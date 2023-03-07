Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.3

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|1.1, Аноним (1), 22:44, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–20 +/–
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Я думал все уже ушли стриминг слушать со своих айфонов. Кому ещё эта поделка может понадобится? Устарело.
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|2.6, Аноним (-), 22:58, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Тебя еще не забанили стриминговые сервисы и не отключил яблостор?! Что за нахрен, госдеп, вы филоните!
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|2.8, Аноним (8), 23:02, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как там с отключенным Spotify и так бережно составленными плейлистами и навсегда потерянными интересными музыкантами? 🙂
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|3.13, AleksK (ok), 23:15, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Huawei Music спешит на помощь, всего-то 169 рублей в месяц и "навсегда потерянные интересные музыканты" вдруг опять нашлись. Рекомендации там правда никакие к сожалению, но по поиску большая часть "навсегда ушедших" из России на месте и опять услаждает ваш слух за чеканную монету от кровавого тирана.
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|4.19, Аноним (19), 23:27, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Рассчитывать на хороший и надёжный интернет я бы сейчас не стал. Впрочем, DC будут держать до последнего.
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|5.22, AleksK (ok), 23:32, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С интернетом особых проблем не испытываю. И там тоже можно скачивать музыку на телефон, чтобы слушать без интернета.
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|5.25, Аноним (25), 23:41, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Рассчитывать на хороший и надёжный интернет я бы сейчас не стал.
А что должно измениться? Лично я какого либо ухудшения пока что не заметил. А оборудование как завозили из Китая и США(через параллельный импорт), так и завозят. Даже отечественные базовые станции появились, что не может не радовать. Надеюсь, что этих разработчиков поддержат и мы получим качество сопоставимое с импортными аналогами.
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|7.29, Аноним (25), 23:59, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 28 мар 2022
Это время, когда сотовые операторы не хотели что-то менять и переходить на отечественные базовые станции, выпрашивая у государства разрешение на использование зарубежного железа. За тот же период можно найти кучу проплаченных статей, что вот-вот через пару месяцев все будет плохо и вообще связи не будет, да и вообще все пропало. Но прошел уже год, у этих же ОпСосов покрытие расширяется с помощью отечественных железок(не везде, но критически важные узлы точно на своем железе) и ничего не падает.
Так что наверное попытайтесь принести данные посвежее.
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|9.42, Аноним (25), 00:53, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Сейчас погуглил и понял, что с БС назвездел, признаю Их производство только пла... текст свёрнут, показать
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|4.40, ОК (?), 00:46, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Huawei Music спешит на помощь, всего-то 169 рублей в месяц и "навсегда
> потерянные интересные музыканты" вдруг опять нашлись. Рекомендации там правда никакие
> к сожалению, но по поиску большая часть "навсегда ушедших" из России
> на месте и опять услаждает ваш слух за чеканную монету от
> кровавого тирана.
т.е. вместо того, чтобы завести себе наконец локальную СВОЮ СОБСТВЕННУЮ файлопомойку с музлом по своему вкусу и качеству, оплачивая прову статичный айпишник, чтобы так же легко из любой дупы, где есть интернеты иметь к ней доступ, оплачивая СЕБЕ на амортизацию своего же подконтрольного железа, мы будем снова завязываться на доброго дядю, я правильно понимаю? Одного жаренного петуха недостаточно по ходу?
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|2.23, Аноним (25), 23:33, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>Устарело
Да сегодня многое устарело: институт семьи, труд, мышление головой, чтение книг. Мы вот с моим парнем этими луддитскими вещами не занимаемся и чувствуем себя свободно. Что самая свободная и демократическая партия скажет думать, то и будем думать.
А если серьезно и по теме, то эта "поделка" нужна мне, потому что стриминги - это фастфуд.
Во-первых, франшиза может уйти прямо вместе с едой и ты ничего не поделаешь. Во-вторых, музыка все же является информационным шумом, которого сейчас и без того очень много, поэтому иногда лучше себя ограничивать в канцерогенах и послушать голоса в голове.
В-третьих, качество звука. Лучше у меня будет немного треков, отобранных лично мной и в хорошем качестве, чем самосвал мусора различных сортов.
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|3.31, Bdfybec (?), 00:00, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Мы вот с моим парнем этими луддитскими вещами не занимаемся и чувствуем себя свободно.
Пропаганда педерастии запрещена.
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|4.33, Аноним (25), 00:07, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы что сексист? Почему вы предположили, что я мужчина и даже не допустили, что я женщина? Да у меня есть особенность между ног, но это не значит, что я мужчина, ведь я чувствую себя женщиной.
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|2.30, Kuromi (ok), 00:00, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А потмо ты заходишь и ВНЕЗАПНО "правообладатель отозвал права".
Впрочем, спору нет, стимингами хорошо искать нвоых интересных артистов. но определившитьс "нравится или нет", незазорно скачать себе архивную копию.
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|2.12, lucentcode (ok), 23:07, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне. Я стримминг вообще не уважаю, нет сети, и нет у вас музыки. Санкции одного сумасшедшего государства против жителей другого? И нет у вас музыки. А моя всегда со мной, и даже если наступит конец света, и интернет пропадёт во всём мире, мне будет что послушать в последние минуты этого мира ;)
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|3.37, Аноним (37), 00:43, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Санкции одного сумасшедшего государства против жителей другого?
