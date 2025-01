Музыкальный проигрыватель Decibels принят в основной состав GNOME

2.24 , Аноним ( 24 ), 12:43, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Да у них в целом политика такая. Приложение не согласуется с их новейшими стандартами, принятыми 5 секунд назад => Приложение заменяется на другой пет-проджект от гномера.

3.30 , pic ( ?? ), 12:48, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вижу здесь только одно обоснование - адаптивная верстка приложения, которой нет в Rhythmbox.

А альбомы, плейлисты, тексты песен, биография исполнителя, сортировка, метки и прочее - найдут что себе поставить, список большой.

2.27 , Жироватт ( ok ), 12:44, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ритмбокс как программа - самодостаточный плеер. Там есть весь необходимый минимум - плейлисты, настройки разные, в том числе и звучания, окошко с несколькими зонами - а для открытия .mp3 из наутилуса это СЛОЖНА и НЕНУЖНА. Собственно - воть, решение. Не могу осуждать архитектурно - простейшая заглушка-игралка текущего файла для файлового менеджера в отдельном окне (с минимумо настроек, вынесенных в настройки ФМ) имеет право на существование, но не как JS-обвязка же

3.93 , Аноньимъ ( ok ), 16:32, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть ли аудио плеер не использующий жстример могучий в интернет радио и pipewire ?

2.28 , Аноним ( 24 ), 12:45, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И еще я полагаю сабж будет идти совместно с их текущим плеером. Сабж для проигрывания отдельных файлов, старый плеер для плейлистов музыки.

3.33 , pic ( ?? ), 12:56, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И еще я полагаю сабж будет идти совместно с их текущим плеером.

> Сабж для проигрывания отдельных файлов, старый плеер для плейлистов музыки. Скорее его тоже под адаптивную вёрстку перепишут.

4.43 , Admino ( ok ), 13:30, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так уже.