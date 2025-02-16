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Выпуск Phosh 0.45.0, GNOME-окружения для смартфонов

16.02.2025 12:24

Опубликован релиз Phosh 0.45, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

В новом выпуске:

  • Реализовано определение web-интерфейса для подключения пользователей к беспроводной сети (Captive portal) и открытие страницы аутентификации в браузере.
  • В панель быстрых настроек добавлена кнопка для изменения уровня масштабирования экрана.
  • Обеспечено создания эскизов для создаваемых скриншотов.
  • Добавлена возможность удаления выбранного приложения непосредственно из интерфейса для навигации по установленным приложениям (app-grid).
  • В сервер вывода уведомлений добавлена поддержка звука.
  • Добавлена опция для управления автоматической установкой соединения.
  • Стабилизирован API библиотеки libphosh. В libphosh предоставлена возможность скрытия нижней панели.
  • Конфигуратор полностью перешёл от использования GtkDialog в пользу класса AdwEntryRow.
  • В композитном сервере Phoc задействован API новой ветки библиотеки wlroots 0.18, при блокировке экрана использована возможность протокола xdg-shell для заморозки состояния окон, реализовано сглаживание вывода при масштабировании и переходных эффектах, расширены возможности для ведения отладочных логов, проведена общая модернизация кодовой базы.
  • Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.18.2, GNOME 47, Calls 48~beta.1, feedbackd 0.7.0, feedbackd-device-themes 0.4.0, callaudiod 0.1.10, wys 0.1.12 и mmsd-tng 2.6.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://phosh.mobi/releases/re...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.44.0, GNOME-окружения для смартфонов
  3. OpenNews: Опубликован Droidian 99, вариант Debian для смартфонов
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 41
  5. OpenNews: Опубликован postmarketOS 24.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62729-phosh
Ключевые слова: phosh, gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Геймер (?), 12:41, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Чем Phosh лучше невзлетевшего и канувшего в лету Windows Metro?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:48, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше тем что phosh не достойны современные смартфоны.
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:49, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тем что он обновляется, поддерживается, портируется
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:56, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Phosh - СПО.
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:35, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шиндошс на мобилках - изолированная, никому не нужная платформа без софта.
    Phosh же среда для обычного линукса, у которого уже очень развитая экосистема и большое сообщество.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 14:09, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Арм шмнда даже на арм десктопах никому не нужна.
     
  • 3.32, Читатель важных новостей (?), 14:42, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пойму, вы из прошлого, где у многих виндофоны или из будущего, где Пош (прости, господи) - лидирующая мобильная платформа? (сейчас в меня ударит молния)
     
  • 3.42, Аноним (42), 15:08, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Phosh же среда для обычного линукса

    У которого практически нет приложух для мобильных устройств.

    > у которого уже очень развитая экосистема и большое сообщество.

    Угу, настолько развитая, что даже десктоп осилить не может))

     

  • 1.4, Ананимус (?), 12:50, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Linux на смартфонах так и останется специфичным полельем для гиков.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:04, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уже достаточная причина для нужно.
     
  • 2.34, Аноня (?), 14:48, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и для десктопов.
     

  • 1.6, Доктор Альба (?), 13:04, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Напоминает китайскую прошивку Android 5.
     
     
  • 2.19, Живые (?), 13:53, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точная копия проприетарной прошивки от древних Alcatel one touch.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:05, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Офигенская штука, пользуюсь второй год, всем доволен.
     
     
  • 2.10, 12yoexpert (ok), 13:12, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на каком девайсе?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:16, 16/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:11, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще одно окружение, которое хрен поставишь на свой смарт. Совместимо с 3 моделями какими нибудь хрен знает какого года.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:18, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как обычно. Пиксель и пара древних редми 2/32
     
  • 2.17, Аноним (13), 13:51, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices
    Явно больше 3х, но - да, не так много, как хотелось бы.
    Каждый производитель штампует по несколько моделей закрытых, одноразовых устройств разной конфигурации в год. Это намного больше, чем сообщество энтузиастов, при нынешних его размерах, может успеть переварить. Это же приводит и к высокой разрозненности сообщества. Редко бывает, что у нескольких энтузиастов одинаковые модели.
     
     
  • 3.36, Читатель важных новостей (?), 14:52, 16/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.41, Аноним (42), 15:07, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices
    > Явно больше 3х, но - да, не так много, как хотелось бы.

    И сколько из этих"явно больше 3х" полностью работают?
    Там даже у PINE64 PinePhone камера "Partially implemented"
    А у остальных всё еще хуже...

     
  • 3.47, Аноним (47), 15:16, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что такое "одноразовое устройство" в вашем понимании? А какие тогда многоразовые? Телефон, который можно съесть, вы*рать и снова съесть, что-ли?

