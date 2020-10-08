Выпуск музыкального плеера mpz 1.0

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|2.9, Crazy Alex (ok), 10:54, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Респект, тут не поспоришь.
Но - как автор, собственно, и предупреждает - это не замена фубару. Фишка Foobar2000 не в коллекциях и прочем, а в том, что там було уделено максимальное внимание качеству звучания со всеми нюансами - gapless playback, bit-perfect stream, свои подобранные кодеки - вот это всё (тут автор deadbeef чуть больше пошевелился, хотя и не идеально).
Здесь же - копия интерфейса и формата конфига что, наверняка, многим пригодится, но различия стоит понимать.
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|3.17, m.makhno (ok), 11:21, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как его заменить если ты сидишь на Linux и тут нету нативной версии?)
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|3.20, Аноним (20), 11:54, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Возможно, но я именно ждал когда кто-то запилит вменяемую кастомизацию интерфейс... большой текст свёрнут, показать
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|3.35, Аноним (35), 13:09, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Ты такой балбес, что аж страшно У тебя там верха не песочат, не Из года в год ... большой текст свёрнут, показать
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|4.70, Денис (??), 16:23, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> «качество звучания» там ничем не отличается от других плееров
Отличается у любого плеера из-за всяких тонкостей (дизеринг, ресемплинг, клиппинг, методы вывода, регулятор громкости, битность), но обычно это незаметно.
Вот вы будете смеяться, но у меня в параллели VLC звучит глуше, чем mpv https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/121870.html#170
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|5.71, Денис (??), 16:24, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> VLC звучит глуше, чем mpv
Правда, это не на цифровом loopback, а где-то дальше портится (возможно, железоспецифично).
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|5.88, Аноним (35), 17:13, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты плодоносишь скудоумием.
> дизеринг, ресемплинг, клиппинг, методы вывода, регулятор громкости, битность
Хакеры, крекеры, спамы, куки…
Если не добавлять никакой отсебятины от плеера, то при прочих равных вывод будет одинаковый. Берешь и сравниваешь. А если добавляешь, то о чем вообще разговор.
И да, иди Питеру Павловски скажи, что он не понимает в фубаре ничего, а то понаписал faq какой-то на сайте, смех один.
Ты прав, чувак, я действительно смеюсь.
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|4.73, Денис (??), 16:28, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У тебя там верха не песочат, не?
C
sudo nano /etc/pulse/daemon.conf
resample-method = speex-float-1
очень даже могут. Только не песочить, а жестчить. Эта настройка сделана, чтобы не перегружать слабые портативные компьютерные девайсы, а вот в винде ресемплер уровня 4-5.
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|3.39, Денис (??), 13:20, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> свои подобранные кодеки
Обычные ffmpeg либы там, может оттюнингованные для gapless. Для wma использует виндовый декодер в 16 бит (линуксовые плееры в этом плане лучше, что используют ffmpeg для wma).
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|3.40, Бздун (?), 13:21, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>максимальное внимание качеству звучания
И, конешно, это было подтверждено A/B тестами.
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|3.61, Денис (??), 16:03, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> gapless playback
Вам дали vorbis, где щелчков не может быть в принципе на уровне архитектуры, но нет, надо продолжать грызть кактус (mp3, aac, opus).
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|4.62, arisu (ok), 16:11, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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лолшто? нет, не отвечай, пожалуйста, это риторический вопрос, мне дорого моё психическое здоровье.
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|5.78, Денис (??), 16:36, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тебя просто мало знаний. Мне лень вам л@мерам все разжевывать.
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|6.80, arisu (ok), 16:38, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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очень мало. на кодеки хватило, на понимание твоей чуши — нет. увы.
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|7.85, Денис (??), 16:51, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Vorbis кодировщик не создает delay и padding или как-то внутренне их компенсирует. У QAAC есть похожая опция no-delay. Но QAAC это проприетарный виндовый кодер от Apple, используемый в iTunes (в том числе магазине) и QuickTime.
