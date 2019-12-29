Релиз видеоплеера MPV 0.31

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|1.1, Аноним (1), 09:13, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опытным путём установил, что любые параметры вывода profile=gpu-hq кроме gpu-context=x11 тормозят. А я так надеялся на вулкан, хотел h265 блюрейчики смотреть... Одна надежда на nvdec остаётся.
Заметил проблему с PGS (формат блюрей субтитров), они у меня почему-то глючат: при перемотке назад выдаёт случайные окружающие строки (будет показывать зависшую строку на сегменте с тишиной) которые исправляются, когда подходят тайминги текста. Чтобы этого избегать, приходится отматывать назад и потом 1 раз вперёд.
И ещё воспроизведение периодически прыгает на несколько секунд назад после паузы, как бы это починить? Весьма нервирует.
А, ещё заметил проблему. Иногда включается решим слайдшоу (на плавных сценах вроде панорамирования очень бросается в глаза), вроде это тоже связано с паузой и исправляется после сика. Пожалуй, самый раздражающий баг. Грешил на шейдеры, но вроде не они?
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|2.8, Аноним (8), 10:41, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К неторможение должно быть связано с вулкан? --hwdec=vaapi работает вполне себе нормально для 4k. Видео - radeon 560 RX.
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|3.9, Аноним (1), 10:57, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Софтовый то режим тормозит. Т.е. если видеокарте что-то не нравится, сразу сыпятся кадры. На вулкан были надежды, он же позволяет выкинуть прослойку в лице драйвера и должно быть быстрее. Как выяснилось, это не так. А x11egl вообще сплошное слайдшоу даёт.
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|2.13, Аноним (-), 12:05, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И ещё воспроизведение периодически прыгает на несколько секунд назад после паузы, как бы это починить?
A X11 драйвер какой? Если modesetting, то попробуй отключить DRI3 через LIBGL_DRI3_DISABLE=1 переменную окружения.
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|3.19, Аноним (1), 12:33, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> И ещё воспроизведение периодически прыгает на несколько секунд назад после паузы, как бы это починить?
> A X11 драйвер какой? Если modesetting, то попробуй отключить DRI3 через LIBGL_DRI3_DISABLE=1
> переменную окружения.
Блоб, kms драйвер, с и без UseNvKmsCompositionPipeline всё одно.
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|2.16, Аноним (16), 12:24, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это еще что у меня в Убунте MPV вообще не закрывается штатными средствами ни через крестик ни через Alt+F4. Приходится его закрывать принудительно через консоль.
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|2.20, Аноним (20), 12:38, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хе-хе, блюрейчики он смотреть собрался. В этом куске эээ... весьма скверного кода, ДВД поломаны уже невесть сколько, а он про проблемы с субтитрами на блюрее и вывод через вулкан
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|3.24, Аноним (1), 12:45, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хе-хе, блюрейчики он смотреть собрался. В этом куске эээ... весьма скверного кода,
> ДВД поломаны уже невесть сколько, а он про проблемы с субтитрами
> на блюрее и вывод через вулкан
Там только меню не работает, выбирать треки на двд можно вполне нормально.
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|4.28, Аноним (20), 13:00, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, только фирменные шифрованные ДВД всё равно не пашут нифига. У mplayer, что характерно, таких проблем нет, не говоря уже о VLC.
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|2.3, Аноним (1), 09:56, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я просто хочу узнать мои это проблемы или нет. Нужно же локализовать для начала, как жаловаться на баг, если не понимаешь где он и чем вызван? Его же никогда не починят!
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|3.17, Аноним (16), 12:27, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто не надо пользоваться этой поделкой MPV. А юзать нормальный VLC, а у кого квадраты при перемотке те сами буратины.
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|4.21, Аноним (1), 12:41, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нормальный VLC, а
Как же я угорал, когда обнаружилось, что 10+ лет спустя это видео всё ещё очень релевантно https://www.youtube.com/watch?v=IHhUcabwkuw
Там упомянули, что оно портит звук среди прочего? 10 битное видео вошло в обиход только через несколько лет, тоже были проблемы. И про внешние дорожки?
