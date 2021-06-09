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Выпуск мультимедийного проигрывателя QMPlay2 21.06.07

09.06.2021 10:04

Состоялся релиз мультимедийного проигрывателя QMPlay2 21.06.07 (Qt Media Player 2), написанного с использованием библиотеки Qt и способного воспроизводить все форматы звуковых и видеофайлов, поддерживаемые в FFmpeg и libmodplug, в том числе трековые форматы J2B (Jazz Jackrabbit 2) и SFX (Amiga), чиптюны и музыку Rayman2 (.apm) . Программа также включает встроенный интерфейс для навигации по YouTube (используется youtube-dl) и Prostopleer, и может воспроизводить потоковый контент через http, https, rtsp, rtmp и mms. Поддерживаются механизмы аппаратного ускорения CUVID (для NVIDIA), DXVA2 (Windows Vista+), VDPAU/VA-API (X11, Linux/BSD) и VideoToolBox (macOS). Код распространяется под лицензией LGPLv3

В новом выпуске на платформе Linux задействован новый каталог с настройками "~/.config/QMPlay2" и осуществлён переход на использование API QtDBus вместо QProcess для блокировки ухода в спящий режим. В Windows для вывода звука задействован WASAPI через PortAudio. Улучшена сортировка списков воспроизведения. Решены проблемы с использованием VA-API для Vulkan и новых драйверов Radeon/Mesa. Интерфейс для навигации по YouTube адаптирован к внесённым в сервис изменениям.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/zaps166/QMP...)
  2. OpenNews: Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.18.0
  3. OpenNews: Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio
  4. OpenNews: Доступен видеопроигрыватель Haruna 0.6.0
  5. OpenNews: Опубликован AV Linux 2021.05.22, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  6. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55302-qmplay
Ключевые слова: qmplay
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  • 1.1, OnTheEdge (??), 10:08, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    кути и кеды идут бок о бок с аниме)
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:09, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нам очень ценно ваше экспертное мнение.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:15, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что вы скажете насчёт мнения нуба, который не в курсе даже самых основных мемов сообщества?
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 10:31, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что вы скажете насчет того, что вы даже не поняли что вам ответили. И шпарите видимо тупо выбором заранее заготовленных вариантов ответа, не глядя подходят они или нет.
     
     
  • 5.12, A.Stahl (ok), 11:24, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    How appropriate. You fight like a cow!
     
     
  • 6.14, Аноним (9), 11:44, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ух ты! Вы даже английский можете копипастить. Вам осталось только научиться хотя бы для копипасты находить что-то нужное и полезное хотя бы на русском.
     
     
  • 7.19, fske (?), 12:23, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это агрессивный бот-интроверт из Украины, а русский там сейчас не в почёте.
     
  • 3.18, OnTheEdge (??), 12:20, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тычёлаешьпёс
     
  • 2.3, kusb (?), 10:12, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kawaii desktop environment?
     
  • 2.10, ryoken (ok), 10:35, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ичо..?
     

  • 1.5, lockywolf (ok), 10:16, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сделать один рабочий плеер -- нет. Сделать миллион велосипедов -- да.
     
     
  • 2.11, nebularia (ok), 10:42, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же, и не один
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:39, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле нет. В большинстве плееров нет или через ж работают некоторые фичи, особенно актуальных для наших регионов. Bomi подавал надежды, но в итоге закопан. Я все еще использую его для просмотра чего-нибудь сериального, автоматическое подтягивание звука и сабов из вложенных папок вместо того что-б симлинки фигачить дико доставляет. Умеет проигрывать следующую в плейлисте серию сначала, но при этом запоминает позицию и если запустить ее напрямую откроет с нужной позиции.
     
  • 2.13, Аноним (9), 11:26, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все бездари попадаются на том, что по скудности мышления они неправильно используют аналогию про велосипеды.

    А почему по-вашему существует столько разных моделей велосипедов?
    Создайте уже партию что ли, которая запретила бы это безобразие наконец! И чтобы была одна единственная законом утвержденная модель велосипедов.

    А то бездари спокойно жить не могут, что кто-то постоянно изобретает даже новые модели велосипедов, а они даже просто что-то новое изобрести не могут, не то что новые реализации давно вроде бы известного.

     

  • 1.6, beduin747 (ok), 10:16, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так это кожурка для ffmpeg?
     
     
  • 2.8, КО (?), 10:24, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ещё вода мокрая.
     
  • 2.21, Самый лучший (?), 12:37, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, крайняя плоть с ffmpeg ;-)
     

  • 1.7, lockywolf (ok), 10:17, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И да, простоплеер уже 7 лет как умер.
     
  • 1.15, Zenitur (ok), 12:05, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В новом выпуске на платформе Linux задействован новый каталог с настройками "~/.config/QMPlay2" и осуществлён переход на использование API QtDBus вместо QProcess для блокировки ухода в спящий режим.

    А что, если у юзера - DE без DBus?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:16, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смириться с уходом в сон.
     
  • 2.17, Siborgium (ok), 12:17, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То это проблемы юзера. Более того, без DBus отсутствие блокировки ухода в спящий режим будет меньшей из проблем юзера.
     
  • 2.20, fske (?), 12:32, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ещё пожалуйся, что почему лично для тебя на qt3 не написали.
     
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