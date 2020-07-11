Доступен выпуск музыкального проигрывателя Tauon Music Box 6.0, сочетающего быстрый и минималистичный интерфейс с широкими функциональными возможностями. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки подготовлены для Arch Linux и в форматах Snap и Flatpak. Среди заявленной функциональности: Импорт треков и создание списков воспроизведения в режиме drag&drop;

Показ и загрузка обложек, связанных изображений, текстов песен и гитарных аккордов;

Режим воспроизведения без пауз (gapless);

Поддержка CUE-файлов и форматов FLAC, APE, TTA, WV, MP3, M4A (aac, alac), OGG, OPUS и XSPF.

Возможность перекодирования каталогов с музыкой в пакетном режиме;

Получение информации о треках из сервиса Last.fm. Возможность просмотра треков, которые пользуются популярностью у пользователей, присутствующих в списке друзей;

Редактирование тегов через MusicBrainz Picard (при установке);

Построение списка любимых треков и визуализация статистики прослушиваний. Встроенный генератор чартов.

Возможность поиска музыкантов в рейтинге Rate Your Music и треков в Genius;

Поддержка протокола MPRIS2 для интеграции с рабочим столом в Linux;

Поддержка вещания интернет-радио;

Импорт стриминга с серверов, совместимых с PLEX, koel или Subsonic API;

Импорт и управление треками в Spotify;

Извлечение музыки из архивов и импорт новой музыки одним кликом;

Возможность смены раскладки интерфейса (минималистичный, компактный, галерея и крупные обложки). В новом выпуске добавлена поддержка поиска музыкантов в сервисе Bandcamp, реализованы функции перекодирования и синхронизации с внешним носителем, добавлены средства управления воспроизведением в Spotify, предложен новый интерфейс смены темы оформления.



