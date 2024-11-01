Превращение GNOME OS в дистрибутив для обычных пользователей

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|1.3, _kp (ok), 16:04, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>"удобная для обычных пользователей" и "в том виде и сочетании, в котором они предлагаются разработчиками"
Следствие: Любая, даже самая лютая хрень - удобна пользователю. :)
>Flatpak
Ну, это уже пережиток и вчерашний день.
>>шифрования пользовательских данных
Попа не треснет, под пару Гигов шифровать туда сюда. :)
Нельзя всё подряд под одну гребенку.
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|2.28, Аноним (28), 17:27, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Попа не треснет, под пару Гигов шифровать туда сюда. :)
Нагрузка от full disk encryption вообще незаметна.
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|1.6, Аноним (6), 16:13, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Гном и обычный пользователь в одном предложении это оксюморон. Т.е. они признают что раньше было для не обычных пользователей?
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|1.9, Аноним (9), 16:25, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> GNOME в дистрибутив общего назначения, пригодный для ежедневного использования
так вот что там за окном на улице так ржали
а если без шуток, как сказал Аноним (2), есть Fedora
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|2.18, Жироватт (ok), 16:53, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смуззинизм есть системдишная власть плюс флатпакизация всех линуксовых дистро!
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|1.16, Аноним (17), 16:52, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну тенденцию вы поняли у кде собственный ни на чём не основанный дистр теперь у гнома. Закончится устройствами которые работают только с КДЕ или только с гноме.
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|2.21, Аноним (21), 17:01, 01/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Закончится устройствами которые работают только с КДЕ или только с гноме.
После гнусной выходки линуса (нет, не 11, если кто подумал) нужно ядро форкать, а лучше перйти вообще на другое.
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|1.19, 12yoexpert (ok), 16:57, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> создатель атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS и инсталлятора для GNOME OS, а также один из разработчиков systemd-homed и systemd-sysupdate
дальше не читал
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|1.22, Аноним (22), 17:02, 01/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не осилил тянуть сам свой карбон и решил красиво слиться.
Вместо "я не осилил - звиняйте". Пишет "знаете дистрибутив для разработчиков - теперь он будет для пользователей".
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