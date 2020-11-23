The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз видеоплеера MPV 0.33

23.11.2020 10:03

После 11 месяцев разработки Состоялся выпуск открытого видеоплеера MPV 0.33, несколько лет назад ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного бэкпортирования новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией LGPLv2.1+, некоторые части остаются под GPLv2, но процесс перехода на LGPL почти завершён и для отключения остающегося GPL-кода можно использовать опцию "--enable-lgpl".

В новой версии:

  • Добавлена поддержка загрузки скриптов из каталогов и запуска скриптов в отдельных субпроцессах.
  • Добавлена возможность фильтрации субтитров по регулярному выражению.
  • Реализованы асинхронные команды и именованные аргументы.
  • Добавлена опция для использования отдельного потока декодирования видео.
  • На платформе Windows добавлена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI).
  • В модуле вывода через X11 (vo_x11) добавлена поддержка 10-бит на цветовой канал.
  • Добавлен клиентский API для программного рендеринга.
  • Добавлен звуковой фильтр scaletempo2, на основе кода из chromium.
  • Добавлен URI slice:// для загрузки частей потока.
  • Обеспечена автоматическая загрузка внешних файлов с обложками альбомов.
  • Добавлен модуль вывода vo_sixel, отображающий видео в терминале с использованием сиксельной графики (sixel, компоновка изображения из 6-пиксельных блоков).
  • Переписан внутренний код обработки звука и API AO.
  • При сборке по умолчанию отключён GLX.
  • Прекращена поддержка tar-архивов (из-за неисправленных ошибок). Удалён оставшийся код для совместимости с Libav. Удалён модуль stream_smb. Прекращена поддержка вывода звука через sndio, rsound и oss.
  • Повышены системные требования, для работы теперь необходим пакет FFmpeg 4.0 или более новая версия. Система сборки (bootstrap.py) требует наличия Python 3.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mpv-player/...)
  2. OpenNews: Медиаплеер MPV прекращает поддержку GNOME
  3. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.32
  4. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 18.0
  5. OpenNews: Релиз медиацентра MythTV 31.0
  6. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.3 c поддержкой графического API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54134-mpv
Ключевые слова: mpv
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 10:06, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А как там GNOME + Wayland? 🤨
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:11, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так в гноме спроси, при чём тут плеер?
     
     
  • 3.4, iPony129412 (?), 10:13, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53308
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 11:12, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совершенно не отвечает на вопрос. Спроси в гноме когда починят апишки
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:06, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >по умолчанию отключён GLX

    Айм сорри?

     
     
  • 2.11, leibniz (ok), 10:42, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хватает просто GL, без расширения
     
     
  • 3.18, Аноним (2), 10:53, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хватает просто GL, без расширения

    Это не имеет отношения к opengl-backend=x11 (deprecated) и gpu-context=x11 ? Потому что только в таком режиме у меня воспроизводится 4к h265 без просадок и выпадений кадров.

     
     
  • 4.27, leibniz (ok), 11:21, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, можно так сказать. А EGL (--gpu-context=(egl|x11egl)) не пробовали, если видеодрайвер нормально поддерживает?
     
     
  • 5.32, Аноним (2), 11:43, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, можно так сказать. А EGL (--gpu-context=(egl|x11egl)) не пробовали, если видеодрайвер
    > нормально поддерживает?

    Не знаю нормально или нет, скорее всего не нормально. Хотел попробовать, потому что на сценах с высоким битрейтом кадры всё-таки выпадали, но стало намного хуже.

    Кстати, gpu-context=x11vk gpu-api=vulkan похоже вешает видеокарту при альттабе, но это не точно. Пробовал переключать x11-bypass-compositor, всё равно зависает. А gpu-context=x11 перескакивает на несколько секунд назад после паузы (gop?) с вулканом такого не было. А ещё с вулканом не было давней проблемы где включался режим слайдшоу (и в том числе на сд-контенте, т.е. дело не в недостатке ресурсов, может быть в шейдерах -- переключение убирало проблему).

     

  • 1.5, Анонизм (?), 10:15, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:36, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем же?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:40, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 10:46, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Армяне?
     

  • 1.7, protonesso (?), 10:39, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучший плеер для просмотра аниме!
     
