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Выпуск среды рабочего стола GNOME 48

19.03.2025 22:51

После шести месяцев разработки представлен выпуск среды рабочего стола GNOME 48. Для быстрой оценки возможностей GNOME 48 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 48 также уже включён в состав экспериментальных сборок Ubuntu 25.04 и Fedora 42.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка расширенного динамического диапазона яркости (HDR, High Dynamic Range) и возможность вывода HDR-контента на мониторы, поддерживающие HDR. Для включения поддержки HDR в конфигураторе в секции с настройками экрана появилась опция "High Dynamic Range".
  • В композитный сервер Mutter добавлена поддержка тройной буферизации, позволяющей добиться более плавной отрисовки изменений на экране и анимации. При тройной буферизации используется три экранных буфера - в первый осуществляется отрисовка, из второго производится вывод на экран, а третий используется для продолжения непрерывного процесса отрисовки, если первый буфер был заполнен до завершения вертикальной развёртки. Применение третьего дополнительного буфера позволяет избавиться от задержки, возникающей при двойной буферизации из-за невозможности переключения между буферами отрисовки и вывода до завершения вертикальной развёртки (vblank).
  • Новые окна теперь по умолчанию размещаются с выравниванием по центру экрана. Улучшено позиционирование окон в многомониторных конфигурациях.
  • Реализована стековая компоновка списка уведомлений, в которой уведомления сгруппированы по приложениям. Для того чтобы избежать нагромождения группы свёрнуты и для просмотра отдельных уведомлений необходимо раскрыть желаемую группу.
  • Предложен новый музыкальный проигрыватель Decibels, который отличается минималистичным интерфейсом, оптимизированным для воспроизведения отдельных звуковых файлов при попытке их открытия в других приложениях, например, в файловом менеджере или почтовом клиенте. В окне визуализируется форма звуковой волны, имеется ползунок для быстрой смены позиции, переключатель скорости воспроизведения, регулятор громкости и кнопки для быстрой перемотки на 5 и 10 секунд вперёд и назад. Код Decibels написан на языке TypeScript с использованием JavaScript-обвязок над GStreamer, Libadwaita, Gio, GObject и GTK4, и распространяется под лицензией AGPLv3.

  • В просмотрщик изображений встроены инструменты для редактирования, позволяющие кадрировать, поворачивать и зеркально отражать изображения. Изменены элементы интерфейса для изменения масштаба, добавлена кнопка для возвращения к исходному масштабу и меню для быстрого выбора типовых уровней масштабирования. Добавлена экспериментальная поддержка форматов RAW-изображений и метаданных, таких как формат XMP.
  • По умолчанию задействован новый шрифт Adwaita Sans, который пришёл на смену шрифту Cantarell, применявшемуся с 2010 года. Adwaita Sans основан на шрифте Inter, спроектированном для использования в интерфейсах пользователя и оптимизированном для достижения высокой чёткости символов малого и среднего размера (менее 12px) при отображении на экранах компьютеров. В отличие от шрифта Cantarell вокруг проекта Inter сформировалось большое сообщество, продолжающее развитие шрифта, устраняющее недостатки, реализующее новые шрифтовые возможности и тестирующее качество отображения для различных языков и типов экранов.

    Для терминалов и редакторов кода задействован моноширинный шрифт Adwaita Mono, являющийся модифицированным вариантом шрифта Iosevka, приближенным по стилю к шрифту Inter.