    Да хотя бы, банально, аккум сменить без спец оборудования (нагрева, залития калошей, расклеивания). Встречал экземпляры где для смены аккума нужно экран оклеивать, и выковыривать намертво вклеенный аккум. Молясь чтобы он в процессе не порвался и не загорелся.

     
  • 2.27, Василий (??), 14:13, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если телефон на квалкоме, линукс (проще всего с постмаркетос) можно за пару дней портировать до состояния "юзабельно". Я уже 2 девайса закинул (xiaomi-prada и huawei-agassi)
     
     
  • 3.30, name (??), 14:24, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не думаю, что так всё просто. Даже на популярных девайсах часто не портирован драйвер модема, скорее всего, из-за проприетарных кусков, которые производитель пихает отдельно в firmware.
     
     
  • 4.38, Василий (??), 15:01, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модемы я и не завёл )
     
     
  • 5.39, Читатель важных новостей (?), 15:05, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда что там "юзабельно"? Телефон с недоступными функциями телефона?
     
  • 5.48, name (??), 15:23, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Печально, самая сложная часть работы ещё впереди.
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:17, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LXDE для коры два дуба куда успешнее и красивее этого phosh.
     
     
  • 2.15, name (??), 13:42, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они живые? Кажется, что разработка зашла в тупик, а вот LXQT выкрутились, развиваются.
     
     
  • 3.18, Живые (?), 13:52, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что-то работает великолепно (например Openbox), то его не нужно разрабатывать (хех) или форкать, а если очень чешеться, пишите новый калькулятор или плеер.
     
     
  • 4.22, name (??), 13:59, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    labwc с этим не согласен, с ним, кстати, замечательно работает LXQT.
     
  • 3.35, Читатель важных новостей (?), 14:49, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда ты на коре дуба разовьёшься? Вейлянд туда ещё посади.
     
     
  • 4.37, name (??), 14:56, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да хоть на пентиуме, особые требования для вейланда только по gpu, нужно железо, которое не выкинули в mesa-amber.
     
     
  • 5.40, Читатель важных новостей (?), 15:06, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так что там на пентиуме по gpu? Есть для пентиума gpu поддерживающий вейлянд?
     
     
  • 6.46, name (??), 15:12, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В самих пентиумах нет гпу, а вот в чипсете материнок с 775 сокетом, в который можно эти пентиумы вставить (не все), есть поддерживающие свежую мезу и вейланд встройки.
     
     
  • 7.49, Читатель важных новостей (?), 15:25, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так. Ну, на помойке пентиум я уже точно не найду. А вот с такой матплатой шанс ненулевой. Можно озадачиться. Год копать. Десять.. И вдруг: бац! Вот оно! Но процессор всё равно придётся непонятно где искать. А ещё такое гпу же! Я даже не представляю себе, что это за гпу. Вобщем, это надолго.
     

  • 1.14, name (??), 13:36, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гном выглядит как родной интерфейс на смартфонах, просто он заблудился и случайно попал на десктопы.
     
     
  • 2.16, Аноним (8), 13:48, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, братух, на десках тоже топыч. Ставишь гном, стопочку расширений по вкусу и готово. Ниче не отвлекает, не моргает, не свистит, ниче настраивать не надо, сиди работай или чилли. Красота!
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:57, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет у вас вкуса и заняться есть чем. Надо 100500 настроек и при этом чтобы от темы все падало, а то не больно совсем.
     

  • 1.20, Аноним (21), 13:53, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Картинка чего-то уж больно блестящая,в фотошопе делали?
     
     
  • 2.23, KKK (?), 14:00, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну не в Гимпе же страдать.
     
  • 2.43, Аноним (43), 15:10, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Картинка чего-то уж больно блестящая,в фотошопе делали?

    Неужели так сложно посмотреть?
    curl -s https://phosh.mobi/releases/rel-0.45.0/phosh-release-0.45.0.png|exiv2 -pS -
    > Software.www.inkscape.org

    (вместо exiv обычно и strings -n10 прокатывает)

     
     
  • 3.44, Аноним (43), 15:11, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [CODE] curl -s https://phosh.mobi/releases/rel-0.45.0/phosh-release-0.45.0.png|exiv2 -pS - [/CODE]
    > Software.www.inkscape.org
     
  • 3.45, Аноним (43), 15:12, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [CODE] curl -s https://phosh.mobi/releases/rel-0.45.0/phosh-release-0.45.0.png | exiv2  -pS - [/CODE]
     

  • 1.25, Аноним (24), 14:09, 16/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.26, Аноним (26), 14:12, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользую вместе с Librem 5. Лично мне нехватает кнопки "расшарить", остальное всё на уровне
     

  • 1.31, Nochi (?), 14:30, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как Plasma Mobile?
     
  • 1.33, Читатель важных новостей (?), 14:47, 16/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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