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Выпуск Phosh 0.44.0, GNOME-окружения для смартфонов

31.12.2024 18:03

Опубликован релиз Phosh 0.44, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

В новом выпуске:

  • В интерфейсе с обзором запущенных приложений реализована возможность установки фонового изображения и переключения полноэкранных приложений в обычный режим с заголовком.
  • Реализована поддержка обработки и показа широковещательных сообщений от сотового оператора (для работы необходима установка находящейся в разработке кодовой базы ModemManger / libmm-glib).
  • Добавлен анимированный эффект скрытия блока с уведомлением.

  • В конфигуратор phosh-mobile-settings добавлена настройка активации блокировки экрана. Плагины конфигуратора переведены на использование диалогов AdwPreferencesDialog, оптимизированных для мобильных устройств.
  • Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.17.4, GNOME 47, Calls 47.0, feedbackd 0.6.0, feedbackd-device-themes 0.4.0, callaudiod 0.1.10, wys 0.1.12 и mmsd-tng 2.6.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://phosh.mobi/releases/re...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.43.0, GNOME-окружения для смартфонов
  3. OpenNews: Опубликован postmarketOS 24.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 41
  5. OpenNews: Опубликован Droidian 99, вариант Debian для смартфонов
  6. OpenNews: Экспериментальные сборки ALT Linux для процессоров Loongarch64 и смартфона Pinephone Pro
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62496-phosh
Ключевые слова: phosh, gnome
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним Анонимович Анонимов (?), 18:19, 31/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    Гномушка что на десктопе 🤮что на мобильном 🤮 ещё небось и поддержка соотвующая: древние смартфоны с полумертвым железом. Искренне не понимаю зачем не готовый к десктопу проект делать кроссплатформеным. Ни стабильного ABI, API как ветер мая склонен к изменам и переменам.

    Мёртворождённый проект.

     
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