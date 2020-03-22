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Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.0

22.03.2020 23:13

Представлен релиз легковесного музыкального проигрывателя Audacious 4.0, ответвившегося в свое время от проекта Beep Media Player (BMP), являющегося форком классического плеера XMMS. Выпуск поставляется с двумя интерфейсами пользователя: на основе GTK+ и на основе Qt. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux и для Windows.

Основные новшества Audacious 4.0:

  • Осуществлён переход по умолчанию на интерфейс на основе Qt 5. Интерфейс на базе GTK2 больше не развивается, но оставлен в качестве опции, которую можно активировать во время сборки. В целом оба варианта близки по организации работы, но в Qt-интерфейсе реализованы некоторые дополнительные возможности, такие как более простой для навигации и сортировки режим просмотра списка воспроизведения. В Winamp-подобном интерфейсе на базе Qt пока не вся функциональность готова, поэтому пользователи подобного варианта интерфейса возможно захотят продолжить использовать интерфейс на основе GTK2.
  • Добавлена поддержка сортировки списка воспроизведения при клике на заголовки столбцов;
  • Добавлена возможность перегруппировки с столбцов списка воспроизведения через их перетаскивание мышью;
  • Добавлены общие для всего приложения настройки громкости и размера шага;
  • Реализована опция для скрытия вкладок со списком воспроизведения;
  • Добавлен режим сортировки списка воспроизведения с показом каталогов после файлов;
  • Реализованы дополнительные вызовы MPRIS для совместимости в KDE 5.16+;
  • Добавлен плагин с трекером на базе OpenMPT;
  • Добавлен новый плагин визуализации VU Meter;
  • Добавлена опция для выхода в Сеть через прокси SOCKS;
  • Добавлены команды для переключения на следующий и предыдущий альбомы;
  • В редакторе тегов появилась возможность редактирования разом нескольких файлов;
  • Добавлено окно с преднастройками эквалайзера;
  • В плагин Lyrics добавлена возможность сохранения и загрузки текстов песен с локального накопителя;
  • Для Qt портированы плагины MIDI, Blur Scope и Spectrum Analyzer;
  • Расширены возможности плагина вывода через звуковую систему JACK;
  • Добавлена опция для зацикливания файлов PSF.


  1. Главная ссылка к новости (https://audacious-media-player...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 2.3.0
  3. OpenNews: Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.8.0
  4. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.4, развиваемого сообществом KDE
  5. OpenNews: Открыт код Spleeter, системы для разделения музыки и голоса
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 3.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52592-audacious
Ключевые слова: audacious, music
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  • 1.1, Аноним (1), 23:18, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это хорошо, один из лучших плееров под Линукс (конечно, после MPD).
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:46, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У вас опечатка в deadbeef
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 00:30, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У вас очепятка в QMPlay2 :P
     
  • 2.32, Аноним (32), 00:51, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Очередное ПО переходит на Qt. Такими темпами под GTK скоро останется одна мaргинальщина, лол. В конце концов скоро и GIMP форкнется в QIMP. ;)
     
     
  • 3.34, Аноним (31), 00:54, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > скоро и GIMP форкнется в QIMP

    Это было-бы интересненько))

     
  • 3.37, анонимуслинус (?), 01:29, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это будет уже не гимп , а новый продукт. так как переписать все то что уже написано это не просто сказать, а сделать наверно столько же займет времени.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 02:05, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И называться он будет Крита. Постойте-ка...
     

  • 1.2, VINRARUS (ok), 23:22, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Да я такой плеер на shell писал.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:24, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А я твой дом труба шатал!
     
  • 2.6, Сергей (??), 23:31, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели настолько неработоспособно, что обществу непоказываете? Или дело было во сне, тут будильник как зазвонит и от резкого просыпания весь код забыл, но там, во сне, плеер работал как надо! И даже лучше! :)
     
     
  • 3.10, VINRARUS (ok), 23:45, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно не для ПК было, а для телефона (пользуюсь по сей день, потому шо не на ведре), и общество пользовалось ещо лет 9 назад.
     
     
  • 4.29, Сергей (??), 00:28, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда не "такой", а "нечто, возможно отдалённо похожее"? Ведь один другой заменить никак не сможет...
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:47, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну-ка покажи код, трепло?
     
     
  • 3.16, VINRARUS (ok), 23:49, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не испугаешся, никто?
     
     
  • 4.18, Аноним (13), 23:51, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не бойся никто тебя не осудит
     
     
  • 5.22, VINRARUS (ok), 00:06, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но и не оценит, так как я его начинал писать на кнопочном телефоне, учась shell програмированию по ходу.
    https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=274925
     
  • 3.17, Аноним (13), 23:51, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    shut up and show me code!
     

  • 1.4, ЯННП (?), 23:25, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну и страшила.
     
