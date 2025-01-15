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Музыкальный проигрыватель Decibels принят в основной состав GNOME

15.01.2025 12:03

Разработчики проекта GNOME приняли минималистичный музыкальный проигрыватель Decibels в основной состав среды рабочего стола GNOME. Decibels начнёт поставляться в весеннем выпуске GNOME 48 под именем "Audio Player". В прошлом году проигрыватель уже был принят в базовую поставку дистрибутива Endless OS, а также был включён по умолчанию в GNOME-редакции дистрибутива для смартфонов postmarketOS. Код Decibels написан на языке TypeScript с использованием JavaScript-обвязок над GStreamer, Libadwaita, Gio, GObject и GTK4, и распространяется под лицензией AGPLv3. Готовые пакеты сформированы в формате Flatpak.

Программа отличается очень простым интерфейсом, оптимизированным для воспроизведения отдельных звуковых файлов при попытке их открытия в других приложениях, например, в файловом менеджере или почтовом клиенте. В окне визуализируется форма звуковой волны, имеется ползунок для быстрой смены позиции, переключатель скорости воспроизведения, регулятор громкости и кнопки для быстрой перемотки на 5 и 10 секунд вперёд и назад. Поддерживаются тёмный и светлый режимы оформления. Интерфейс универсальный и адаптируется как для крупных экранов ПК и ноутбуков, так и для узких сенсорных экранов смартфонов.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.44.0, GNOME-окружения для смартфонов
  3. OpenNews: Fedora c KDE присвоен статус базовой редакции, поддерживаемой на уровне Fedora Workstation с GNOME
  4. OpenNews: Превращение GNOME OS в дистрибутив для обычных пользователей
  5. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола GNOME 47
  6. OpenNews: В GNOME намерены перейти на другой шрифт по умолчанию
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62560-gnome
Ключевые слова: gnome, music
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (75) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, nonon (?), 12:13, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ахаха. Ну в принципе какое-то MVP часто ставят как дефолтное ПО чтоб его потом переустановили)
     
     
  • 2.21, Жироватт (ok), 12:37, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну не скажи, иногда среди предустановленных попадается действительно годный софт. Особенно если ход мысли разрабов сходен с твоим
     
  • 2.37, crypt (ok), 13:13, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да, копия дефолтного плеера от m$ из 200х
     
     
  • 3.49, MS (??), 13:47, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да полно вам врать, не было у нас в 200x подобной страхолюдины.

    Это только фанаты шва6ооодкина софта могут такое.

     
     
  • 4.70, Аноним (70), 14:47, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто бы говорил про ложь. WMP 7 в режиме упрощённого интерфейса.
     
     
  • 5.95, Аноним (95), 16:46, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В двухсотых годах-то?
     
  • 2.92, anon im (?), 16:30, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    MVP ? ни когда не встречал ! mpv да ! vlc тоже
     
     
  • 3.99, kravich (ok), 17:32, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Minimally Valuable Product это, не имя собственное
     

  • 1.2, pic (??), 12:15, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Аудиосемплы что ли слушать?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:20, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Зачем слушать что-то кроме стриминга?    
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:25, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Зачем им вообще что-то слушать?
     
  • 3.26, pic (??), 12:43, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы хоть поищите что такое аудиосэмплы.
     
     
  • 4.41, Аноним (7), 13:24, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в гугле написано что это что-то в чем у нормальных людей нет необходимости всем необходим стриминг.
     
  • 3.96, Аноним (95), 16:47, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь всё поток😦
     

  • 1.3, pic (??), 12:16, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А разве там был не Rhythmbox?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:43, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да у них в целом политика такая. Приложение не согласуется с их новейшими стандартами, принятыми 5 секунд назад => Приложение заменяется на другой пет-проджект от гномера.
     
     
  • 3.30, pic (??), 12:48, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вижу здесь только одно обоснование - адаптивная верстка приложения, которой нет в Rhythmbox.
    А альбомы, плейлисты, тексты песен, биография исполнителя, сортировка, метки и прочее - найдут что себе поставить, список большой.
     
