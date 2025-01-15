Музыкальный проигрыватель Decibels принят в основной состав GNOME

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|1.1, nonon (?), 12:13, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ахаха. Ну в принципе какое-то MVP часто ставят как дефолтное ПО чтоб его потом переустановили)
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|2.21, Жироватт (ok), 12:37, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну не скажи, иногда среди предустановленных попадается действительно годный софт. Особенно если ход мысли разрабов сходен с твоим
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|3.49, MS (??), 13:47, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да полно вам врать, не было у нас в 200x подобной страхолюдины.
Это только фанаты шва6ооодкина софта могут такое.
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|4.70, Аноним (70), 14:47, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кто бы говорил про ложь. WMP 7 в режиме упрощённого интерфейса.
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|4.41, Аноним (7), 13:24, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в гугле написано что это что-то в чем у нормальных людей нет необходимости всем необходим стриминг.
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|2.24, Аноним (24), 12:43, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Да у них в целом политика такая. Приложение не согласуется с их новейшими стандартами, принятыми 5 секунд назад => Приложение заменяется на другой пет-проджект от гномера.
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|3.30, pic (??), 12:48, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вижу здесь только одно обоснование - адаптивная верстка приложения, которой нет в Rhythmbox.
А альбомы, плейлисты, тексты песен, биография исполнителя, сортировка, метки и прочее - найдут что себе поставить, список большой.
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|2.27, Жироватт (ok), 12:44, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ритмбокс как программа - самодостаточный плеер. Там есть весь необходимый минимум - плейлисты, настройки разные, в том числе и звучания, окошко с несколькими зонами - а для открытия .mp3 из наутилуса это СЛОЖНА и НЕНУЖНА. Собственно - воть, решение.
Не могу осуждать архитектурно - простейшая заглушка-игралка текущего файла для файлового менеджера в отдельном окне (с минимумо настроек, вынесенных в настройки ФМ) имеет право на существование, но не как JS-обвязка же
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|3.93, Аноньимъ (ok), 16:32, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть ли аудио плеер не использующий жстример могучий в интернет радио и pipewire ?
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|2.28, Аноним (24), 12:45, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И еще я полагаю сабж будет идти совместно с их текущим плеером. Сабж для проигрывания отдельных файлов, старый плеер для плейлистов музыки.
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|3.33, pic (??), 12:56, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И еще я полагаю сабж будет идти совместно с их текущим плеером.
> Сабж для проигрывания отдельных файлов, старый плеер для плейлистов музыки.
Скорее его тоже под адаптивную вёрстку перепишут.
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|1.4, нитгитлистер (?), 12:16, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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сначала не понял что это и хотел написать сарказм, потом перечитал новость внимательней и отказался от идеи писать сарказм
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|2.8, Аноним (8), 12:22, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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И правильно, в самого описания уже достаточно:
> Код Decibels написан на языке TypeScript с использованием JavaScript-обвязок над Libadwaita, Gio, GObject и GTK4
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|2.10, Аноним (11), 12:24, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Гному нужно больше простаты - иначе пользователи с запада и америки не справится!
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|3.42, Аноним (7), 13:29, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но ведь больше это всегда лучше. Гном потребляет много оперы значит он лучше.
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|2.12, Аноним (-), 12:26, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Что им проигрывать? 🤦
Написано же - оптимизирован для воспроизведения отдельных звуковых файлов при попытке их открытия в других приложениях, например, в файловом менеджере или почтовом клиенте.
Тебе же не нужен полноценный плеер со всеми плейлистами и єквалайзером, чтобы прослушать голосовуху в почте.
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|3.50, Аноним (7), 13:47, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем их вообще проигрывать? Тех кто шлёт голосовухи по почте(!) в самый черный список, а если есть возможность их встреть в оффлайн то стулом их как в том меме.
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|2.16, Big Robert TheTables (?), 12:34, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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хорошо бы ввести в моду отрисовку страничек хтмл на стороне сервера, с минимальной работой ява/тайп/что-угодно-скрипта на стороне клиента. В идеале полностью на сервере. Веб взлетит. Клиент будет скачивать уже готовый хтмл файл со всеми кнопками/картинками/надписями. Вот за такой веб не было бы стыдно, веб-девелоперы были в почете.
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|3.32, Жироватт (ok), 12:53, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это уже пытался обсуждать адоба со своим pdfnet'ом.
Когда клиент получает уже готовый, закрытый, подписанный кем надо пдф, куда даже в исподники залезть не может. С максимальным выносом интерактива на сервера, оставив лишь простенькие обработчики внутри "страницы".
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|4.36, pic (??), 13:10, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А можно вообще без веб, просто отдельными приложениями в контейнере с виртуализацией :)
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|3.89, User (??), 16:00, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где-то я это даже видел... а, не "где-то", а "когда-то" и у себя на компе - хорошо было в конце 90х, правда?
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|1.22, Жироватт (ok), 12:39, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Казалось бы, причём тут kparts и изначальная технология встраиваемых модулей-плагинов по тому же OLE?
Такой "плеер" так и просится быть системным плагином a-la обёртка над либой "для тупых" с тремя функиями: играть(), перестать_играть(), промотать().
