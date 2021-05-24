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Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 1.5.0

24.05.2021 12:51

Опубликован выпуск минималистичного аудиоплеера Qmmp 1.5.0. Также обновлена коллекция плагинов, не входящих в основной состав - Qmmp Plugin Pack 1.5.0, и началось тестирование ветки Qmmp 2.0, перешедшей на Qt 6. Программа оснащена интерфейсом на основе библиотеки Qt, похожим на Winamp или XMMS, и поддерживает подключение обложек от данных проигрывателей. Qmmp не зависит от Gstreamer и предлагает поддержку различных систем вывода звука, для получения наилучшего звучания. В том числе поддерживается вывод через OSS4 (FreeBSD), ALSA (Linux), Pulse Audio, JACK, QtMultimedia, Icecast, WaveOut (Win32), DirectSound (Win32) и WASAPI (Win32). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Основные новшества:

  • Добавлен экспериментальный модуль музыкальной библиотеки;
  • Добавлена экспериментальная поддержка вывода через мультимедийный сервер PipeWire;
  • Встроен редактор файлов CUE;
  • В модуль ffmpeg добавлена поддержка m4b;
  • В модуле mpeg реализована опция для включения проверки контрольной суммы и добавлено определение кодировки тегов ID3v1/ID3v2 с помощью библиотеки librcd;
  • Добавлена поддержка обложек в формате WebP;
  • Добавлена перестройка групп после обновления списка воспроизведения;
  • Проведена оптимизация форматирования названий;
  • В список полей для форматирования названий добавлена функция "%dir()";
  • Добавлена возможность интеграции элементов из модулей в главное окно программы;
  • В модуле файловых операций реализован запуск внешних команд;
  • В модуль показа текстов песен добавлен режим интеграции в главное окно программы, обеспечено отображение текста текущего трека и изменён внешний вид;
  • Улучшения в модуле qsui: интеграция дополнительных элементов интерфейса из модулей, настройка расположения списка вкладок, значки для меню файловой системы, возможность расположить элементы интерфейса в несколько рядов, упрощено меню "Инструменты";
  • Улучшен интерфейс с поддержкой обложек: добавлена настройка цветов списка воспроизведения, опции "Показывать списки", "Группировать треки" и "Показать вкладки" перенесены в подменю "Список";
  • Проведена чистка устаревшего кода и API.
  • До версии 3.4 повышены минимальные требования к версии FFmpeg.
  • Обновлены переводы, включая переводы на русский и украинский языки.
  • В плагинах Qmmp Plugin Pack обновлены переводы, выполнен переход на API qmmp 1.5, реализован быстрый переход по Youtube-роликам, ручные ассемблерные оптимизации в модуле ffap заменены на оптимизации силами GCC.


  1. Главная ссылка к новости (http://qmmp.ylsoftware.com/...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 1.4.0
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 0.11.0 и 1.2.0
  4. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.4, развиваемого сообществом KDE
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Tauon Music Box 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55200-qmmp
Ключевые слова: qmmp
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:55, 24/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Один из лучших аудиоплееров под Linux, если не лучший.
    Долгих лет и донатов проекту!
    P.S. в foobar2к-стиле он всяко функциональней.
     
  • 2, Жироватт (ok), 13:05, 24/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Радует, что плеер еще жив, в отличие от монстров, вроде амарока/климентина или совсем мобилочных элиз.
    И для плейлистов, и для запуска из ФМ
     
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