  • 2.27, Жироватт (ok), 12:44, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ритмбокс как программа - самодостаточный плеер. Там есть весь необходимый минимум - плейлисты, настройки разные, в том числе и звучания, окошко с несколькими зонами - а для открытия .mp3 из наутилуса это СЛОЖНА и НЕНУЖНА. Собственно - воть, решение.

    Не могу осуждать архитектурно - простейшая заглушка-игралка текущего файла для файлового менеджера в отдельном окне (с минимумо настроек, вынесенных в настройки ФМ) имеет право на существование, но не как JS-обвязка же

     
     
  • 3.93, Аноньимъ (ok), 16:32, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ли аудио плеер не использующий жстример могучий в интернет радио и pipewire ?
     
  • 2.28, Аноним (24), 12:45, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И еще я полагаю сабж будет идти совместно с их текущим плеером. Сабж для проигрывания отдельных файлов, старый плеер для плейлистов музыки.
     
     
  • 3.33, pic (??), 12:56, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И еще я полагаю сабж будет идти совместно с их текущим плеером.
    > Сабж для проигрывания отдельных файлов, старый плеер для плейлистов музыки.

    Скорее его тоже под адаптивную вёрстку перепишут.

     
     
  • 4.43, Admino (ok), 13:30, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже.
     

  • 1.4, нитгитлистер (?), 12:16, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    сначала не понял что это и хотел написать сарказм, потом перечитал новость внимательней и отказался от идеи писать сарказм
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:22, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И правильно, в самого описания уже достаточно:

    > Код Decibels написан на языке TypeScript с использованием JavaScript-обвязок над Libadwaita, Gio, GObject и GTK4

     
  • 2.10, Аноним (11), 12:24, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Гному нужно больше простаты - иначе пользователи с запада и америки не справится!
     
     
  • 3.14, Аноним (8), 12:28, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Гном явно делался мастерами простаты, т.е. массажерами.
     
  • 2.29, Жироватт (ok), 12:46, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да. Особенно если учесть, что js для гномощели - это нативная технология с засунутым в самое потаённое место js-интерпретатором
    https://gjs.guide/
     
     
  • 3.42, Аноним (7), 13:29, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь больше это всегда лучше. Гном потребляет много оперы значит он лучше.
     

  • 1.6, Аноним (7), 12:19, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что им проигрывать? 🤦
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 12:26, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Что им проигрывать? 🤦

    Написано же -  оптимизирован для воспроизведения отдельных звуковых файлов при попытке их открытия в других приложениях, например, в файловом менеджере или почтовом клиенте.

    Тебе же не нужен полноценный плеер со всеми плейлистами и єквалайзером, чтобы прослушать голосовуху в почте.

     
     
  • 3.50, Аноним (7), 13:47, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем их вообще проигрывать? Тех кто шлёт голосовухи по почте(!) в самый черный список, а если есть возможность их встреть в оффлайн то стулом их как в том меме.
     
  • 3.97, Аноним (95), 16:50, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Равеля
     

  • 1.9, Аноним (11), 12:23, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А зачем это нужно гномерам?
     
  • 1.13, name (??), 12:26, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Верните веб девелоперов в веб!
     
     
  • 2.16, Big Robert TheTables (?), 12:34, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    хорошо бы ввести в моду отрисовку страничек хтмл на стороне сервера, с минимальной работой ява/тайп/что-угодно-скрипта на стороне клиента. В идеале полностью на сервере. Веб взлетит.  Клиент будет скачивать уже готовый хтмл файл со всеми кнопками/картинками/надписями. Вот за такой веб не было бы стыдно, веб-девелоперы были в почете.
     
     
  • 3.32, Жироватт (ok), 12:53, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это уже пытался обсуждать адоба со своим pdfnet'ом.
    Когда клиент получает уже готовый, закрытый, подписанный кем надо пдф, куда даже в исподники залезть не может. С максимальным выносом интерактива на сервера, оставив лишь простенькие обработчики внутри "страницы".
     
