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Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.1

04.02.2021 09:27

Представлен релиз легковесного музыкального проигрывателя Audacious 4.1, ответвившегося в свое время от проекта Beep Media Player (BMP), являющегося форком классического плеера XMMS. Выпуск поставляется с двумя интерфейсами пользователя: на основе GTK и Qt. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux и для Windows.

Основные новшества Audacious 4.1:

  • По умолчанию включена сборка двух вариантов интерфейса, на базе Qt и GTK. Переключение между интерфейсами может быть осуществлено на экране с настройками, без необходимости редактирования файла .desktop. В прошлой версии Audacious перешёл по умолчанию на интерфейс на основе Qt 5, но в ответ на пожелания разработчиков дистрибутивов Debian и Fedora включена сборка обоих интерфейсов. Оба варианта близки по организации работы, но в Qt-интерфейсе реализованы некоторые дополнительные возможности, такие как более простой для навигации и сортировки режим просмотра списка воспроизведения. На платформе Windows по умолчанию оставлен только интерфейс на основе Qt.
  • Обеспечена полноценная поддержка сборочной системы Meson.
  • Добавлена начальная поддержка Qt 6.
  • Для интерфейса на базе Qt реализован новый плагин для настройки горячих клавиш.
  • Добавлена возможность использования колеса мыши для перемещения по треку в интерфейсе на базе Qt.
  • Вместо ModPlug задействован новый плагин с трекером на базе OpenMPT.
  • Предоставлена возможность скрытия показа обложки альбома на информационной панели.
  • Обеспечено выделение жирным шрифтом воспроизводимого трека.
  • В списке воспроизведения сделан более заметным индикатор drag&drop-операций.
  • В окне с информацией о композиции показано число звуковых каналов.
  • В Channel Mixer реализована поддержка преобразования из 2 каналов в 4.
  • Добавлена возможность назначения произвольного таймаута для скрытия уведомлений.


  1. Главная ссылка к новости (https://audacious-media-player...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.0
  3. OpenNews: Открыт код Spleeter, системы для разделения музыки и голоса
  4. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 1.4.0
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Tauon Music Box 6.0
  6. OpenNews: Выпуск музыкального плеера mpz 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54525-audacious
Ключевые слова: audacious
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, SinoptikU (?), 09:33, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Добротный плеер!
     
     
  • 2.5, OnTheEdge (??), 10:09, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все бы приложухи давали такой выбор между тулкитами.
     

  • 1.2, Аноним (-), 09:57, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я открыл About этого плеера на вкладке "Лицензия" проставлены копирайты. Это проприетарный плеер?
     
     
  • 2.3, OnTheEdge (??), 10:01, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это открытый плеер. Копирайт есть лишь защита прав автора от наглого копирования.
     
  • 2.4, Имя (?), 10:06, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FLOSS != public domain
     

  • 1.6, Чебур (?), 10:10, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ясно, очередное поделие на куте, продолжаем сидеть на мертвой корове
     
     
  • 2.8, Чебур (?), 10:13, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По умолчанию включена сборка двух вариантов интерфейса, на базе Qt и GTK

    Ясно, жопой читал

     

  • 1.7, ryoken (ok), 10:13, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Глянул гентушную вики, там вот такой USE-флаг: opengl "Add support for OpenGL (3D graphics)". Кто-нибудь знает, зачем оно в музыкальном (по утверждению) проигрывателе?
     
     
  • 2.9, Mikhail (??), 10:20, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, какой-нибудь визуализатор opengl использует.
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:21, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не для удифилов.
     
     
  • 2.11, Mikhail (??), 10:27, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто такие удифилы? Люди, которые любят удивлять?
     
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