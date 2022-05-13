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Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.9.0

13.05.2022 22:35

Доступен релиз музыкального плеера DeaDBeeF 1.9.0. Плеер написан на языке Си и может работать с минимальным набором зависимостей. Код распространяется под лицензией Zlib. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK, поддерживает вкладки и может расширяться через виджеты и плагины.

Среди возможностей: автоматическое перекодирование кодировки текста в тегах, эквалайзер, поддержка cue-файлов, минимум зависимостей, возможность управления через командную строку или из системного лотка, возможность загрузки и отображения обложек, встроенный редактор тегов, гибкие возможности в отображении нужных полей в списках композиций, поддержка потокового интернет-радио, режим воспроизведения без пауз, наличие плагина для перекодирования контента.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка HTTPS, реализованная в переносимых сборках при помощи libmbedtls. Загрузка с Last.fm переведена по умолчанию на HTTPS.
  • Добавлена поддержка перемотки в длинных файлах для Opus и форматов FFmpeg.
  • Добавлен "режим дизайна" для интерфейса на базе фреймворка Cocoa.
  • Предложена новая визуализация анализатора спектра и осциллограммы.
  • Добавлена панель с настройками визуализации.
  • Удалены файлы с переводами для русского и белорусского языков.
  • Предложен новый загрузчик обложек альбомов.
  • В контекстном меню предоставлена возможность настройки шкалы регулятора громкости (dB, linear, cubic).
  • Добавлен GTK-интерфейс для редактирования в табличной форме полей сразу в нескольких выбранных треках.
  • Во вкладку со списком воспроизведения добавлена кнопка "+" для создания нового списка воспроизведения.
  • В GTK-интерфейсе улучшены настройки DSP.
  • Улучшена обработка некорректных MP3-файлов.


  1. Главная ссылка к новости (https://deadbeef.sourceforge.i...)
  2. OpenNews: Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.8.8
  3. OpenNews: Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.8.0
  4. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.1
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 1.5.0
  6. OpenNews: Выпуск Mixxx 2.3, свободного пакета для создания музыкальных миксов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57186-deadbeef
Ключевые слова: deadbeef
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, keydon (ok), 22:43, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    > Удалены файлы с переводами для русского и белорусского языков.

    Опенсурс он не для всех опенсурс, он для кого надо опенсурс

     
     
  • 2.10, Гыгыгы (?), 23:04, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Замечательно же, когда неадекваты сами себя маркируют.

    Что-то Столлман не выступает по таким вопросам за всеобщее равенство. Наверное травля вписывается в его свободу.

     
     
  • 3.25, Dzen Python (ok), 23:24, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Думается мне, что после не такой уж давней попытки отмены за вполне взвешенное и нейтральное мнение, он будет молчать себе в тряпочку. Особенно на фоне совсем уж неадекватной UA-истерии. Его же и так тогда спасло только то, что нашелся критический процент тех, кто адекватный и помнит его заслуги в деле продвижения ГНУ; теперь же как бы не дошло до физичеких рукоприкладств от "бедненького бежЫнца", под гром апплодисментов "интеллихенции" из электората демпартии
     
  • 2.16, Sluggard (ok), 23:10, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так автор Алексей «waker» Яковенко — украинец.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:14, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та причём тут нация?! Это в голове.

    Как русский не имею ничего против украинского языка. Совсем!

     
     
  • 4.22, Sluggard (ok), 23:20, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да тут ничего ни при чём. Просто такая обстановка.
    Фраза «Glory to Ukraine» в конце чейнджлога объясняет, что и почему.
     
  • 3.27, llolik (ok), 23:27, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С поправкой, что уже много лет живёт и работает в Дании.
     
  • 2.19, Dzen Python (ok), 23:18, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи, тут ведут список таких помеченных
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H3xPB4PgWeFcHjZ7NOPtrcya_Ua4jUolWm-7z9
    Хорошего мало.

    Может мне бы тоже, в качестве протеста против таких удалений, удалить ua-локаль (а жалко ведь, родной язык все-таки) и поставить всплывающий сплеш с тигровой зеткой на вычисляемой по tz-локали системы украинской машине?

