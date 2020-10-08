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Выпуск музыкального плеера mpz 1.0

08.10.2020 10:01

Опубликован первый стабильный выпуск музыкального плеера mpz, оптимизированного для работы с большими локальными коллекциями музыки. Предложенный в mpz подход вдохновлён функцией "album list" в Foobar2000. Основной особенностью является трёхпанельный интерфейс, в котором можно создавать плейлисты из каталогов и переключаться между плейлистами. При воспроизведении используются звуковые кодеки, установленные в ОС (подключаются через QtMultimedia). Код написан на С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Windows и Linux-дистрибутивов openSUSE, Debian, Fedora, Ubuntu, CentOS и Mageia.

Среди особенностей также отмечается возможность использования интернет-радио со списками воспроизведения в форматах m3u и pls, поддержка CUE, возможность удалённого управления плеером при помощи протокола MPRIS, ведение лога воспроизведения, настройки в формате yaml.



  1. Главная ссылка к новости (https://olegantonyan.github.io...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Tauon Music Box 6.0
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 1.4.0
  4. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.0
  5. OpenNews: Открыт код Spleeter, системы для разделения музыки и голоса
  6. OpenNews: Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.8.0
Автор новости: olegantonyan
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53850-mpz
Ключевые слова: mpz, music
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (95) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:25, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +22 +/
    https://olegantonyan.github.io/mpz/images/no-electron.png

    Заценил! Респект автору )

     
     
  • 2.9, Crazy Alex (ok), 10:54, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Респект, тут не поспоришь.

    Но - как автор, собственно, и предупреждает - это не замена фубару. Фишка Foobar2000 не в коллекциях и прочем, а в том, что там було уделено максимальное внимание качеству звучания со всеми нюансами - gapless playback, bit-perfect stream, свои подобранные кодеки - вот это всё (тут автор deadbeef чуть больше пошевелился, хотя и не идеально).

    Здесь же - копия интерфейса и формата конфига что, наверняка, многим пригодится, но различия стоит понимать.

     
     
  • 3.17, m.makhno (ok), 11:21, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как его заменить если ты сидишь на Linux и тут нету нативной версии?)
     
     
  • 4.18, Агл (?), 11:43, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    album player (aplayer) под linux
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:54, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, но я именно ждал когда кто-то запилит вменяемую кастомизацию интерфейс... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.35, Аноним (35), 13:09, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты такой балбес, что аж страшно У тебя там верха не песочат, не Из года в год ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.70, Денис (??), 16:23, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > «качество звучания» там ничем не отличается от других плееров

    Отличается у любого плеера из-за всяких тонкостей (дизеринг, ресемплинг, клиппинг, методы вывода, регулятор громкости, битность), но обычно это незаметно.
    Вот вы будете смеяться, но у меня в параллели VLC звучит глуше, чем mpv https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/121870.html#170

     
     
  • 5.71, Денис (??), 16:24, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > VLC звучит глуше, чем mpv

    Правда, это не на цифровом loopback, а где-то дальше портится (возможно, железоспецифично).

     
  • 5.88, Аноним (35), 17:13, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты плодоносишь скудоумием.

    > дизеринг, ресемплинг, клиппинг, методы вывода, регулятор громкости, битность

    Хакеры, крекеры, спамы, куки…

    Если не добавлять никакой отсебятины от плеера, то при прочих равных вывод будет одинаковый. Берешь и сравниваешь. А если добавляешь, то о чем вообще разговор.
    И да, иди Питеру Павловски скажи, что он не понимает в фубаре ничего, а то понаписал faq какой-то на сайте, смех один.

    Ты прав, чувак, я действительно смеюсь.

     
  • 4.73, Денис (??), 16:28, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У тебя там верха не песочат, не?

    C
    sudo nano /etc/pulse/daemon.conf
    resample-method = speex-float-1
    очень даже могут. Только не песочить, а жестчить. Эта настройка сделана, чтобы не перегружать слабые портативные компьютерные девайсы, а вот в винде ресемплер уровня 4-5.

     
  • 3.39, Денис (??), 13:20, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > свои подобранные кодеки

    Обычные ffmpeg либы там, может оттюнингованные для gapless. Для wma использует виндовый декодер в 16 бит (линуксовые плееры в этом плане лучше, что используют ffmpeg для wma).

