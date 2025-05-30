Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.22

Доступен релиз Alpine Linux 3.22, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker и используется в проекте PostmarketOS. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x, riscv64 и loongarch64) подготовлены в шести вариантах: стандартном (240 МБ), загружаемом по сети (268 МБ), расширенном (1 ГБ), для виртуальных машин (64 MB) и для гипервизора Xen (1 ГБ). В новом выпуске: Предложены пакеты с новыми версиями графических окружений GNOME 48, KDE Plasma 6.3 и LXQt 2.2. Удалён сеанс X11 для KDE, оставлена только поддержка Wayland.

Обновлены версии пакетов, например, доступны выпуски ядра Linux 6.12, GCC 14.2.0, LLVM 20, busybox 1.37.0, ISC BIND 9.20, nginx 1.28, Dovecot 2.4, Node.js 22.16, Ruby 3.4, Rust 1.87, Xen 4.20, Crystal 1.16, Docker 28, Go 1.24, PHP 8.4, BIRD 3, Qt 6.8, wlroots 0.18.

Вместо загрузчика gummiboot задействован systemd-efistub (только данный компонент, а не весь systemd).

Проведена подготовка к переходу на пакетный менеджер apk 3 в следующем выпуске.

Шрифт для GTK-приложений заменён на adwaita, который задействован по умолчанию в GNOME 48.

После сворачивания проекта Mozilla Location Service, сервисы определения местоположения переведены на использование БД BeaconDB с информацией о размещении известных точек беспроводного доступа.

Инструментарий управления контейнерами LXD перемещён из основного репозитория в тестовый. В основном репозитории вместо LXD задействован его форк Incus.

Из репозиториев удалён Qt 5, поддержка данной ветки прекращена.