     
  • 2.23, Агл (?), 23:22, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    тем кто приводит десятки убедительных оснований для военных действий в чужих огородах не составит труда понять причины и для такого поступка
     
     
  • 3.29, Dzen Python (ok), 23:36, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответил бы, как коренной киянин, которому пришлось свалить в РФ из-за дошедшей до покушения на убийство травли за отказ ехать убивать своих "неправильных" друзей-"донецких", да только смысла не вижу.
     
     
  • 4.33, Агл (?), 23:45, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никто и не спорит что оснований можно придумать много, и они будут убедительными. Наш главный батюшка вот 20 минут их перечислял по бумажке. И мне они знакомы, и большинству здесь присутствующих тем более. На это мозгов много не надо. А вот принять причины автора программы поступить так как он сделал -- для этого уже не хватает
     
  • 3.31, llolik (ok), 23:38, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слабо удалить en-US, en-GB, fr-FR, de-DE, tr-TR ?
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:44, 13/05/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –9 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (18), 22:56, 13/05/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.12, Гыгыгы (?), 23:05, 13/05/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.4, Антифрактал (?), 22:44, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Удалены файлы с переводами для русского и белорусского языков.

    весь выпуск ради одного

     
  • 1.5, Аноним (5), 22:46, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Раньше использовал, конечно, не смотря на то, что он очень грязный и вонючий, но, после того, как обнаружилось, что он аудиофайлы с искажениями воспроизводит, моё терпение лопнуло. Я Foobar2000 люблю и за качество звука в том числе (ресамплинг тоже очень хорошо подтянули лет 5 назад), потом уже идут удобные плагины и годный интерфейс. Да и автор мутный, ничем не лучше автора fbreader. От таких стоит держаться подальше.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 22:48, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хаха, по поводу удаления локализаций, ну я же говорил, чёрт, я всегда оказываюсь прав.
     

  • 1.7, Аноним (18), 22:51, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В целом пофиг на языки, но за факт подобного отношения - мое личное табу на саму возможность использования плеера отныне и впредь.
     
     
  • 2.13, Anonim (??), 23:06, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    самовыпиливание только приветствуется.
     
     
  • 3.15, Аноним (18), 23:08, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На том и сойдемся. Пусть все будут рады!
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:03, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там у них на гитхабе, звёздочки вместо кармы? Пора поставить оценку проекту.
     
  • 1.11, llolik (ok), 23:04, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >  Удалены файлы с переводами для русского и белорусского языков.

    Как-бы мне не нравился плеер, но с таким мелкопакостничеством в адрес давнего пользователя не соглашусь категорически. Использование и любое взаимодействие на этом прекращаю.

     
  • 1.14, Неуклюжий танцор (?), 23:06, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Форкнуть и откатить
     
     
  • 2.17, Аноним (18), 23:11, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем!
     
     
  • 3.20, Неуклюжий танцор (?), 23:18, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да... я и забыл же - в линуксе в любом проигрователе звук - дрянь. Вечно то уровни не те, те левый с првым разные, то стереопанорама куда то уходит, и никто не знает куда!!!1111 Вот мастдайной семёрочке а ещё и икспишечке - звук всегда норм! Фубара включил - радуйся жизни! Это всё на полном серьёзе и без сарказма!
     
     
  • 4.30, Ан (??), 23:36, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй OSS вместо ALSA, будешь приятно удивлён.
     
  • 3.21, Dzen Python (ok), 23:19, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы вызвать БОЛЬ у автора?
     
     
  • 4.24, Аноним (18), 23:24, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как сказали выше: самовыпиливание только приветствуется.
     
     
  • 5.26, Dzen Python (ok), 23:26, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, в принципе да, можно форкнуть так, что бедный аутор самовыпилится.
     
  • 2.28, Аноним (28), 23:31, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та форкани и откати. Форканутый ты наш и откатаный.
     

  • 1.32, Аноним (32), 23:38, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Удалены файлы с переводами для русского и белорусского языков.

    Чего уж там, пусть тогда откатит недружественные пул-реквесты, баг репорты, идеи и так далее.

     
  • 1.34, Аноним (34), 23:46, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну ПО от укров в любом случае сейчас опасно использовать, мало ли чего он там напихает от небольшого ума и подгоревшей жопы.
     

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