Релиз видеоплеера MPV 0.32

2.8 , Аноним ( 8 ), 13:45, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Он умер пару лет назад. И это не шутка.

3.11 , Аноним ( 11 ), 13:50, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Last Updated: 2019-11-13 01:01 UTC

Не знаю, что у вас там умерло, но у нас все обновляется и работает

2.9 , Аноним ( - ), 13:48, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +15 + / – Неа. Зато факты про очередной тест VLC (100500й со времен появления FullHD) HD-фильмов и HD-аниме в формате MKV с подключенной внешней звуковой дорожкой (в виде отдельного файла) - да. Прошло 15 лет, он все так же продолжает крашить видео в квадраты. На свежем железе. В любой ОС. Разработчики или тестировщики там вообще есть? Они один и тот же файл гоняют для тестов на протяжении 15 лет? Или я чего-то не понимаю?

3.17 , Аноним ( 17 ), 13:57, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – вот пора уже в тредах про плееры сделать галочку "скрывать сообщения про анимэ эмкавэ десятбит пыщпыщ квадратики тут работаит тут нет памагите"

4.26 , iPony129412 ( ? ), 14:30, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да у меня это с мультфильмами (не аниме) воспроизводилось.

Без всяких дорожек внешних и субтитров. PS: это уже давний мем

https://derpicdn.net/img/view/2016/9/23/1255944.png

5.49 , Анонимун ( ? ), 15:25, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В MPEG2 (иногда ничего лучше и нет) и <720p VLC играет норм. С высоким качеством никаких винтов не напасешься. Хотя, наверняка, есть те, кто качает FullHD, смотрит и удаляет.

4.41 , Аноним ( - ), 15:17, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ключевые слова "подключенной внешней звуковой дорожкой". Без этого проблем с воспроизведением нет. Твои биты здесь ни при чем. Но пофиксить баг за 15 лет конечно непосильная задача, особенно когда заведено несколько десятков багрепортов.

3.29 , китайский порномагнат ( ? ), 14:44, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – > он все так же продолжает крашить видео в квадраты Вся китайская порнуха, даже рисованная, в квадратах. Это не из-за плэйера.

4.42 , bullshit ( ? ), 15:20, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ты путаешь аниме с хeнтаем, изврaщенец. И вики как-бы намекает, что оно тоже из японии, необразованный ты изврaщенец.

5.62 , Аноним ( 62 ), 15:45, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Анимеребенка порвало, лол.

6.68 , Анонимун ( ? ), 16:03, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А что вы находите хорошего в аниме? Нереалистично же.

Я и игры всегда любил трехмерные, где можно было побегать. Причем, даже сам игровой процесс неинтересен (стрелялки), главное погружение.

7.70 , НяшМяш ( ok ), 16:13, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что вы находите хорошего в аниме? Нереалистично же. За это и любим. > Я и игры всегда любил трехмерные, где можно было побегать. Ну игры конечно реалистичные, даже не возразить.

8.79 , Анонимун ( ? ), 17:09, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать По сравнению с 2D стратегиями Где армию свою создавать надо или симсы Понимаю ... 3.46 , Аноним ( 46 ), 15:24, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Не надоело ли таскать один и тот же комментарий из новости в новость?

4.85 , fenris ( ? ), 17:38, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – За время существования VLC сменил десяток компов, а вышеописанная проблема так и не исчезла. Так что пока не пофиксишь, придется терпеть такие комменты. И вообще, кто ты такой, чтоб затыкать людям рты? Ты никто.

2.18 , Аноним ( 17 ), 13:59, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – надеюсь, нет.

шутки про ненужно ненужны.

3.36 , Аноним ( 36 ), 15:11, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что нужно?

