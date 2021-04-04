Доступен видеопроигрыватель Haruna 0.6.0

|
|
|
|2.58, КО (?), 06:09, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы сейчас сморозили за темную тему или что-то знаете о разработчиках?
|
|
|
|2.25, Аноним (25), 00:23, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, лучшая надстройка над mpv. Кроссплатформа, куча настроек, скины, стабильность.
|
|1.4, Аноним84701 (ok), 23:29, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> , представляющего собой адстройку над MPV с
> Из особенностей выделяется возможность воспроизведения
> выдео из online-сервисов (используется youtube-dl),
Как бы, MPV это и сам могет "из коробки" уже лет 6
> Release 0.7.2
> @ghedo ghedo released this Dec 20, 2014 · 9229 commits to master since this release
> Changes
> ... Bump required youtube-dl version to 2014.11.26 and enable the ytdl_hook Lua script by default ([b]now playing videos from YouTube and the like will work out of the box without any configuration change needed[/b]).
ЗЫ: тытруба на рекорд идет -- версия YT от 2021.03.31 уже "спотыкается" на куче видео.
|
|
|
|2.27, Аноним (25), 00:30, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> тытруба на рекорд идет -- версия YT от 2021.03.31 уже "спотыкается" на куче видео
Они спецом постоянно код меняют, чтобы yt-dl и newpipe ломались. А то ж ведь безобразие: рекламу не смотрят, видосы скачивают, 18+ смотрят без регистрации, мерзавцы!!! 😠
|
|2.43, Timoteo Cirkla (ok), 02:20, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Графический интерфейс самого MPV - он для любителей максимального минимализма. Так что не всем по вкусу.
|
|1.5, Аноним (5), 23:39, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
А чем оно лучше mpv+youtube-dl? Кому надо кнопочки и ползунки, натянут поверх smplayer, а какая у этой софтины киллерфича? Или это очередной проект для зачёта очередного студента?
|
|
|
|2.30, Аноним (25), 00:34, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> Или это очередной проект для зачёта очередного студента?
This.
Хочет устроиться в RedHat, перекрасить волосы, сменить пол и затравить RMS.
|
|
|
|3.33, Аноним (33), 00:58, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Думаю, просто хочет устроиться в редхат. А всё остальное придёт само, после травматического опыта ежедневного использования немытой гномощели.
|
|
|
|4.48, Псевдоним (??), 03:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поделом. Верил в редтхат, а они сначала продались IBM, потом воткнули нож в спину опенсурс. Так что гнобить их можно долго пока "не уволится весь их совет директоров и все sjw в их компании"
|
|1.6, Shatur (ok), 23:49, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Не понимаю зачем использовать QML на десктопе. Выглядит ужасно просто.
|
|
|
|
|
|3.21, Shatur (ok), 00:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В Qt есть два способа создавать интерфейсы - виджеты (QWidgets) и QML. На первом нативные стандартные контролы, а на втором делаются кастомные. Например, qBittorrent, KeepassXC, Krita, OBS Studio - на виджетах, оно и выглядит лучше и работает быстрее.
|
|
|
|4.46, Ordu (ok), 02:26, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как ты мерял "работает быстрее"? Можешь объяснить, что в твоём понимании "работает быстрее"? В сравнении с чем оно "работает быстрее"? Как ты замерял это "работает быстрее"?
|
|
|
|5.53, Аноним (52), 04:58, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Осиль уже perf. Да и на глаз быстрее загружается приложуха, потому что нативно собрана а не js.
|
|
|
|6.54, Ordu (ok), 05:06, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Осиль уже perf.
Не, ты расскажи, как ты это делаешь? Я вот не знаю, как при помощи perf замерять отзывчивость интерфейса. С нетерпением жду подсказок от тебя, мне было бы полезно знать. А то я, когда до дела доходит, изобретаю какие-то ad hoc костыли, было бы круто иметь общий метод.
> Да и на глаз быстрее загружается приложуха, потому что нативно собрана а не js.