     
  • 3.40, Бздун (?), 13:21, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >максимальное внимание качеству звучания

    И, конешно, это было подтверждено A/B тестами.

     
  • 3.61, Денис (??), 16:03, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > gapless playback

    Вам дали vorbis, где щелчков не может быть в принципе на уровне архитектуры, но нет, надо продолжать грызть кактус (mp3, aac, opus).

     
     
  • 4.62, arisu (ok), 16:11, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лолшто? нет, не отвечай, пожалуйста, это риторический вопрос, мне дорого моё психическое здоровье.
     
     
  • 5.78, Денис (??), 16:36, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя просто мало знаний. Мне лень вам л@мерам все разжевывать.
     
     
  • 6.80, arisu (ok), 16:38, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очень мало. на кодеки хватило, на понимание твоей чуши — нет. увы.
     
     
  • 7.85, Денис (??), 16:51, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vorbis кодировщик не создает delay и padding или как-то внутренне их компенсирует. У QAAC есть похожая опция no-delay. Но QAAC это проприетарный виндовый кодер от Apple, используемый в iTunes (в том числе магазине) и QuickTime.
     
     
  • 8.86, arisu (ok), 16:55, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опус, кагбэ, вообще фигачит пакетами настраиваемой временнОй длины, от 30 мсек ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.95, Денис (??), 17:37, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На audiophilesoft на него ругаются, что там щелчки Я особо не вникал, delay у н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.98, Денис (??), 17:41, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще тесты с МНОЖЕСТВОМ форматов http dl free fr k58uHkUhL... текст свёрнут, показать
     
  • 4.94, Аноним (94), 17:34, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vorbis портит качество сильнее mp3 или занимает больше места, и является маргинальной поделкой от свободчиков которую не все плееры даже играют. mp3 - стандарт lossy. Ты бы ещё теору для видео предложил.
     
     
  • 5.96, arisu (ok), 17:39, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о, ещё один сумасшедший подтянулся. у вас тут тайная сходочка, что ли?
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:26, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  При воспроизведении используются звуковые кодеки, установленные в ОС (через QtMultimedia)

    Лучше бы уже QtAv взяли

     
     
  • 2.27, Oleg (??), 12:15, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Были и такие мысли, но это усложнит сборку под разные дистрибутивы. А напрямую ffmpeg вообще не удалось осилить. Тут палка о 2х концах - если хочешь встроенные кодеки (возможно даже аудиофильские как в фубаре), то будь готов страдать с портабельностью. Сюда добавляются всякие пульсаудио с альсами, в которые надо самому уметь выводить. А QtMultimedia хоть и стрёмно по возможностям, но проще в портабельности. Поскольку плеер сделан в первую очередь под себя, то неизвестно нужен ли он ещё кому-то, и для проверки этого можно малыми усилиями достичь портабельности
     
     
  • 3.37, Аноним (35), 13:16, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можешь показать, где в фубаре аудиофильские кодеки?
     
     
  • 4.42, Денис (??), 13:22, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Там аудиофильская реализация lossy gapless (не знаю на каких этапах) и принудительный вывод в 32 бит с плавающей точкой (кроме wma).
     
     
  • 5.46, Аноним (46), 13:30, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо бы запилить принудительно в 128 бит...
     
     
  • 6.56, анон (?), 15:11, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И отключить daz и ftz, кек
     
  • 6.76, Денис (??), 16:35, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в битности, а в том, что только в форматах с плавающей точкой (32 и 64 бит) сигнал может превышать уровень 0 дБ. И если его в этом режиме понизить, то это предотвратит клиппинг от перехода в форматы с фиксированной точкой (16 и 24 бит), где все, что выше 0 обрезается, создавая искажения.
    Сигнал выше 0 может подняться в lossy форматах из-за особенностей декодирования (там лишь приблизительное восстановление исходной формы), особенно когда на вход подавали впритык к 0 (все современные записи, еще и плотнокомпрессированные), а также при ресемплировании (например, 44100-48000) опять же из-за неточностей. Открою страшную тайну, в ЦАПе тоже может быть клиппинг, так что впритык ему лучше не подавать.
     
