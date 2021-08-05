Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.8.8

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|2.4, Аноним (4), 09:18, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Официальный интерфейс на GTK2\3, есть заброшенный на Qt. Вот и отличия.
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|1.8, iCat (ok), 09:25, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очень приятная штучка...
Для меня он один из лучших плейеров.
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|1.9, Аноним (9), 09:33, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неплохая штука. Интерфейс вменяемый и понятный, программа шустрая, при желании можно собрать вместе с библиотеками.
Так что плюсы и бонусы есть.
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|1.12, CHERTS (ok), 09:40, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странный музыкальный плеер.
Скачал под винду, поставил, добавил несколько MP3 - ни один не воспроизводит.
Про 8677 файлов после инсталляции я вообще молчу, большинство из них это иконки для темы - нахрена их хранить отдельно то? нельзя что ли в zip поместить и распаковывать и использовать на лету? Жесть конечно.
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|2.25, Emily (ok), 10:14, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>>Скачал под винду, поставил
В этом кроется ваша проблема.
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|3.31, CHERTS (ok), 10:20, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>>Скачал под винду, поставил
> В этом кроется ваша проблема.
Это не моя проблема, меня AIMP устраивает. Но разрабам есть над чем работать.
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|3.32, CHERTS (ok), 10:22, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> может это косяк вендовой сборки
Там касяк с плагином вывода, по умолчанию был выбран неработающий. После смены на другой звук есть, но впечатление уже подпорчено.
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|1.17, kott (??), 09:58, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Реализована обработка кадров с субтитрами в тегах ID3v2 и APE.
шта?
>Handling of Disc subtitle frames in ID3v2 and APE tags (Toad King)
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