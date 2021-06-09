Выпуск мультимедийного проигрывателя QMPlay2 21.06.07

Состоялся релиз мультимедийного проигрывателя QMPlay2 21.06.07 (Qt Media Player 2), написанного с использованием библиотеки Qt и способного воспроизводить все форматы звуковых и видеофайлов, поддерживаемые в FFmpeg и libmodplug, в том числе трековые форматы J2B (Jazz Jackrabbit 2) и SFX (Amiga), чиптюны и музыку Rayman2 (.apm) . Программа также включает встроенный интерфейс для навигации по YouTube (используется youtube-dl) и Prostopleer, и может воспроизводить потоковый контент через http, https, rtsp, rtmp и mms. Поддерживаются механизмы аппаратного ускорения CUVID (для NVIDIA), DXVA2 (Windows Vista+), VDPAU/VA-API (X11, Linux/BSD) и VideoToolBox (macOS). Код распространяется под лицензией LGPLv3

В новом выпуске на платформе Linux задействован новый каталог с настройками "~/.config/QMPlay2" и осуществлён переход на использование API QtDBus вместо QProcess для блокировки ухода в спящий режим. В Windows для вывода звука задействован WASAPI через PortAudio. Улучшена сортировка списков воспроизведения. Решены проблемы с использованием VA-API для Vulkan и новых драйверов Radeon/Mesa. Интерфейс для навигации по YouTube адаптирован к внесённым в сервис изменениям.