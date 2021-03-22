Выпуск видеопроигрывателя Celluloid v0.21

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|1.1, marginal282 (?), 22:48, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Понаписали уже миллиард плееров, но до сих пор нет ни одного решения уровня того же MPC-HC.
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|3.4, marginal282 (?), 22:53, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Суперлегковесный, стабильный, мега функциональный, расширяемый и чертовски быстрый. Аналогов ему даже на винде нет. Автор кстати очень грамотный плюсовик, сейчас такие просто исчезающий вид. Жаль, что из-за нехватки времени ему пришлось свернуть проект.
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|5.14, marginal282 (?), 23:05, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мало ли чем человек увлекается в настоящий момент.
Уверен, плюсовик такого уровня и на расте будет писать отличный код.
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|6.16, Аноним (2), 23:10, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Уверен, плюсовик такого уровня и на расте будет писать отличный код
какого такого уровня?
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|4.8, Аноним (2), 22:58, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Суперлегковесный, стабильный, мега функциональный, расширяемый и чертовски быстрый
Дак это ж mpv.
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|4.12, Аноним (2), 23:01, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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расширяемый, суперлегковесный и с гуем? :)
А можно его расширяемость расширить в плане замены одного гуя на другой? А вот mplayer, mpv можно.
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|5.15, marginal282 (?), 23:08, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не путай расширяемость с тупым и бесполезным фетишизмом. Там отличный гуй, что называется, из коробки.
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|6.19, Аноним (2), 23:12, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дак mpv, даже без учета прикручивания любого гуя, все равно расширяемее этой твоей виндо-поделки
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|3.7, marginal282 (?), 22:57, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Умеет НОРМАЛЬНО воспроизводить видео, без артефактов и фризов.
А ещё он маленький и шустрый, чего не скажешь о раздутом VLC.
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|4.11, Аноним (11), 23:01, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет не умеет. Он вообще не умеет запускаться на нормальных системах.
Это его "light-weight" ниразу ни light-weight, съедается виндой на ура и всё пидали, тормозит и глючит.
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|2.9, Аноним (2), 22:59, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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MPC-HC is not under development since 2017. Please switch to something else.
okay
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|2.10, Аноним (11), 22:59, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> media player for Windows
MPC-HC - можно смело выкидывать на помойкую Там нет самого главного. Работы под нормальные оси.
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|3.20, marginal282 (?), 23:13, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Воинствующий максимализм и категоричность обычно проходят с возрастом. У меня этот период прошёл где-то к 20 годам.
Успехов!
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