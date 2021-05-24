Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 1.5.0

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Опубликован выпуск минималистичного аудиоплеера Qmmp 1.5.0. Также обновлена коллекция плагинов, не входящих в основной состав - Qmmp Plugin Pack 1.5.0, и началось тестирование ветки Qmmp 2.0, перешедшей на Qt 6. Программа оснащена интерфейсом на основе библиотеки Qt, похожим на Winamp или XMMS, и поддерживает подключение обложек от данных проигрывателей. Qmmp не зависит от Gstreamer и предлагает поддержку различных систем вывода звука, для получения наилучшего звучания. В том числе поддерживается вывод через OSS4 (FreeBSD), ALSA (Linux), Pulse Audio, JACK, QtMultimedia, Icecast, WaveOut (Win32), DirectSound (Win32) и WASAPI (Win32). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.
Основные новшества:
- Добавлен экспериментальный модуль музыкальной библиотеки;
- Добавлена экспериментальная поддержка вывода через мультимедийный сервер PipeWire;
- Встроен редактор файлов CUE;
- В модуль ffmpeg добавлена поддержка m4b;
- В модуле mpeg реализована опция для включения проверки контрольной суммы и добавлено определение кодировки тегов ID3v1/ID3v2 с помощью библиотеки librcd;
- Добавлена поддержка обложек в формате WebP;
- Добавлена перестройка групп после обновления списка воспроизведения;
- Проведена оптимизация форматирования названий;
- В список полей для форматирования названий добавлена функция "%dir()";
- Добавлена возможность интеграции элементов из модулей в главное окно программы;
- В модуле файловых операций реализован запуск внешних команд;
- В модуль показа текстов песен добавлен режим интеграции в главное окно программы, обеспечено отображение текста текущего трека и изменён внешний вид;
- Улучшения в модуле qsui: интеграция дополнительных элементов интерфейса из модулей, настройка расположения списка вкладок, значки для меню файловой системы, возможность расположить элементы интерфейса в несколько рядов, упрощено меню "Инструменты";
- Улучшен интерфейс с поддержкой обложек: добавлена настройка цветов списка воспроизведения, опции "Показывать списки", "Группировать треки" и "Показать вкладки" перенесены в подменю "Список";
- Проведена чистка устаревшего кода и API.
- До версии 3.4 повышены минимальные требования к версии FFmpeg.
- Обновлены переводы, включая переводы на русский и украинский языки.
- В плагинах Qmmp Plugin Pack обновлены переводы, выполнен переход на API qmmp 1.5, реализован быстрый переход по Youtube-роликам, ручные ассемблерные оптимизации в модуле ffap заменены на оптимизации силами GCC.