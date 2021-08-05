Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.8.8

Доступен релиз музыкального плеера DeaDBeeF 1.8.8. Исходные тексты проекта распространяются в рамках лицензии GPLv2. Плеер написан на языке Си и может работать с минимальным набором зависимостей. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK+, поддерживает вкладки и может расширяться через виджеты и плагины. Среди возможностей: автоматическое перекодирование кодировки текста в тегах, эквалайзер, поддержка cue-файлов, минимум зависимостей, возможность управления через командную строку или из системного лотка, возможность загрузки и отображения обложек, встроенный редактор тегов, гибкие возможности в отображении нужных полей в списках композиций, поддержка потокового интернет-радио, режим воспроизведения без пауз, наличие плагина для перекодирования контента. Основные изменения: Реализована обработка кадров с субтитрами в тегах ID3v2 и APE.

Улучшен интерфейс для настройки плагинов.

Реализовано немодальное окно с настройками.

Добавлена поддержка изменения цвета заголовков. В средства для определения формата заголовка добавлена функция $rgb().

В списке плагинов реализована поддержка фильтров и вывода информации о плагинах. Обеспечена сортировка плагинов по алфавиту.

Добавлены вкладки со списками воспроизведения, для которых поддерживается изменение фокуса и навигация при помощи клавиатуры.

Добавлена возможность чтения тегов WAV RIFF.

Улучшена обработка файловых путей к альбомам.

В основном окне предоставлена возможность перемещения элементов в режиме Drag-and-drop.

В индикаторе позиции воспроизведения появилась поддержка перемотки с использованием колеса мыши.

В контекстное меню добавлена кнопка "Play Next".

При выводе через Pulseaudio реализована поддержка частоты дискретизации, превышающей 192KHz.

Добавлено предупреждение о деструктивном характере операции удаления в диалоге работе с файлами.

Устранены ошибки, приводившие к краху при использовании плагина PSF и чтении некоторых файлов в формате AAC.