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|8.86, arisu (ok), 16:55, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
опус, кагбэ, вообще фигачит пакетами настраиваемой временнОй длины, от 30 мсек ... текст свёрнут, показать
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|9.95, Денис (??), 17:37, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
На audiophilesoft на него ругаются, что там щелчки Я особо не вникал, delay у н... текст свёрнут, показать
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|4.94, Аноним (94), 17:34, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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vorbis портит качество сильнее mp3 или занимает больше места, и является маргинальной поделкой от свободчиков которую не все плееры даже играют. mp3 - стандарт lossy. Ты бы ещё теору для видео предложил.
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|5.96, arisu (ok), 17:39, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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о, ещё один сумасшедший подтянулся. у вас тут тайная сходочка, что ли?
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|1.2, Аноним (2), 10:26, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> При воспроизведении используются звуковые кодеки, установленные в ОС (через QtMultimedia)
Лучше бы уже QtAv взяли
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|2.27, Oleg (??), 12:15, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Были и такие мысли, но это усложнит сборку под разные дистрибутивы. А напрямую ffmpeg вообще не удалось осилить. Тут палка о 2х концах - если хочешь встроенные кодеки (возможно даже аудиофильские как в фубаре), то будь готов страдать с портабельностью. Сюда добавляются всякие пульсаудио с альсами, в которые надо самому уметь выводить. А QtMultimedia хоть и стрёмно по возможностям, но проще в портабельности. Поскольку плеер сделан в первую очередь под себя, то неизвестно нужен ли он ещё кому-то, и для проверки этого можно малыми усилиями достичь портабельности
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|4.42, Денис (??), 13:22, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Там аудиофильская реализация lossy gapless (не знаю на каких этапах) и принудительный вывод в 32 бит с плавающей точкой (кроме wma).
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|6.76, Денис (??), 16:35, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело не в битности, а в том, что только в форматах с плавающей точкой (32 и 64 бит) сигнал может превышать уровень 0 дБ. И если его в этом режиме понизить, то это предотвратит клиппинг от перехода в форматы с фиксированной точкой (16 и 24 бит), где все, что выше 0 обрезается, создавая искажения.
Сигнал выше 0 может подняться в lossy форматах из-за особенностей декодирования (там лишь приблизительное восстановление исходной формы), особенно когда на вход подавали впритык к 0 (все современные записи, еще и плотнокомпрессированные), а также при ресемплировании (например, 44100-48000) опять же из-за неточностей. Открою страшную тайну, в ЦАПе тоже может быть клиппинг, так что впритык ему лучше не подавать.
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|4.44, Oleg (??), 13:25, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не могу, с давних времён осталось в памяти что в фубаре то ли lame какой-то особенный, то ли ещё что-то типа того. Но сейчас быстрым поиском не нахожу ничего, сорян за фейкньюс. Зато всякие crossfade, replay gain и эквалайзер там изначально были
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|5.50, Аноним (35), 14:10, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, всякие rg, eq и crossfade были, да, и расширялись плагинами. Там даже был плагин для создания профилей звучания, где ты мог взять микрофон настроечный и снять профиль помещения. Загрузить этот профиль (и профиль микрофона, кстати, чтоб искажений еще меньше было), и получить на выходе настройки для параметрического эквалайзера, штоб нивелировать косяки комнаты. К счастью, такое можно и под линуксом провернуть, а вот удобной (в моей системе ценностей) библиотеки не предоставляет ни один плеер, к сожалению. Очень не хватает авто-плейлистов — а это абсолютно любая выборка из всех полей и их сочетаний, что хранил у себя в базе фубар: жанр, год выпуска альбома, битрейт и тд. Я пробовал mpd, xmms2, но как-то ощущения не те :]
А остальное есть у многих.
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|5.82, Денис (??), 16:41, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там был mad mp3 декодер вроде, но потом поменяли на стандартный, потому что он подтянулся.
