Выпуск музыкального проигрывателя Tauon Music Box 6.0

2.7 , Fracta1L ( ok ), 14:12, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – После импорта папки с музыкой и включения сабж потребляет 165 Мб, держу в курсе.

3.8 , Fracta1L ( ok ), 14:17, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не подтягиваются обложки, ищет и не может скачать из-за какой-то ошибки. Нет ни фильтра, ни поиска по плейлисту, вот это совсем жесть. Только прокручивать.

4.9 , Fracta1L ( ok ), 14:21, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А блин, поиск и фильтр есть, надо просто начать печатать

5.13 , Аноним ( - ), 14:41, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он вообще много чего умеет, создает драгндропом директорий, например. А поиск по всей библиотеке, вроде. А еще можно переключиться на использование проприетарной библиотеки Bass, но не знаю зачем это в 2020, ностальгировать разве что.