  • 4.44, Oleg (??), 13:25, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не могу, с давних времён осталось в памяти что в фубаре то ли lame какой-то особенный, то ли ещё что-то типа того. Но сейчас быстрым поиском не нахожу ничего, сорян за фейкньюс. Зато всякие crossfade, replay gain и эквалайзер там изначально были
     
     
  • 5.50, Аноним (35), 14:10, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, всякие rg, eq и crossfade были, да, и расширялись плагинами. Там даже был плагин для создания профилей звучания, где ты мог взять микрофон настроечный и снять профиль помещения. Загрузить этот профиль (и профиль микрофона, кстати, чтоб искажений еще меньше было), и получить на выходе настройки для параметрического эквалайзера, штоб нивелировать косяки комнаты. К счастью, такое можно и под линуксом провернуть, а вот удобной (в моей системе ценностей) библиотеки не предоставляет ни один плеер, к сожалению. Очень не хватает авто-плейлистов — а это абсолютно любая выборка из всех полей и их сочетаний, что хранил у себя в базе фубар: жанр, год выпуска альбома, битрейт и тд. Я пробовал mpd, xmms2, но как-то ощущения не те :]
    А остальное есть у многих.
     
  • 5.82, Денис (??), 16:41, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там был mad mp3 декодер вроде, но потом поменяли на стандартный, потому что он подтянулся.
     
  • 3.67, n00by (ok), 16:17, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сюда добавляются всякие пульсаудио с
    > альсами, в которые надо самому уметь выводить.

    Из этих двух достаточно уметь выводить в альсу, что достаточно просто. Пульсаудио, при наличии, реализуется как плагин альсы и работает прозрачно. Недостаток пульсы в том, что если запрашивать поддерживаемую плагином частоту воспроизведения звука, то пульса "поддерживает" вообще любые, а на деле выполняет передискретизацию.

     
     
  • 4.69, arisu (ok), 16:23, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у пшшшаудио вообще ничего спрашивать не надо, а надо ему совать 48000. потому что во-вторых, это most often used native sampling rate, а во-первых, пшшшаудио всё равно всё испортит, какая разница.
     
     
  • 5.89, n00by (ok), 17:19, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если спрашивать устройства "hw", там частоты железки. "default" это уже пульса и там что попало.
     
     
  • 6.97, arisu (ok), 17:41, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если спрашивать устройства "hw", там частоты железки. "default" это уже пульса и
    > там что попало.

    а если hw не одно? ой.

    не надо ничего спрашивать. у нас пшшшаудио чтобы зачем? пусть само думает.

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:26, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто пробовал? Чем оно лучше qmmp?
     
     
  • 2.45, Шуша (?), 13:25, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни чем. У меня вообще ничего не проигрывает. Наверное, ему таки нужен gstreamer.
     
     
  • 3.47, Oleg (??), 13:37, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нужен, да. По крайней мере пока автор не осилит встроенные кодеки
     
     
  • 4.49, Шуша (?), 14:06, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда так и надо писать, что QtMultimedia должна быть собрана с поддержкой GStreamer'a.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:28, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ура, новый музыкальный плеер!
     
  • 1.5, iPony129412 (?), 10:30, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Что-то код весьма средний 🤨
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:35, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Но твой же код намного лучше, переменные именуешь только эмодзями. Вот только нам ты его не покажешь...
     
     
  • 3.7, A.Stahl (ok), 10:38, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю насколько качественно пишут пони, да и не уверен что хочу смотреть на код с эмодзи, но пони правильно сделает что не показывает тебе свой код, поскольку единственная твоя цель -- облить пони говном. Нет никакой рациональной причины показывать тебе код.
     
     
  • 4.8, Аноним (3), 10:45, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >пони правильно сделает что не показывает тебе свой код, поскольку единственная твоя цель -- облить пони говном

    Ты решил принять удар говном на себя?

     
     
  • 5.10, Аноним (10), 10:56, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет ты.
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:17, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Поскольку поня и сам не привёл примеров что же не так с кодом, то изначально его пост был всего лишь метанием говн. Как зашёл, так и получил.
     
  • 3.23, iPony129412 (?), 12:06, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Но твой же код намного лучше, переменные именуешь только эмодзями. Вот только нам ты его не покажешь...

    Конечно, всё под EULA пишу.


     
     
  • 4.43, Денис (??), 13:24, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты, наверное, единственный, кто эмодзями (квадратиками) на опеннете расбрасывается.
     
