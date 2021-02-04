Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.1

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|1.2, Аноним (-), 09:57, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я открыл About этого плеера на вкладке "Лицензия" проставлены копирайты. Это проприетарный плеер?
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|2.3, OnTheEdge (??), 10:01, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это открытый плеер. Копирайт есть лишь защита прав автора от наглого копирования.
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|1.6, Чебур (?), 10:10, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ясно, очередное поделие на куте, продолжаем сидеть на мертвой корове
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|2.8, Чебур (?), 10:13, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По умолчанию включена сборка двух вариантов интерфейса, на базе Qt и GTK
Ясно, жопой читал
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|1.7, ryoken (ok), 10:13, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Глянул гентушную вики, там вот такой USE-флаг: opengl "Add support for OpenGL (3D graphics)". Кто-нибудь знает, зачем оно в музыкальном (по утверждению) проигрывателе?
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