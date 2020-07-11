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Выпуск музыкального проигрывателя Tauon Music Box 6.0

11.07.2020 13:42

Доступен выпуск музыкального проигрывателя Tauon Music Box 6.0, сочетающего быстрый и минималистичный интерфейс с широкими функциональными возможностями. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки подготовлены для Arch Linux и в форматах Snap и Flatpak.

Среди заявленной функциональности:

  • Импорт треков и создание списков воспроизведения в режиме drag&drop;
  • Показ и загрузка обложек, связанных изображений, текстов песен и гитарных аккордов;
  • Режим воспроизведения без пауз (gapless);
  • Поддержка CUE-файлов и форматов FLAC, APE, TTA, WV, MP3, M4A (aac, alac), OGG, OPUS и XSPF.
  • Возможность перекодирования каталогов с музыкой в пакетном режиме;
  • Получение информации о треках из сервиса Last.fm. Возможность просмотра треков, которые пользуются популярностью у пользователей, присутствующих в списке друзей;
  • Редактирование тегов через MusicBrainz Picard (при установке);
  • Построение списка любимых треков и визуализация статистики прослушиваний. Встроенный генератор чартов.
  • Возможность поиска музыкантов в рейтинге Rate Your Music и треков в Genius;
  • Поддержка протокола MPRIS2 для интеграции с рабочим столом в Linux;
  • Поддержка вещания интернет-радио;
  • Импорт стриминга с серверов, совместимых с PLEX, koel или Subsonic API;
  • Импорт и управление треками в Spotify;
  • Извлечение музыки из архивов и импорт новой музыки одним кликом;
  • Возможность смены раскладки интерфейса (минималистичный, компактный, галерея и крупные обложки).

В новом выпуске добавлена поддержка поиска музыкантов в сервисе Bandcamp, реализованы функции перекодирования и синхронизации с внешним носителем, добавлены средства управления воспроизведением в Spotify, предложен новый интерфейс смены темы оформления.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Taiko2k/Tau...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 1.4.0
  3. OpenNews: Открыт код Spleeter, системы для разделения музыки и голоса
  4. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.0
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.4, развиваемого сообществом KDE
  6. OpenNews: Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53339-tauon
Ключевые слова: tauon, music
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  • 1.1, Аноним (1), 13:47, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Python.. Snap и Flatpak

    Новость близка к эталону блевотности :)

     
     
  • 2.4, Урри (?), 14:00, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    хах, тут есть еще куда развиваться - например, можно это все засунуть в бекэнд, а фронтэнд сделать на жс и электроне.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:48, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно больше питона
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:58, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проект написан на языке Python

    Нет, спасибо.

     
     
  • 2.16, Аноним84701 (ok), 15:08, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Проект написан на языке Python
    > Нет, спасибо.

    А вот и любители ЖС и эляктронов подтянулись.
    Во сколько раз, говорите, жрет просмотр видео в ЖС + браузере больше CPU/RAM, чем связка youtube-dl + mpv, всего в 5? :)

     

  • 1.5, Аноним (5), 14:05, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень плохо, что собственное оформление. Можно подробнее, что сабж умеет делать в bandcamp? Или надо понимать буквально? Тогда позор и ненужно.
     
  • 1.6, Fracta1L (ok), 14:10, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Обалдеть, один из немногих linux-плееров с хорошим и приятным интерфейсом. Да и работает очень резко, даже не верится что это python.
     
     
  • 2.7, Fracta1L (ok), 14:12, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После импорта папки с музыкой и включения сабж потребляет 165 Мб, держу в курсе.
     
     
  • 3.8, Fracta1L (ok), 14:17, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не подтягиваются обложки, ищет и не может скачать из-за какой-то ошибки.

    Нет ни фильтра, ни поиска по плейлисту, вот это совсем жесть. Только прокручивать.

     
     
  • 4.9, Fracta1L (ok), 14:21, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А блин, поиск и фильтр есть, надо просто начать печатать
     
     
  • 5.13, Аноним (-), 14:41, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он вообще много чего умеет, создает драгндропом директорий, например. А поиск по всей библиотеке, вроде.

    А еще можно переключиться на использование проприетарной библиотеки Bass, но не знаю зачем это в 2020, ностальгировать разве что.

     

  • 1.10, Аноним (10), 14:34, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже на какой-то автономный плеер для тв приставок и т п. Дерево папок бы хотелось видеть. На кути?
     
     
  • 2.11, Fracta1L (ok), 14:38, 11/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На SDL, если я правильно понял
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:41, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо же, по скринам такое ощущение, что чуваки действительно старались сделать удобно. Чего не скажешь о плеерах из 100500 предыдущих новостей здесь.
     
  • 1.14, Аноним (1), 14:42, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаю, что Gmusicbrowser уделает эту поделку по всем показателям. Да, и никакого питона!
     
  • 1.15, Аноним (15), 14:47, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На скрине есть вкладка «Bookmarks».  Установил в надежде на то, что наконец сделали плеер с функцией, позволяющей ставить закладки... но нет, по всей видимости, это лишь название плейлиста. Очередной плеер с радиостанциями и текстами песен, не имеющий элементарного необходимого
     
  • 1.17, Аноним (17), 15:09, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А скины от Winamp он поддерживает? Если нет, то такой плеер не нужен.
     
  • 1.18, m.makhno (ok), 15:21, 11/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хорошая группа этот ваш Coldplay
     
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