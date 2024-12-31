Выпуск Phosh 0.44.0, GNOME-окружения для смартфонов

Опубликован релиз Phosh 0.44, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+. В новом выпуске: В интерфейсе с обзором запущенных приложений реализована возможность установки фонового изображения и переключения полноэкранных приложений в обычный режим с заголовком.

Реализована поддержка обработки и показа широковещательных сообщений от сотового оператора (для работы необходима установка находящейся в разработке кодовой базы ModemManger / libmm-glib).

Добавлен анимированный эффект скрытия блока с уведомлением.





В конфигуратор phosh-mobile-settings добавлена настройка активации блокировки экрана. Плагины конфигуратора переведены на использование диалогов AdwPreferencesDialog, оптимизированных для мобильных устройств.

Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.17.4, GNOME 47, Calls 47.0, feedbackd 0.6.0, feedbackd-device-themes 0.4.0, callaudiod 0.1.10, wys 0.1.12 и mmsd-tng 2.6.2.



