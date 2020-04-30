Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 1.4.0

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|1.1, Fracta1L (ok), 21:09, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Интерфейс не схож по сложности с кокпитом космического шаттла, а значит, безнадёжно устарел.
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|3.25, Sluggard (ok), 22:26, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже симпатичнее на скрине.
Только шрифт у автора гигантский в плейлисте.
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|2.6, Ordu (ok), 21:22, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне кажется, ты что-то путаешь. Это _сегодня_ модно делать интерфейс состоящий из одной кнопки. А лучше вообще без кнопок, чтобы начинающий пользователь не запутался бы. А это, как и винамп когда-то, содержит кучу плотно упакованных контролов, много всяких информационных надписей, и... Не, ты попробуй посмотреть на это глазами человека, который ничего кроме ютуба в глаза не видел: да тут сам чёрт ногу сломит.
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|3.24, Аноним (24), 22:25, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас в моде интерфейсы которые еле вмещаются в экран с разрешением fullhd и одной кнопкой play.
Ну и конечно же на электроне.
Старые не пестрые компактные интерфейсы молодежи не интересны
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|1.2, Аноним (2), 21:11, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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у сабжа есть поддержка сохранения файлов в аудиотеку? Ибо у deadbeef для этого только сторонний плагин который сто лет назад забросили
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|1.4, InuYasha (?), 21:17, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О-о-о-о! Вот это праздник!
Компактный, нежручий, плагинистый - такого уже почти не делают )
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|1.11, user90 (?), 21:58, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Qmmp не зависит от Gstreamer и предлагает поддержку различных систем вывода звука
Так себе.. тот же gmusicbrowser тоже не зависит, и может использовать разные "движки" вывода звука! Например, mpv ;)
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|2.14, Аноним (7), 22:03, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты движки с системами вывода путаешь. Надо же какая у людей в голове каша.
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|3.18, user90 (?), 22:09, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Движок в кавычках, т. к. mpv - плеер! Просто речь именно о том, что можно без всяких Gstreamer (а можно без mpv, на выбор), а на "системы вывода" уже просто наплевать.
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|4.20, Аноним (7), 22:13, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рад за тебя, но гстример такое себе дело. Слишком перегружен, имхо.
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|5.22, user90 (?), 22:19, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так у меня его и нет, только mpv для видео и gmusicbrowser для аудио. Так понятнее?))
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|6.23, Аноним (7), 22:22, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее mpv для видео и аудио. gmusicbrowser тут только в качестве морды.
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|7.26, user90 (?), 22:26, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, это называется "интеграция компонентов системы". Но дело в том, что ты бы затрахался использовать голый mpv на коллекции хотя бы в 1000 треков - а тут все легко и непринужденно + еще немало фичей.
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|8.29, Аноним (7), 22:36, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там внутри ffmpeg же, куда уж проще и быстрее его напрямую дёрнуть Особенно для... текст свёрнут, показать
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|1.12, Он им (?), 22:00, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Bit-perfect? Модули вывода? Standart, Wasapi, Asio, KS, Waveout? Режимы воспроизведения? Стандартный, Full Memory, Direct Input? Режим работы с ядрами процессора? Выбор приоритета? Выбор интервала системного таймера? Смена частоты дискретизации автоматом? Какие форматы играет? DSD?
Вопросов море.
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|2.13, Аноним (13), 22:02, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как-то маловато вопросов. Набери штук сто, вот тогда может начнут отвечать.
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|3.17, Аноним (7), 22:08, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да он вендузятник просто, это бывает. В венде вообще без указанных костылей невозможно получить побитовую точность. Вот люди и страдают. Не понимают, что в линуксе достаточно алсу заюзать.
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