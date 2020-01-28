Релиз видеоплеера MPV 0.32

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|3.11, Аноним (11), 13:50, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Last Updated: 2019-11-13 01:01 UTC
Не знаю, что у вас там умерло, но у нас все обновляется и работает
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|2.9, Аноним (-), 13:48, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Неа. Зато факты про очередной тест VLC (100500й со времен появления FullHD) HD-фильмов и HD-аниме в формате MKV с подключенной внешней звуковой дорожкой (в виде отдельного файла) - да. Прошло 15 лет, он все так же продолжает крашить видео в квадраты. На свежем железе. В любой ОС. Разработчики или тестировщики там вообще есть? Они один и тот же файл гоняют для тестов на протяжении 15 лет? Или я чего-то не понимаю?
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|3.17, Аноним (17), 13:57, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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вот пора уже в тредах про плееры сделать галочку "скрывать сообщения про анимэ эмкавэ десятбит пыщпыщ квадратики тут работаит тут нет памагите"
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|5.49, Анонимун (?), 15:25, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В MPEG2 (иногда ничего лучше и нет) и <720p VLC играет норм. С высоким качеством никаких винтов не напасешься. Хотя, наверняка, есть те, кто качает FullHD, смотрит и удаляет.
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|4.41, Аноним (-), 15:17, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ключевые слова "подключенной внешней звуковой дорожкой". Без этого проблем с воспроизведением нет. Твои биты здесь ни при чем. Но пофиксить баг за 15 лет конечно непосильная задача, особенно когда заведено несколько десятков багрепортов.
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|3.29, китайский порномагнат (?), 14:44, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> он все так же продолжает крашить видео в квадраты
Вся китайская порнуха, даже рисованная, в квадратах. Это не из-за плэйера.
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|4.42, bullshit (?), 15:20, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты путаешь аниме с хeнтаем, изврaщенец. И вики как-бы намекает, что оно тоже из японии, необразованный ты изврaщенец.
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|6.68, Анонимун (?), 16:03, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А что вы находите хорошего в аниме? Нереалистично же.
Я и игры всегда любил трехмерные, где можно было побегать. Причем, даже сам игровой процесс неинтересен (стрелялки), главное погружение.
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|7.70, НяшМяш (ok), 16:13, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что вы находите хорошего в аниме? Нереалистично же.
За это и любим.
> Я и игры всегда любил трехмерные, где можно было побегать.
Ну игры конечно реалистичные, даже не возразить.
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|3.46, Аноним (46), 15:24, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Не надоело ли таскать один и тот же комментарий из новости в новость?
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|4.85, fenris (?), 17:38, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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За время существования VLC сменил десяток компов, а вышеописанная проблема так и не исчезла. Так что пока не пофиксишь, придется терпеть такие комменты. И вообще, кто ты такой, чтоб затыкать людям рты? Ты никто.
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|1.2, Englisch (?), 13:25, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне нравится что он умеет ссылки youtube проигрывать. Очень удобно оказалось.
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|2.4, Попугай Кеша (?), 13:28, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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C рекламой, надеюсь? ) А то я очень люблю смотреть рекламу на YouTube от тупых ХренТакси и ГопЗвезд
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|3.15, Аноним (17), 13:54, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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смотри меньше говноблогеров, выйди из зоны конфорта, будь мужыком наконец.
и поставь уже адблок
откроешь для себя новый дивный мир тытруба почти без рекламы
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|4.27, paulus (ok), 14:39, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>откроешь для себя новый дивный мир тытруба почти без рекламы
Вот не надо ля-ля, не спасают адблоки от рекламы на ютрубе :)
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|5.71, НяшМяш (ok), 16:14, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот не надо ля-ля, не спасают адблоки от рекламы на ютрубе :)
А ты ждал, что адблоки будут тебе из роликов рекламу вырезать, которую автор навставлял? Просто не смотри говноавторов с рекламой и пользуйся адблоком - реклама исчезает на 99%.
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|6.80, Аноним (80), 17:30, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На 100%. Я был крайне удивлён, что какие-то дауничи встраивают рекламу прямо в видео, и их кто-то смотрит при этом (миллионы людей, жесть). А контент при этом крайне посредственный. Только пару раз видел не слишком навязчивую рекламу с творческим подходом в таком формате, и там канал не с миллионами.
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|2.10, Аноним (-), 13:50, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Google это корпорация зла. Переходи на PeerTube и стань хозяином своего контента!
