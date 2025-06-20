Прогресс в разработке мобильной платформы KDE Plasma Mobile

Разработчики мобильной платформы KDE Plasma Mobile подвели итоги развития проекта с момента формирования релиза KDE Plasma Mobile 6.0 в марте прошлого года. Готовые сборки KDE Plasma Mobile 6 можно загрузить из тестового репозитория дистрибутива postmarketOS. Опробовать KDE Plasma Mobile также можно воспользовавшись сборкой Fedora KDE Plasma Mobile Spin. Поддержка телефонии в Plasma Mobile базируется на телефонном стеке ModemManager и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Мобильные версии приложений развиваются в основном составе KDE Gear. Для построения интерфейса приложений задействован набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК. В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral. Среди наиболее заметных изменений: В предлагаемом по умолчанию домашнем экране Folio реализована панель поиска по списку приложений; добавлена поддержка управления через тачпад; появилась опция для блокировки редактирования раскладки элементов на экране; реализована кнопка для открытия окна со всеми настройками обоев; добавлен диалог подтверждения удаления папок; обеспечен тактильный отклик для различных действий.

В выпадающей панели с кнопками быстрого вызова и уведомлениями (Action Drawer) реализована анимация при попытке прокрутки за конец списка ("overscroll"). Обеспечена возможность вывода панели во время работы в полноэкранных приложениях. Добавлена отдельная область для кнопок быстрого вызова действий. Предоставлена возможность настройки порядка вывода кнопок. Обеспечено автоматическое скрытие неприменимых кнопок (например, кнопка активации мобильной передачи данных теперь не показывается при отсутствии модема). Реализовано скрытие панели при изменении состояния ползунка изменении яркости экрана. Добавлены кнопки для открытия всех приложений в полноэкранном режиме и записи скринкаста. Добавлена поддержка раскрытия виджета управления воспроизведением музыки при нажатии на нём.

Интерфейс переключения задач переведён на API управления жестами, предоставляемый композитным менеджером KWin. Добавлены новые управляющие жесты, такие как сдвиг снизу-вверх для минимизации приложения и перехода на домашний экран, сдвиг снизу-вверх с удержанием касания для показа списка задач, сдвиг влево или вправо в нижней части экрана для прокручивания списка запущенных приложений. Добавлена поддержка тактильной индикации жестов. Улучшена анимация при переключении задач. Реализована сортировка задач по времени их последней активности. Добавлена поддержка быстрого переключения между двумя недавними задачами двойным касанием к кнопке переключения задач.

В экране блокировки системы переработано оформление панели для ввода цифрового PIN-кода, которую стало удобнее использовать при работе с устройством одной рукой. Улучшено оформление виджета с часами, который стал крупнее и лучше сочетается с фоновым изображением. Добавлены кнопки для быстрого выполнения действий при заблокированном экране, таких как включение фонарика.

Реализованы полноценные всплывающие уведомления. Добавлена поддержка группировки нескольких уведомлений в стеки. Решены многие проблемы в виджете для показа уведомлений.

Предоставлена возможность изменения в настройках высоты строки состояния. В полноэкранных приложениях для показа строки состояния теперь можно использовать жест сдвига содержимого вниз. Добавлены настройки для показа процента заряда аккумулятора и отображения даты в дополнение ко времени.

Переделана всплывающая панель изменения громкости, которая при активации теперь не перехватывает у приложения события ввода вне своей области.

В панель навигации добавлена кнопка для ручного поворота экрана (поворачивает экран в зависимости от текущей ориентации устройства, когда автоматический поворот отключён в настройках). При скрытии панели навигации кнопка показывается поверх содержимого.

Переделана анимированная индикация запуска приложений ("startup feedback"), которая теперь показывается и в интерфейсе переключения задач. При длительном запуске приложения обеспечен показ спинера.

Настройки в конфигураторе разделены на отдельные категории. Добавлен переключатель для показа всех доступных настроек, даже предоставляемых не для мобильных устройств. В настройках Wi-Fi реализован мониторинг трафика текущего соединения. В секцию с информации о системе добавлены сведения о производителе.

В web-браузере Angelfish значительно переделаны список вкладок и панель поиска. Для показа и скрытия списка вкладок стало можно использовать жест сдвига панели поиска вверх. Сам список вкладок теперь показывается в форме полноэкранной сетки. При прокрутке списка найденных элементов обеспечен предпросмотр URL.

В интерфейсе набора номера и приёма звонков (Dialer) решены проблемы с выводом при блокировке экрана и принятии звонка на устройствах с несколькими SIM-картами.

В программе для работы с SMS-сообщениями (Spacebar) решены проблемы с приёмом и отправкой сообщений, а также выводом уведомлений при поступлении сообщений. Переработано оформление страницы создания нового чата.

В менеджер установки приложений (Discover) интегрирован бэкенд для формата пакетов apk, используемых в дистрибутивах Alpine и postmarketOS.

В эмуляторе терминала QMLKonsole разрешено вручную включать или скрывать панель для симуляции нажатия клавиш-модификаторов. Решены проблемы с показом экранной клавиатуры при попытке ввода в терминале.

Модернизировано приложение для работы с часами, будильником и таймером. Реализован постоянный показ уведомления при активном таймере. Добавлена возможность изменения значения таймера без его повторного создания, а также приостановки и сброса таймера из KRunner. Добавлен вариант интерфейса с аналоговыми часами.



