Выпуск мультимедийного проигрывателя QMPlay2 21.06.07

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|3.4, Аноним (4), 10:15, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что вы скажете насчёт мнения нуба, который не в курсе даже самых основных мемов сообщества?
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|4.9, Аноним (9), 10:31, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что вы скажете насчет того, что вы даже не поняли что вам ответили. И шпарите видимо тупо выбором заранее заготовленных вариантов ответа, не глядя подходят они или нет.
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|6.14, Аноним (9), 11:44, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ух ты! Вы даже английский можете копипастить. Вам осталось только научиться хотя бы для копипасты находить что-то нужное и полезное хотя бы на русском.
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|7.19, fske (?), 12:23, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это агрессивный бот-интроверт из Украины, а русский там сейчас не в почёте.
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|3.22, Аноним (22), 12:39, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле нет. В большинстве плееров нет или через ж работают некоторые фичи, особенно актуальных для наших регионов. Bomi подавал надежды, но в итоге закопан. Я все еще использую его для просмотра чего-нибудь сериального, автоматическое подтягивание звука и сабов из вложенных папок вместо того что-б симлинки фигачить дико доставляет. Умеет проигрывать следующую в плейлисте серию сначала, но при этом запоминает позицию и если запустить ее напрямую откроет с нужной позиции.
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|2.13, Аноним (9), 11:26, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все бездари попадаются на том, что по скудности мышления они неправильно используют аналогию про велосипеды.
А почему по-вашему существует столько разных моделей велосипедов?
Создайте уже партию что ли, которая запретила бы это безобразие наконец! И чтобы была одна единственная законом утвержденная модель велосипедов.
А то бездари спокойно жить не могут, что кто-то постоянно изобретает даже новые модели велосипедов, а они даже просто что-то новое изобрести не могут, не то что новые реализации давно вроде бы известного.
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|1.15, Zenitur (ok), 12:05, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В новом выпуске на платформе Linux задействован новый каталог с настройками "~/.config/QMPlay2" и осуществлён переход на использование API QtDBus вместо QProcess для блокировки ухода в спящий режим.
А что, если у юзера - DE без DBus?
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|2.17, Siborgium (ok), 12:17, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То это проблемы юзера. Более того, без DBus отсутствие блокировки ухода в спящий режим будет меньшей из проблем юзера.
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|2.20, fske (?), 12:32, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты ещё пожалуйся, что почему лично для тебя на qt3 не написали.
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