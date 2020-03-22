Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.0

2.12 , Аноним ( 12 ), 23:46, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – держи в курсе!

2.15 , Аноним ( 13 ), 23:48, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > 5) больше не приходится пиратить и искать бесплатно mp3 скочать без смс после flac жизни нет

3.38 , анонимуслинус ( ? ), 01:32, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а у вас переносная ламповая система к смартфону?

2.20 , Sluggard ( ok ), 23:54, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – У тебя 3 из 5 преимуществ — про социальную составляющую онлайн-сервисов, а не про музыку и плееры.

2.21 , Корец ( ? ), 00:04, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – 1) Блины копеечные.

2) Не относится к нескачиванию - читать комменты можно в любом случае.

3) Ок, согласен.

4) Не относится к нескачиванию - шерстить плейлисты можно в любом случае.

5) С этим проблем сейчас нет, но ок. А как на счёт минусов?

1) Прибиваешь себя к сервисам.

2) Прибиваешь себя к инету.

3) Создаёшь ненужную нагрузку на сеть.

4) Интересующую тебя музыку могут заблокировать по различным причинам.

И это только самые очевидные на мой взгляд :)

3.28 , Аноним ( 28 ), 00:27, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – 2 и 3 выливается в ещё более неприятный минус, чем какая-то там сеть - стремящаяся к нулю автономность устройства, к которому в итоге придётся подрубать банку и ходить как мдак с проводами на поясе (зато в ушах провода не торчат, ыыыы, я ж эквилибристикой занимаюсь, прогуливаясь по улице)

4.42 , 2007again ( ? ), 02:01, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно же заранее закачать в память телефона (доступно на платных тарифах многих стрим-сервисов), переключить плеер в оффлайн-режим и спокойно слушать. Основные затраты энергии идут на сетевую активность, значит в оффлайн-режиме батарейка будет кушаться меньше.

2.40 , ползкрокодил ( ? ), 01:50, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 6) без доступа в Интернет, ввиду закрытия сервиса или каприза правообладателей музыки музыка превратится в тыкву >нескачивания Ламеры, которые не осознают, что без сохранения в файл данные всё равно передаются и трафик расходуется, уже и до Опеннета докатились?