  • 2.31, Oleg (??), 12:36, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Что-то код весьма средний

    Можно принять за очень высокую оценку ;)
    https://randysrandom.com/wp-content/uploads/quality-continuum.jpg

     

  • 1.11, Иваня (?), 11:03, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стрёмный дизайн. На Ubuntu я так и не нашёл годный муз. плеер, потому слушаю музыку на ютубе в хроме
     
     
  • 2.12, КО (?), 11:10, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ты на плеер дрoчишь, или используешь чтобы музыку слушать?
     
  • 2.13, Федя (?), 11:14, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну а как ты мог найти годноту в убунте, если сам Линукс неподрузумневает о наличии качественного аудио софта
     
     
  • 3.30, A.Stahl (ok), 12:36, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >неподрузумневает

    Какаващая структурень лингвозыковая, аж дроботряс возмутает.


     
     
  • 4.41, Пингвин Такс (?), 13:22, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Привязался к грамматике. Ну вы поняли, да? Типо высмеять комментарий юзера, недовольного муз.софтом в Убунту. Смешно (нет)
     
  • 3.60, Денис (??), 16:01, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой же качественный потребительский аудиософт на винде? Неужели фубар? С точки зрения качества вывода звука может быть, но косяков у него хватает: нет автосохранения, не уважает кодировки тегов, не открывает cue из папки.
     
  • 2.14, m.makhno (ok), 11:14, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а ты не простак, вот только можно через youtube-dl это делать
    https://youtube-dl.org/
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 13:07, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них даже на сайте дизайн стремный
     
  • 3.38, Иваня (?), 13:19, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, нащёл вот Rhythmbox, буду им иногда пользоваться, дизайн тож стрёмный, но что поделать :(
     
  • 3.51, OpenEcho (?), 14:18, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SMtube - ИМХО поудобнее будет ;)
     
  • 2.19, Агл (?), 11:45, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хорошо, когда есть выбор
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:10, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Я не нашел себе конфетку по вкусу, поэтому на зло кондуктору пользуюсь самой отвратной дрянью какая только есть на свете."
     

  • 1.16, ryoken (ok), 11:18, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём ебилдов. В самом деле, ждём :).
     
  • 1.22, Аноним (22), 12:00, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я правильно понимаю, что автор программы может в русский язык? Куда можно написать на русском, если есть некоторые замечания по программе, а английский не знаешь?
     
     
  • 2.24, Oleg (??), 12:07, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть русская локаль, если у вас LANGUAGE=ru то интерфейс станет по-русски. Писать можно по-русски в гитхаб https://github.com/olegantonyan/mpz/issues или во встроенную форму обратной связи (найдёте в меню вверху справа) без регистрации и смс
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 14:25, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чем говядина не угодила ?
     
     
  • 4.54, Oleg (??), 14:47, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет дерева каталогов (полуживые неюзабельные плагины не в счёт). Плейлисты во вкладках - когда их много становится неюзабельно. Хотя довольно долго юзал его, драгндроп из файлменеджера выручал
     

  • 1.25, Аноним (25), 12:09, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отлично. А то под этот ваш линукс плейеров маловато, всего-то штук 50...
     
     
  • 2.26, Проход (?), 12:13, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И все как один прекрасны 😭
     
     
  • 3.29, Аноним (15), 12:34, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Осиль XMMS2 или mpd и тебе больше никогда это всё не понадобится.
     
  • 2.28, Пингвин Такс (?), 12:24, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мы выпустили форк музыкального плеера, что бы иметь свой созданный музыкальный плеер.
     
  • 2.33, Аноним (32), 13:08, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Туду аппов то сколько?
     

  • 1.34, Денис (??), 13:08, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, это только у меня github стал вешать Firefox 60 с жутким жором памяти или это из-за того, что я библиотеку libstdc++.so.6 обновил?
     
     
  • 2.64, Денис (??), 16:16, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > libstdc++.so.6

    Нет, дело не в этом. Firefox зависает на гитхабе именно на странице плеера mpz. Видимо там очень жирные картинки (похожий симптом). Давно такого не видел.
    Ну, спасибо, удружили.