  • В конфигуратор добавлена новая секция "Digital Wellbeing" для выработки привычек здорового поведения при работе за компьютером. Программа позволяет проанализировать сколько времени пользователь проводит за компьютером каждый день и оценить динамику изменений за последние дни или недели. При желании можно настроить вывод уведомления или перевод экрана в черно-белый режим при превышении заданного для себя дневного лимита. Также программа может использоваться для напоминания о необходимости сделать перерыв после непрерывной работы, время которой превышает рекомендованные нормы.
  • В настройки управления питанием добавлена опция для продления жизни аккумулятора через ограничение максимального уровня заряда в 80%.
  • Обновлён интерфейс текстового редактора - панель интегрирована в заголовок окна, а все опции сосредоточены в одном меню. Предоставлен быстрый доступ к параметрам автоматического форматирования. В основное окно перемещён индикатор положения курсора.
  • В web-браузере Epiphany расширены возможности диалога для навигации по истории посещений. Сокращено число операций обновления экрана. Добавлена возможность закрытия закреплённых вкладок. Упрощён интерфейс для импорта закладок и паролей из других браузеров. Реализована цикличная прокрутка элементов в выпадающем блоке адресной строки. Улучшен механизм автозаполнения полей с паролями. В контекстное меню на странице открытия новой вкладки добавлен пункт для перезагрузки страницы. Улучшены диалоги для работы с закладками и показа информации о проблемах с конфиденциальностью (заблокированного кода для отслеживания).
  • В JavaScript-движке GJS при выполнении многих типовых операций снижена нагрузка на CPU и сокращено потребление памяти.
  • В системе индексации файлов снижено потребление памяти при обработке содержимого больших каталогов и ускорено извлечение метаданных из мультимедийных файлов.
  • Повышена стабильность и производительность конфигураций с мониторами, напрямую подключёнными к дискретной видеокарте.
  • В файловом менеджере значительно повышена производительность кода загрузки содержимого каталогов и отрисовки изменений при прокрутке. При навигации по каталогам с большим числом миниатюр производительность загрузки содержимого возросла в пять раз, а отрисовки при прокрутке - в 10 раз.
  • В библиотеке GTK ускорены операции создания и изменения размера элементов интерфейса.
  • Добавлена поддержка глобальных сочетаний клавиш - приложения могут определять общесистемные комбинации клавиш, действующие когда окно приложения не в фокусе. Для добавления общесистемных комбинаций клавиш требуется подтверждение операции пользователем.
  • Расширена поддержка специальных функциональных клавиш, таких как Copy, Paste, Cut, Undo и Redo, которые теперь могут использоваться в полях ввода. Для быстрого перехода к поиску реализована поддержка клавиши Find.
  • Улучшен интерфейс для редактирования контактов в адресной книге.
  • В конфигураторе в секции "Region and Language" обновлён диалог настройки форматов и локали. Проведена реструктуризация настроек управления энергопотреблением.
  • В экранном ридере Orca реализована корректная поддержка комбинаций клавиш в окружениях на базе Wayland.
  • Немного оптимизированы цвета в интерфейсе приложений, а кнопки и формы ввода сильнее скруглены.
  • Улучшен диалог редактирования событий в календаре-планировщике. Изменена форма планирования даты и времени. Добавлена поддержка указания часового пояса.
  • В композитный сервер Mutter добавлена возможность сборки без стека отрисовки шрифтов.
  • Добавлена поддержка порталов xdg для задания общесистемных комбинаций клавиш и доступа к USB-устройствам (требуется наличие Flatpak 1.16).
  • Развиваемый проектом дистрибутив GNOME OS переведён на использование компонента systemd-sysupdate для организации атомарного обновления системы. Замена OSTree на systemd-sysupdate позволила задействовать верифицированный процесс загрузки на системах с UEFI Secure Boot. Инструментарий systemd-sysupdate предназначен для автоматического определения, загрузки и установки обновлений с использованием атомарного механизма замены разделов, файлов или каталогов. Systemd-sysupdate позволяет использовать два независимых раздела/файла/каталога, на одном из которых находится текущий работающий ресурс, а на другом устанавливается очередное обновление, после чего разделы/файлы/каталоги меняются местами.


  1. Главная ссылка к новости (https://foundation.gnome.org/2...)
  2. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.18
  3. OpenNews: Музыкальный проигрыватель Decibels принят в основной состав GNOME
  4. OpenNews: Выпуск Phosh 0.45.0, GNOME-окружения для смартфонов
  5. OpenNews: Превращение GNOME OS в дистрибутив для обычных пользователей
  6. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола GNOME 47
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62916-gnome
Ключевые слова: gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 23:24, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Я все сильнее жду Андроида на десктопе. Потому что этот цирк уже не радует.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:24, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ставь Openbox.
     
  • 2.8, нейм (?), 23:29, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Достаточно просто не пользоваться поделками синей шапки
     
  • 2.28, Oe (?), 00:32, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UI андроида на десктопе летает, ни в какое сравнение с цирком несмотря на то что приложения выполняются не в нативе. Мне достаточно одно полноэкранное окно + оверлей.
     

  • 1.9, мяв (?), 23:29, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    жалко, похоже, в дебиан не успеет.
     
     
  • 2.10, Аноним (5), 23:44, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    GNOME из Debian вообще выкинуть надо.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 23:55, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Верно, тем баш портянкам окаменелым и консоли хватит. Зачем среда рабочего стола, если там дистр не предполагает рабочий стол?!
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:58, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из Debian много чего надо бы выкинуть, ео начинать надо не с GNOME, он хотя бы работает и мантейнеры есть.
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:45, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При переводе смысл потерялся? Повышенна стабильность при подключении к дискретной видеокарте? Там же проведена работа над многомониторной конфигурацией подключенной одновременно к дискретной и интегрированной видеокарте, а перевели так как будто в гноме были проблемы с подключением нескольких мониторов к дискретке.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 00:26, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переведено верно. В оригинале сказано только про дискретные карты: "Users with monitors directly attached to a discrete graphics card will experience improved performance and stability".
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:52, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там всё такой же наркоманский выбор времени для отключения монитора при бездействии?
    От одной до 15 минут + никогда.

    Т.е. люди, которые это делают, считают, что интервал в 13 минут мне может пригодиться, а вот полчаса или час - нет...

     
     
  • 2.21, Perlovka (ok), 00:04, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Люди, которые ЭТО делают, плевали на тебя с высокой колокольни. Оно ж не для людей.
     
