Выпуск музыкального проигрывателя Tauon Music Box 6.0

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|2.4, Урри (?), 14:00, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хах, тут есть еще куда развиваться - например, можно это все засунуть в бекэнд, а фронтэнд сделать на жс и электроне.
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|2.16, Аноним84701 (ok), 15:08, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Проект написан на языке Python
> Нет, спасибо.
А вот и любители ЖС и эляктронов подтянулись.
Во сколько раз, говорите, жрет просмотр видео в ЖС + браузере больше CPU/RAM, чем связка youtube-dl + mpv, всего в 5? :)
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|1.5, Аноним (5), 14:05, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очень плохо, что собственное оформление. Можно подробнее, что сабж умеет делать в bandcamp? Или надо понимать буквально? Тогда позор и ненужно.
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|1.6, Fracta1L (ok), 14:10, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обалдеть, один из немногих linux-плееров с хорошим и приятным интерфейсом. Да и работает очень резко, даже не верится что это python.
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|2.7, Fracta1L (ok), 14:12, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После импорта папки с музыкой и включения сабж потребляет 165 Мб, держу в курсе.
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|3.8, Fracta1L (ok), 14:17, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не подтягиваются обложки, ищет и не может скачать из-за какой-то ошибки.
Нет ни фильтра, ни поиска по плейлисту, вот это совсем жесть. Только прокручивать.
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|5.13, Аноним (-), 14:41, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он вообще много чего умеет, создает драгндропом директорий, например. А поиск по всей библиотеке, вроде.
А еще можно переключиться на использование проприетарной библиотеки Bass, но не знаю зачем это в 2020, ностальгировать разве что.
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|1.10, Аноним (10), 14:34, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Похоже на какой-то автономный плеер для тв приставок и т п. Дерево папок бы хотелось видеть. На кути?
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|1.12, Аноним (12), 14:41, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо же, по скринам такое ощущение, что чуваки действительно старались сделать удобно. Чего не скажешь о плеерах из 100500 предыдущих новостей здесь.
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|1.14, Аноним (1), 14:42, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Думаю, что Gmusicbrowser уделает эту поделку по всем показателям. Да, и никакого питона!
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|1.15, Аноним (15), 14:47, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На скрине есть вкладка «Bookmarks». Установил в надежде на то, что наконец сделали плеер с функцией, позволяющей ставить закладки... но нет, по всей видимости, это лишь название плейлиста. Очередной плеер с радиостанциями и текстами песен, не имеющий элементарного необходимого
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