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|3.67, n00by (ok), 16:17, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сюда добавляются всякие пульсаудио с
> альсами, в которые надо самому уметь выводить.
Из этих двух достаточно уметь выводить в альсу, что достаточно просто. Пульсаудио, при наличии, реализуется как плагин альсы и работает прозрачно. Недостаток пульсы в том, что если запрашивать поддерживаемую плагином частоту воспроизведения звука, то пульса "поддерживает" вообще любые, а на деле выполняет передискретизацию.
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|4.69, arisu (ok), 16:23, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у пшшшаудио вообще ничего спрашивать не надо, а надо ему совать 48000. потому что во-вторых, это most often used native sampling rate, а во-первых, пшшшаудио всё равно всё испортит, какая разница.
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|5.89, n00by (ok), 17:19, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если спрашивать устройства "hw", там частоты железки. "default" это уже пульса и там что попало.
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|6.97, arisu (ok), 17:41, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если спрашивать устройства "hw", там частоты железки. "default" это уже пульса и
> там что попало.
а если hw не одно? ой.
не надо ничего спрашивать. у нас пшшшаудио чтобы зачем? пусть само думает.
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|2.45, Шуша (?), 13:25, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ни чем. У меня вообще ничего не проигрывает. Наверное, ему таки нужен gstreamer.
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|3.47, Oleg (??), 13:37, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нужен, да. По крайней мере пока автор не осилит встроенные кодеки
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|4.49, Шуша (?), 14:06, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда так и надо писать, что QtMultimedia должна быть собрана с поддержкой GStreamer'a.
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|2.6, Аноним (6), 10:35, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Но твой же код намного лучше, переменные именуешь только эмодзями. Вот только нам ты его не покажешь...
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|3.7, A.Stahl (ok), 10:38, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю насколько качественно пишут пони, да и не уверен что хочу смотреть на код с эмодзи, но пони правильно сделает что не показывает тебе свой код, поскольку единственная твоя цель -- облить пони говном. Нет никакой рациональной причины показывать тебе код.
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|4.8, Аноним (3), 10:45, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>пони правильно сделает что не показывает тебе свой код, поскольку единственная твоя цель -- облить пони говном
Ты решил принять удар говном на себя?
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|4.15, Аноним (15), 11:17, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Поскольку поня и сам не привёл примеров что же не так с кодом, то изначально его пост был всего лишь метанием говн. Как зашёл, так и получил.
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|3.23, iPony129412 (?), 12:06, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Но твой же код намного лучше, переменные именуешь только эмодзями. Вот только нам ты его не покажешь...
Конечно, всё под EULA пишу.
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|4.43, Денис (??), 13:24, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты, наверное, единственный, кто эмодзями (квадратиками) на опеннете расбрасывается.
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|1.11, Иваня (?), 11:03, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Стрёмный дизайн. На Ubuntu я так и не нашёл годный муз. плеер, потому слушаю музыку на ютубе в хроме
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|2.12, КО (?), 11:10, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ты на плеер дрoчишь, или используешь чтобы музыку слушать?
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|2.13, Федя (?), 11:14, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну а как ты мог найти годноту в убунте, если сам Линукс неподрузумневает о наличии качественного аудио софта
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|3.30, A.Stahl (ok), 12:36, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>неподрузумневает
Какаващая структурень лингвозыковая, аж дроботряс возмутает.
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|4.41, Пингвин Такс (?), 13:22, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Привязался к грамматике. Ну вы поняли, да? Типо высмеять комментарий юзера, недовольного муз.софтом в Убунту. Смешно (нет)
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|3.60, Денис (??), 16:01, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какой же качественный потребительский аудиософт на винде? Неужели фубар? С точки зрения качества вывода звука может быть, но косяков у него хватает: нет автосохранения, не уважает кодировки тегов, не открывает cue из папки.