     
     
  • 3.72, Oleg (??), 16:28, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там в ридми анимимашка с демонстрацией интерфейса в формате APNG - https://raw.githubusercontent.com/olegantonyan/mpz/gh-pages/images/mpz-workflo - возможно дело в ней. Она же на сайте присутсвует https://olegantonyan.github.io/mpz. В файервоксе вроде с дремучих версий поддерживается
     
     
  • 4.84, Денис (??), 16:48, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > APNG

    Понятно тогда. Надо его заблочить
    *.apng|$image

     
     
  • 5.90, n00by (ok), 17:24, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если где-то кому-то уже пожелали "убейтесь", как в #66, могут из принципа за такое и минусовать.
     
  • 2.66, Денис (??), 16:17, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задолбали минусаторы. Убейтесь.
     

  • 1.48, Аноним (48), 13:49, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А "старики" ещё помнят Exaile, который ещё жив и борд! Правда с Ununtu 20.04.1 пока не удалось запустить. Ругается на mutagen.
     
  • 1.53, Аноним (53), 14:41, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сильно не хватает множественного выделения файлов и драг'н'дропа в плейлист.

    А так - приятно, шустро, добавил файлов в папку Music, mpz их сразу увидел.

    Посмотрел репы автора - привет от рубиста рубисту :)

     
     
  • 2.55, Oleg (??), 15:10, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такое. Драгндроп и сортировка трэков перетаскиванием были в планах на первый релиз, но работы там немало, а за пол-года юзания оно вроде и не сильно нужно оказалось. Но скорее всего ещё появится. Stay tuned
     

  • 1.57, Аноним (57), 15:46, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >подключаются через QtMultimedia

    опять жистремер...

     
  • 1.58, Оффтоп (?), 15:46, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ребят, а есть еще живой плагин какой для реализации аудиотеки в deadbeef?
     
  • 1.59, arisu (ok), 15:48, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    эм… а чем он кардинально отличается от той же говядины, например?
     
     
  • 2.74, Oleg (??), 16:31, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже был ответ https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/122049.html#54
    > Нет дерева каталогов (полуживые неюзабельные плагины не в счёт). Плейлисты во вкладках - когда их много становится неюзабельно
     
     
  • 3.79, arisu (ok), 16:37, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уже был ответ https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/122049.html#54
    >> Нет дерева каталогов (полуживые неюзабельные плагины не в счёт). Плейлисты во вкладках - когда их много становится неюзабельно

    всё равно не вижу причины вместо уи-плуга к говядине делать целый новый плеер. впрочем, хозяин — барин, конечно.

     

  • 1.63, flkghdfgklh (?), 16:11, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше плееров богу плееров!
     
     
  • 2.65, arisu (ok), 16:16, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Больше плееров богу плееров!

    а что плохого-то? раз человек написал — его чем-то не устраивает то, что есть. я вот выше поинтересовался, чем именно: из домашней странички эту инфу у меня добыть не получилось.

     
     
  • 3.87, flkghdfgklh (?), 17:10, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не против, пусть пишет. Мало плееров у нас! Нужно больше. Так требует бог плееров, хвала ему!
     

  • 1.68, Аноним (68), 16:22, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отличная штука.

    >Linux-дистрибутивов openSUSE, Debian, Fedora, Ubuntu, CentOS и Mageia.

    Вот что бывает когда нормальные люди пишут нормальные приложения. Нет никаких проблем собрать пакеты для кучи дистров. И не надо никаких флакошлаков.

    Учись iPony.

     
     
  • 2.83, Денис (??), 16:43, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это сусешный сервер (Open Build Service) собирает.
     

  • 1.75, Аноним (68), 16:32, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор - респект и уважение. Молодец. Развивай, долгих лет и успехов проекту.
     
  • 1.77, Аноним (77), 16:35, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне нравиться. За нативные пакеты спасибо.
     
     
  • 2.81, arisu (ok), 16:39, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нравиться

    надеюсь, это не ЦА подтягивается.

     
     
  • 3.91, Аноним (77), 17:25, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что есть ЦА?
     

  • 1.92, Аноним (92), 17:29, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Самый лучший плеер это kaffeine из третьегнома, я туда все от flv до wav кидал во встроенны встроенным список — и он все играл подряд, хочешь с картинкой хочешь — без. Больше никто так просто не может.
     
     
  • 2.93, Аноним (77), 17:34, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну куда-же буз пука от гномеров наплодивших уродливый CSD
     

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