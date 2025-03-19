После шести месяцев разработки представлен выпуск среды рабочего стола GNOME 48. Для быстрой оценки возможностей GNOME 48 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 48 также уже включён в состав экспериментальных сборок Ubuntu 25.04 и Fedora 42. В новом выпуске: Добавлена поддержка расширенного динамического диапазона яркости (HDR, High Dynamic Range) и возможность вывода HDR-контента на мониторы, поддерживающие HDR. Для включения поддержки HDR в конфигураторе в секции с настройками экрана появилась опция "High Dynamic Range".

В композитный сервер Mutter добавлена поддержка тройной буферизации, позволяющей добиться более плавной отрисовки изменений на экране и анимации. При тройной буферизации используется три экранных буфера - в первый осуществляется отрисовка, из второго производится вывод на экран, а третий используется для продолжения непрерывного процесса отрисовки, если первый буфер был заполнен до завершения вертикальной развёртки. Применение третьего дополнительного буфера позволяет избавиться от задержки, возникающей при двойной буферизации из-за невозможности переключения между буферами отрисовки и вывода до завершения вертикальной развёртки (vblank).

Новые окна теперь по умолчанию размещаются с выравниванием по центру экрана. Улучшено позиционирование окон в многомониторных конфигурациях.

Реализована стековая компоновка списка уведомлений, в которой уведомления сгруппированы по приложениям. Для того чтобы избежать нагромождения группы свёрнуты и для просмотра отдельных уведомлений необходимо раскрыть желаемую группу.

Предложен новый музыкальный проигрыватель Decibels, который отличается минималистичным интерфейсом, оптимизированным для воспроизведения отдельных звуковых файлов при попытке их открытия в других приложениях, например, в файловом менеджере или почтовом клиенте. В окне визуализируется форма звуковой волны, имеется ползунок для быстрой смены позиции, переключатель скорости воспроизведения, регулятор громкости и кнопки для быстрой перемотки на 5 и 10 секунд вперёд и назад. Код Decibels написан на языке TypeScript с использованием JavaScript-обвязок над GStreamer, Libadwaita, Gio, GObject и GTK4, и распространяется под лицензией AGPLv3.

В просмотрщик изображений встроены инструменты для редактирования, позволяющие кадрировать, поворачивать и зеркально отражать изображения. Изменены элементы интерфейса для изменения масштаба, добавлена кнопка для возвращения к исходному масштабу и меню для быстрого выбора типовых уровней масштабирования. Добавлена экспериментальная поддержка форматов RAW-изображений и метаданных, таких как формат XMP.

По умолчанию задействован новый шрифт Adwaita Sans, который пришёл на смену шрифту Cantarell, применявшемуся с 2010 года. Adwaita Sans основан на шрифте Inter, спроектированном для использования в интерфейсах пользователя и оптимизированном для достижения высокой чёткости символов малого и среднего размера (менее 12px) при отображении на экранах компьютеров. В отличие от шрифта Cantarell вокруг проекта Inter сформировалось большое сообщество, продолжающее развитие шрифта, устраняющее недостатки, реализующее новые шрифтовые возможности и тестирующее качество отображения для различных языков и типов экранов.



Для терминалов и редакторов кода задействован моноширинный шрифт Adwaita Mono, являющийся модифицированным вариантом шрифта Iosevka, приближенным по стилю к шрифту Inter.





В конфигуратор добавлена новая секция "Digital Wellbeing" для выработки привычек здорового поведения при работе за компьютером. Программа позволяет проанализировать сколько времени пользователь проводит за компьютером каждый день и оценить динамику изменений за последние дни или недели. При желании можно настроить вывод уведомления или перевод экрана в черно-белый режим при превышении заданного для себя дневного лимита. Также программа может использоваться для напоминания о необходимости сделать перерыв после непрерывной работы, время которой превышает рекомендованные нормы.

В настройки управления питанием добавлена опция для продления жизни аккумулятора через ограничение максимального уровня заряда в 80%.

Обновлён интерфейс текстового редактора - панель интегрирована в заголовок окна, а все опции сосредоточены в одном меню. Предоставлен быстрый доступ к параметрам автоматического форматирования. В основное окно перемещён индикатор положения курсора.

В web-браузере Epiphany расширены возможности диалога для навигации по истории посещений. Сокращено число операций обновления экрана. Добавлена возможность закрытия закреплённых вкладок. Упрощён интерфейс для импорта закладок и паролей из других браузеров. Реализована цикличная прокрутка элементов в выпадающем блоке адресной строки. Улучшен механизм автозаполнения полей с паролями. В контекстное меню на странице открытия новой вкладки добавлен пункт для перезагрузки страницы. Улучшены диалоги для работы с закладками и показа информации о проблемах с конфиденциальностью (заблокированного кода для отслеживания).

В JavaScript-движке GJS при выполнении многих типовых операций снижена нагрузка на CPU и сокращено потребление памяти.

В системе индексации файлов снижено потребление памяти при обработке содержимого больших каталогов и ускорено извлечение метаданных из мультимедийных файлов.

Повышена стабильность и производительность конфигураций с мониторами, напрямую подключёнными к дискретной видеокарте.

В файловом менеджере значительно повышена производительность кода загрузки содержимого каталогов и отрисовки изменений при прокрутке. При навигации по каталогам с большим числом миниатюр производительность загрузки содержимого возросла в пять раз, а отрисовки при прокрутке - в 10 раз.

В библиотеке GTK ускорены операции создания и изменения размера элементов интерфейса.

Добавлена поддержка глобальных сочетаний клавиш - приложения могут определять общесистемные комбинации клавиш, действующие когда окно приложения не в фокусе. Для добавления общесистемных комбинаций клавиш требуется подтверждение операции пользователем.

Расширена поддержка специальных функциональных клавиш, таких как Copy, Paste, Cut, Undo и Redo, которые теперь могут использоваться в полях ввода. Для быстрого перехода к поиску реализована поддержка клавиши Find.

Улучшен интерфейс для редактирования контактов в адресной книге.

В конфигураторе в секции "Region and Language" обновлён диалог настройки форматов и локали. Проведена реструктуризация настроек управления энергопотреблением.

В экранном ридере Orca реализована корректная поддержка комбинаций клавиш в окружениях на базе Wayland.

Немного оптимизированы цвета в интерфейсе приложений, а кнопки и формы ввода сильнее скруглены.

Улучшен диалог редактирования событий в календаре-планировщике. Изменена форма планирования даты и времени. Добавлена поддержка указания часового пояса.

В композитный сервер Mutter добавлена возможность сборки без стека отрисовки шрифтов.

Добавлена поддержка порталов xdg для задания общесистемных комбинаций клавиш и доступа к USB-устройствам (требуется наличие Flatpak 1.16).

Развиваемый проектом дистрибутив GNOME OS переведён на использование компонента systemd-sysupdate для организации атомарного обновления системы. Замена OSTree на systemd-sysupdate позволила задействовать верифицированный процесс загрузки на системах с UEFI Secure Boot. Инструментарий systemd-sysupdate предназначен для автоматического определения, загрузки и установки обновлений с использованием атомарного механизма замены разделов, файлов или каталогов. Systemd-sysupdate позволяет использовать два независимых раздела/файла/каталога, на одном из которых находится текущий работающий ресурс, а на другом устанавливается очередное обновление, после чего разделы/файлы/каталоги меняются местами.



