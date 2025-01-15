Музыкальный проигрыватель Decibels принят в основной состав GNOME

Разработчики проекта GNOME приняли минималистичный музыкальный проигрыватель Decibels в основной состав среды рабочего стола GNOME. Decibels начнёт поставляться в весеннем выпуске GNOME 48 под именем "Audio Player". В прошлом году проигрыватель уже был принят в базовую поставку дистрибутива Endless OS, а также был включён по умолчанию в GNOME-редакции дистрибутива для смартфонов postmarketOS. Код Decibels написан на языке TypeScript с использованием JavaScript-обвязок над GStreamer, Libadwaita, Gio, GObject и GTK4, и распространяется под лицензией AGPLv3. Готовые пакеты сформированы в формате Flatpak.

Программа отличается очень простым интерфейсом, оптимизированным для воспроизведения отдельных звуковых файлов при попытке их открытия в других приложениях, например, в файловом менеджере или почтовом клиенте. В окне визуализируется форма звуковой волны, имеется ползунок для быстрой смены позиции, переключатель скорости воспроизведения, регулятор громкости и кнопки для быстрой перемотки на 5 и 10 секунд вперёд и назад. Поддерживаются тёмный и светлый режимы оформления. Интерфейс универсальный и адаптируется как для крупных экранов ПК и ноутбуков, так и для узких сенсорных экранов смартфонов.