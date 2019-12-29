Релиз видеоплеера MPV 0.31

Заметил проблему с PGS (формат блюрей субтитров), они у меня почему-то глючат: при перемотке назад выдаёт случайные окружающие строки (будет показывать зависшую строку на сегменте с тишиной) которые исправляются, когда подходят тайминги текста. Чтобы этого избегать, приходится отматывать назад и потом 1 раз вперёд.

И ещё воспроизведение периодически прыгает на несколько секунд назад после паузы, как бы это починить? Весьма нервирует.

А, ещё заметил проблему. Иногда включается решим слайдшоу (на плавных сценах вроде панорамирования очень бросается в глаза), вроде это тоже связано с паузой и исправляется после сика. Пожалуй, самый раздражающий баг. Грешил на шейдеры, но вроде не они?

