Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.22

2.13 , Аноним ( 13 ), 00:29, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Актуальная КуТя - это шестая.

Пятерка была представлена больше десятка лет назад.

Даже у 5.15 LTS коммерческая(!) поддержка закончилась буквально вчера - 25 May 2025. Так что смысла держать древний хлам вообще никакого нет.

3.17 , cheburnator9000 ( ok ), 02:03, 31/05/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 3.19 , Аноним ( 18 ), 04:43, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Актуальная КуТя - это шестая.

> Пятерка была представлена больше десятка лет назад.

> Даже у 5.15 LTS коммерческая(!) поддержка закончилась буквально вчера - 25 May

> 2025.

> Так что смысла держать древний хлам вообще никакого нет. Ну да, ведь у кедерастов нет понятия LTS-продукт, есть только понятие - "давно мы не переписывали свистоперделки на новую версию тулкита, свистоперделки сами себя не перепишут"