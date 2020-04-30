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Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 1.4.0

30.04.2020 20:52

Опубликован выпуск минималистичного аудиоплеера Qmmp 1.4.0. Программа оснащена интерфейсом на основе библиотеки Qt, похожим на Winamp или XMMS, и поддерживает подключение обложек от данных проигрывателей. Qmmp не зависит от Gstreamer и предлагает поддержку различных систем вывода звука, для получения наилучшего звучания. В том числе поддерживается вывод через OSS4 (FreeBSD), ALSA (Linux), Pulse Audio, JACK, QtMultimedia, Icecast, WaveOut (Win32), DirectSound (Win32) и WASAPI (Win32).

Основные новшества:

  • При использовании Wayland по умолчанию задействован интерфейс qsui;
  • Улучшен модуль qsui: появилась возможность изменения цвета фона текущего трека, визуализация в виде осциллографа, функция сброса цветов визуализации, полоса прокрутки с формой волны, альтернативный вид анализатора, задействованы градиенты в переходах между цветами анализатора, улучшена строка состояния;
  • Добавлен модуль блокировки режима сна;
  • Добавлен отдельный модуль для отправки информации на ListenBrainz;
  • Добавлено автоскрытие пустых сервисных меню;
  • Добавлена возможность отключения двойного прохода эквалайзера;
  • Для большинства модулей вывода реализована опция быстрого отключения звука;
  • Предложена единая реализация парсера CUE;
  • Добавлена возможность перехода между списками воспроизведения;
  • Обеспечена возможность выбора формата списка треков перед сохранением;
  • Добавлены опции командной строки "--pl-next" и "--pl-prev";
  • Добавлена поддержка прокси SOCKS5;
  • Добавлена возможность вывода среднего битрейта, в том числе для потоков shoutcast/icecast;
  • В сканере ReplayGain появилась поддержка Ogg Opus;
  • В модуль mpeg добавлена возможность объединения различных тегов;
  • Добавлена возможность запуска команды при запуске и завершении программы;
  • Улучшена поддержка удалённых плейлистов;
  • Улучшено поддержка m3u;
  • В модуль PulseAudio добавлена поддержка форматов big endian;
  • В модуль записи добавлена возможность записи в один файл;
  • В модуле ffmpeg: новая реализация функции чтения,поддержка встроенного CUE (для формата Monkey's Audio), отображение названия формата, поддержка DSD (Direct Stream Digital), минимальная версия FFmpeg поднята до 3.2, удалена поддержка libav;
  • В модуле показа текстов песен добавлено сохранение геометрии окна и реализована поддержка нескольких провайдеров (на основе Ultimare Lyrics plugin);
  • В модуле cdaudio обеспечен вывод большего количества метаданных и добавлена интеграция с KDE Solid;
  • В наборе плагинов добавлен модуль подержки YouTube, использующий youtube-dl, и улучшен модуль ffap.


  1. Главная ссылка к новости (http://qmmp.ylsoftware.com/...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 0.11.0 и 1.2.0
  3. OpenNews: Вышел музыкальный проигрыватель Qmmp 1.0.0, перешедший на Qt 5
  4. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.4, развиваемого сообществом KDE
  5. OpenNews: Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.8.0
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52846-qmmp
Ключевые слова: qmmp, music, sound
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 21:09, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Интерфейс не схож по сложности с кокпитом космического шаттла, а значит, безнадёжно устарел.
     
     
  • 2.3, Макс (??), 21:12, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Зато схож а тёплым ламповым winamp)
     
     
  • 3.25, Sluggard (ok), 22:26, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже симпатичнее на скрине.
    Только шрифт у автора гигантский в плейлисте.
     
