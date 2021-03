Выпуск видеопроигрывателя Celluloid v0.21

2.2 , Аноним ( 2 ), 22:50, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какой там уровень? Что там такого клёвого?

3.4 , marginal282 ( ? ), 22:53, 22/03/2021 Суперлегковесный, стабильный, мега функциональный, расширяемый и чертовски быстрый. Аналогов ему даже на винде нет. Автор кстати очень грамотный плюсовик, сейчас такие просто исчезающий вид. Жаль, что из-за нехватки времени ему пришлось свернуть проект.

4.6 , анон ( ? ), 22:56, 22/03/2021 У него в профиле стоит, что он на раст перешел.

5.14 , marginal282 ( ? ), 23:05, 22/03/2021 Мало ли чем человек увлекается в настоящий момент. Уверен, плюсовик такого уровня и на расте будет писать отличный код.

6.16 , Аноним ( 2 ), 23:10, 22/03/2021 > Уверен, плюсовик такого уровня и на расте будет писать отличный код какого такого уровня?

4.8 , Аноним ( 2 ), 22:58, 22/03/2021 > Суперлегковесный, стабильный, мега функциональный, расширяемый и чертовски быстрый Дак это ж mpv.

4.12 , Аноним ( 2 ), 23:01, 22/03/2021 расширяемый, суперлегковесный и с гуем? :) А можно его расширяемость расширить в плане замены одного гуя на другой? А вот mplayer, mpv можно.

5.15 , marginal282 ( ? ), 23:08, 22/03/2021 Не путай расширяемость с тупым и бесполезным фетишизмом. Там отличный гуй, что называется, из коробки.

6.19 , Аноним ( 2 ), 23:12, 22/03/2021 дак mpv, даже без учета прикручивания любого гуя, все равно расширяемее этой твоей виндо-поделки

2.3 , Аноним ( 3 ), 22:51, 22/03/2021 И что же такое умеет ваш НС, чего не умеет VLC?

3.7 , marginal282 ( ? ), 22:57, 22/03/2021 Умеет НОРМАЛЬНО воспроизводить видео, без артефактов и фризов. А ещё он маленький и шустрый, чего не скажешь о раздутом VLC.

4.11 , Аноним ( 11 ), 23:01, 22/03/2021 Нет не умеет. Он вообще не умеет запускаться на нормальных системах. Это его "light-weight" ниразу ни light-weight, съедается виндой на ура и всё пидали, тормозит и глючит.

5.18 , marginal282 ( ? ), 23:10, 22/03/2021 Окай, я тебя понял.

2.5 , Аноним ( 5 ), 22:55, 22/03/2021 Удваиваю.

2.9 , Аноним ( 2 ), 22:59, 22/03/2021 MPC-HC is not under development since 2017. Please switch to something else. okay

2.10 , Аноним ( 11 ), 22:59, 22/03/2021 > media player for Windows MPC-HC - можно смело выкидывать на помойкую Там нет самого главного. Работы под нормальные оси.

3.20 , marginal282 ( ? ), 23:13, 22/03/2021 Воинствующий максимализм и категоричность обычно проходят с возрастом. У меня этот период прошёл где-то к 20 годам. Успехов!

2.13 , Annoynymous ( ok ), 23:02, 22/03/2021 > решения Мсье маркетолог?