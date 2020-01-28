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Релиз видеоплеера MPV 0.32

28.01.2020 12:45

Состоялся выпуск открытого видеоплеера MPV 0.32, несколько лет назад ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного бэкпортирования новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией LGPLv2.1+, некоторые части остаются под GPLv2, но процесс перехода на LGPL почти завершён и для отключения остающегося GPL-кода можно использовать опцию "--enable-lgpl".

В новой версии:

  • Добавлена поддержка воспроизведения из архивов RAR5;
  • В модуле вывода cocoa-cb (macOS) добавлена поддержка отрисовки на отдельном GPU и использования жеста "щипок" для изменения размера окна;
  • В модуле w32_common (Windows) в экранном интерфейсе появились кнопки для сворачивания окна и раскрытия на весь экран;
  • При использовании GNOME поверх wayland теперь отображается предупреждение о наличии проблем при выводе;
  • Добавлена новая команда playlist-unshuffle;
  • Добавлено свойство osd-dimensions.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mpv-player/...)
  2. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.31
  3. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.30
  4. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.4, развиваемого сообществом KDE
  5. OpenNews: Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.8 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.18
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mpv
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (88) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:04, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шутки о SMPlayer будут?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:45, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он умер пару лет назад. И это не шутка.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:50, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Last Updated: 2019-11-13 01:01 UTC
    Не знаю, что у вас там умерло, но у нас все обновляется и работает
     
  • 2.9, Аноним (-), 13:48, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Неа. Зато факты про очередной тест VLC (100500й со времен появления FullHD) HD-фильмов и HD-аниме в формате MKV с подключенной внешней звуковой дорожкой (в виде отдельного файла) - да. Прошло 15 лет, он все так же продолжает крашить видео в квадраты. На свежем железе. В любой ОС. Разработчики или тестировщики там вообще есть? Они один и тот же файл гоняют для тестов на протяжении 15 лет? Или я чего-то не понимаю?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:57, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    вот пора уже в тредах про плееры сделать галочку "скрывать сообщения про анимэ эмкавэ десятбит пыщпыщ квадратики тут работаит тут нет памагите"
     
     
  • 4.26, iPony129412 (?), 14:30, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да у меня это с мультфильмами (не аниме) воспроизводилось.
    Без всяких дорожек внешних и субтитров.

    PS: это уже давний мем
    https://derpicdn.net/img/view/2016/9/23/1255944.png

     
     
  • 5.49, Анонимун (?), 15:25, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В MPEG2 (иногда ничего лучше и нет) и <720p VLC играет норм. С высоким качеством никаких винтов не напасешься. Хотя, наверняка, есть те, кто качает FullHD, смотрит и удаляет.
     
  • 4.41, Аноним (-), 15:17, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ключевые слова "подключенной внешней звуковой дорожкой". Без этого проблем с воспроизведением нет. Твои биты здесь ни при чем. Но пофиксить баг за 15 лет конечно непосильная задача, особенно когда заведено несколько десятков багрепортов.
     
  • 3.29, китайский порномагнат (?), 14:44, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    > он все так же продолжает крашить видео в квадраты

    Вся китайская порнуха, даже рисованная, в квадратах. Это не из-за плэйера.

     
     
  • 4.42, bullshit (?), 15:20, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты путаешь аниме с хeнтаем, изврaщенец. И вики как-бы намекает, что оно тоже из японии, необразованный ты изврaщенец.
     
     
  • 5.62, Аноним (62), 15:45, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Анимеребенка порвало, лол.
     
     
  • 6.68, Анонимун (?), 16:03, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что вы находите хорошего в аниме? Нереалистично же.
    Я и игры всегда любил трехмерные, где можно было побегать. Причем, даже сам игровой процесс неинтересен (стрелялки), главное погружение.
     
     
  • 7.70, НяшМяш (ok), 16:13, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что вы находите хорошего в аниме? Нереалистично же.

    За это и любим.

    > Я и игры всегда любил трехмерные, где можно было побегать.

    Ну игры конечно реалистичные, даже не возразить.

     
     
  • 8.79, Анонимун (?), 17:09, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сравнению с 2D стратегиями Где армию свою создавать надо или симсы Понимаю ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.46, Аноним (46), 15:24, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не надоело ли таскать один и тот же комментарий из новости в новость?
     
     
  • 4.85, fenris (?), 17:38, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    За время существования VLC сменил десяток компов, а вышеописанная проблема так и не исчезла. Так что пока не пофиксишь, придется терпеть такие комменты. И вообще, кто ты такой, чтоб затыкать людям рты? Ты никто.
     
  • 2.18, Аноним (17), 13:59, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    надеюсь, нет.
    шутки про ненужно ненужны.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 15:11, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что нужно?
     

