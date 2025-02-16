Выпуск Phosh 0.45.0, GNOME-окружения для смартфонов

Опубликован релиз Phosh 0.45, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+. В новом выпуске: Реализовано определение web-интерфейса для подключения пользователей к беспроводной сети (Captive portal) и открытие страницы аутентификации в браузере.

В панель быстрых настроек добавлена кнопка для изменения уровня масштабирования экрана.

Обеспечено создания эскизов для создаваемых скриншотов.

Добавлена возможность удаления выбранного приложения непосредственно из интерфейса для навигации по установленным приложениям (app-grid).

В сервер вывода уведомлений добавлена поддержка звука.

Добавлена опция для управления автоматической установкой соединения.

Стабилизирован API библиотеки libphosh. В libphosh предоставлена возможность скрытия нижней панели.

Конфигуратор полностью перешёл от использования GtkDialog в пользу класса AdwEntryRow.

В композитном сервере Phoc задействован API новой ветки библиотеки wlroots 0.18, при блокировке экрана использована возможность протокола xdg-shell для заморозки состояния окон, реализовано сглаживание вывода при масштабировании и переходных эффектах, расширены возможности для ведения отладочных логов, проведена общая модернизация кодовой базы.

Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.18.2, GNOME 47, Calls 48~beta.1, feedbackd 0.7.0, feedbackd-device-themes 0.4.0, callaudiod 0.1.10, wys 0.1.12 и mmsd-tng 2.6.2.



