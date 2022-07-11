Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.2

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Представлен релиз легковесного музыкального проигрывателя Audacious 4.2, ответвившегося в сво время от проекта Beep Media Player (BMP), являющегося форком классического плеера XMMS. Выпуск поставляется с двумя интерфейсами пользователя: на основе GTK и Qt. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux и для Windows.
Основные новшества Audacious 4.2:
- Добавлена встроенная тёмная тема оформления, основанная на предлагаемом в Qt стиле Fusion.
- Добавлена частичная поддержка потокового звука на базе контейнеров OGG и звукового кодека FLAC (Free Lossless Audio Codec).
- При экспорте списка воспроизведения обеспечена подстановка имени файла ранее импортированного списка воспроизведения.
- Реализована автоматическая установка заголовка импортированного списка воспроизведения, выбранного на основе имени файла.
- В интерфейс в стиле Winamp, работающий на базе Qt, добавлены диалоги для поиска файлов и перехода на искомую композицию (Jump to Song).
- Добавлена поддержка параметров форматирования для урезания строки заголовка.