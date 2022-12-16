Система машинного обучения Stable Diffusion адаптирована для синтеза музыки

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|3.21, Аноним (1), 13:55, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Чем дебильными наркоманскими картинками? И хорошо что не умею, просмотр ковра это развлечения я оставлю для тебя.
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|1.2, Жироватт (ok), 12:09, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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А собачку на спектрограмме не дорисует? Фрактальную собачку из фрактальных собачек.
А вообще да, многовато в последнее время громких FizzBuzz-заголовков про очередную нейросеть Hurr, натренированную на Durr, написанную omg, this is PYTHON!
Конкретно эта сеть смогЁт или не смогЁт убрать фоновый отсчётный бдыщь-бдыщь из обоих семплов без потери качества остальных инструментов? Или окна берутся как промежутки между этим задолбавшим в каждом первом треке отсчетами?
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|2.8, Аноним (1), 12:26, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Странные у тебя фантазии про собачек. Но принцип работы в твоё случае это убрать звук с бдыщами и выдумать на основе обучение ту часть, которую ты хочешь заменить. С качеством может все и будет норм, но это уже будет не тот кусок, который был до этого, а свежевыдуманные на основе того что было рядом.
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|3.13, Жироватт (ok), 13:01, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не странные, просто раньше были распространены картинки, где нейросеть рисовала фрактальных собачек
https://www.nanonewsnet.ru/files/users/u3/2016/04/fef1b388630c2b3fd9336a42d25a
вместо того, что надо. Мне просто интересно, таки будет фрактальная собачка на спектрограмме, или уже нет.
> Но принцип работы в твоё случае это убрать звук с бдыщами и выдумать на основе обучение ту часть, которую ты хочешь заменить.
> без потери качества остальных инструментов?
Или выдумать, или экстраполировать звучание остальных каналов в сведенной, запеченной для продакшена мелодии. Бдыщи же небольшие по длительности. Вот мне интересно, сможет оно или не сможет сделать это?
Ну или если выражаться яснее - сможет ли она достроить выпавшие куски так, чтобы а) не было видимых переходов "данные - генерированное - данные" и при этом для инструментов сохранялась форма и пропорции, которые можно получить на основе диапазона инструмента из "чистых" кусков.
Просто иначе это не заслуживает внимания.
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|2.9, Аноним (9), 12:30, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>без потери качества
А если подумать? Нейросети дорисовывают, может только попробовать угадать. Результат известен.
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|3.15, Жироватт (ok), 13:01, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угадать или вычленить-экстраполировать-достроить без потери экстремумов.
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|2.5, Жироватт (ok), 12:14, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем? Обезьянка с пираченным фрутилупс таки дешевле сожженого на запуск нейросетки электричества.
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|2.24, Анонус (?), 14:03, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да брось ты.
Щас какой нить вендор начнет играться и впаривать нагенеренные сэмпл-паки битмарям, битмари будут по-прежнему впаривать этот нагенеренный непосильным творческим трудом кал рэпперам, последние будут есть и обляпываться
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|2.18, Жироватт (ok), 13:08, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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У них в инструкции написано, что этого надо будет купить PREMIUM-датасет за THREE HUNDRED BUCKS, докупить еще один терабайтник для FU*EN SLAVE-нейросети, а затем позвать DUNGEON MASTER для инсталляции.
Попробуй, отпишись, как пойдет.
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|2.26, Аноним (26), 15:05, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Without further interruption let's celebrate and make some datasets!
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|1.14, Анонус (?), 13:01, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, а если Стабильную Диффузию тренировать не на спектрограммах, а на нотных листах, получится что-то более слушабельное?
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|2.20, devl547 (ok), 13:27, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для начала можно попробовать натренировать на басовых партиях. Правда может нажраться в итоге.
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|3.22, Анонус (?), 13:59, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нельзя.
басисты всегда отмороженные, возьмите любую (совершенно) группу - басист там будет самым обмороком.
нельзя подпускать к басу нейросеть, нельзя, одумайтесь, остановитесь
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|4.23, Анонус (?), 14:03, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> нельзя.
> басисты всегда отмороженные, возьмите любую (совершенно) группу - басист там будет самым
> обмороком.
> нельзя подпускать к басу нейросеть, нельзя, одумайтесь, остановитесь
Тогда может виолончель? Она почти как бас, но не бухает.
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|2.28, подрывник (?), 18:18, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не получится. Оно не понимает пифагоровы расстояния (деление струны на 2, 3, 4, 5, 6, и 9) и прочитать ноты не сможет.
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|1.29, warlock66613 (ok), 18:41, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Результат, выдаваемый этой системой, напомнил анекдот, где у человека получалось печатать 1000 слов в в минуту. Даже cat /proc/kernel > /dev/dsp выдавал звук поприятнее.
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