  • 1.2, Englisch (?), 13:25, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне нравится что он умеет ссылки youtube проигрывать. Очень удобно оказалось.
     
     
  • 2.4, Попугай Кеша (?), 13:28, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C рекламой, надеюсь? ) А то я очень люблю смотреть рекламу на YouTube от тупых ХренТакси и ГопЗвезд
     
     
  • 3.5, prokoudine (ok), 13:36, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Привет, целевая аудитория :)
     
  • 3.15, Аноним (17), 13:54, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    смотри меньше говноблогеров, выйди из зоны конфорта, будь мужыком наконец.
    и поставь уже адблок
    откроешь для себя новый дивный мир тытруба почти без рекламы
     
     
  • 4.27, paulus (ok), 14:39, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >откроешь для себя новый дивный мир тытруба почти без рекламы

    Вот не надо ля-ля, не спасают адблоки от рекламы на ютрубе :)

     
     
  • 5.71, НяшМяш (ok), 16:14, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот не надо ля-ля, не спасают адблоки от рекламы на ютрубе :)

    А ты ждал, что адблоки будут тебе из роликов рекламу вырезать, которую автор навставлял? Просто не смотри говноавторов с рекламой и пользуйся адблоком - реклама исчезает на 99%.

     
     
  • 6.80, Аноним (80), 17:30, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 100%. Я был крайне удивлён, что какие-то дауничи встраивают рекламу прямо в видео, и их кто-то смотрит при этом (миллионы людей, жесть). А контент при этом крайне посредственный. Только пару раз видел не слишком навязчивую рекламу с творческим подходом в таком формате, и там канал не с миллионами.
     
  • 2.10, Аноним (-), 13:50, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Google это корпорация зла. Переходи на PeerTube и стань хозяином своего контента!
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:14, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем переходить на эталонное гик-поделие, где даже для поиска надо поплясать с бубном или точно знать ссылку. Вот только не надо заливать, что если все перейдут на peertube, то он сразу станет тортом, бла-бла-бла и все такое прочее... Это все равно что за браузер Links топить. Он по сути никогда не станет популярным, а без наличия аудитории это эталонное нeнyжно.
     
  • 3.61, Анонимун (?), 15:45, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >стань хозяином своего контента

    В смысле сидировать будешь сам, а морда видео на их сайте хостится и это точка отказа.

     
  • 2.14, Аноним (17), 13:53, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прэлэстно...
    // потом эти люди возмущаются а поцчиму линакс нивключаицца
     
  • 2.22, Аноним84701 (ok), 14:18, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне нравится что он умеет ссылки youtube проигрывать. Очень удобно оказалось.

    Тихо!  
    "Умеет" он это через youtube-dl.  Который на (барабанная дробь) нечестивом (Змей-Искуситель!) тфу, питоне, тфу-тфу!
    Поэтому не стоит лишний раз упомнинать на опеннете -- все равно никто тут тулзами на этом нетруЪшном недо-ЯП-для-вебмакак-! добровольно пользоваться не будет! ;)

     
     
  • 3.32, Аноним (1), 15:02, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через пару лет это превратится в легенду, в которую никто не будет верить.
     
  • 3.78, Аноним (78), 17:03, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не разбираешься в сортах вебмакак. Самые отбитый пишут на джаваскрипт и соответственно для электрона с его нодеджиэсом. Вот это то что точно ставить не стоит.

    А то что на питоне это еще норм, это если и вебмакаки, то не очень страшные.

     

  • 1.3, еплршн7щ (?), 13:26, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SMPlayer и VLC стали глючить у меня в последнее время. Перешёл на mpv и проблем не знаю пока что. Как часы.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:42, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Хочешь, открою большой секрет? Ты только никому не говори.
    SMPlayer - это просто оболочка над теми же MPlayer и (не поверишь!) MPV - смотря что в настройках выберешь.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 15:21, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Секрет ты никому не открыл. Морда не может глючить? Интерфейсы не могут зависать?
     
  • 3.52, Анонимун (?), 15:30, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SMPlayer - это просто оболочка над MPlayer и MPV
    Из лога воспроизведения:
    /usr/bin/mpv --input-file=/dev/stdin
    Получается, декодит не mpv?
     
  • 2.7, фывфывфыв (?), 13:44, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Использую SMPlayer с бэкендом mpv, ничего не глючит. ЧЯДНТ?
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 13:52, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мы знакомы?
     
  • 3.13, Аноним (13), 13:53, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем? mpv и так хорош…
     
     
  • 4.21, Аноним (20), 14:16, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь, ты не пользуешься богопротивной графикой, а запускаешь все только из истинной консоли?
     
  • 4.24, Аноним (24), 14:25, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плейлист, не?
     