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|3.20, Аноним (20), 14:14, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем переходить на эталонное гик-поделие, где даже для поиска надо поплясать с бубном или точно знать ссылку. Вот только не надо заливать, что если все перейдут на peertube, то он сразу станет тортом, бла-бла-бла и все такое прочее... Это все равно что за браузер Links топить. Он по сути никогда не станет популярным, а без наличия аудитории это эталонное нeнyжно.
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|3.61, Анонимун (?), 15:45, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>стань хозяином своего контента
В смысле сидировать будешь сам, а морда видео на их сайте хостится и это точка отказа.
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|2.14, Аноним (17), 13:53, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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прэлэстно...
// потом эти люди возмущаются а поцчиму линакс нивключаицца
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|2.22, Аноним84701 (ok), 14:18, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне нравится что он умеет ссылки youtube проигрывать. Очень удобно оказалось.
Тихо!
"Умеет" он это через youtube-dl. Который на (барабанная дробь) нечестивом (Змей-Искуситель!) тфу, питоне, тфу-тфу!
Поэтому не стоит лишний раз упомнинать на опеннете -- все равно никто тут тулзами на этом нетруЪшном недо-ЯП-для-вебмакак-! добровольно пользоваться не будет! ;)
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|3.32, Аноним (1), 15:02, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через пару лет это превратится в легенду, в которую никто не будет верить.
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|3.78, Аноним (78), 17:03, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не разбираешься в сортах вебмакак. Самые отбитый пишут на джаваскрипт и соответственно для электрона с его нодеджиэсом. Вот это то что точно ставить не стоит.
А то что на питоне это еще норм, это если и вебмакаки, то не очень страшные.
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|1.3, еплршн7щ (?), 13:26, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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SMPlayer и VLC стали глючить у меня в последнее время. Перешёл на mpv и проблем не знаю пока что. Как часы.
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|2.6, Аноним (6), 13:42, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Хочешь, открою большой секрет? Ты только никому не говори.
SMPlayer - это просто оболочка над теми же MPlayer и (не поверишь!) MPV - смотря что в настройках выберешь.
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|3.43, Аноним (43), 15:21, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Секрет ты никому не открыл. Морда не может глючить? Интерфейсы не могут зависать?
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|3.52, Анонимун (?), 15:30, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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SMPlayer - это просто оболочка над MPlayer и MPV
Из лога воспроизведения:
/usr/bin/mpv --input-file=/dev/stdin
Получается, декодит не mpv?
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|4.21, Аноним (20), 14:16, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надеюсь, ты не пользуешься богопротивной графикой, а запускаешь все только из истинной консоли?
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|5.30, Аноним84701 (ok), 14:57, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Плейлист, не?
[code]
mpv [options] [file|URL|PLAYLIST|-]
< and >
Go backward/forward in the playlist.
Forward/Back button
Skip to next/previous entry in playlist.
ENTER Go forward in the playlist.
F8 Show the playlist and the current position in it
[/code]
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|6.50, Аноним (17), 15:28, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ответ настоящиего эксперда
это невозможно считать полноценным плейлистом.
так же есть и другие недостатки. как связанные по большей части только с УИ так и не.
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|7.72, Аноним84701 (ok), 16:16, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Плейлист, не?
> ответ настоящиего эксперда
Точность выражения мысли (и манеры) настоящено анонима!
> это невозможно считать полноценным плейлистом.
«Не-не-не!» — яростно мотал аноним головой — «Это не считается! Я точно знаю!»
> так же есть и другие недостатки. как связанные по большей части только с УИ так и не.
Главное, поменьше конкретики, побольше тумана, ЧСВ и смен темы — иначе зачем вообще из под анонима писать?!
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|1.19, echo (??), 14:14, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Удивительно хорошо ведет себя на старом железе. Там где VLC не тянет MPV хорошо справляется.
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|2.23, Аноним (17), 14:22, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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очередная заява из разряда smplayer ниработает а mpv как часы бггг
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|3.73, НяшМяш (ok), 16:17, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Узбагойся, параноик, пнули vlc, а твой божественный smplayer никто не трогал
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|2.28, Ivan_83 (ok), 14:39, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На железе - да, но поддержку старых виндовсов они грохнули :(
Довольно долго подбирал максимально свежую версию по винХР.
(Есть старый ноут где больше особо ничего и не работает, хотелось знать насколько из него ещё можно что то вытянуть в современных реалиях)
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|3.31, Аноним (31), 15:00, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что, прямо таки не собрать из исходников под старый щиндовс? Что-то не верится.