  • 2.29, Oe (?), 00:34, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня лампы не успевают прогреваться когда стоит 15 минут, беда...
     

  • 1.15, Аноним (18), 23:54, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Новые окна теперь по умолчанию размещаются с выравниванием по центру экрана

    Они же обещали режим тайлинга завезти. Джва года жду.

     
     
  • 2.30, Oe (?), 00:36, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подключи еще один монитор, а потом еще один. Какой тайлинг?
     

  • 1.20, Аноним (20), 00:03, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В просмотрщик изображений встроены инструменты для редактирования, позволяющие кадрировать, поворачивать и зеркально отражать изображения.

    Дежавю какое-то... Это же было ещё во времена гном-2 в gthumb, и даже больше.

     
  • 1.22, Сосиска в кармане (?), 00:04, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то у Adwaita Mono межбуквенный интервал скачет. Между i и t гигантское расстояние, а между d и w крошечное.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 00:30, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что-то у Adwaita Mono межбуквенный интервал скачет. Между i и t гигантское
    > расстояние, а между d и w крошечное.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Моноширинный_шрифт
    не благодари.

     
     
  • 3.31, Аноним (20), 00:38, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сосиска дело говорит, в шрифте i прижата влево на своём знакоместе, лучше бы отцентрировали, тогда интервалы a-i и i-t были бы сравнимыми. Не все умеют красиво рисовать моноширинки. Тут же кернинг надо подбирать, чтобы не было то густо, то пусто.
     
     
  • 4.33, петя (?), 00:46, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    эксперты с опеннета тут как тут
     
     
  • 5.36, Аноним (20), 00:57, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для эксперта пети: в узлах решётки моноширинного шрифта надо располагать не левый край символа, а его логическую середину.
     
  • 3.34, Аноним (20), 00:47, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. На той картинке зазор от правого бока "a" до центральной палки "i" - 21px, а от "i" до центральной палки "t" - 29px. Т.е. "i" надо кернить в этом сочетании букв на 4px вправо.
     

  • 1.23, Аноним (23), 00:10, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    DE финансируемое корпорацией которой не нужен десктоп на линуксе, дела
     
  • 1.25, Anoni (?), 00:26, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Просто луший, да что там - идельный DE в истории человечества
     
  • 1.32, Аноним (32), 00:40, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Столько сил впустую вкладывают
     
  • 1.35, Аноним (35), 00:55, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чё там с nvidia? Network manager можно уже не устанавливать?
     
  • 1.37, Аноним (37), 01:01, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Перешел из i3/sway и ни черта не жалею. Единственный DE на вяленом, в котором вообще нет проблем с нвидией (даже в вантузе теперь с видюхами дольше возишься, чем в гноме).

    Тайлинг есть, но минимальный: можно пристыковывать окна к правому-левому краю экрана, так что они будут занимать 50% его ширины. Впрочем, именно такую двух-оконную конфигурацию я в i3/sway обычно и использовал. Если назначить привычные сочетания клавиш (Alt-1, Alt-2... Alt-Shift-Q и т. д.), то из гнома получается... значительно более плавный и приятный i3/sway.

    Компоненты хорошо интегрированы друг с другом. В sway полагается возиться с pipewire, порталами и прочими хреновинами, а тут все Просто Работает™.

    Из расширений использую единственную, показывающую загрузку ЦПУ/ГПУ. Больше ничего нет: все, что нужно, удалось донастроить штатными средствами gsettings. Так что можно сказать, что я почти на ваниле. Рекомендую гном как state of the art десктопного линукса.

     
     
  • 2.38, мяв (?), 01:27, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поддерживаю, так же.
     
  • 2.39, Аноним (32), 01:43, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И даже док не ставил?
    Как осуществляешь переключение между 5-6 открытыми приложениями?
     
  • 2.43, Gannet (ok), 01:47, 20/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.44, Divine Shadow (-), 01:49, 20/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.40, Аноним (40), 01:44, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот вроде неплохо смотрится этот гном, но зачем по умолчанию выключать кнопки сворачивания и разворачивания окна, я так и не понял. Это есть везде, это нужно в повседневном использовании компьютера, все привыкли, но нет, надо в любом случае оттолкнуть от себя пользователя. Только установил и идёшь ищешь в настройках как это вернуть, а кто-то и вовсе удалит сразу дистрибутив с этим рабочим столом. Возможно там горячие клавиши по умолчанию можно использовать, но я вот привык мышкой всё делать, клавиатуру использую только чтобы буквы писать на опеннет, поэтому не знаю сочетаний горячих клавиш для этого, а если и узнаю, то через 5 минут забуду.
     

  • 1.41, Divine Shadow (-), 01:44, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё красиво пока не поставишь что-то на более старой версии тулкита или что ещё хуже на qt (я не против qt, но единобразия в стилях у них нет). Это вам не божественная мак ос, где без строгого соблюдения стайлгайдов вас не примут в магазин приложений.
     

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