     
  • 5.30, Аноним84701 (ok), 14:57, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Плейлист, не?

    [code]
    mpv [options] [file|URL|PLAYLIST|-]
    < and >
                  Go backward/forward in the playlist.
    Forward/Back button
                  Skip to next/previous entry in playlist.
    ENTER  Go forward in the playlist.

    F8     Show the playlist and the current position in it
    [/code]

     
     
  • 6.50, Аноним (17), 15:28, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ответ настоящиего эксперда

    это невозможно считать полноценным плейлистом.

    так же есть и другие недостатки. как связанные по большей части только с УИ так и не.

     
     
  • 7.72, Аноним84701 (ok), 16:16, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Плейлист, не?
    > ответ настоящиего эксперда

    Точность выражения мысли (и манеры) настоящено анонима!

    > это невозможно считать полноценным плейлистом.

    «Не-не-не!» — яростно мотал аноним головой — «Это не считается! Я точно знаю!»

    > так же есть и другие недостатки. как связанные по большей части только  с УИ так и не.

    Главное, поменьше конкретики, побольше тумана, ЧСВ и смен темы — иначе зачем вообще из под анонима писать?!

     
  • 2.16, Аноним (17), 13:56, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дурак живёт как часы.
    кетайские.
     

  • 1.19, echo (??), 14:14, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Удивительно хорошо ведет себя на старом железе. Там где VLC не тянет MPV хорошо справляется.
     
     
  • 2.23, Аноним (17), 14:22, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очередная заява из разряда smplayer ниработает а mpv как часы бггг
     
     
  • 3.73, НяшМяш (ok), 16:17, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Узбагойся, параноик, пнули vlc, а твой божественный smplayer никто не трогал
     
  • 2.28, Ivan_83 (ok), 14:39, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На железе - да, но поддержку старых виндовсов они грохнули :(
    Довольно долго подбирал максимально свежую версию по винХР.
    (Есть старый ноут где больше особо ничего и не работает, хотелось знать насколько из него ещё можно что то вытянуть в современных реалиях)
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 15:00, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, прямо таки не собрать из исходников под старый щиндовс? Что-то не верится.
     
     
  • 4.37, iPony129412 (?), 15:12, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что, прямо таки не собрать из исходников под старый щиндовс? Что-то не верится.

    Да вообще элементарно верится.
    Нормальный мультимедиа API в вендах с Windows Vista завезли.
    В WinXP кардинально всё по другому...

     
     
  • 5.47, commiethebeastie (ok), 15:24, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Владельцы Creative X-Fi оценили с матом этот нормальный апи. А еще школотуны не игравшие в игры на windows xp, в игры типа battlefield 2, ведутся на фейки с 8D (7D, 9D, хоть 100500D) звуком, потому что то, что есть в современных играх это пердёж, а не звук. Для них пара вручную наложенных эффектов это wow. А старпёры всё еще помнят аппаратный DS3D.
     
     
  • 6.55, iPony129412 (?), 15:33, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Creative X-Fi (аудиокарта)

    Ты даже не понял о чём речь... Но давай экспертное мнение задвигать

     
     
  • 7.74, commiethebeastie (ok), 16:18, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я понял о чем речь. Они в одном месте сделали хорошо, а в другом всё сломали.
     
  • 4.45, iPony129412 (?), 15:22, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тут кстати написано https://github.com/mpv-player/mpv/issues/2489#issuecomment-226942014
    Это не решается простой сборкой.
     
  • 3.58, Анонимун (?), 15:38, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На винде у сабжа (как и у VLC) мало настроек вывода. MPC-HC+Potplayer (вкупе с ffdshow) гораздо больше интерфейсов поддерживают. Всякие WMVR7, WMVR9, Overlay, Haali, madVR.
    Меня в свое время на кривой видюхе WMVR7 спасал своим встроенным ресайзером.
     
     
  • 4.59, Анонимун (?), 15:41, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже не помню точно аббревиатуры, винды давно нет.
    На линуксе в принципе хватает SMPlayer (MPV) + VLC.
     
  • 3.89, Anonymoustus (ok), 17:42, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На железе - да, но поддержку старых виндовсов они грохнули :(
    > Довольно долго подбирал максимально свежую версию по винХР.
    > (Есть старый ноут где больше особо ничего и не работает, хотелось знать
    > насколько из него ещё можно что то вытянуть в современных реалиях)

    https://codecguide.com/download_kl_old.htm#xp_last_version

    https://codecguide.com/download_mega_old.htm#xp_last_version

     
  • 2.39, Аноним (-), 15:14, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А vlc хоть где-то тянет? Такое впечатление что нет.
     
     
  • 3.51, Аноним (17), 15:29, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у аноно-знатоков у которых в огороде бузина в киеве дядька, в венах анимэ, а smplayer отдельный продукт - не тянет не vlc а моск.
     