Какая приложуха загружается быстрее? Быстрее, чем что?
|
|
|
|7.55, Аноним (52), 05:20, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ещё раз повторяю: QML это адская смесь интерпритатора JavaScript и нативного кода. Интерпритатор никак быстрее натива работать не может.
|
|3.31, Аноним (31), 00:51, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
QML это такая штука, с помощью которой (и такой-то матери) ты можешь сделать себе лисапед с квадратными колёсами и рулём, и ты будешь это делать.
|
|
|
|
|
|
|
|5.29, Shatur (ok), 00:31, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Можно и на виджетах, но они для этого слабо предназначены. Не хватает адаптивности как в QML. Виджеты это про десктоп больше.
|
|1.7, Аноним (-), 23:49, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+23 +/–
|
Шел 2021й год... VLC продолжал крошить в квадратики аниме и MKV-фильмы в HD. И единственным спасением оказался MPV! :)
|
|
|
|2.10, Аноным (ok), 23:53, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Плюс VLC в том, что он умеет в телесин, разные виду деинтерлейса, а так да, глючит на квадратики или на xvid в mkv
|
|
|
|
|
|4.12, НяшМяш (ok), 23:58, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Для всяких IPTV полезен, они до сих пор могут гнать интерлейс. Хотя mpv с этим тоже вполне справляется.
|
|4.15, Аноным (ok), 00:07, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Деинтерлейс нужен для старых фильмов?
Не только для старых, для многих непрофессиональных видео
|
|2.16, Аноним (16), 00:09, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Шёл 2021 год. Аноним с опеннета по-прежнему не догадывался, что источник этой и других его проблем - переломанный sata-кабель.
А если серьёзно - где вы такие кривые файлы находите? 2 терабайта видосов, ни на одном не видел проблем в VLC. Зато видел, как хваленый MPV затыкается на 400р каждый раз при смене кадра.
|
|
|
|3.17, Sharkan (?), 00:13, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Правда? А у меня за все это время 6 компов сменилось и 2 ноутбука. На всех переломанные кабеля? :))
|
|
|
|4.41, Аноним (40), 02:16, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
какие руки у владельца - такие и кабели. пока руки не сменишь, новое покупать бесполезно.
|
|3.35, Timoteo Cirkla (ok), 01:08, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Прямо противоположно. При использовании VLC зелёные квадратики при воспроизведении mkv, заикания звука при перемотке любых видео, хоть mkv, хоть avi, хоть mp4. В MPV и его оболочках такого нет.
|
|3.49, Псевдоним (??), 03:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Встречал проблемы с vlc исключительно на андроиде. А я повидал и посмотрел многое, от многочисленных битых реалтаймовых потоков в различных контейнерах до коллекции фильмов на протяжении 5+ лет на разных машинках (в тч не своих) avi, mkv старые, свежайшие, непрофессиональные, оцифровки с кассет. Нигде на десктопе не припомню чтобы vlc сливал там где не слил бы тот же ffplay (а наоборот видел).
|
|1.19, Аноним (19), 00:17, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Но ведь у KDE уже есть dragon player и koffeine и б-г знает какие еще миллионы плейеров. Зачем еще один? Какую задачу он решает?
|
|
|
|2.20, Аноним (-), 00:18, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
Он на MPV, в отличии от этих непонятных обрезков и тормозного VLC, который никак не починят.
|
|2.44, Аноним (40), 02:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Зачем еще один? Какую задачу он решает?
Традиция такая, постоянно переписывать существующее. Нечего переписывать? Меняем версии библиотек и переписываем. Кончились либы? Придумываем новый язык и переписываем. Замучились с новыми языками? Добавляем службу в системду и прибиваем к ней шурупами прогу...
|
|1.22, Аноним (26), 00:19, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
>представляющего собой адстройку над MPV с реализацией графического интерфейса на базе Qt, QML и библиотек из набора KDE Frameworks.
>к тому же на скриншоте видно, что выглядит как говно
Не нужно.
|
|
|
|2.24, Аноним (26), 00:23, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Программа написана на языке С++
>QML
C каких это пор QML, JavaScript и CSS стали C++?
>Пакеты сформированы в формате flatpak.
А, ну понятно. У смузихлёбов QML - новый C++, а Flatpack - новый deb.
|
|1.38, Аноним (38), 01:18, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
та уже шли бы все лесом, ложил я на ваш опенсорц... бесхребетные кислородопоглащающие никчемные куски биомассы.
|