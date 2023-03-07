Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.3

2.6 , Аноним ( - ), 22:58, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Тебя еще не забанили стриминговые сервисы и не отключил яблостор?! Что за нахрен, госдеп, вы филоните!

2.8 , Аноним ( 8 ), 23:02, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Как там с отключенным Spotify и так бережно составленными плейлистами и навсегда потерянными интересными музыкантами? 🙂

3.13 , AleksK ( ok ), 23:15, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Huawei Music спешит на помощь, всего-то 169 рублей в месяц и "навсегда потерянные интересные музыканты" вдруг опять нашлись. Рекомендации там правда никакие к сожалению, но по поиску большая часть "навсегда ушедших" из России на месте и опять услаждает ваш слух за чеканную монету от кровавого тирана.

4.19 , Аноним ( 19 ), 23:27, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Рассчитывать на хороший и надёжный интернет я бы сейчас не стал. Впрочем, DC будут держать до последнего.

5.22 , AleksK ( ok ), 23:32, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С интернетом особых проблем не испытываю. И там тоже можно скачивать музыку на телефон, чтобы слушать без интернета.

5.25 , Аноним ( 25 ), 23:41, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Рассчитывать на хороший и надёжный интернет я бы сейчас не стал. А что должно измениться? Лично я какого либо ухудшения пока что не заметил. А оборудование как завозили из Китая и США(через параллельный импорт), так и завозят. Даже отечественные базовые станции появились, что не может не радовать. Надеюсь, что этих разработчиков поддержат и мы получим качество сопоставимое с импортными аналогами.

6.27 , Аноним ( 19 ), 23:50, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Лично я Минцифры другое пишет https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/03/2022/6241eb729a79471262d1f647 Так что наверное тут не стоит полагаться на личные ощущения.

7.29 , Аноним ( 25 ), 23:59, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 28 мар 2022 Это время, когда сотовые операторы не хотели что-то менять и переходить на отечественные базовые станции, выпрашивая у государства разрешение на использование зарубежного железа. За тот же период можно найти кучу проплаченных статей, что вот-вот через пару месяцев все будет плохо и вообще связи не будет, да и вообще все пропало. Но прошел уже год, у этих же ОпСосов покрытие расширяется с помощью отечественных железок(не везде, но критически важные узлы точно на своем железе) и ничего не падает. Так что наверное попытайтесь принести данные посвежее.

8.36 , Аноним ( 19 ), 00:28, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Это каких ещё ... 9.42 , Аноним ( 25 ), 00:53, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Сейчас погуглил и понял, что с БС назвездел, признаю Их производство только пла... 4.40 , ОК ( ? ), 00:46, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Huawei Music спешит на помощь, всего-то 169 рублей в месяц и "навсегда

> потерянные интересные музыканты" вдруг опять нашлись. Рекомендации там правда никакие

> к сожалению, но по поиску большая часть "навсегда ушедших" из России

> на месте и опять услаждает ваш слух за чеканную монету от

> кровавого тирана. т.е. вместо того, чтобы завести себе наконец локальную СВОЮ СОБСТВЕННУЮ файлопомойку с музлом по своему вкусу и качеству, оплачивая прову статичный айпишник, чтобы так же легко из любой дупы, где есть интернеты иметь к ней доступ, оплачивая СЕБЕ на амортизацию своего же подконтрольного железа, мы будем снова завязываться на доброго дядю, я правильно понимаю? Одного жаренного петуха недостаточно по ходу?

2.23 , Аноним ( 25 ), 23:33, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – >Устарело Да сегодня многое устарело: институт семьи, труд, мышление головой, чтение книг. Мы вот с моим парнем этими луддитскими вещами не занимаемся и чувствуем себя свободно. Что самая свободная и демократическая партия скажет думать, то и будем думать. А если серьезно и по теме, то эта "поделка" нужна мне, потому что стриминги - это фастфуд.

Во-первых, франшиза может уйти прямо вместе с едой и ты ничего не поделаешь. Во-вторых, музыка все же является информационным шумом, которого сейчас и без того очень много, поэтому иногда лучше себя ограничивать в канцерогенах и послушать голоса в голове.

В-третьих, качество звука. Лучше у меня будет немного треков, отобранных лично мной и в хорошем качестве, чем самосвал мусора различных сортов.

3.31 , Bdfybec ( ? ), 00:00, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Мы вот с моим парнем этими луддитскими вещами не занимаемся и чувствуем себя свободно. Пропаганда педерастии запрещена.

4.33 , Аноним ( 25 ), 00:07, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы что сексист? Почему вы предположили, что я мужчина и даже не допустили, что я женщина? Да у меня есть особенность между ног, но это не значит, что я мужчина, ведь я чувствую себя женщиной.

2.30 , Kuromi ( ok ), 00:00, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А потмо ты заходишь и ВНЕЗАПНО "правообладатель отозвал права".

Впрочем, спору нет, стимингами хорошо искать нвоых интересных артистов. но определившитьс "нравится или нет", незазорно скачать себе архивную копию.

2.34 , Avririon ( ok ), 00:07, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше твоя мaть cдoxнeт, чем пропадёт этот шедевр.

