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Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.22

30.05.2025 21:37

Доступен релиз Alpine Linux 3.22, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker и используется в проекте PostmarketOS. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x, riscv64 и loongarch64) подготовлены в шести вариантах: стандартном (240 МБ), загружаемом по сети (268 МБ), расширенном (1 ГБ), для виртуальных машин (64 MB) и для гипервизора Xen (1 ГБ).

В новом выпуске:

  • Предложены пакеты с новыми версиями графических окружений GNOME 48, KDE Plasma 6.3 и LXQt 2.2. Удалён сеанс X11 для KDE, оставлена только поддержка Wayland.
  • Обновлены версии пакетов, например, доступны выпуски ядра Linux 6.12, GCC 14.2.0, LLVM 20, busybox 1.37.0, ISC BIND 9.20, nginx 1.28, Dovecot 2.4, Node.js 22.16, Ruby 3.4, Rust 1.87, Xen 4.20, Crystal 1.16, Docker 28, Go 1.24, PHP 8.4, BIRD 3, Qt 6.8, wlroots 0.18.
  • Вместо загрузчика gummiboot задействован systemd-efistub (только данный компонент, а не весь systemd).
  • Проведена подготовка к переходу на пакетный менеджер apk 3 в следующем выпуске.
  • Шрифт для GTK-приложений заменён на adwaita, который задействован по умолчанию в GNOME 48.
  • После сворачивания проекта Mozilla Location Service, сервисы определения местоположения переведены на использование БД BeaconDB с информацией о размещении известных точек беспроводного доступа.
  • Инструментарий управления контейнерами LXD перемещён из основного репозитория в тестовый. В основном репозитории вместо LXD задействован его форк Incus.
  • Из репозиториев удалён Qt 5, поддержка данной ветки прекращена.

  1. Главная ссылка к новости (https://alpinelinux.org/posts/...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.21
  3. OpenNews: В postmarketOS и Alpine добавлена поддержка среды рабочего стола COSMIC
  4. OpenNews: Alpine Linux покинул наиболее активный сопровождающий
  5. OpenNews: Docker-образы Alpine поставлялись с пустым паролем пользователя root
  6. OpenNews: Перевод официальных образов Docker с Ubuntu на Alpine
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63330-alpine
Ключевые слова: alpine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:20, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему такая большая разница в образах между виртуалным и загружаемым? Чего там такого выкинули, что он в 4 раза похудел?
     
     
  • 2.8, Анонишка (?), 22:44, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все драйвера за исключением базовых для KVM: virtio, и скорее всего парочку fs
     
  • 2.9, Герострат (?), 22:54, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, прошивки
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:26, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем kde, шрифты и прочее gui в alpine?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:30, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Потому что за альпинкой будущее.
     
     
  • 3.7, DD (??), 22:43, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Потому что за альпинкой будущее.

    Надо проверить busybox если там md5 не 94f054949eafe4c72f22426199c0d001 и вес не 697,5 Kb то тогда это их , а так сообщите потому что это чужая лицензия

     
  • 3.11, Аноним (11), 00:14, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, они заняли свою нишу и видимо неплохо себя чувствуют, но и развиваться не пытаются, предпочитая долю докерных сосальщиков. Завтра придумают какую-нибудь другую фигню вместо контейнеров и альпайн очень быстро помрёт.
     
     
  • 4.12, Аноним (11), 00:15, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так что скорей не будущее, а настоящее. Будущее как раз туманно.
     
  • 4.15, Аноним (15), 01:15, 31/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.18, Аноним (18), 04:41, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что за альпинкой будущее.

    Ага, а наступит оно сразу после виндокапца и наступления коммунизма. ;)

     

  • 1.6, Аноним (6), 22:36, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Минималистичный на 1ГБ о_О
     
  • 1.10, cheburnator9000 (ok), 00:02, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Из репозиториев удалён Qt 5, поддержка данной ветки прекращена.

    Ahahahahaah.... да уж нет слов.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:29, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Актуальная КуТя - это шестая.
    Пятерка была представлена больше десятка лет назад.
    Даже у 5.15 LTS коммерческая(!) поддержка закончилась буквально вчера - 25 May 2025.

    Так что смысла держать древний хлам вообще никакого нет.

     
     
  • 3.17, cheburnator9000 (ok), 02:03, 31/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.19, Аноним (18), 04:43, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Актуальная КуТя - это шестая.
    > Пятерка была представлена больше десятка лет назад.
    > Даже у 5.15 LTS коммерческая(!) поддержка закончилась буквально вчера - 25 May
    > 2025.
    > Так что смысла держать древний хлам вообще никакого нет.

    Ну да, ведь у кедерастов нет понятия LTS-продукт, есть только понятие - "давно мы не переписывали свистоперделки на новую версию тулкита, свистоперделки сами себя не перепишут"

     

  • 1.14, Анониму (-), 00:37, 31/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.16, мяв (?), 01:36, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зачем systemd-efi-stub, когда есть его форк из puzzle os, который, причем, уже есть в репах альпайна ?
    хотя, это скорее имело бы смысл для девуана, где просто так отвязать сд'шный стаб от сд не могут.
     
     
  • 2.20, Аноним (18), 04:44, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зачем systemd-efi-stub, когда есть его форк из puzzle os, который, причем, уже
    > есть в репах альпайна ?
    > хотя, это скорее имело бы смысл для девуана, где просто так отвязать
    > сд'шный стаб от сд не могут.

    Потому что девановцы обычные васяны на пафосе, а antiX спокойно можно поставить ту же Xfce и никаких ошмётков systemd в системе при этом не будет.

     

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