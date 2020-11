Релиз видеоплеера MPV 0.33

2.17 , leibniz ( ok ), 10:52, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В связи с вопросом об аниме выше напрашивается ещё один - как пропатчить MPV под *BSD? xD

3.23 , Аноним ( 16 ), 11:03, 23/11/2020
Перейти на mplayer.

4.26 , leibniz ( ok ), 11:13, 23/11/2020
Вопрос риторический, ответа не подразумевает.

2.29 , Аноним ( 25 ), 11:29, 23/11/2020
> Ancient Linux audio output. Apparently it survived until now, because some BSDs (but not all) had use of this. But these should work with ao_sdl or ao_openal too (that's why these AOs exist after all). ao_oss itself has the problem that it's virtually unmaintainable from my point of view due to all the subtle (or non-subtle) difference. Look at the ifdef mess and the multiple code paths (that shouldn't exist) in the removed source code. Из коммита

2.33 , Аноним ( 33 ), 11:46, 23/11/2020
Линуксулятор решит проблему.