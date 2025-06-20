Прогресс в разработке мобильной платформы KDE Plasma Mobile

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|2.3, Аноним (3), 13:56, 20/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Едешь к китайцам, заказываешь в специальной конторе заказываешь дистрибутив под ноутбук ии смартфон, проиизводишь партию на наводе, продаешь профит.
Вот только рынка нет. Никому это не нужно, от слова совсем. В маркетинг нужно вливать огромные деньги.
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|3.8, Аноним (8), 14:00, 20/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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проще взять телефон который тебе по душе, и самому собрать себе под него ведроид, включив туда все свои хотелки
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|4.10, Аноним (3), 14:16, 20/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой телофон, какод подуше? Ты собрался из исходников ведроид собирать?
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|4.18, Аноним (18), 14:32, 20/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никаких по душе у тебя тогда не получится, только в пределах небольшого пространства огороженного заборчиком.
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|4.20, _kp (ok), 14:33, 20/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, Адроид то собрать можно, хоть и не тривиально.
А с ядром, драйверами, да и загрузчиком - классический облом.
А с "телефоном который по душе", облом без вариантов. :(
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|3.11, Аноним (3), 14:17, 20/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Весь либрем это капитан оверпрайс. При желаниии у киитайских товарищей можно заказать дешевле, но это никому не нужно.
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|1.2, Аноним (1), 13:39, 20/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не кто здесь случайно не хочет в рамках открытой идиологии проникнуть в ASML и форкнуть их современный литографическтй станок?)
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