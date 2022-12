Система машинного обучения Stable Diffusion адаптирована для синтеза музыки

2.18 , Жироватт ( ok ), 13:08, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – У них в инструкции написано, что этого надо будет купить PREMIUM-датасет за THREE HUNDRED BUCKS, докупить еще один терабайтник для FU*EN SLAVE-нейросети, а затем позвать DUNGEON MASTER для инсталляции.

Попробуй, отпишись, как пойдет.

2.26 , Аноним ( 26 ), 15:05, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Without further interruption let's celebrate and make some datasets!