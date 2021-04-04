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Доступен видеопроигрыватель Haruna 0.6.0

04.04.2021 23:15

Представлен выпуск видеопроигрывателя Haruna 0.6.0, представляющего собой адстройку над MPV с реализацией графического интерфейса на базе Qt, QML и библиотек из набора KDE Frameworks. Из особенностей выделяется возможность воспроизведения выдео из online-сервисов (используется youtube-dl), поддержка автоматического пропуска секций видео, в описании которых содержатся определённые слова, и переход к следующей секции нажатием средней кнопки мыши на индикаторе позиции в ролике. Программа написана на языке С++ и распространяется под лицензиями BSD и GPLv3. Пакеты сформированы в формате flatpak.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка списков воспроизведения сервиса YouTube.
  • Добавлена поддержка стандарта MPRIS2, определяющего средства для удалённого управления медиапроигрывателями.
  • Проведена реструктуризация настроек и обеспечено их открытие в отдельном окне.
  • Добавлен режим наложения списка воспроизведения на видео (Settings > Playlist > Overlay).
  • Добавлена возможность выбора установленных стилей интерфейса.
  • Реализован компактный стиль отображения списка воспроизведения.
  • Добавлена возможность загрузки субтитров в форматах ass, ssa и srt, при их переносе в программу при помощи механизма drag&drop.
  • Добавлена опция для сохранения позиции воспроизводимого файла.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.33
  3. OpenNews: Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio
  4. OpenNews: Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.18.0
  5. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 26.1
  6. OpenNews: Выпуск видеопроигрывателя Celluloid v0.21
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54897-mpv
Ключевые слова: mpv, haruna, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, trdm (ok), 23:21, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Опять негритянская тема.
     
     
  • 2.3, Timoteo Cirkla (ok), 23:28, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так не используйте. Да и статью могли не листать дальше.
     
  • 2.58, КО (?), 06:09, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы сейчас сморозили за темную тему или что-то знаете о разработчиках?
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:21, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Smplayer
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 00:23, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, лучшая надстройка над mpv. Кроссплатформа, куча настроек, скины, стабильность.
     

  • 1.4, Аноним84701 (ok), 23:29, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >  , представляющего собой адстройку над MPV с
    >  Из особенностей выделяется возможность воспроизведения
    > выдео из online-сервисов (используется youtube-dl),

    Как бы, MPV это и сам могет "из коробки" уже лет 6
    > Release 0.7.2
    > @ghedo ghedo released this Dec 20, 2014 · 9229 commits to master since this release
    > Changes
    >  ... Bump required youtube-dl version to 2014.11.26 and enable the ytdl_hook Lua script by default ([b]now playing videos from YouTube and the like will work out of the box without any configuration change needed[/b]).

    ЗЫ: тытруба на рекорд идет -- версия YT от 2021.03.31 уже  "спотыкается" на куче видео.

     
     
  • 2.27, Аноним (25), 00:30, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > тытруба на рекорд идет -- версия YT от 2021.03.31 уже  "спотыкается" на куче видео

    Они спецом постоянно код меняют, чтобы yt-dl и newpipe ломались. А то ж ведь безобразие: рекламу не смотрят, видосы скачивают, 18+ смотрят без регистрации, мерзавцы!!! 😠

     
  • 2.43, Timoteo Cirkla (ok), 02:20, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Графический интерфейс самого MPV - он для любителей максимального минимализма. Так что не всем по вкусу.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:39, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    А чем оно лучше mpv+youtube-dl? Кому надо кнопочки и ползунки, натянут поверх smplayer, а какая у этой софтины киллерфича? Или это очередной проект для зачёта очередного студента?
     
     
  • 2.30, Аноним (25), 00:34, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Или это очередной проект для зачёта очередного студента?

    This.
    Хочет устроиться в RedHat, перекрасить волосы, сменить пол и затравить RMS.

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 00:58, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, просто хочет устроиться в редхат. А всё остальное придёт само, после травматического опыта ежедневного использования немытой гномощели.
     
  • 3.34, Timoteo Cirkla (ok), 01:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я думаю, просто у вас на волне хайпа желание упоминать везде свою больную тему.
     
