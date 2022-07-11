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Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.2

11.07.2022 09:37

Представлен релиз легковесного музыкального проигрывателя Audacious 4.2, ответвившегося в сво время от проекта Beep Media Player (BMP), являющегося форком классического плеера XMMS. Выпуск поставляется с двумя интерфейсами пользователя: на основе GTK и Qt. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux и для Windows.

Основные новшества Audacious 4.2:

  • Добавлена встроенная тёмная тема оформления, основанная на предлагаемом в Qt стиле Fusion.
  • Добавлена частичная поддержка потокового звука на базе контейнеров OGG и звукового кодека FLAC (Free Lossless Audio Codec).
  • При экспорте списка воспроизведения обеспечена подстановка имени файла ранее импортированного списка воспроизведения.
  • Реализована автоматическая установка заголовка импортированного списка воспроизведения, выбранного на основе имени файла.
  • В интерфейс в стиле Winamp, работающий на базе Qt, добавлены диалоги для поиска файлов и перехода на искомую композицию (Jump to Song).
  • Добавлена поддержка параметров форматирования для урезания строки заголовка.


  1. Главная ссылка к новости (https://audacious-media-player...)
  2. OpenNews: Выпуски музыкального проигрывателя Qmmp 1.6.0 и 2.1.0
  3. OpenNews: Представлен Floppotron 3.0, музыкальный инструмент из дисководов, дисков и сканеров
  4. OpenNews: Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.9.0
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.1
  6. OpenNews: Выпуск музыкального плеера mpz 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57488-audacious
Ключевые слова: audacious, music
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:45, 11/07/2022 [ответить]  
    		• –6 +/
    Хороший, но audacity лучше.
     
     
  • 2.2, Жироватт (ok), 09:49, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Лодка хорошая, но БМП лучше
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:19, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У БМП тоже есть лодка.
     
  • 2.3, fsLeg (ok), 09:55, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А фильмы ты через kdenlive смотришь?
     
     
  • 3.5, kusb (?), 10:10, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нужно через блендер или через chromium?
     
     
  • 4.9, Аноним (7), 10:22, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > через chromium

    А как иначе? Неужели до сих пор есть люди, которые качают фильмы, вместо того чтобы их смотреть онлайн.

     

  • 1.6, Аноним (7), 10:18, 11/07/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Выпуск поставляется с двумя интерфейсами пользователя: на основе GTK и Qt.

    Вот это очень круто, все бы так делали, чтобы в божественную KDE не тянуть гномовский вырвиглазный мусор.

     
     
  • 2.8, ryoken (ok), 10:21, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ловите флеймера!
     

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