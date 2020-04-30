Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 1.4.0

2.14 , Аноним ( 7 ), 22:03, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты движки с системами вывода путаешь. Надо же какая у людей в голове каша.

3.18 , user90 ( ? ), 22:09, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Движок в кавычках, т. к. mpv - плеер! Просто речь именно о том, что можно без всяких Gstreamer (а можно без mpv, на выбор), а на "системы вывода" уже просто наплевать.

4.20 , Аноним ( 7 ), 22:13, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рад за тебя, но гстример такое себе дело. Слишком перегружен, имхо.

5.22 , user90 ( ? ), 22:19, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так у меня его и нет, только mpv для видео и gmusicbrowser для аудио. Так понятнее?))

6.23 , Аноним ( 7 ), 22:22, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее mpv для видео и аудио. gmusicbrowser тут только в качестве морды.

7.26 , user90 ( ? ), 22:26, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, это называется "интеграция компонентов системы". Но дело в том, что ты бы затрахался использовать голый mpv на коллекции хотя бы в 1000 треков - а тут все легко и непринужденно + еще немало фичей.

8.29 , Аноним ( 7 ), 22:36, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Там внутри ffmpeg же, куда уж проще и быстрее его напрямую дёрнуть Особенно для...