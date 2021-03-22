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Выпуск видеопроигрывателя Celluloid v0.21

22.03.2021 22:18

Доступен выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.21 (бывший GNOME MPV), предоставляющего графический интерфейс на базе библиотеки GTK для консольного видеоплеера MPV. Celluloid выбран разработчиками дистрибутива Linux Mint для поставки вместо VLC и Xplayer, начиная с Linux Mint 19.3. Ранее аналогичное решение приняли разработчики Ubuntu MATE.

В новом выпуске:

  • Обеспечена корректная работа опций командной строки для случайного и зацикленного воспроизведения.
  • Добавлена возможность вызова главного меню через нажатие F10.
  • Предложена настройка для добавления открытых файлов в список воспроизведения.
  • Добавлена возможность добавления файлов в список воспроизведения через удержание клавиши Shift во время переноса файла в область показа видео.
  • Реализована возможность управления показом верхней панели при помощи предоставляемого в mpv свойства "border"
  • Добавлен manifest-файл для создания пакета Flatpak.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/celluloid-p...)
  2. OpenNews: Релиз медиапроигрывателя VLC 3.0.7. Ubuntu MATE переходит с VLC на Celluloid
  3. OpenNews: Выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.18
  4. OpenNews: Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio
  5. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.33
  6. OpenNews: Видеопроигрыватель Totem переведён на технологии GNOME 3
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54807-celluloid
Ключевые слова: celluloid
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, marginal282 (?), 22:48, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Понаписали уже миллиард плееров, но до сих пор нет ни одного решения уровня того же MPC-HC.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:50, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой там уровень? Что там такого клёвого?
     
     
  • 3.4, marginal282 (?), 22:53, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суперлегковесный, стабильный, мега функциональный, расширяемый и чертовски быстрый. Аналогов ему даже на винде нет. Автор кстати очень грамотный плюсовик, сейчас такие просто исчезающий вид. Жаль, что из-за нехватки времени ему пришлось свернуть проект.
     
     
  • 4.6, анон (?), 22:56, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У него в профиле стоит, что он на раст перешел.
     
     
  • 5.14, marginal282 (?), 23:05, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мало ли чем человек увлекается в настоящий момент.

    Уверен, плюсовик такого уровня и на расте будет писать отличный код.

     
     
  • 6.16, Аноним (2), 23:10, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уверен, плюсовик такого уровня и на расте будет писать отличный код

    какого такого уровня?

     
  • 4.8, Аноним (2), 22:58, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Суперлегковесный, стабильный, мега функциональный, расширяемый и чертовски быстрый

    Дак это ж mpv.

     
  • 4.12, Аноним (2), 23:01, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    расширяемый, суперлегковесный и с гуем? :)

    А можно его расширяемость расширить в плане замены одного гуя на другой? А вот mplayer, mpv можно.

     
     
  • 5.15, marginal282 (?), 23:08, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не путай расширяемость с тупым и бесполезным фетишизмом. Там отличный гуй, что называется, из коробки.
     
     
  • 6.19, Аноним (2), 23:12, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дак mpv, даже без учета прикручивания любого гуя, все равно расширяемее этой твоей виндо-поделки
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:51, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что же такое умеет ваш НС, чего не умеет VLC?
     
     
  • 3.7, marginal282 (?), 22:57, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Умеет НОРМАЛЬНО воспроизводить видео, без артефактов и фризов.

    А ещё он маленький и шустрый, чего не скажешь о раздутом VLC.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 23:01, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет не умеет. Он вообще не умеет запускаться на нормальных системах.

    Это его "light-weight" ниразу ни light-weight, съедается виндой на ура и всё пидали, тормозит и глючит.

     
     
  • 5.18, marginal282 (?), 23:10, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окай, я тебя понял.
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:55, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удваиваю.
     
  • 2.9, Аноним (2), 22:59, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MPC-HC is not under development since 2017. Please switch to something else.

    okay

     
  • 2.10, Аноним (11), 22:59, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > media player for Windows

    MPC-HC - можно смело выкидывать на помойкую Там нет самого главного. Работы под нормальные оси.

     
     
  • 3.20, marginal282 (?), 23:13, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воинствующий максимализм и категоричность обычно проходят с возрастом. У меня этот период прошёл где-то к 20 годам.

    Успехов!

     
  • 2.13, Annoynymous (ok), 23:02, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > решения

    Мсье маркетолог?

     

  • 1.17, Аноним (17), 23:10, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Говнище
     
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