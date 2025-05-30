Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.22

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|1.1, Аноним (1), 22:20, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А почему такая большая разница в образах между виртуалным и загружаемым? Чего там такого выкинули, что он в 4 раза похудел?
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|2.8, Анонишка (?), 22:44, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все драйвера за исключением базовых для KVM: virtio, и скорее всего парочку fs
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|3.7, DD (??), 22:43, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Потому что за альпинкой будущее.
Надо проверить busybox если там md5 не 94f054949eafe4c72f22426199c0d001 и вес не 697,5 Kb то тогда это их , а так сообщите потому что это чужая лицензия
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|3.11, Аноним (11), 00:14, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нет, они заняли свою нишу и видимо неплохо себя чувствуют, но и развиваться не пытаются, предпочитая долю докерных сосальщиков. Завтра придумают какую-нибудь другую фигню вместо контейнеров и альпайн очень быстро помрёт.
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|4.12, Аноним (11), 00:15, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так что скорей не будущее, а настоящее. Будущее как раз туманно.
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|3.18, Аноним (18), 04:41, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потому что за альпинкой будущее.
Ага, а наступит оно сразу после виндокапца и наступления коммунизма. ;)
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|2.13, Аноним (13), 00:29, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Актуальная КуТя - это шестая.
Пятерка была представлена больше десятка лет назад.
Даже у 5.15 LTS коммерческая(!) поддержка закончилась буквально вчера - 25 May 2025.
Так что смысла держать древний хлам вообще никакого нет.
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|3.19, Аноним (18), 04:43, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Актуальная КуТя - это шестая.
> Пятерка была представлена больше десятка лет назад.
> Даже у 5.15 LTS коммерческая(!) поддержка закончилась буквально вчера - 25 May
> 2025.
> Так что смысла держать древний хлам вообще никакого нет.
Ну да, ведь у кедерастов нет понятия LTS-продукт, есть только понятие - "давно мы не переписывали свистоперделки на новую версию тулкита, свистоперделки сами себя не перепишут"
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|1.16, мяв (?), 01:36, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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зачем systemd-efi-stub, когда есть его форк из puzzle os, который, причем, уже есть в репах альпайна ?
хотя, это скорее имело бы смысл для девуана, где просто так отвязать сд'шный стаб от сд не могут.
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|2.20, Аноним (18), 04:44, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> зачем systemd-efi-stub, когда есть его форк из puzzle os, который, причем, уже
> есть в репах альпайна ?
> хотя, это скорее имело бы смысл для девуана, где просто так отвязать
> сд'шный стаб от сд не могут.
Потому что девановцы обычные васяны на пафосе, а antiX спокойно можно поставить ту же Xfce и никаких ошмётков systemd в системе при этом не будет.
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