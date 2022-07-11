Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.2

Представлен релиз легковесного музыкального проигрывателя Audacious 4.2, ответвившегося в сво время от проекта Beep Media Player (BMP), являющегося форком классического плеера XMMS. Выпуск поставляется с двумя интерфейсами пользователя: на основе GTK и Qt. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux и для Windows. Основные новшества Audacious 4.2: Добавлена встроенная тёмная тема оформления, основанная на предлагаемом в Qt стиле Fusion.

Добавлена частичная поддержка потокового звука на базе контейнеров OGG и звукового кодека FLAC (Free Lossless Audio Codec).

При экспорте списка воспроизведения обеспечена подстановка имени файла ранее импортированного списка воспроизведения.

Реализована автоматическая установка заголовка импортированного списка воспроизведения, выбранного на основе имени файла.

В интерфейс в стиле Winamp, работающий на базе Qt, добавлены диалоги для поиска файлов и перехода на искомую композицию (Jump to Song).

Добавлена поддержка параметров форматирования для урезания строки заголовка.



