Превращение GNOME OS в дистрибутив для обычных пользователей

Адриан Вовк (Adrian Vovk), создатель атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS и инсталлятора для GNOME OS, а также один из разработчиков systemd-homed и systemd-sysupdate, объявил об инициативе по преобразованию GNOME OS из дистрибутива для тестировщиков и разработчиков GNOME в дистрибутив общего назначения, пригодный для ежедневного использования обычными пользователями. Адриан также заявил о прекращении развития дистрибутива carbonOS в форме независимого проекта, использующего собственную пакетную базу. При этом сам проект carbonOS продолжит существовать, но развивать его теперь планируют внутри проекта GNOME в составе GNOME OS или в виде ответвления от GNOME OS, вкладывая ресурсы в разработку GNOME OS. При разработке GNOME OS используются схожее представление о том, как должна быть устроена ОС, и те же технологии, что и в carbonOS, а принципиальное отличие лишь в том, что дистрибутив carbonOS развивался как ОС для массового внедрения, а GNOME OS как проект для сопровождения разработки и тестирования GNOME. Подытожив свой опыт работы над дистрибутивом carbonOS, Адриан сделал вывод, что удобная для обычных пользователей операционная система должна обладать следующими свойствами: Поставка немодифицированной среды рабочего стола GNOME и штатного набора приложений, в том виде и сочетании, в котором они предлагаются разработчиками GNOME.

Установка дополнительных программ в формате Flatpak.

Устойчивость системы к сбоям в результате действий пользователя или после установки обновления. Возможность быстрого восстановления состояния через откат изменений.

Неизменность базового окружения на всех системах и атомарное обновление через замену целиком системного образа, что повышает надёжность и упрощает диагностику проблем.

Безопасность - использование таких механизмов, как шифрования пользовательских данных, верифицированная загрузка и использование продвинутых технологий, например, systemd-homed.

Современный программный стек, использующий такие компоненты, как Wayland, Pipewire, порталы XDG и т.п.

Гибкость и адаптируемость для устройств различного форм-фактора (ПК, ноутбуки, планшеты, смартфоны) и простота создания сборок, оптимизированных для определённого оборудования.

Избавление пользователя от необходимости принятия лишних решений, например, пользователь не должен заботиться о выборе формата пакетов при установке приложений.