  • 2.6, Ordu (ok), 21:22, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется, ты что-то путаешь. Это _сегодня_ модно делать интерфейс состоящий из одной кнопки. А лучше вообще без кнопок, чтобы начинающий пользователь не запутался бы. А это, как и винамп когда-то, содержит кучу плотно упакованных контролов, много всяких информационных надписей, и... Не, ты попробуй посмотреть на это глазами человека, который ничего кроме ютуба в глаза не видел: да тут сам чёрт ногу сломит.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 22:25, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас в моде интерфейсы которые еле вмещаются в экран с разрешением fullhd и одной кнопкой play.
    Ну и конечно же на электроне.
    Старые не пестрые компактные интерфейсы молодежи не интересны
     
  • 2.19, dd (??), 22:13, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    посоветуйте треки Аллы Пугачевой
     
     
  • 3.27, Аноним (24), 22:26, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хит этого года - миллион аллыхрос
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:11, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    у сабжа есть поддержка сохранения файлов в аудиотеку? Ибо у deadbeef для этого только сторонний плагин который сто лет назад забросили
     
     
  • 2.28, Sluggard (ok), 22:29, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аудиотека не очень сочетается с заявленной минималистичностью.
     

  • 1.4, InuYasha (?), 21:17, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О-о-о-о! Вот это праздник!
    Компактный, нежручий, плагинистый - такого уже почти не делают )
     
     
  • 2.9, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:39, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    deadbeef
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:52, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Audacious
     

  • 1.5, Ю.Т. (?), 21:19, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда это qmmp стал "минималистичным"?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:33, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё в сравнении. Можно на этом запилить http://fox-toolkit.org/ , но ты же первый будешь ныть про внешний вид. Но зато аппетиты в несколько раз упадут.
     
     
  • 3.30, gumanzoy (?), 22:37, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так есть же. Goggles Music Manager https://gogglesmm.dev/
    Внешний вид вполне себе.
     

  • 1.8, анононимс (?), 21:34, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше ещё был xmms. Пользовался им на Mandrake 8.2-9.1
     
  • 1.11, user90 (?), 21:58, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Qmmp не зависит от Gstreamer и предлагает поддержку различных систем вывода звука

    Так себе.. тот же gmusicbrowser тоже не зависит, и может использовать разные "движки" вывода звука! Например, mpv ;)

     
     
  • 2.14, Аноним (7), 22:03, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты движки с системами вывода путаешь. Надо же какая у людей в голове каша.
     
     
  • 3.18, user90 (?), 22:09, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Движок в кавычках, т. к. mpv - плеер! Просто речь именно о том, что можно без всяких Gstreamer (а можно без mpv, на выбор), а на "системы вывода" уже просто наплевать.
     
     
  • 4.20, Аноним (7), 22:13, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рад за тебя, но гстример такое себе дело. Слишком перегружен, имхо.
     
     
  • 5.22, user90 (?), 22:19, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у меня его и нет, только mpv для видео и gmusicbrowser для аудио. Так понятнее?))
     
     
  • 6.23, Аноним (7), 22:22, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее mpv для видео и аудио. gmusicbrowser тут только в качестве морды.
     
     
  • 7.26, user90 (?), 22:26, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, это называется "интеграция компонентов системы". Но дело в том, что ты бы затрахался использовать голый mpv на коллекции хотя бы в 1000 треков - а тут все легко и непринужденно + еще немало фичей.
     
     
  • 8.29, Аноним (7), 22:36, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там внутри ffmpeg же, куда уж проще и быстрее его напрямую дёрнуть Особенно для... текст свёрнут, показать
     

  • 1.12, Он им (?), 22:00, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Bit-perfect? Модули вывода? Standart, Wasapi, Asio, KS, Waveout?  Режимы воспроизведения? Стандартный, Full Memory, Direct Input? Режим работы с ядрами процессора? Выбор приоритета? Выбор интервала системного таймера? Смена частоты дискретизации автоматом? Какие форматы играет? DSD?
    Вопросов море.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:02, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-то маловато вопросов. Набери штук сто, вот тогда может начнут отвечать.
     
     
  • 3.17, Аноним (7), 22:08, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да он вендузятник просто, это бывает. В венде вообще без указанных костылей невозможно получить побитовую точность. Вот люди и страдают. Не понимают, что в линуксе достаточно алсу заюзать.
     
  • 2.16, Fracta1L (ok), 22:06, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поссал на аудиофила
     

  • 1.15, Аноним (15), 22:06, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бинарники не завезли, значит не нужен
     
     
  • 2.21, Аноним (7), 22:15, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для бубанты есть, а я уже было тебе поверил...
     
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