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|3.38, Иваня (?), 13:19, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не, нащёл вот Rhythmbox, буду им иногда пользоваться, дизайн тож стрёмный, но что поделать :(
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|2.36, Аноним (36), 13:10, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Я не нашел себе конфетку по вкусу, поэтому на зло кондуктору пользуюсь самой отвратной дрянью какая только есть на свете."
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|1.22, Аноним (22), 12:00, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я правильно понимаю, что автор программы может в русский язык? Куда можно написать на русском, если есть некоторые замечания по программе, а английский не знаешь?
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|4.54, Oleg (??), 14:47, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет дерева каталогов (полуживые неюзабельные плагины не в счёт). Плейлисты во вкладках - когда их много становится неюзабельно. Хотя довольно долго юзал его, драгндроп из файлменеджера выручал
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|1.25, Аноним (25), 12:09, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Отлично. А то под этот ваш линукс плейеров маловато, всего-то штук 50...
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|3.29, Аноним (15), 12:34, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Осиль XMMS2 или mpd и тебе больше никогда это всё не понадобится.
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|2.28, Пингвин Такс (?), 12:24, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мы выпустили форк музыкального плеера, что бы иметь свой созданный музыкальный плеер.
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|1.34, Денис (??), 13:08, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно, это только у меня github стал вешать Firefox 60 с жутким жором памяти или это из-за того, что я библиотеку libstdc++.so.6 обновил?
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|2.64, Денис (??), 16:16, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> libstdc++.so.6
Нет, дело не в этом. Firefox зависает на гитхабе именно на странице плеера mpz. Видимо там очень жирные картинки (похожий симптом). Давно такого не видел.
Ну, спасибо, удружили.
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|5.90, n00by (ok), 17:24, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если где-то кому-то уже пожелали "убейтесь", как в #66, могут из принципа за такое и минусовать.
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|1.48, Аноним (48), 13:49, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А "старики" ещё помнят Exaile, который ещё жив и борд! Правда с Ununtu 20.04.1 пока не удалось запустить. Ругается на mutagen.
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|1.53, Аноним (53), 14:41, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сильно не хватает множественного выделения файлов и драг'н'дропа в плейлист.
А так - приятно, шустро, добавил файлов в папку Music, mpz их сразу увидел.
Посмотрел репы автора - привет от рубиста рубисту :)
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|2.55, Oleg (??), 15:10, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть такое. Драгндроп и сортировка трэков перетаскиванием были в планах на первый релиз, но работы там немало, а за пол-года юзания оно вроде и не сильно нужно оказалось. Но скорее всего ещё появится. Stay tuned
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|1.58, Оффтоп (?), 15:46, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ребят, а есть еще живой плагин какой для реализации аудиотеки в deadbeef?
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|2.65, arisu (ok), 16:16, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Больше плееров богу плееров!
а что плохого-то? раз человек написал — его чем-то не устраивает то, что есть. я вот выше поинтересовался, чем именно: из домашней странички эту инфу у меня добыть не получилось.
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|3.87, flkghdfgklh (?), 17:10, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не против, пусть пишет. Мало плееров у нас! Нужно больше. Так требует бог плееров, хвала ему!
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|1.68, Аноним (68), 16:22, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Отличная штука.
>Linux-дистрибутивов openSUSE, Debian, Fedora, Ubuntu, CentOS и Mageia.
Вот что бывает когда нормальные люди пишут нормальные приложения. Нет никаких проблем собрать пакеты для кучи дистров. И не надо никаких флакошлаков.
Учись iPony.
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|1.75, Аноним (68), 16:32, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Автор - респект и уважение. Молодец. Развивай, долгих лет и успехов проекту.
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|1.92, Аноним (92), 17:29, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Самый лучший плеер это kaffeine из третьегнома, я туда все от flv до wav кидал во встроенны встроенным список — и он все играл подряд, хочешь с картинкой хочешь — без. Больше никто так просто не может.
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