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|4.37, iPony129412 (?), 15:12, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что, прямо таки не собрать из исходников под старый щиндовс? Что-то не верится.
Да вообще элементарно верится.
Нормальный мультимедиа API в вендах с Windows Vista завезли.
В WinXP кардинально всё по другому...
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|5.47, commiethebeastie (ok), 15:24, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Владельцы Creative X-Fi оценили с матом этот нормальный апи. А еще школотуны не игравшие в игры на windows xp, в игры типа battlefield 2, ведутся на фейки с 8D (7D, 9D, хоть 100500D) звуком, потому что то, что есть в современных играх это пердёж, а не звук. Для них пара вручную наложенных эффектов это wow. А старпёры всё еще помнят аппаратный DS3D.
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|6.55, iPony129412 (?), 15:33, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Creative X-Fi (аудиокарта)
Ты даже не понял о чём речь... Но давай экспертное мнение задвигать
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|3.58, Анонимун (?), 15:38, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На винде у сабжа (как и у VLC) мало настроек вывода. MPC-HC+Potplayer (вкупе с ffdshow) гораздо больше интерфейсов поддерживают. Всякие WMVR7, WMVR9, Overlay, Haali, madVR.
Меня в свое время на кривой видюхе WMVR7 спасал своим встроенным ресайзером.
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|4.59, Анонимун (?), 15:41, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже не помню точно аббревиатуры, винды давно нет.
На линуксе в принципе хватает SMPlayer (MPV) + VLC.
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|3.51, Аноним (17), 15:29, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у аноно-знатоков у которых в огороде бузина в киеве дядька, в венах анимэ, а smplayer отдельный продукт - не тянет не vlc а моск.
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|3.53, Аноним (17), 15:32, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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по статистике, если выкинуть из плееров функционал которым кроме этих душевнобальных никто не пользуется, штабильность плеера возрастет на 146% минимум.
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|3.48, анонимус (??), 15:25, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы ЧДНТ, надо что-то вообще делать. А ты ничего и не делал, судя по твоему коменту.
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|2.60, Анонимун (?), 15:43, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Добавлена поддержка воспроизведения из архивов RAR5
Запароленные поддерживаются?
Это же, наверное, нехилое падение производительности.
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|3.63, Аноним (63), 15:49, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Запароленные поддерживаются?
Желательно, чтобы не надо было вводить каждый раз, а где-нибудь в txt файле хранились, откуда их умеет подгружать JDownloader. И чтобы на спецсимволах не спотыкался.
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|4.54, Аноним (17), 15:33, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и жалуется на квадратики его ворсейшества!!!!
тогда как его ворсейшество идеален во всех своих проявлениях, надеюсь это-то понятно
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|5.64, Аноним (1), 15:52, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вывод: Надо продавать ковры с изображениями Киселева, Малышевой, Баскова, Киркорова и т.д. и т.п.
Ну тянок в ассортименте. Для анимешников. Главное, без квадратиков. Шах и мат.
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|6.67, Аноним (17), 15:59, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это гениально...
главное тянки в 10 бит, а то анимешнег орлиный глаз чё-нить заподозрит.
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|1.44, анонимус (??), 15:21, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> При использовании GNOME поверх wayland теперь отображается предупреждение о наличии проблем при выводе;
О чем речь? Что-то не вижу проблем в GNOME поверх wayland...
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|2.56, Аноним (17), 15:35, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в GNOME да ещё и поверх wayland, проблемы у любого софта который делает что-то полезное
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|1.57, Аноним (57), 15:36, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В модуле w32_common (Windows) в экранном интерфейсе появились кнопки для сворачивания окна и раскрытия на весь экран;
А на кнопки это биндить теперь можно? Раньше нельзя было.
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|2.66, Аноним (17), 15:58, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вот интересно, а зачем плеер разворачивать на весь экран? ну т.е. не окно под релаьный размер видео/полноэкранка а именно окно
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|3.75, Аноним (57), 16:21, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тоже не знаю. Мне интересно только сворачивание - в borderless невозможно было окно свернуть.
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|2.69, Анонимун (?), 16:06, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Норм гуй. Знаю, что можно из консоли пускать (конфиг написать), но зачем? Если работает.
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|3.87, user90 (?), 17:40, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А учитывая, что еще и drag-n-drop работает - в консоли - то непонятна ваша точка зрения. Обычно файл запускается по ассоциациям, зачем тут гуй - для видео??
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|2.84, user90 (?), 17:36, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересуешься фаллоимитаторами? Но гейское сообщество - это не тут.
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