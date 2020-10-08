Выпуск музыкального плеера mpz 1.0

2.27 , Oleg ( ?? ), 12:15, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Были и такие мысли, но это усложнит сборку под разные дистрибутивы. А напрямую ffmpeg вообще не удалось осилить. Тут палка о 2х концах - если хочешь встроенные кодеки (возможно даже аудиофильские как в фубаре), то будь готов страдать с портабельностью. Сюда добавляются всякие пульсаудио с альсами, в которые надо самому уметь выводить. А QtMultimedia хоть и стрёмно по возможностям, но проще в портабельности. Поскольку плеер сделан в первую очередь под себя, то неизвестно нужен ли он ещё кому-то, и для проверки этого можно малыми усилиями достичь портабельности

3.37 , Аноним ( 35 ), 13:16, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Можешь показать, где в фубаре аудиофильские кодеки?

4.42 , Денис ( ?? ), 13:22, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Там аудиофильская реализация lossy gapless (не знаю на каких этапах) и принудительный вывод в 32 бит с плавающей точкой (кроме wma).

5.46 , Аноним ( 46 ), 13:30, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Надо бы запилить принудительно в 128 бит...

6.56 , анон ( ? ), 15:11, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И отключить daz и ftz, кек

6.76 , Денис ( ?? ), 16:35, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дело не в битности, а в том, что только в форматах с плавающей точкой (32 и 64 бит) сигнал может превышать уровень 0 дБ. И если его в этом режиме понизить, то это предотвратит клиппинг от перехода в форматы с фиксированной точкой (16 и 24 бит), где все, что выше 0 обрезается, создавая искажения.

Сигнал выше 0 может подняться в lossy форматах из-за особенностей декодирования (там лишь приблизительное восстановление исходной формы), особенно когда на вход подавали впритык к 0 (все современные записи, еще и плотнокомпрессированные), а также при ресемплировании (например, 44100-48000) опять же из-за неточностей. Открою страшную тайну, в ЦАПе тоже может быть клиппинг, так что впритык ему лучше не подавать.

4.44 , Oleg ( ?? ), 13:25, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не могу, с давних времён осталось в памяти что в фубаре то ли lame какой-то особенный, то ли ещё что-то типа того. Но сейчас быстрым поиском не нахожу ничего, сорян за фейкньюс. Зато всякие crossfade, replay gain и эквалайзер там изначально были

5.50 , Аноним ( 35 ), 14:10, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, всякие rg, eq и crossfade были, да, и расширялись плагинами. Там даже был плагин для создания профилей звучания, где ты мог взять микрофон настроечный и снять профиль помещения. Загрузить этот профиль (и профиль микрофона, кстати, чтоб искажений еще меньше было), и получить на выходе настройки для параметрического эквалайзера, штоб нивелировать косяки комнаты. К счастью, такое можно и под линуксом провернуть, а вот удобной (в моей системе ценностей) библиотеки не предоставляет ни один плеер, к сожалению. Очень не хватает авто-плейлистов — а это абсолютно любая выборка из всех полей и их сочетаний, что хранил у себя в базе фубар: жанр, год выпуска альбома, битрейт и тд. Я пробовал mpd, xmms2, но как-то ощущения не те :]

А остальное есть у многих.

5.82 , Денис ( ?? ), 16:41, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там был mad mp3 декодер вроде, но потом поменяли на стандартный, потому что он подтянулся.

3.67 , n00by ( ok ), 16:17, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сюда добавляются всякие пульсаудио с

> альсами, в которые надо самому уметь выводить. Из этих двух достаточно уметь выводить в альсу, что достаточно просто. Пульсаудио, при наличии, реализуется как плагин альсы и работает прозрачно. Недостаток пульсы в том, что если запрашивать поддерживаемую плагином частоту воспроизведения звука, то пульса "поддерживает" вообще любые, а на деле выполняет передискретизацию.

4.69 , arisu ( ok ), 16:23, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у пшшшаудио вообще ничего спрашивать не надо, а надо ему совать 48000. потому что во-вторых, это most often used native sampling rate, а во-первых, пшшшаудио всё равно всё испортит, какая разница.

5.89 , n00by ( ok ), 17:19, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если спрашивать устройства "hw", там частоты железки. "default" это уже пульса и там что попало.

6.97 , arisu ( ok ), 17:41, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если спрашивать устройства "hw", там частоты железки. "default" это уже пульса и

> там что попало. а если hw не одно? ой. не надо ничего спрашивать. у нас пшшшаудио чтобы зачем? пусть само думает.

