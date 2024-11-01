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Превращение GNOME OS в дистрибутив для обычных пользователей

01.11.2024 15:07

Адриан Вовк (Adrian Vovk), создатель атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS и инсталлятора для GNOME OS, а также один из разработчиков systemd-homed и systemd-sysupdate, объявил об инициативе по преобразованию GNOME OS из дистрибутива для тестировщиков и разработчиков GNOME в дистрибутив общего назначения, пригодный для ежедневного использования обычными пользователями.

Адриан также заявил о прекращении развития дистрибутива carbonOS в форме независимого проекта, использующего собственную пакетную базу. При этом сам проект carbonOS продолжит существовать, но развивать его теперь планируют внутри проекта GNOME в составе GNOME OS или в виде ответвления от GNOME OS, вкладывая ресурсы в разработку GNOME OS. При разработке GNOME OS используются схожее представление о том, как должна быть устроена ОС, и те же технологии, что и в carbonOS, а принципиальное отличие лишь в том, что дистрибутив carbonOS развивался как ОС для массового внедрения, а GNOME OS как проект для сопровождения разработки и тестирования GNOME.

Подытожив свой опыт работы над дистрибутивом carbonOS, Адриан сделал вывод, что удобная для обычных пользователей операционная система должна обладать следующими свойствами:

  • Поставка немодифицированной среды рабочего стола GNOME и штатного набора приложений, в том виде и сочетании, в котором они предлагаются разработчиками GNOME.
  • Установка дополнительных программ в формате Flatpak.
  • Устойчивость системы к сбоям в результате действий пользователя или после установки обновления. Возможность быстрого восстановления состояния через откат изменений.
  • Неизменность базового окружения на всех системах и атомарное обновление через замену целиком системного образа, что повышает надёжность и упрощает диагностику проблем.
  • Безопасность - использование таких механизмов, как шифрования пользовательских данных, верифицированная загрузка и использование продвинутых технологий, например, systemd-homed.
  • Современный программный стек, использующий такие компоненты, как Wayland, Pipewire, порталы XDG и т.п.
  • Гибкость и адаптируемость для устройств различного форм-фактора (ПК, ноутбуки, планшеты, смартфоны) и простота создания сборок, оптимизированных для определённого оборудования.
  • Избавление пользователя от необходимости принятия лишних решений, например, пользователь не должен заботиться о выборе формата пакетов при установке приложений.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/adrian...)
  2. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS 2022.3
  3. OpenNews: Инициатива по созданию сборок GNOME OS для реального оборудования
  4. OpenNews: GNOME OS переходит на организацию атомарных обновлений при помощи systemd-sysupdate
  5. OpenNews: Начальный прототип нового инсталлятора для GNOME OS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62158-gnomeos
Ключевые слова: gnomeos, gnome, carbonos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Афроним (?), 15:53, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пожалейте кдешников, они же только-только придумали еще один дистр.
     
  • 1.2, Аноним (2), 15:55, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уже есть Fedora.
     

  • 1.3, _kp (ok), 16:04, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >"удобная для обычных пользователей" и  "в том виде и сочетании, в котором они предлагаются разработчиками"

    Следствие: Любая, даже самая лютая хрень - удобна пользователю. :)

    >Flatpak

    Ну, это уже пережиток и вчерашний день.

    >>шифрования пользовательских данных

    Попа не треснет, под пару Гигов шифровать туда сюда. :)
    Нельзя всё подряд под одну гребенку.

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 17:27, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Попа не треснет, под пару Гигов шифровать туда сюда. :)

    Нагрузка от full disk encryption вообще незаметна.

     

  • 1.4, Аноним (4), 16:04, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    GNOMOSек
     
     
  • 2.14, Почтальёнптичкин (?), 16:47, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Волевое признание?
     
  • 2.20, 12yoexpert (ok), 16:58, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    осталось кеды на раст переписать
     

  • 1.5, Skullnet (ok), 16:08, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот и редхат вендорлок подъехал, а вы не верили.
     
  • 1.6, Аноним (6), 16:13, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Гном и обычный пользователь в одном предложении это оксюморон. Т.е. они признают что раньше было для не обычных пользователей?
     
  • 1.7, Доктор Альба (?), 16:14, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как по аналогии с KDE, у которых есть собственный дистрибутив KDE Neon.
     
     
  • 2.10, ch1s7ya (?), 16:27, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Project Banana
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 16:42, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название проекта больше подходит Гному.
     

  • 1.9, Аноним (9), 16:25, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > GNOME в дистрибутив общего назначения, пригодный для ежедневного использования

    так вот что там за окном на улице так ржали

    а если без шуток, как сказал Аноним (2), есть Fedora

     
  • 1.11, Аноним (11), 16:28, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Полная флатпакизация линукс дистрибутивов
     
     
  • 2.18, Жироватт (ok), 16:53, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смуззинизм есть системдишная власть плюс флатпакизация всех линуксовых дистро!
     

  • 1.12, Аноним (12), 16:31, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну ждём к 2044-ому
     
  • 1.15, Аноним (15), 16:50, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зашевелислись черти после анонса кде =)
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:52, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кде обогнали на повороте.
     

  • 1.16, Аноним (17), 16:52, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну тенденцию вы поняли у кде собственный ни на чём не основанный дистр теперь у гнома. Закончится устройствами которые работают только с КДЕ или только с гноме.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 17:01, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Закончится устройствами которые работают только с КДЕ или только с гноме.

    После гнусной выходки линуса (нет, не 11, если кто подумал) нужно ядро форкать, а лучше перйти вообще на другое.

     
     
  • 3.27, Аноним (-), 17:06, 01/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.19, 12yoexpert (ok), 16:57, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > создатель атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS и инсталлятора для GNOME OS, а также один из разработчиков systemd-homed и systemd-sysupdate

    дальше не читал

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 17:02, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реально какое-то шит-бинго.
     

  • 1.22, Аноним (22), 17:02, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не осилил тянуть сам свой карбон и решил красиво слиться.

    Вместо "я не осилил - звиняйте". Пишет "знаете дистрибутив для разработчиков - теперь он будет для пользователей".

     
  • 1.24, Соль земли (?), 17:03, 01/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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