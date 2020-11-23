Релиз видеоплеера MPV 0.33

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|4.25, Аноним (25), 11:12, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Совершенно не отвечает на вопрос. Спроси в гноме когда починят апишки
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|3.18, Аноним (2), 10:53, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> хватает просто GL, без расширения
Это не имеет отношения к opengl-backend=x11 (deprecated) и gpu-context=x11 ? Потому что только в таком режиме у меня воспроизводится 4к h265 без просадок и выпадений кадров.
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|4.27, leibniz (ok), 11:21, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, можно так сказать. А EGL (--gpu-context=(egl|x11egl)) не пробовали, если видеодрайвер нормально поддерживает?
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|5.32, Аноним (2), 11:43, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, можно так сказать. А EGL (--gpu-context=(egl|x11egl)) не пробовали, если видеодрайвер
> нормально поддерживает?
Не знаю нормально или нет, скорее всего не нормально. Хотел попробовать, потому что на сценах с высоким битрейтом кадры всё-таки выпадали, но стало намного хуже.
Кстати, gpu-context=x11vk gpu-api=vulkan похоже вешает видеокарту при альттабе, но это не точно. Пробовал переключать x11-bypass-compositor, всё равно зависает. А gpu-context=x11 перескакивает на несколько секунд назад после паузы (gop?) с вулканом такого не было. А ещё с вулканом не было давней проблемы где включался режим слайдшоу (и в том числе на сд-контенте, т.е. дело не в недостатке ресурсов, может быть в шейдерах -- переключение убирало проблему).
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|1.8, InuYasha (??), 10:40, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Южу через SMPlayer, годнота. )
Oops, something went wrong
MPlayer/mpv has finished unexpectedly. Exit code: 2
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|1.13, Аноним (13), 10:46, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Прекращена поддержка вывода звука через sndio, rsound и oss.
Прощай, BSD.
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|2.17, leibniz (ok), 10:52, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В связи с вопросом об аниме выше напрашивается ещё один - как пропатчить MPV под *BSD? xD
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|2.29, Аноним (25), 11:29, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ancient Linux audio output. Apparently it survived until now, because some BSDs (but not all) had use of this. But these should work with ao_sdl or ao_openal too (that's why these AOs exist after all). ao_oss itself has the problem that it's virtually unmaintainable from my point of view due to all the subtle (or non-subtle) difference. Look at the ifdef mess and the multiple code paths (that shouldn't exist) in the removed source code.
Из коммита
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|2.19, Аноним (2), 10:56, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Плеер для свидетелей квадратов в анимэ.
У тех VLC же. Нейронные шейдерные апскалеры актуальны не только для мультиков, но и для любого sd контента, у других плееров с ними что-то плохо.
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|3.21, Аноним (16), 11:02, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Свидетели квадратов в анимэ в VLC переходят на MPV. Хотя я уверен что у них просто глюки или они форсят MPV таким странным способом.
Никогда не видел никаких квадратов даже в анимэ в VLC до сих пор ХЗЧЯДНТ.
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|4.28, Аноним (2), 11:26, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Примерно в 2010-2012 было много квадратов и проблем с отрисовкой сабов, mplayer не умел 10 битной видео и тоже имел проблемы (например, у него не было поддержки ordered chapters матрёшки, а это годная фича), поэтому все дружно перешли на mplayer2 (глюкалово ещё то, но лишённое вышеозвученных проблем). В mpv избавляются от всего мусора и стараются улучшить всё, в принципе получается. Сколько не пробовал использовать vlc, каждый раз с ним что-то не так. Наверное, ты уже привык к нему. Я стараюсь не привязываться ни к одной программе и легко меняю их, как только перестаёт устраивать одна и другая оказывается лучше в каком-то аспекте. Так вот, mpv не на что сменить, он даже на венде лучше mpc-hc (хотя есть варианты, однако mpv проще и универсальней, и что немаловажно удобней).
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|4.31, НяшМяш (ok), 11:37, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Никогда не видел никаких квадратов даже в анимэ в VLC до сих пор ХЗЧЯДНТ.
Как в последних версиях не знаю, а раньше достаточно было открыть ролик (не только аниме) в MKV контейнере и включить субтитры.
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|1.20, Аноним (20), 11:01, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Прекращена поддержка вывода звука через sndio, rsound и oss.
Дурная тенденция. Пора возращаться на mplayer или VLC.
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|1.22, Аноним (-), 11:02, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Прекращена поддержка вывода звука через sndio, rsound и oss
но... почему? некому мейнтейнить?
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