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|5.25, InuYasha (?), 12:46, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ещё у VLC иногда звук по pitch едет, как у рассинхронизировавшегося проигрывателя винила...
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|2.4, Аноним (1), 10:09, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, да, с блюрей субтитрами много багов на багтрекере находил, видимо всё никак не исправят. И с шейдерами. Какой смысл плодить новые? С прыжком на предыдущий кейфрейм после выхода из паузы вообще странная тема, вроде как и не баг. Но это же не реально, в mpc-hc такого никогда не случалось.
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|3.10, Аноним (6), 11:00, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том, что от программ под андроид ожидается GUI, заточенный под тачскрины.
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|4.11, Аноним (1), 11:20, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Никто не запрещает сделать пальцетыкательную иконку с execve. Никто не мешает наскриптовать пальцевозный гуй на lua. Ну и наконец, никто не останавливает от затеи притянуть libmpv в свой недоплеер.
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|5.22, Аноним (20), 12:42, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>притянуть libmpv в свой недоплеер
А зачем собственно? Это же просто кривая недооболочка над библиотеками ffmpeg.
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|6.27, Аноним (1), 12:51, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>притянуть libmpv в свой недоплеер
> А зачем собственно? Это же просто кривая недооболочка над библиотеками ffmpeg.
Не всё так просто, с одним ffmpeg тебе всё ещё придётся написать тысячи тысяч кода. Вообще, libmpv даёт тебе полноценный готовый плеер, примерно как mplayer умеет рендерить в любое иксовое окно. Можно написать только шкурку с меню и конфигуратором, при желании.
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|1.12, Суп из потрошков (?), 11:43, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> profile=gpu-hq кроме gpu-context=x11 тормозят. А я так надеялся на вулкан, хотел h265 блюрейчики
> А x11egl вообще сплошное слайдшоу даёт
Вопрос: как смотреть кино линуксоеду в наступающем 2020(!!) году? Как!? Чем!? Надеюсь, всё у вас будет хорошо.. когда-нибудь.. может быть.. но это не точно.
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|2.18, Аноним (1), 12:30, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> profile=gpu-hq кроме gpu-context=x11 тормозят. А я так надеялся на вулкан, хотел h265 блюрейчики
>> А x11egl вообще сплошное слайдшоу даёт
> Вопрос: как смотреть кино линуксоеду в наступающем 2020(!!) году? Как!? Чем!? Надеюсь,
> всё у вас будет хорошо.. когда-нибудь.. может быть.. но это не
> точно.
В иксах и mpv, главное "copy" режим не включить случайно. Но у меня начинают выпадать кадры на сложных сценах в 4к (на 60фпс 4к немного статтерит). Одна надежда на аппаратные декодеры, которые дают идеально плавную картинку, однако формат видео должен поддерживаться и могут возникнуть проблемы с цветовыми пространствами. Ещё можно пережать блюрей стрим в битрейт поменьше аппаратным же кодеком перед просмотром, тоже помогает. Если совсем всё плохо, можно быстро ресайзить cuda фильтром 2160 в 1080, я с некоторых пор смотрю только фильмы на блюрей дисках (нормальный не убитый звук, не убитая картинка, качественные сабы) и иногда пользуюсь этим методом тоже. Если брать формат web-dl или реенкоды (рипы) - они на порядки хуже.
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|3.23, Аноним (20), 12:45, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>я с некоторых пор смотрю только фильмы на блюрей дисках
Рипы небось с торентов? Или ключики для расшифровки где достал?
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|4.26, InuYasha (?), 12:49, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он же сказал - "дисках", а не "образах" )
А вообще - smplayer. Только у него внутри тоже mpv :)
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|2.15, Аноним (1), 12:17, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> profile=gpu-hq
> Ничего не тормозит. Руки выпрями.
Я не зря gpu-context упомянул так-то. Когда dvd видео выдаёт слайдшоу на пк который практически норм тянет 10 битные 4k h265 (без аппаратных декодеров), это довольно странно выглядит.
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