     
  • 2.19, Аноним (13), 23:52, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мамка твоя
     
     
  • 3.30, ЯННП (?), 00:30, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахаха, чуть от смеха не лопнул. Так оригинально.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:29, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Жрет проц. mocp получше будет.
     
  • 1.7, я твой сервер шатал (?), 23:34, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ура сайт не работает! Суверенный интернет рулит!
     
  • 1.8, Корец (?), 23:42, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждём ебилдов!
     
     
  • 2.33, Аноним (-), 00:53, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или не ждем...
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:43, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Мой путь по музыкальным плеерам:

    Rhythmbox -> Audacious -> DeaDBeeF -> Chromium (YouTube/VK/Яндекс.Музыка/SoundCloud)

    Музыку теперь не скачиваю. Преимущества нескачивания:
    1) не нужно занимать место на харде,
    2) интересно читать комменты на ютубчике к музыке,
    3) сервисы дают рекоммендации, подсовывает похожих исполнителей,
    4) можно шерстить по плейлистам других пользователей,
    5) больше не приходится пиратить и искать бесплатно mp3 скочать без смс

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:46, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    держи в курсе!
     
  • 2.15, Аноним (13), 23:48, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 5) больше не приходится пиратить и искать бесплатно mp3 скочать без смс

    после flac жизни нет

     
     
  • 3.38, анонимуслинус (?), 01:32, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а у вас переносная ламповая система к смартфону?
     
  • 2.20, Sluggard (ok), 23:54, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У тебя 3 из 5 преимуществ — про социальную составляющую онлайн-сервисов, а не про музыку и плееры.
     
  • 2.21, Корец (?), 00:04, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    1) Блины копеечные.
    2) Не относится к нескачиванию - читать комменты можно в любом случае.
    3) Ок, согласен.
    4) Не относится к нескачиванию - шерстить плейлисты можно в любом случае.
    5) С этим проблем сейчас нет, но ок.

    А как на счёт минусов?
    1) Прибиваешь себя к сервисам.
    2) Прибиваешь себя к инету.
    3) Создаёшь ненужную нагрузку на сеть.
    4) Интересующую тебя музыку могут заблокировать по различным причинам.
    И это только самые очевидные на мой взгляд :)

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 00:27, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    2 и 3 выливается в ещё более неприятный минус, чем какая-то там сеть - стремящаяся к нулю автономность устройства, к которому в итоге придётся подрубать банку и ходить как мдак с проводами на поясе (зато в ушах провода не торчат, ыыыы, я ж эквилибристикой занимаюсь, прогуливаясь по улице)
     
     
  • 4.42, 2007again (?), 02:01, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно же заранее закачать в память телефона (доступно на платных тарифах многих стрим-сервисов), переключить плеер в оффлайн-режим и спокойно слушать. Основные затраты энергии идут на сетевую активность, значит в оффлайн-режиме батарейка будет кушаться меньше.
     
  • 2.40, ползкрокодил (?), 01:50, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6) без доступа в Интернет, ввиду закрытия сервиса или каприза правообладателей музыки музыка превратится в тыкву

    >нескачивания

    Ламеры, которые не осознают, что без сохранения в файл данные всё равно передаются и трафик расходуется, уже и до Опеннета докатились?

     

  • 1.11, Аноним (12), 23:46, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а у сабжа поддержка аудиотеки есть? Помнится в дедбифе только сторонним плагином прикручивалось, например
     
     
  • 2.35, Sluggard (ok), 01:00, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 3.2 впилили нечто на эту тему, но по описанию оно какое-то странное:

    «Integrated in the GTK interface in Audacious 3.2 will be a plugin that allows indexing an entire collection or "library" of music. The "library" is really just another playlist, but you can update it to find new music in the collection with a single click.»

    https://audacious-media-player.org/news/5-coming-in-3-2-music-library-plugin

     

  • 1.23, Аноним (23), 00:10, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну хоть эквалайзер есть. А то во многих плеерах нет.
     
     
  • 2.24, Корец (?), 00:13, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ещё в миди умеет!
     
     
  • 3.25, Аноним (23), 00:22, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо будет и миди заценить ...
     

  • 1.26, трурль (?), 00:27, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Qt
    > Добавлено окно с преднастройками эквалайзера

    Джва года ждал

     
  • 1.27, user90 (?), 00:27, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фигня! https://gmusicbrowser.org/ - чтоп все зассались, на Perl - реально лучший!
     
  • 1.36, Аноним (36), 01:18, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший плеер это Clementine форк Amarok 1.4. Пользую даже на венде.
     
  • 1.39, Аноним (39), 01:39, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >и на основе Qt

    Чем оно лучше qmmp?

     
     
  • 2.41, ползкрокодил (?), 01:51, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык ничем. Чем страдать фигнёй, лучше бы форкнули GTK+2, хоть кто-то же должен это сделать наконец. Или придётся мне?
     
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