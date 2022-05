Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.9.0

3.18 , Аноним ( 18 ), 23:14, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Та причём тут нация?! Это в голове. Как русский не имею ничего против украинского языка. Совсем!

4.22 , Sluggard ( ok ), 23:20, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да тут ничего ни при чём. Просто такая обстановка.

Фраза «Glory to Ukraine» в конце чейнджлога объясняет, что и почему.

3.27 , llolik ( ok ), 23:27, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С поправкой, что уже много лет живёт и работает в Дании.