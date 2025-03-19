Выпуск среды рабочего стола GNOME 48

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|1.3, Аноним (3), 23:24, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Я все сильнее жду Андроида на десктопе. Потому что этот цирк уже не радует.
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|2.8, нейм (?), 23:29, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Достаточно просто не пользоваться поделками синей шапки
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|2.28, Oe (?), 00:32, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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UI андроида на десктопе летает, ни в какое сравнение с цирком несмотря на то что приложения выполняются не в нативе. Мне достаточно одно полноэкранное окно + оверлей.
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|3.16, Аноним (16), 23:55, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Верно, тем баш портянкам окаменелым и консоли хватит. Зачем среда рабочего стола, если там дистр не предполагает рабочий стол?!
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|3.18, Аноним (18), 23:58, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из Debian много чего надо бы выкинуть, ео начинать надо не с GNOME, он хотя бы работает и мантейнеры есть.
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|1.11, Аноним (11), 23:45, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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При переводе смысл потерялся? Повышенна стабильность при подключении к дискретной видеокарте? Там же проведена работа над многомониторной конфигурацией подключенной одновременно к дискретной и интегрированной видеокарте, а перевели так как будто в гноме были проблемы с подключением нескольких мониторов к дискретке.
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|2.26, Аноним (26), 00:26, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переведено верно. В оригинале сказано только про дискретные карты: "Users with monitors directly attached to a discrete graphics card will experience improved performance and stability".
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|1.14, Аноним (14), 23:52, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Там всё такой же наркоманский выбор времени для отключения монитора при бездействии?
От одной до 15 минут + никогда.
Т.е. люди, которые это делают, считают, что интервал в 13 минут мне может пригодиться, а вот полчаса или час - нет...
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|2.21, Perlovka (ok), 00:04, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Люди, которые ЭТО делают, плевали на тебя с высокой колокольни. Оно ж не для людей.
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|2.29, Oe (?), 00:34, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня лампы не успевают прогреваться когда стоит 15 минут, беда...
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|1.15, Аноним (18), 23:54, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Новые окна теперь по умолчанию размещаются с выравниванием по центру экрана
Они же обещали режим тайлинга завезти. Джва года жду.
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|2.30, Oe (?), 00:36, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подключи еще один монитор, а потом еще один. Какой тайлинг?
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|1.20, Аноним (20), 00:03, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В просмотрщик изображений встроены инструменты для редактирования, позволяющие кадрировать, поворачивать и зеркально отражать изображения.
Дежавю какое-то... Это же было ещё во времена гном-2 в gthumb, и даже больше.
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|3.31, Аноним (20), 00:38, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сосиска дело говорит, в шрифте i прижата влево на своём знакоместе, лучше бы отцентрировали, тогда интервалы a-i и i-t были бы сравнимыми. Не все умеют красиво рисовать моноширинки. Тут же кернинг надо подбирать, чтобы не было то густо, то пусто.
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|5.36, Аноним (20), 00:57, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для эксперта пети: в узлах решётки моноширинного шрифта надо располагать не левый край символа, а его логическую середину.
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|3.34, Аноним (20), 00:47, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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P.S. На той картинке зазор от правого бока "a" до центральной палки "i" - 21px, а от "i" до центральной палки "t" - 29px. Т.е. "i" надо кернить в этом сочетании букв на 4px вправо.
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|1.37, Аноним (37), 01:01, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Перешел из i3/sway и ни черта не жалею. Единственный DE на вяленом, в котором вообще нет проблем с нвидией (даже в вантузе теперь с видюхами дольше возишься, чем в гноме).
Тайлинг есть, но минимальный: можно пристыковывать окна к правому-левому краю экрана, так что они будут занимать 50% его ширины. Впрочем, именно такую двух-оконную конфигурацию я в i3/sway обычно и использовал. Если назначить привычные сочетания клавиш (Alt-1, Alt-2... Alt-Shift-Q и т. д.), то из гнома получается... значительно более плавный и приятный i3/sway.
Компоненты хорошо интегрированы друг с другом. В sway полагается возиться с pipewire, порталами и прочими хреновинами, а тут все Просто Работает™.
Из расширений использую единственную, показывающую загрузку ЦПУ/ГПУ. Больше ничего нет: все, что нужно, удалось донастроить штатными средствами gsettings. Так что можно сказать, что я почти на ваниле. Рекомендую гном как state of the art десктопного линукса.
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|2.39, Аноним (32), 01:43, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И даже док не ставил?
Как осуществляешь переключение между 5-6 открытыми приложениями?
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|1.40, Аноним (40), 01:44, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот вроде неплохо смотрится этот гном, но зачем по умолчанию выключать кнопки сворачивания и разворачивания окна, я так и не понял. Это есть везде, это нужно в повседневном использовании компьютера, все привыкли, но нет, надо в любом случае оттолкнуть от себя пользователя. Только установил и идёшь ищешь в настройках как это вернуть, а кто-то и вовсе удалит сразу дистрибутив с этим рабочим столом. Возможно там горячие клавиши по умолчанию можно использовать, но я вот привык мышкой всё делать, клавиатуру использую только чтобы буквы писать на опеннет, поэтому не знаю сочетаний горячих клавиш для этого, а если и узнаю, то через 5 минут забуду.
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|1.41, Divine Shadow (-), 01:44, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всё красиво пока не поставишь что-то на более старой версии тулкита или что ещё хуже на qt (я не против qt, но единобразия в стилях у них нет). Это вам не божественная мак ос, где без строгого соблюдения стайлгайдов вас не примут в магазин приложений.
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