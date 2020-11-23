Релиз видеоплеера MPV 0.33

2.19 , Аноним ( 2 ), 10:56, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Плеер для свидетелей квадратов в анимэ. У тех VLC же. Нейронные шейдерные апскалеры актуальны не только для мультиков, но и для любого sd контента, у других плееров с ними что-то плохо.

3.21 , Аноним ( 16 ), 11:02, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Свидетели квадратов в анимэ в VLC переходят на MPV. Хотя я уверен что у них просто глюки или они форсят MPV таким странным способом. Никогда не видел никаких квадратов даже в анимэ в VLC до сих пор ХЗЧЯДНТ.

4.28 , Аноним ( 2 ), 11:26, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Примерно в 2010-2012 было много квадратов и проблем с отрисовкой сабов, mplayer не умел 10 битной видео и тоже имел проблемы (например, у него не было поддержки ordered chapters матрёшки, а это годная фича), поэтому все дружно перешли на mplayer2 (глюкалово ещё то, но лишённое вышеозвученных проблем). В mpv избавляются от всего мусора и стараются улучшить всё, в принципе получается. Сколько не пробовал использовать vlc, каждый раз с ним что-то не так. Наверное, ты уже привык к нему. Я стараюсь не привязываться ни к одной программе и легко меняю их, как только перестаёт устраивать одна и другая оказывается лучше в каком-то аспекте. Так вот, mpv не на что сменить, он даже на венде лучше mpc-hc (хотя есть варианты, однако mpv проще и универсальней, и что немаловажно удобней).

4.31 , НяшМяш ( ok ), 11:37, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Никогда не видел никаких квадратов даже в анимэ в VLC до сих пор ХЗЧЯДНТ. Как в последних версиях не знаю, а раньше достаточно было открыть ролик (не только аниме) в MKV контейнере и включить субтитры.

