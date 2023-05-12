Synthstrom Audible откроет код прошивки музыкальных синтезаторов Deluge

Компания Synthstrom Audible анонсировала открытие прошивки для музыкального оборудования Deluge, сочетающего в одном портативном устройстве звуковой синтезатор, сэмплер, грувбокс и секвенсор, предназначенные для создания электронной музыки и организации живых выступлений и лупов c элементами импровизации. Код планируют опубликовать на GitHub 5 июня под лицензией GPLv3.

После открытия кода компания Synthstrom Audible обеспечит сопровождение официальной кодовой базы, будет поддерживать её в актуальном виде и публиковать новые выпуски прошивки. Отдельно планируется создать репозиторий для сообщества с прошивками для разных вариантов синтезатора (c OLED и без), в котором будет развиваться форк официального репозитория, допускающий приём изменений от сторонних разработчиков. На использование прошивок не накладывается каких-либо дополнительных ограничений, кроме выполнения требования лицензии GPLv3. Например, код можно будет использовать в коммерческих проектах, но вносимые в него изменения необходимо будет открыть под той же лицензией.

Прошивки, собранные на основе форков и community-репозитория, можно будет установить на синтезатор, например, при желании использовать дополнительные и экспериментальные возможности, развиваемые сообществом. Официальная прошивка позиционируется для тех, кто предпочитает стабильное и привычное решение с достаточно консервативным подходом к изменениям.

Отмечается, что установка сторонних сборок прошивок сможет производиться без нарушения гарантийных обязательств в отношении оборудования, но компания Synthstrom Audible не будет предоставлять техническую поддержку для неофициальных прошивок. По мере развития проекта предлагаемые сообществом новшества будут переноситься в официальную прошивку.