Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 1.5.0

Опубликован выпуск минималистичного аудиоплеера Qmmp 1.5.0. Также обновлена коллекция плагинов, не входящих в основной состав - Qmmp Plugin Pack 1.5.0, и началось тестирование ветки Qmmp 2.0, перешедшей на Qt 6. Программа оснащена интерфейсом на основе библиотеки Qt, похожим на Winamp или XMMS, и поддерживает подключение обложек от данных проигрывателей. Qmmp не зависит от Gstreamer и предлагает поддержку различных систем вывода звука, для получения наилучшего звучания. В том числе поддерживается вывод через OSS4 (FreeBSD), ALSA (Linux), Pulse Audio, JACK, QtMultimedia, Icecast, WaveOut (Win32), DirectSound (Win32) и WASAPI (Win32). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Основные новшества: Добавлен экспериментальный модуль музыкальной библиотеки;

Добавлена экспериментальная поддержка вывода через мультимедийный сервер PipeWire;

Встроен редактор файлов CUE;

В модуль ffmpeg добавлена поддержка m4b;

В модуле mpeg реализована опция для включения проверки контрольной суммы и добавлено определение кодировки тегов ID3v1/ID3v2 с помощью библиотеки librcd;

Добавлена поддержка обложек в формате WebP;

Добавлена перестройка групп после обновления списка воспроизведения;

Проведена оптимизация форматирования названий;

В список полей для форматирования названий добавлена функция "%dir()";

Добавлена возможность интеграции элементов из модулей в главное окно программы;

В модуле файловых операций реализован запуск внешних команд;

В модуль показа текстов песен добавлен режим интеграции в главное окно программы, обеспечено отображение текста текущего трека и изменён внешний вид;

Улучшения в модуле qsui: интеграция дополнительных элементов интерфейса из модулей, настройка расположения списка вкладок, значки для меню файловой системы, возможность расположить элементы интерфейса в несколько рядов, упрощено меню "Инструменты";

Улучшен интерфейс с поддержкой обложек: добавлена настройка цветов списка воспроизведения, опции "Показывать списки", "Группировать треки" и "Показать вкладки" перенесены в подменю "Список";

Проведена чистка устаревшего кода и API.

До версии 3.4 повышены минимальные требования к версии FFmpeg.

Обновлены переводы, включая переводы на русский и украинский языки.

В плагинах Qmmp Plugin Pack обновлены переводы, выполнен переход на API qmmp 1.5, реализован быстрый переход по Youtube-роликам, ручные ассемблерные оптимизации в модуле ffap заменены на оптимизации силами GCC.



