегда всё плохо.

     
  • 2.6, Аноним (8), 12:08, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И что в этом плохого? Выгодно и производителю, и потребителям.
     

  • 1.2, Аноним (-), 11:57, 12/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
  • 1.11, DEF (?), 13:13, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем торрент-клиенту синтезаторные прошивки?
     
     
  • 2.12, ryoken (ok), 13:53, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачанные MIDI-файлы играть?
     

  • 1.13, Аноним (-), 14:17, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для создания электронной музыки и организации живых выступлений и лупов c элементами импровизации

    Я слушал живое выступление электронной музыки и мне не понравилось, за лупами не было слышно вокала.

     
     
  • 2.14, Аноним (-), 14:20, 12/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.17, kusb (?), 15:37, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За лупами?
     
  • 2.19, Аноним (19), 17:12, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, ты тоже был на Armin vaan Buuren?
     

  • 1.15, Аноним (15), 15:35, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно кратко пояснить для труъ?...
    Этот девайс умеет быть сэмплером flac-сэмплов например?
    wav, ogg, mp3 он пониманает?
    Или это только midi-игрушка с исключительно midi-библиотеками?
     
  • 1.16, Аноним (16), 15:36, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Наконец-то появится возможность сделать нормальную клавиатуру для емакса.
     

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