  • 1.25, iPony129412 (?), 14:25, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка воспроизведения из архивов RAR5

    Вот это анимешники ждали многие годы

     
     
  • 2.34, Аноним (1), 15:08, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Ну карась... Ну сволочь!!! Наливают!!! Отпускают!!!
     
     
  • 3.53, Аноним (17), 15:32, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по статистике, если выкинуть из плееров функционал которым кроме этих душевнобальных никто не пользуется, штабильность плеера возрастет на 146% минимум.
     
  • 2.38, Аноним (-), 15:13, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я анимешник. Я не ждал. И даже не слышал про это. ЧЯДНТ?
     
     
  • 3.48, анонимус (??), 15:25, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы ЧДНТ, надо что-то вообще делать. А ты ничего и не делал, судя по твоему коменту.
     
  • 2.60, Анонимун (?), 15:43, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка воспроизведения из архивов RAR5

    Запароленные поддерживаются?
    Это же, наверное, нехилое падение производительности.

     
     
  • 3.63, Аноним (63), 15:49, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Запароленные поддерживаются?

    Желательно, чтобы не надо было вводить каждый раз, а где-нибудь в txt файле хранились, откуда их умеет подгружать JDownloader. И чтобы на спецсимволах не спотыкался.

     

  • 1.33, Аноним (33), 15:08, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У всех с генами - по-разному. У кого-то и VLC "глючит"...
     
     
  • 2.35, Аноним (1), 15:10, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у кого-то и ковер не показывает.
     
     
  • 3.40, Аноним (33), 15:16, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно! :)
    А кто-то только на него и смотрит... Ждёт...
     
     
  • 4.54, Аноним (17), 15:33, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и жалуется на квадратики его ворсейшества!!!!
    тогда как его ворсейшество идеален во всех своих проявлениях, надеюсь это-то понятно
     
     
  • 5.64, Аноним (1), 15:52, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вывод: Надо продавать ковры с изображениями Киселева, Малышевой, Баскова, Киркорова и т.д. и т.п.
    Ну тянок в ассортименте. Для анимешников. Главное, без квадратиков. Шах и мат.
     
     
  • 6.67, Аноним (17), 15:59, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это гениально...

    главное тянки в 10 бит, а то анимешнег орлиный глаз чё-нить заподозрит.

     

  • 1.44, анонимус (??), 15:21, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > При использовании GNOME поверх wayland теперь отображается предупреждение о наличии проблем при выводе;

    О чем речь? Что-то не вижу проблем в GNOME поверх wayland...

     
     
  • 2.56, Аноним (17), 15:35, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в GNOME да ещё и поверх wayland, проблемы у любого софта который делает что-то полезное
     

  • 1.57, Аноним (57), 15:36, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В модуле w32_common (Windows) в экранном интерфейсе появились кнопки для сворачивания окна и раскрытия на весь экран;

    А на кнопки это биндить теперь можно? Раньше нельзя было.

     
     
  • 2.66, Аноним (17), 15:58, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот интересно, а зачем плеер разворачивать на весь экран? ну т.е. не окно под релаьный размер видео/полноэкранка а именно окно
     
     
  • 3.75, Аноним (57), 16:21, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже не знаю. Мне интересно только сворачивание - в borderless невозможно было окно свернуть.
     
  • 2.86, Аноним (-), 17:39, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно. Разрешаю.
     

  • 1.65, LinusTorvalds (?), 15:54, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    SMPlayer - УГ
     
     
  • 2.69, Анонимун (?), 16:06, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Норм гуй. Знаю, что можно из консоли пускать (конфиг написать), но зачем? Если работает.
     
     
  • 3.87, user90 (?), 17:40, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А учитывая, что еще и drag-n-drop работает - в консоли - то непонятна ваша точка зрения. Обычно файл запускается по ассоциациям, зачем тут гуй - для видео??
     
  • 2.83, Аноним (-), 17:33, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это опенсорс, детка! Сделай лучше и не ной.
     

  • 1.76, магу4 (?), 16:40, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для нелюбителей "б-гомерзкого" смплеера есть также вот такая морда https://celluloid-player.github.io/
     
     
  • 2.88, Аноним (-), 17:41, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И перейти на "б-гомерзкий" GTK? Нет пути!
     

  • 1.77, Аноним (78), 16:56, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Надо сразу в заголовке писать не нужный видеоплеер.
     
     
  • 2.81, Аноним (-), 17:32, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты тупой тролль и быдло.
     
  • 2.82, Аноним (80), 17:33, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хаха, вот ты унылый.
     
  • 2.84, user90 (?), 17:36, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересуешься фаллоимитаторами? Но гейское сообщество - это не тут.
     
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