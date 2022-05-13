Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.9.0

Доступен релиз музыкального плеера DeaDBeeF 1.9.0. Плеер написан на языке Си и может работать с минимальным набором зависимостей. Код распространяется под лицензией Zlib. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK, поддерживает вкладки и может расширяться через виджеты и плагины. Среди возможностей: автоматическое перекодирование кодировки текста в тегах, эквалайзер, поддержка cue-файлов, минимум зависимостей, возможность управления через командную строку или из системного лотка, возможность загрузки и отображения обложек, встроенный редактор тегов, гибкие возможности в отображении нужных полей в списках композиций, поддержка потокового интернет-радио, режим воспроизведения без пауз, наличие плагина для перекодирования контента. Основные изменения: Добавлена поддержка HTTPS, реализованная в переносимых сборках при помощи libmbedtls. Загрузка с Last.fm переведена по умолчанию на HTTPS.

Добавлена поддержка перемотки в длинных файлах для Opus и форматов FFmpeg.

Добавлен "режим дизайна" для интерфейса на базе фреймворка Cocoa.

Предложена новая визуализация анализатора спектра и осциллограммы.

Добавлена панель с настройками визуализации.

Удалены файлы с переводами для русского и белорусского языков.

Предложен новый загрузчик обложек альбомов.

В контекстном меню предоставлена возможность настройки шкалы регулятора громкости (dB, linear, cubic).

Добавлен GTK-интерфейс для редактирования в табличной форме полей сразу в нескольких выбранных треках.

Во вкладку со списком воспроизведения добавлена кнопка "+" для создания нового списка воспроизведения.

В GTK-интерфейсе улучшены настройки DSP.

Улучшена обработка некорректных MP3-файлов.



