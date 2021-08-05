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Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.8.8

05.08.2021 07:48

Доступен релиз музыкального плеера DeaDBeeF 1.8.8. Исходные тексты проекта распространяются в рамках лицензии GPLv2. Плеер написан на языке Си и может работать с минимальным набором зависимостей. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK+, поддерживает вкладки и может расширяться через виджеты и плагины.

Среди возможностей: автоматическое перекодирование кодировки текста в тегах, эквалайзер, поддержка cue-файлов, минимум зависимостей, возможность управления через командную строку или из системного лотка, возможность загрузки и отображения обложек, встроенный редактор тегов, гибкие возможности в отображении нужных полей в списках композиций, поддержка потокового интернет-радио, режим воспроизведения без пауз, наличие плагина для перекодирования контента.

Основные изменения:

  • Реализована обработка кадров с субтитрами в тегах ID3v2 и APE.
  • Улучшен интерфейс для настройки плагинов.
  • Реализовано немодальное окно с настройками.
  • Добавлена поддержка изменения цвета заголовков. В средства для определения формата заголовка добавлена функция $rgb().
  • В списке плагинов реализована поддержка фильтров и вывода информации о плагинах. Обеспечена сортировка плагинов по алфавиту.
  • Добавлены вкладки со списками воспроизведения, для которых поддерживается изменение фокуса и навигация при помощи клавиатуры.
  • Добавлена возможность чтения тегов WAV RIFF.
  • Улучшена обработка файловых путей к альбомам.
  • В основном окне предоставлена возможность перемещения элементов в режиме Drag-and-drop.
  • В индикаторе позиции воспроизведения появилась поддержка перемотки с использованием колеса мыши.
  • В контекстное меню добавлена кнопка "Play Next".
  • При выводе через Pulseaudio реализована поддержка частоты дискретизации, превышающей 192KHz.
  • Добавлено предупреждение о деструктивном характере операции удаления в диалоге работе с файлами.
  • Устранены ошибки, приводившие к краху при использовании плагина PSF и чтении некоторых файлов в формате AAC.


  1. Главная ссылка к новости (https://deadbeef.sourceforge.i...)
  2. OpenNews: Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.8.0
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.1
  4. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 1.5.0
  5. OpenNews: Выпуск мультимедийного проигрывателя QMPlay2 21.06.07
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Tauon Music Box 6.0
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал odd.mean
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55592-deadbeef
Ключевые слова: deadbeef, audio
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:00, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чем оно лучше qmmp?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:08, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    чем оно лучше Windows Media Player?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:18, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    чем оно лучше iTunes ?
     
     
  • 4.14, Рева RarogCmex Денис (?), 09:52, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чем оно лучше cd дисков?
     
     
  • 5.22, Emily (ok), 10:09, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем оно лучше катушек?
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:18, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Официальный интерфейс на GTK2\3, есть заброшенный на Qt. Вот и отличия.
     
  • 2.7, alexander (??), 09:19, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет Qt в зависимостях
     
  • 2.13, Жироватт (ok), 09:50, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чэм грюзины, вай!
     
  • 2.20, InuYasha (??), 10:06, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очевидно, всем лишь хуже )
     
     
  • 3.29, mos87 (ok), 10:18, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лишь только никто вообще а так да.
     
  • 2.34, hshhhhh (ok), 10:36, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тем же чем foobar2000 лучше чем winamp
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:18, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    clang не вкатил. Хочу gcc.
     
     
  • 2.16, Анонимище (?), 09:56, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Ларису Ивановну? А Rust?
     

  • 1.6, iPony129412 (?), 09:19, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > частоты дискретизации, превышающей 192KHz

    Вот это круто 😯

     
     
  • 2.15, Рева RarogCmex Денис (?), 09:54, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смысла, из-за теоремы Котельникова, нет. Человек не различает ультразвук.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:00, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для ознакомления
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Super_Audio_CD
     
     
  • 4.19, InuYasha (??), 10:06, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    marketing failure )
     
  • 3.23, Emily (ok), 10:11, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человек - нет))
     

  • 1.8, iCat (ok), 09:25, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень приятная штучка...
    Для меня он один из лучших плейеров.
     
     
  • 2.24, Emily (ok), 10:12, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QMMP рулит!
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:33, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохая штука. Интерфейс вменяемый и понятный, программа шустрая, при желании можно собрать вместе с библиотеками.
    Так что плюсы и бонусы есть.
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:34, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а еще он в .cue умеет
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:36, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то drag-and-drop!
     
     
  • 2.27, Emily (ok), 10:17, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не было?
     

  • 1.12, CHERTS (ok), 09:40, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странный музыкальный плеер.
    Скачал под винду, поставил, добавил несколько MP3 - ни один не воспроизводит.
    Про 8677 файлов после инсталляции я вообще молчу, большинство из них это иконки для темы - нахрена их хранить отдельно то? нельзя что ли в zip поместить и распаковывать и использовать на лету? Жесть конечно.
     
     
  • 2.25, Emily (ok), 10:14, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>Скачал под винду, поставил

    В этом кроется ваша проблема.

     
     
  • 3.31, CHERTS (ok), 10:20, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>>Скачал под винду, поставил
    > В этом кроется ваша проблема.

    Это не моя проблема, меня AIMP устраивает. Но разрабам есть над чем работать.

     
  • 2.28, mos87 (ok), 10:18, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    может это косяк вендовой сборки
     
     
  • 3.32, CHERTS (ok), 10:22, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > может это косяк вендовой сборки

    Там касяк с плагином вывода, по умолчанию был выбран неработающий. После смены на другой звук есть, но впечатление уже подпорчено.

     

  • 1.17, kott (??), 09:58, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Реализована обработка кадров с субтитрами в тегах ID3v2 и APE.

    шта?

    >Handling of Disc subtitle frames in ID3v2 and APE tags (Toad King)

     
  • 1.21, Аноним (21), 10:08, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стесняюсь спросить: а почему .deb пакет в opt/.. устанавливается?
     
  • 1.26, mos87 (ok), 10:16, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хороший плеер "на каждый день", но вид по дефолту бы причесать
     
     
  • 2.30, Emily (ok), 10:20, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы какой ОС пользуетесь? ^_^
     

  • 1.33, ПерлухаБратуха (?), 10:31, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший свободный плеер! Автору - спасибо, и счастливой разработки дальше. Слежу на репой на гитхабе.
     
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