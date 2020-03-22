Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.0

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|1.1, Аноним (1), 23:18, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это хорошо, один из лучших плееров под Линукс (конечно, после MPD).
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|2.32, Аноним (32), 00:51, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Очередное ПО переходит на Qt. Такими темпами под GTK скоро останется одна мaргинальщина, лол. В конце концов скоро и GIMP форкнется в QIMP. ;)
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|3.37, анонимуслинус (?), 01:29, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это будет уже не гимп , а новый продукт. так как переписать все то что уже написано это не просто сказать, а сделать наверно столько же займет времени.
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|2.6, Сергей (??), 23:31, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неужели настолько неработоспособно, что обществу непоказываете? Или дело было во сне, тут будильник как зазвонит и от резкого просыпания весь код забыл, но там, во сне, плеер работал как надо! И даже лучше! :)
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|3.10, VINRARUS (ok), 23:45, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно не для ПК было, а для телефона (пользуюсь по сей день, потому шо не на ведре), и общество пользовалось ещо лет 9 назад.
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|4.29, Сергей (??), 00:28, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тогда не "такой", а "нечто, возможно отдалённо похожее"? Ведь один другой заменить никак не сможет...
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|1.9, Аноним (9), 23:43, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Мой путь по музыкальным плеерам:
Rhythmbox -> Audacious -> DeaDBeeF -> Chromium (YouTube/VK/Яндекс.Музыка/SoundCloud)
Музыку теперь не скачиваю. Преимущества нескачивания:
1) не нужно занимать место на харде,
2) интересно читать комменты на ютубчике к музыке,
3) сервисы дают рекоммендации, подсовывает похожих исполнителей,
4) можно шерстить по плейлистам других пользователей,
5) больше не приходится пиратить и искать бесплатно mp3 скочать без смс
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|2.15, Аноним (13), 23:48, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> 5) больше не приходится пиратить и искать бесплатно mp3 скочать без смс
после flac жизни нет
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|2.20, Sluggard (ok), 23:54, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У тебя 3 из 5 преимуществ — про социальную составляющую онлайн-сервисов, а не про музыку и плееры.
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|2.21, Корец (?), 00:04, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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1) Блины копеечные.
2) Не относится к нескачиванию - читать комменты можно в любом случае.
3) Ок, согласен.
4) Не относится к нескачиванию - шерстить плейлисты можно в любом случае.
5) С этим проблем сейчас нет, но ок.
А как на счёт минусов?
1) Прибиваешь себя к сервисам.
2) Прибиваешь себя к инету.
3) Создаёшь ненужную нагрузку на сеть.
4) Интересующую тебя музыку могут заблокировать по различным причинам.
И это только самые очевидные на мой взгляд :)
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|3.28, Аноним (28), 00:27, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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2 и 3 выливается в ещё более неприятный минус, чем какая-то там сеть - стремящаяся к нулю автономность устройства, к которому в итоге придётся подрубать банку и ходить как мдак с проводами на поясе (зато в ушах провода не торчат, ыыыы, я ж эквилибристикой занимаюсь, прогуливаясь по улице)
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|4.42, 2007again (?), 02:01, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно же заранее закачать в память телефона (доступно на платных тарифах многих стрим-сервисов), переключить плеер в оффлайн-режим и спокойно слушать. Основные затраты энергии идут на сетевую активность, значит в оффлайн-режиме батарейка будет кушаться меньше.
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|2.40, ползкрокодил (?), 01:50, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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6) без доступа в Интернет, ввиду закрытия сервиса или каприза правообладателей музыки музыка превратится в тыкву
>нескачивания
Ламеры, которые не осознают, что без сохранения в файл данные всё равно передаются и трафик расходуется, уже и до Опеннета докатились?
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|1.11, Аноним (12), 23:46, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а у сабжа поддержка аудиотеки есть? Помнится в дедбифе только сторонним плагином прикручивалось, например
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|2.41, ползкрокодил (?), 01:51, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык ничем. Чем страдать фигнёй, лучше бы форкнули GTK+2, хоть кто-то же должен это сделать наконец. Или придётся мне?
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