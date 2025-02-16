Выпуск Phosh 0.45.0, GNOME-окружения для смартфонов

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|2.13, Аноним (13), 13:35, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шиндошс на мобилках - изолированная, никому не нужная платформа без софта.
Phosh же среда для обычного линукса, у которого уже очень развитая экосистема и большое сообщество.
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|3.32, Читатель важных новостей (?), 14:42, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не пойму, вы из прошлого, где у многих виндофоны или из будущего, где Пош (прости, господи) - лидирующая мобильная платформа? (сейчас в меня ударит молния)
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|3.42, Аноним (42), 15:08, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Phosh же среда для обычного линукса
У которого практически нет приложух для мобильных устройств.
> у которого уже очень развитая экосистема и большое сообщество.
Угу, настолько развитая, что даже десктоп осилить не может))
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|2.19, Живые (?), 13:53, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точная копия проприетарной прошивки от древних Alcatel one touch.
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|1.9, Аноним (9), 13:11, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Еще одно окружение, которое хрен поставишь на свой смарт. Совместимо с 3 моделями какими нибудь хрен знает какого года.
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|2.17, Аноним (13), 13:51, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices
Явно больше 3х, но - да, не так много, как хотелось бы.
Каждый производитель штампует по несколько моделей закрытых, одноразовых устройств разной конфигурации в год. Это намного больше, чем сообщество энтузиастов, при нынешних его размерах, может успеть переварить. Это же приводит и к высокой разрозненности сообщества. Редко бывает, что у нескольких энтузиастов одинаковые модели.
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|3.47, Аноним (47), 15:16, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что такое "одноразовое устройство" в вашем понимании? А какие тогда многоразовые? Телефон, который можно съесть, вы*рать и снова съесть, что-ли?
Да хотя бы, банально, аккум сменить без спец оборудования (нагрева, залития калошей, расклеивания). Встречал экземпляры где для смены аккума нужно экран оклеивать, и выковыривать намертво вклеенный аккум. Молясь чтобы он в процессе не порвался и не загорелся.
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|2.27, Василий (??), 14:13, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если телефон на квалкоме, линукс (проще всего с постмаркетос) можно за пару дней портировать до состояния "юзабельно". Я уже 2 девайса закинул (xiaomi-prada и huawei-agassi)
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|3.30, name (??), 14:24, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не думаю, что так всё просто. Даже на популярных девайсах часто не портирован драйвер модема, скорее всего, из-за проприетарных кусков, которые производитель пихает отдельно в firmware.
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|2.15, name (??), 13:42, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они живые? Кажется, что разработка зашла в тупик, а вот LXQT выкрутились, развиваются.
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|3.18, Живые (?), 13:52, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если что-то работает великолепно (например Openbox), то его не нужно разрабатывать (хех) или форкать, а если очень чешеться, пишите новый калькулятор или плеер.
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|4.22, name (??), 13:59, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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labwc с этим не согласен, с ним, кстати, замечательно работает LXQT.
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|4.37, name (??), 14:56, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да хоть на пентиуме, особые требования для вейланда только по gpu, нужно железо, которое не выкинули в mesa-amber.
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|6.46, name (??), 15:12, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В самих пентиумах нет гпу, а вот в чипсете материнок с 775 сокетом, в который можно эти пентиумы вставить (не все), есть поддерживающие свежую мезу и вейланд встройки.
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|7.49, Читатель важных новостей (?), 15:25, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так. Ну, на помойке пентиум я уже точно не найду. А вот с такой матплатой шанс ненулевой. Можно озадачиться. Год копать. Десять.. И вдруг: бац! Вот оно! Но процессор всё равно придётся непонятно где искать. А ещё такое гпу же! Я даже не представляю себе, что это за гпу. Вобщем, это надолго.
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|1.14, name (??), 13:36, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гном выглядит как родной интерфейс на смартфонах, просто он заблудился и случайно попал на десктопы.
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|2.16, Аноним (8), 13:48, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, братух, на десках тоже топыч. Ставишь гном, стопочку расширений по вкусу и готово. Ниче не отвлекает, не моргает, не свистит, ниче настраивать не надо, сиди работай или чилли. Красота!
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|3.21, Аноним (21), 13:57, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет у вас вкуса и заняться есть чем. Надо 100500 настроек и при этом чтобы от темы все падало, а то не больно совсем.
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|1.26, Аноним (26), 14:12, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользую вместе с Librem 5. Лично мне нехватает кнопки "расшарить", остальное всё на уровне
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