     
  • 4.48, Псевдоним (??), 03:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поделом. Верил в редтхат, а они сначала продались IBM, потом воткнули нож в спину опенсурс. Так что гнобить их можно долго пока "не уволится весь их совет директоров и все sjw в их компании"
     
  • 4.52, Аноним (52), 04:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто хайп то поднял? Правильно - красношляпа.
     

  • 1.6, Shatur (ok), 23:49, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю зачем использовать QML на десктопе. Выглядит ужасно просто.
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 23:51, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А чем отличается Qt и QML? В KDE одинакого смотрится?
     
     
  • 3.21, Shatur (ok), 00:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Qt есть два способа создавать интерфейсы - виджеты (QWidgets) и QML. На первом нативные стандартные контролы, а на втором делаются кастомные. Например, qBittorrent, KeepassXC, Krita, OBS Studio - на виджетах, оно и выглядит лучше и работает быстрее.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 02:13, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    виджеты уже устарели версии две назад.
     
  • 4.46, Ordu (ok), 02:26, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты мерял "работает быстрее"? Можешь объяснить, что в твоём понимании "работает быстрее"? В сравнении с чем оно "работает быстрее"? Как ты замерял это "работает быстрее"?
     
     
  • 5.53, Аноним (52), 04:58, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Осиль уже perf. Да и на глаз быстрее загружается приложуха, потому что нативно собрана а не js.
     
     
  • 6.54, Ordu (ok), 05:06, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Осиль уже perf.

    Не, ты расскажи, как ты это делаешь? Я вот не знаю, как при помощи perf замерять отзывчивость интерфейса. С нетерпением жду подсказок от тебя, мне было бы полезно знать. А то я, когда до дела доходит, изобретаю какие-то ad hoc костыли, было бы круто иметь общий метод.

    > Да и на глаз быстрее загружается приложуха, потому что нативно собрана а не js.

    Какая приложуха загружается быстрее? Быстрее, чем что?

     
     
  • 7.55, Аноним (52), 05:20, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раз повторяю: QML это адская смесь интерпритатора JavaScript и нативного кода. Интерпритатор никак быстрее натива работать не может.
     
     
  • 8.56, AntonAlekseevich (ok), 06:04, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спор который имеет здесь место не рассмотрен по существу ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.57, Ordu (ok), 06:07, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо Повтори ещё трижды, пожалуйста Ахх Теоретик Ну-ну ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.31, Аноним (31), 00:51, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QML это такая штука, с помощью которой (и такой-то матери) ты можешь сделать себе лисапед с квадратными колёсами и рулём, и ты будешь это делать.
     
  • 2.9, Аноным (ok), 23:52, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где его использовать, на сервере?
     
     
  • 3.23, Shatur (ok), 00:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Android / мобильном линуксе хорошо смотрятся.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 00:25, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что виджеты на вёдра не завезли?
     
     
  • 5.29, Shatur (ok), 00:31, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно и на виджетах, но они для этого слабо предназначены. Не хватает адаптивности как в QML. Виджеты это про десктоп больше.
     

  • 1.7, Аноним (-), 23:49, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +23 +/
    Шел 2021й год... VLC продолжал крошить в квадратики аниме и MKV-фильмы в HD. И единственным спасением оказался MPV! :)
     
     
  • 2.10, Аноным (ok), 23:53, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плюс VLC в том, что он умеет в телесин, разные виду деинтерлейса, а так да, глючит на квадратики или на xvid в mkv
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 23:54, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Деинтерлейс нужен для старых фильмов?
     
     
  • 4.12, НяшМяш (ok), 23:58, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для всяких IPTV полезен, они до сих пор могут гнать интерлейс. Хотя mpv с этим тоже вполне справляется.
     
     
  • 5.13, Аноним (-), 00:00, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо.
     
  • 4.15, Аноным (ok), 00:07, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Деинтерлейс нужен для старых фильмов?

    Не только для старых, для многих непрофессиональных видео

     
  • 2.16, Аноним (16), 00:09, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Шёл 2021 год. Аноним с опеннета по-прежнему не догадывался, что источник этой и других его проблем - переломанный sata-кабель.