     
  • 2.10, InuYasha (??), 10:40, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Посоветуй хорошее аниме для просмотра этим плеером.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:52, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mob Psycho 100
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:52, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им надо смотреть обязательно опенсорсное анимэ https://morevnaproject.org/2019/05/30/morevna-episode-4-released-on-peertube/
     

  • 1.8, InuYasha (??), 10:40, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Южу через SMPlayer, годнота. )
    Oops, something went wrong
    MPlayer/mpv has finished unexpectedly. Exit code: 2
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:46, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Прекращена поддержка вывода звука через sndio, rsound и oss.

    Прощай, BSD.

     
     
  • 2.17, leibniz (ok), 10:52, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В связи с вопросом об аниме выше напрашивается ещё один - как пропатчить MPV под *BSD? xD
     
     
  • 3.23, Аноним (16), 11:03, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перейти на mplayer.
     
     
  • 4.26, leibniz (ok), 11:13, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вопрос риторический, ответа не подразумевает.
     
  • 2.29, Аноним (25), 11:29, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ancient Linux audio output. Apparently it survived until now, because some BSDs (but not all) had use of this. But these should work with ao_sdl or ao_openal too (that's why these AOs exist after all). ao_oss itself has the problem that it's virtually unmaintainable from my point of view due to all the subtle (or non-subtle) difference. Look at the ifdef mess and the multiple code paths (that shouldn't exist) in the removed source code.

    Из коммита

     
  • 2.33, Аноним (33), 11:46, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линуксулятор решит проблему.
     

  • 1.14, Аноним (16), 10:50, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Плеер для свидетелей квадратов в анимэ.
     
     
  • 2.19, Аноним (2), 10:56, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Плеер для свидетелей квадратов в анимэ.

    У тех VLC же. Нейронные шейдерные апскалеры актуальны не только для мультиков, но и для любого sd контента, у других плееров с ними что-то плохо.

     
     
  • 3.21, Аноним (16), 11:02, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Свидетели квадратов в анимэ в VLC переходят на MPV. Хотя я уверен что у них просто глюки или они форсят MPV таким странным способом.

    Никогда не видел никаких квадратов даже в анимэ в VLC до сих пор ХЗЧЯДНТ.

     
     
  • 4.28, Аноним (2), 11:26, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно в 2010-2012 было много квадратов и проблем с отрисовкой сабов, mplayer не умел 10 битной видео и тоже имел проблемы (например, у него не было поддержки ordered chapters матрёшки, а это годная фича), поэтому все дружно перешли на mplayer2 (глюкалово ещё то, но лишённое вышеозвученных проблем). В mpv избавляются от всего мусора и стараются улучшить всё, в принципе получается. Сколько не пробовал использовать vlc, каждый раз с ним что-то не так. Наверное, ты уже привык к нему. Я стараюсь не привязываться ни к одной программе и легко меняю их, как только перестаёт устраивать одна и другая оказывается лучше в каком-то аспекте. Так вот, mpv не на что сменить, он даже на венде лучше mpc-hc (хотя есть варианты, однако mpv проще и универсальней, и что немаловажно удобней).
     
  • 4.31, НяшМяш (ok), 11:37, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Никогда не видел никаких квадратов даже в анимэ в VLC до сих пор ХЗЧЯДНТ.

    Как в последних версиях не знаю, а раньше достаточно было открыть ролик (не только аниме) в MKV контейнере и включить субтитры.

     

  • 1.20, Аноним (20), 11:01, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Прекращена поддержка вывода звука через sndio, rsound и oss.

    Дурная тенденция. Пора возращаться на mplayer или VLC.

     
     
  • 2.24, Аноним (20), 11:03, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >mplayer

    Он, кстати, живой ещё?

     

  • 1.22, Аноним (-), 11:02, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Прекращена поддержка вывода звука через sndio, rsound и oss

    но... почему? некому мейнтейнить?

     
  • 1.30, Аноным (ok), 11:29, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В модуле вывода через X11

    На кой эта тормозуха нужна? Это ж не xv, да?

     
  • 1.34, Inarius (?), 11:52, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, что будет в перспективе, учитывая, что они выжили из проекта создателя mpv и по совместительству ключевого разработчика: https://www.reddit.com/r/linux/comments/jocrln/mpv_player_creator_aka_wm4_was_

    Как обычно в последнее время за "неполиткорректность и неинклюзивность", в коммитах он зажигал в стиле старого Линуса: https://github.com/mpv-player/mpv/commit/1e70e82baa9193f6f027338b0fab0f5078971

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру