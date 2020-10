Выпуск музыкального плеера mpz 1.0

2.9 , Crazy Alex ( ok ), 10:54, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Респект, тут не поспоришь. Но - как автор, собственно, и предупреждает - это не замена фубару. Фишка Foobar2000 не в коллекциях и прочем, а в том, что там було уделено максимальное внимание качеству звучания со всеми нюансами - gapless playback, bit-perfect stream, свои подобранные кодеки - вот это всё (тут автор deadbeef чуть больше пошевелился, хотя и не идеально). Здесь же - копия интерфейса и формата конфига что, наверняка, многим пригодится, но различия стоит понимать.

3.17 , m.makhno ( ok ), 11:21, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как его заменить если ты сидишь на Linux и тут нету нативной версии?)

4.18 , Агл ( ? ), 11:43, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – album player (aplayer) под linux

3.20 , Аноним ( 20 ), 11:54, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Возможно, но я именно ждал когда кто-то запилит вменяемую кастомизацию интерфейс... 3.35 , Аноним ( 35 ), 13:09, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – большой текст свёрнут, показать Ты такой балбес, что аж страшно У тебя там верха не песочат, не Из года в год ... 4.70 , Денис ( ?? ), 16:23, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > «качество звучания» там ничем не отличается от других плееров Отличается у любого плеера из-за всяких тонкостей (дизеринг, ресемплинг, клиппинг, методы вывода, регулятор громкости, битность), но обычно это незаметно.

Вот вы будете смеяться, но у меня в параллели VLC звучит глуше, чем mpv https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/121870.html#170

5.71 , Денис ( ?? ), 16:24, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > VLC звучит глуше, чем mpv Правда, это не на цифровом loopback, а где-то дальше портится (возможно, железоспецифично).

5.88 , Аноним ( 35 ), 17:13, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты плодоносишь скудоумием. > дизеринг, ресемплинг, клиппинг, методы вывода, регулятор громкости, битность Хакеры, крекеры, спамы, куки… Если не добавлять никакой отсебятины от плеера, то при прочих равных вывод будет одинаковый. Берешь и сравниваешь. А если добавляешь, то о чем вообще разговор.

И да, иди Питеру Павловски скажи, что он не понимает в фубаре ничего, а то понаписал faq какой-то на сайте, смех один. Ты прав, чувак, я действительно смеюсь.

4.73 , Денис ( ?? ), 16:28, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У тебя там верха не песочат, не? C

sudo nano /etc/pulse/daemon.conf

resample-method = speex-float-1

очень даже могут. Только не песочить, а жестчить. Эта настройка сделана, чтобы не перегружать слабые портативные компьютерные девайсы, а вот в винде ресемплер уровня 4-5.

3.39 , Денис ( ?? ), 13:20, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > свои подобранные кодеки Обычные ffmpeg либы там, может оттюнингованные для gapless. Для wma использует виндовый декодер в 16 бит (линуксовые плееры в этом плане лучше, что используют ffmpeg для wma).

3.40 , Бздун ( ? ), 13:21, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >максимальное внимание качеству звучания И, конешно, это было подтверждено A/B тестами.

3.61 , Денис ( ?? ), 16:03, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > gapless playback Вам дали vorbis, где щелчков не может быть в принципе на уровне архитектуры, но нет, надо продолжать грызть кактус (mp3, aac, opus).

4.62 , arisu ( ok ), 16:11, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – лолшто? нет, не отвечай, пожалуйста, это риторический вопрос, мне дорого моё психическое здоровье.

5.78 , Денис ( ?? ), 16:36, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У тебя просто мало знаний. Мне лень вам л@мерам все разжевывать.

6.80 , arisu ( ok ), 16:38, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – очень мало. на кодеки хватило, на понимание твоей чуши — нет. увы.

7.85 , Денис ( ?? ), 16:51, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Vorbis кодировщик не создает delay и padding или как-то внутренне их компенсирует. У QAAC есть похожая опция no-delay. Но QAAC это проприетарный виндовый кодер от Apple, используемый в iTunes (в том числе магазине) и QuickTime.

8.86 , arisu ( ok ), 16:55, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать опус, кагбэ, вообще фигачит пакетами настраиваемой временнОй длины, от 30 мсек ... 9.95 , Денис ( ?? ), 17:37, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать На audiophilesoft на него ругаются, что там щелчки Я особо не вникал, delay у н... 10.98 , Денис ( ?? ), 17:41, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Еще тесты с МНОЖЕСТВОМ форматов http dl free fr k58uHkUhL... 4.94 , Аноним ( 94 ), 17:34, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – vorbis портит качество сильнее mp3 или занимает больше места, и является маргинальной поделкой от свободчиков которую не все плееры даже играют. mp3 - стандарт lossy. Ты бы ещё теору для видео предложил.

5.96 , arisu ( ok ), 17:39, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – о, ещё один сумасшедший подтянулся. у вас тут тайная сходочка, что ли?