     
  • 4.36, pic (??), 13:10, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно вообще без веб, просто отдельными приложениями в контейнере с виртуализацией :)
     
  • 3.81, Аноним (81), 15:02, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже давно есть, можете погуглить Server Side Rendering.
     
  • 3.89, User (??), 16:00, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где-то я это даже видел... а, не "где-то", а "когда-то" и у себя на компе - хорошо было в конце 90х, правда?
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:36, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше mpv?
     
  • 1.20, Аноним (8), 12:36, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Яваскрипта мне на десктоп и заверните во флетпэк! (НЕТ)
     
  • 1.22, Жироватт (ok), 12:39, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Казалось бы, причём тут kparts и изначальная технология встраиваемых модулей-плагинов по тому же OLE?

    Такой "плеер" так и просится быть системным плагином a-la обёртка над либой "для тупых" с тремя функиями: играть(), перестать_играть(), промотать().

     
  • 1.23, Аноним (23), 12:42, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ух ты, даже кнопка Play есть.
     
     
  • 2.34, Аноним (8), 13:03, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком сложно.
     
     
  • 3.46, Аноним (11), 13:40, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень, нужно упростить.
     

  • 1.31, Аннонимм (-), 12:53, 15/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.38, pic (??), 13:13, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Степень упрощения в GNOME переходит от падает со стадии минимализма к аскетизму.

    5 стадий: нищенство-бедность-аскетизм-минимализм-алчность.

    (KDE тоже с алчности медленно падает в минимализм)

     
     
  • 2.54, Аноним (7), 13:55, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вспомни какой плеер был в вин 95. Это максимум, который нужен обычному пользователю.  
     
     
  • 3.66, Жироватт (ok), 14:39, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты забыл уточнить сценарий использования.
    Для проигрывания файла из файлового менеджера a-la превью достаточно даже такого убожества: более того, кнопка плей там по факту нужна только как переключатель-вызов Pause()/Resume().
    Для чего-нибудь попробвинтуей - уже отдельный софт, где только черта в ступе не хватает - все остально есть либо как обёртка над либой, либо свой обработчик байтового потока.
     
     
  • 4.80, Аноним (7), 15:02, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Файловый менеджер сам должен файлы играть. Зачем отдельное приложение?
     
  • 2.88, Аноним (8), 15:59, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это процесс "депривации" гоя. Наблюдается универсально.
     

  • 1.52, Аноним (52), 13:51, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А мне нравится. Таким и должен быть плеер: запустил, включил стримы либо директорию с музлом и слушаешь, а не красноглазишь в миллионе кнопочек, ползунков и т.д. Какой плеер ни открой, надо еще разбираться с ним полдня, где что и как работает. Я хочу просто включить и слушать, а не чувствовать себя пилотом самолета или диджеем Тиесто.
     
     
  • 2.53, Аноним (7), 13:54, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я вообще это ИИ должен решать когда запускать музон когда выключать и сам подбирать музыку и делать ремиксы.
     
  • 2.62, BeLord (ok), 14:28, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поставь сетевой плейер железный и не страдай за компом.-))
     

  • 1.57, prokoudine (ok), 14:12, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Такие плееры нужны для прослушивания записей лекций, для разбора музыкальных партий и т.д. Когда надо послушать в ускоренном или замедленном режиме, вернуться чуть назад и послушать отрезок снова и т.д. Больше от таких плееров не требуется.

    Для гнома уже есть похожее приложение, Parlatype, но чего-то оно их не устроило, своё захотели. В принципе, у сабжа интерфейс почти что цельнотянут из другого гномьего приложения, Sound Recorder. Возможно, это сыграло свою роль.

     
     
  • 2.60, Аноним (60), 14:24, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для разбора лекций нужен плеер как минимум с распознаванием речи, для разбора музыкальных партий - своё приложение со специфичными функциями. А это просто затычка чтобы (при любом применении) помучаться и поставить нормальное приложение. Как и весь гном.
     