    А если серьёзно - где вы такие кривые файлы находите? 2 терабайта видосов, ни на одном не видел проблем в VLC. Зато видел, как хваленый MPV затыкается на 400р каждый раз при смене кадра.

     
     
  • 3.17, Sharkan (?), 00:13, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Правда? А у меня за все это время 6 компов сменилось и 2 ноутбука. На всех переломанные кабеля? :))
     
     
  • 4.41, Аноним (40), 02:16, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    какие руки у владельца - такие и кабели. пока руки не сменишь, новое покупать бесполезно.
     
  • 3.35, Timoteo Cirkla (ok), 01:08, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прямо противоположно. При использовании VLC зелёные квадратики при воспроизведении mkv, заикания звука при перемотке любых видео, хоть mkv, хоть avi, хоть mp4. В MPV и его оболочках такого нет.
     
     
  • 4.45, Timoteo Cirkla (ok), 02:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точнее, не при перемотке, а после перемотки.
     
  • 3.49, Псевдоним (??), 03:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Встречал проблемы с vlc исключительно на андроиде. А я повидал и посмотрел многое, от многочисленных битых реалтаймовых потоков в различных контейнерах до коллекции фильмов на протяжении 5+ лет на разных машинках (в тч не своих) avi, mkv старые, свежайшие, непрофессиональные, оцифровки с кассет. Нигде на десктопе не припомню чтобы vlc сливал там где не слил бы тот же ffplay (а наоборот видел).
     

  • 1.14, Аноним (14), 00:06, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Авторы отлично демонстрируют, как НЕ нужно делать на QML)
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 00:15, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Развивайте мысль... Что именно не так?
     
     
  • 3.32, А (??), 00:53, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QML MenuItem
     

  • 1.19, Аноним (19), 00:17, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но ведь у KDE уже есть dragon player и koffeine и б-г знает какие еще миллионы плейеров. Зачем еще один? Какую задачу он решает?
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 00:18, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Он на MPV, в отличии от этих непонятных обрезков и тормозного VLC, который никак не починят.
     
     
  • 3.36, Timoteo Cirkla (ok), 01:08, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот именно что на mpv есть smplayer.
     
  • 2.44, Аноним (40), 02:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем еще один? Какую задачу он решает?

    Традиция такая, постоянно переписывать существующее. Нечего переписывать? Меняем версии библиотек и переписываем. Кончились либы? Придумываем новый язык и переписываем. Замучились с новыми языками? Добавляем службу в системду и прибиваем к ней шурупами прогу...

     

  • 1.22, Аноним (26), 00:19, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >представляющего собой адстройку над MPV с реализацией графического интерфейса на базе Qt, QML и библиотек из набора KDE Frameworks.
    >к тому же на скриншоте видно, что выглядит как говно

    Не нужно.

     
     
  • 2.24, Аноним (26), 00:23, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Программа написана на языке С++
    >QML

    C каких это пор QML, JavaScript и CSS стали  C++?


    >Пакеты сформированы в формате flatpak.

    А, ну понятно. У смузихлёбов QML - новый C++, а Flatpack - новый deb.

     
     
  • 3.37, Timoteo Cirkla (ok), 01:10, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смузихлёбы ныне пилят новомодно выглядящие кастрированный гном и прочие поделия на gtk.
     
  • 2.28, Аноним (-), 00:31, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А что нужно? Наверно электрон, да? Или GTK?)))
     

  • 1.38, Аноним (38), 01:18, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    та уже шли бы все лесом, ложил я на ваш опенсорц... бесхребетные кислородопоглащающие никчемные куски биомассы.
     
     
  • 2.47, Ванька Бурбон (ok), 03:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эк тебя оттопырило...
     

  • 1.39, Аноним (-), 01:23, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Второй скрин как бы говорит нам: Ну наконец-то, б-ть!
     
  • 1.42, Timoteo Cirkla (ok), 02:18, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С одной стороны, разные варианты для разных людей. С другой... Smplayer же есть.
     
  • 1.50, Аноним (50), 04:11, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Адстройка в этом весь смысл
     
  • 1.51, Дендроним (?), 04:26, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А есть интерфейсы к mpv на FLTK, FOX, wx?
     
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