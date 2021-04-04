Доступен видеопроигрыватель Haruna 0.6.0

2.8 , Аноним ( - ), 23:51, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – А чем отличается Qt и QML? В KDE одинакого смотрится?

3.21 , Shatur ( ok ), 00:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В Qt есть два способа создавать интерфейсы - виджеты (QWidgets) и QML. На первом нативные стандартные контролы, а на втором делаются кастомные. Например, qBittorrent, KeepassXC, Krita, OBS Studio - на виджетах, оно и выглядит лучше и работает быстрее.

4.40 , Аноним ( 40 ), 02:13, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – виджеты уже устарели версии две назад.

4.46 , Ordu ( ok ), 02:26, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как ты мерял "работает быстрее"? Можешь объяснить, что в твоём понимании "работает быстрее"? В сравнении с чем оно "работает быстрее"? Как ты замерял это "работает быстрее"?

5.53 , Аноним ( 52 ), 04:58, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Осиль уже perf. Да и на глаз быстрее загружается приложуха, потому что нативно собрана а не js.

6.54 , Ordu ( ok ), 05:06, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Осиль уже perf. Не, ты расскажи, как ты это делаешь? Я вот не знаю, как при помощи perf замерять отзывчивость интерфейса. С нетерпением жду подсказок от тебя, мне было бы полезно знать. А то я, когда до дела доходит, изобретаю какие-то ad hoc костыли, было бы круто иметь общий метод. > Да и на глаз быстрее загружается приложуха, потому что нативно собрана а не js. Какая приложуха загружается быстрее? Быстрее, чем что?

7.55 , Аноним ( 52 ), 05:20, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё раз повторяю: QML это адская смесь интерпритатора JavaScript и нативного кода. Интерпритатор никак быстрее натива работать не может.

8.56 , AntonAlekseevich ( ok ), 06:04, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Спор который имеет здесь место не рассмотрен по существу ... 8.57 , Ordu ( ok ), 06:07, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Хорошо Повтори ещё трижды, пожалуйста Ахх Теоретик Ну-ну ... 3.31 , Аноним ( 31 ), 00:51, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – QML это такая штука, с помощью которой (и такой-то матери) ты можешь сделать себе лисапед с квадратными колёсами и рулём, и ты будешь это делать.

2.9 , Аноным ( ok ), 23:52, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А где его использовать, на сервере?

3.23 , Shatur ( ok ), 00:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На Android / мобильном линуксе хорошо смотрятся.

4.26 , Аноним ( 26 ), 00:25, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что виджеты на вёдра не завезли?

5.29 , Shatur ( ok ), 00:31, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Можно и на виджетах, но они для этого слабо предназначены. Не хватает адаптивности как в QML. Виджеты это про десктоп больше.