Так и хочется написать "а что случилось"? Где были эти санкции 8/9 (15) лет назад?
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|3.41, ОК (?), 00:50, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне. Я стримминг вообще не уважаю, нет сети, и нет у вас
> музыки. Санкции одного сумасшедшего государства против жителей другого? И нет у
> вас музыки. А моя всегда со мной, и даже если наступит
> конец света, и интернет пропадёт во всём мире, мне будет что
> послушать в последние минуты этого мира ;)
А ещё на стримнгах нет всякого экзотического. И нет, я не о гаражных завываниях локальной роцк-группы. Есть реально годные вещи, которых нет на подобных сервисах в силу их непопсовости. И нет, я так-то ничего против местечковых гаражных групп не имею, тоже кому-то да надо.
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|1.9, Аноним (9), 23:03, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как-то сравнивал данный проигрыватель и Deadbeef. В Deadbeef оказался более гибким и хорошозвучащим эквалайзер. Ну, и по возможностям интерфейса тоже превозшёл. А вот Clementine и Strawberry как-то совсем не зацепили. Audacious после Deadbeef, наверное, на 2-ом месте, имхо.
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|2.24, Аноним (24), 23:39, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эквалайзер в среде звуковой инженерии считается чем-то вроде ускорителя интернета. Если звук плохой, его никаким эквалайзером не спасти. А если хороший, то эквалайзер его только испортить может. На концертах, чтобы не расстраивать звукачей зажиточных исполнителей, эквалайзер лампочками мигает, но ни на что не влияет совершенно. Так, плацебо для дурачков, чтобы было чем руки занять. Если Clementine и Strawberry не зацепили, попробуй провода из бескислородной меди на классике прогреть. Зацепят, инфа сотка!
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|3.39, Дормидонт (?), 00:44, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Компенсация АЧХ наушников под индивидуальные особенности слуха?
Коррекция частот при микшировании? Да не, бред какой-то. Напридумывали, видишь, всяких эквалайзеров и мультибенд-компрессоров, лишь бы денег содрать, да?
Я пользуюсь clementine, а за обработку всех звуковых сигналов в системе у меня отвечает pulseeffects. Два пресета - один чисто эквалайзер для музыки, другой с компрессором и лимитером для просмотра ужастиков со скримерами.
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|2.43, Эксперт опеннета (?), 00:54, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как-то сравнивал данный проигрыватель и Deadbeef. В Deadbeef оказался более гибким и
> хорошозвучащим эквалайзер. Ну, и по возможностям интерфейса тоже превозшёл. А вот
> Clementine и Strawberry как-то совсем не зацепили. Audacious после Deadbeef, наверное,
> на 2-ом месте, имхо.
Я сравнивал, у Deadbeef косяки со стабильностью в разных аспектах, а ещё его автор известные неадекват, местами похлеще Лёньки. Audacious может и не предел мечтаний, но по крайней мере свою работу выполняет и не косячит. К слову не считаю его лучшим вообще, но довольно хороший в своей нише.
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|2.14, Аноним (-), 23:15, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Досих пор слушаю amaroK, пожалуй лучший в своей категории.
При том эта категория называется "менеджер обложек". Старый амарок был нормальным плеером, а потом их куда-то не туда понесло с мегабазами данных и misc функциональностью крупным оптом. При том что довольно базовые для плееры штуки не особо настраиваются, вау.
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|1.11, lucentcode (ok), 23:04, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Добавлен плагин для вывода через мультимедийный сервер PipeWire.
А вот это жирный плюс. Использовать нативный интерфейс звукового сервера вместо прослойки из pipewire-pulseaudio, или pipewire-alsa — это правильно. MPV научили так работать, а теперь и Audacious так умеет. Если не считать плееры на gstreamer, которые из коробки умеют в PipeWire, это, вероятно, первый аудиоплеер, что осилил pipewire api.
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|2.17, llolik (ok), 23:19, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> первый аудиоплеер, что осилил pipewire api
qmmp в master уже больше года, как
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|2.44, Кек Чебурек (?), 00:57, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я Pragha использую на хфсе. Вроде норм
К сожалению на линусах кроме клементины и аудашиса нет нормальных плееров из гуишных. Да и эти не идеал.
Остальные имеющие смысл к рассмотрению уже консольные. с клиент-серверной частью и иногда мордами разной паршивости.
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|1.21, Анонимусс (?), 23:31, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сразу видно что легче поддерживать:
Поддержка Qt 6 УЖЕ стабилизирована!
а GTK только на 3ю версию перевели...
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|1.35, fumanchez (ok), 00:11, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Cantata пока самый нормальный GUI плеер, что я видел в плане удобства - библиотека нормально отображается, в т.ч и .cue плейлисты, можно накидать треков и закрыть программу. Это конечно все mpd делает, просто клиент удобный и хорошо выглядящий.
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|2.38, Аноним (19), 00:44, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это клиент к MPD, если быть точным. Со всем особенностями последнего.
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|1.45, Аноним (45), 01:03, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем вам музыкальный проигрыватель? Включите ящик, так говорящая бошка расскажет что всё нормально, спите спокойно.
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