     
  • 3.67, Жироватт (ok), 14:40, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А это - просто затычка для превью файла Московского РадиоЗавода
     
  • 2.64, mos87 (ok), 14:29, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Такие плееры нужны

    (нет)

     

  • 1.59, Аноним (60), 14:20, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему кнопка плей не справа, или как там принято в HIG чтобы было максимально неудобно?
     
     
  • 2.63, mos87 (ok), 14:28, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Почему кнопка есть

    FTFY

     

  • 1.61, mos87 (ok), 14:27, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >https://apps.gnome.org/assets/screenshots/org.gnome.Decibels/image-1_orig.png

    https://www.tetongravity.com/forums/attachment.php?attachmentid=451338&d=16784

     
  • 1.65, mos87 (ok), 14:31, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если весит меньше полгига, то не интересует. Надо в HIG прописать.
     
     
  • 2.69, Жироватт (ok), 14:46, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мало. Страданий. Для гнома.
    Ради безопасности каждое приложение гнома нужно поставлять только в виде vhdx (ага, от хипер-ви) в котором запускается отдельное ядро, которое выполняет преднастроенный контейнер, в котором крутится интерпретатор, который запускает интерпретируемый фреймворк, поверх которого и работает наше приложение. Сам vhdx должен запускать только отдельный процесс, написанный на самом безапастном языке во вселенной, который крутится внутри контейнера, который работает исключительно в виртуальной машине, подписанной доверенным BigData Corp.
     

  • 1.71, Аноним (71), 14:47, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> написан на TypeScript

    При всём уважении к гному, это п;;ц, ребята

     
     
  • 2.73, Аноним (71), 14:50, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причём были же недавно удачные примеры. Loupe для картинок, Fractal для matrix.
    А тут это. Даже python лучше чем ts
     
     
  • 3.83, Ананимус (?), 15:09, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fractal сложно назвать удачным: там нельзя текст сообщения мышкой скопировать без похода через меню, потому что виджет этого не умеет. А когда парням сказали что кусок текста скопировать нельзя вообще никак, парни ответили "ну затолкайте текст в редактор и выделите там".

    Багу уже два года. Для тех, кто хочет восхититься: https://gitlab.gnome.org/World/fractal/-/issues/1088

     
     
  • 4.84, Жироватт (ok), 15:39, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видел на чем написан твой фрактал?
    Это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для твоей БЕЗОПАСТСТНОСТИ сделано
     
  • 3.101, Аноним (-), 17:36, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Причём были же недавно удачные примеры. Loupe для картинок, Fractal для matrix.
    > А тут это. Даже python лучше чем ts

    Тут было что-то про жабу и гадюку. В данном случае довольно буквально получилось.

     
  • 2.86, Аноним (8), 15:54, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внедрение яваскрипта обсуждалось гномиками ещё до появления 3го гнома. Уже тогда был понятен градус ахтунга.
     

  • 1.75, Аноним (71), 14:52, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь, в федору это не примут. А если примут, буду удалять.
     
     
  • 2.87, Аноним (8), 15:55, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Приут. Федора берёт самый треш и сливает это юзерам.
     
  • 2.103, Аноним (103), 17:53, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > буду удалять

    Лучше сразу переустановить с нуля. Ведь вы дистрохоперы всю жизнь только этим и живёте, вместо того, чтобы поставить винду, выучить питон и найти работу 😀

     

  • 1.98, 12yoexpert (ok), 17:31, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > написан на языке TypeScript

    господи, я же ем. нельзя в заголовке об этом писать?

     
  • 1.100, Аноним (-), 17:35, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код Decibels написан на языке TypeScript с использованием JavaScript-обвязок
    > над GStreamer, Libadwaita, Gio, GObject и GTK4,

    О господи. Во что гном превратился. Простите, но "ci" в его названии - явно лишнее.

     
  • 1.102, Аноним (103), 17:50, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это всё здорово и круто. Только ЗАЧЕМ? Ну вот как давно вы пользовались плеером в своей одиннадцадке? Давно всё ушло в браузеры и стримминги. Плееры остались в 2007 вместе с Windows XP, а как мы знаем, 2007 никогда не вернётся.
     

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