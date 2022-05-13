Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.9.0

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|1.2, keydon (ok), 22:43, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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> Удалены файлы с переводами для русского и белорусского языков.
Опенсурс он не для всех опенсурс, он для кого надо опенсурс
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|2.10, Гыгыгы (?), 23:04, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Замечательно же, когда неадекваты сами себя маркируют.
Что-то Столлман не выступает по таким вопросам за всеобщее равенство. Наверное травля вписывается в его свободу.
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|3.25, Dzen Python (ok), 23:24, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Думается мне, что после не такой уж давней попытки отмены за вполне взвешенное и нейтральное мнение, он будет молчать себе в тряпочку. Особенно на фоне совсем уж неадекватной UA-истерии. Его же и так тогда спасло только то, что нашелся критический процент тех, кто адекватный и помнит его заслуги в деле продвижения ГНУ; теперь же как бы не дошло до физичеких рукоприкладств от "бедненького бежЫнца", под гром апплодисментов "интеллихенции" из электората демпартии
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|3.18, Аноним (18), 23:14, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Та причём тут нация?! Это в голове.
Как русский не имею ничего против украинского языка. Совсем!
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|4.22, Sluggard (ok), 23:20, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да тут ничего ни при чём. Просто такая обстановка.
Фраза «Glory to Ukraine» в конце чейнджлога объясняет, что и почему.
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|2.23, Агл (?), 23:22, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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тем кто приводит десятки убедительных оснований для военных действий в чужих огородах не составит труда понять причины и для такого поступка
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|3.29, Dzen Python (ok), 23:36, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ответил бы, как коренной киянин, которому пришлось свалить в РФ из-за дошедшей до покушения на убийство травли за отказ ехать убивать своих "неправильных" друзей-"донецких", да только смысла не вижу.
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|4.33, Агл (?), 23:45, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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никто и не спорит что оснований можно придумать много, и они будут убедительными. Наш главный батюшка вот 20 минут их перечислял по бумажке. И мне они знакомы, и большинству здесь присутствующих тем более. На это мозгов много не надо. А вот принять причины автора программы поступить так как он сделал -- для этого уже не хватает
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|1.4, Антифрактал (?), 22:44, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Удалены файлы с переводами для русского и белорусского языков.
весь выпуск ради одного
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|1.5, Аноним (5), 22:46, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Раньше использовал, конечно, не смотря на то, что он очень грязный и вонючий, но, после того, как обнаружилось, что он аудиофайлы с искажениями воспроизводит, моё терпение лопнуло. Я Foobar2000 люблю и за качество звука в том числе (ресамплинг тоже очень хорошо подтянули лет 5 назад), потом уже идут удобные плагины и годный интерфейс. Да и автор мутный, ничем не лучше автора fbreader. От таких стоит держаться подальше.
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|2.6, Аноним (5), 22:48, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хаха, по поводу удаления локализаций, ну я же говорил, чёрт, я всегда оказываюсь прав.
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|1.7, Аноним (18), 22:51, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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В целом пофиг на языки, но за факт подобного отношения - мое личное табу на саму возможность использования плеера отныне и впредь.
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|1.9, Аноним (9), 23:03, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что там у них на гитхабе, звёздочки вместо кармы? Пора поставить оценку проекту.
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|1.11, llolik (ok), 23:04, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Удалены файлы с переводами для русского и белорусского языков.
Как-бы мне не нравился плеер, но с таким мелкопакостничеством в адрес давнего пользователя не соглашусь категорически. Использование и любое взаимодействие на этом прекращаю.
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|3.20, Неуклюжий танцор (?), 23:18, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да... я и забыл же - в линуксе в любом проигрователе звук - дрянь. Вечно то уровни не те, те левый с првым разные, то стереопанорама куда то уходит, и никто не знает куда!!!1111 Вот мастдайной семёрочке а ещё и икспишечке - звук всегда норм! Фубара включил - радуйся жизни! Это всё на полном серьёзе и без сарказма!
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|4.30, Ан (??), 23:36, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй OSS вместо ALSA, будешь приятно удивлён.
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|1.32, Аноним (32), 23:38, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Удалены файлы с переводами для русского и белорусского языков.
Чего уж там, пусть тогда откатит недружественные пул-реквесты, баг репорты, идеи и так далее.
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|1.34, Аноним (34), 23:46, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну ПО от укров в любом случае сейчас опасно использовать, мало ли чего он там напихает от небольшого ума и подгоревшей жопы.
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