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|1.38, pic (??), 13:13, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Степень упрощения в GNOME переходит от падает со стадии минимализма к аскетизму.
5 стадий: нищенство-бедность-аскетизм-минимализм-алчность.
(KDE тоже с алчности медленно падает в минимализм)
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|2.54, Аноним (7), 13:55, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вспомни какой плеер был в вин 95. Это максимум, который нужен обычному пользователю.
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|3.66, Жироватт (ok), 14:39, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты забыл уточнить сценарий использования.
Для проигрывания файла из файлового менеджера a-la превью достаточно даже такого убожества: более того, кнопка плей там по факту нужна только как переключатель-вызов Pause()/Resume().
Для чего-нибудь попробвинтуей - уже отдельный софт, где только черта в ступе не хватает - все остально есть либо как обёртка над либой, либо свой обработчик байтового потока.
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|4.80, Аноним (7), 15:02, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Файловый менеджер сам должен файлы играть. Зачем отдельное приложение?
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|1.52, Аноним (52), 13:51, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А мне нравится. Таким и должен быть плеер: запустил, включил стримы либо директорию с музлом и слушаешь, а не красноглазишь в миллионе кнопочек, ползунков и т.д. Какой плеер ни открой, надо еще разбираться с ним полдня, где что и как работает. Я хочу просто включить и слушать, а не чувствовать себя пилотом самолета или диджеем Тиесто.
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|2.53, Аноним (7), 13:54, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я вообще это ИИ должен решать когда запускать музон когда выключать и сам подбирать музыку и делать ремиксы.
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|1.57, prokoudine (ok), 14:12, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Такие плееры нужны для прослушивания записей лекций, для разбора музыкальных партий и т.д. Когда надо послушать в ускоренном или замедленном режиме, вернуться чуть назад и послушать отрезок снова и т.д. Больше от таких плееров не требуется.
Для гнома уже есть похожее приложение, Parlatype, но чего-то оно их не устроило, своё захотели. В принципе, у сабжа интерфейс почти что цельнотянут из другого гномьего приложения, Sound Recorder. Возможно, это сыграло свою роль.
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|2.60, Аноним (60), 14:24, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для разбора лекций нужен плеер как минимум с распознаванием речи, для разбора музыкальных партий - своё приложение со специфичными функциями. А это просто затычка чтобы (при любом применении) помучаться и поставить нормальное приложение. Как и весь гном.
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|1.59, Аноним (60), 14:20, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему кнопка плей не справа, или как там принято в HIG чтобы было максимально неудобно?
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|2.69, Жироватт (ok), 14:46, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мало. Страданий. Для гнома.
Ради безопасности каждое приложение гнома нужно поставлять только в виде vhdx (ага, от хипер-ви) в котором запускается отдельное ядро, которое выполняет преднастроенный контейнер, в котором крутится интерпретатор, который запускает интерпретируемый фреймворк, поверх которого и работает наше приложение. Сам vhdx должен запускать только отдельный процесс, написанный на самом безапастном языке во вселенной, который крутится внутри контейнера, который работает исключительно в виртуальной машине, подписанной доверенным BigData Corp.
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|2.73, Аноним (71), 14:50, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причём были же недавно удачные примеры. Loupe для картинок, Fractal для matrix.
А тут это. Даже python лучше чем ts
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|3.83, Ананимус (?), 15:09, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Fractal сложно назвать удачным: там нельзя текст сообщения мышкой скопировать без похода через меню, потому что виджет этого не умеет. А когда парням сказали что кусок текста скопировать нельзя вообще никак, парни ответили "ну затолкайте текст в редактор и выделите там".
Багу уже два года. Для тех, кто хочет восхититься: https://gitlab.gnome.org/World/fractal/-/issues/1088
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|4.84, Жироватт (ok), 15:39, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видел на чем написан твой фрактал?
Это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для твоей БЕЗОПАСТСТНОСТИ сделано
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|3.101, Аноним (-), 17:36, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Причём были же недавно удачные примеры. Loupe для картинок, Fractal для matrix.
> А тут это. Даже python лучше чем ts
Тут было что-то про жабу и гадюку. В данном случае довольно буквально получилось.
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|2.86, Аноним (8), 15:54, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внедрение яваскрипта обсуждалось гномиками ещё до появления 3го гнома. Уже тогда был понятен градус ахтунга.
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|2.103, Аноним (103), 17:53, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> буду удалять
Лучше сразу переустановить с нуля. Ведь вы дистрохоперы всю жизнь только этим и живёте, вместо того, чтобы поставить винду, выучить питон и найти работу 😀
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|1.100, Аноним (-), 17:35, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Код Decibels написан на языке TypeScript с использованием JavaScript-обвязок
> над GStreamer, Libadwaita, Gio, GObject и GTK4,
О господи. Во что гном превратился. Простите, но "ci" в его названии - явно лишнее.
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|1.102, Аноним (103), 17:50, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это всё здорово и круто. Только ЗАЧЕМ? Ну вот как давно вы пользовались плеером в своей одиннадцадке? Давно всё ушло в браузеры и стримминги. Плееры остались в 2007 вместе с Windows XP, а как мы знаем, 2007 никогда не вернётся.
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