Смартфон FLX1s, поставляемый с Debian и оболочкой на базе GNOME

21.09.2025 09:05

Проект Furi Labs объявил о начале производства смартфона FLX1s, поставляемого с дистрибутивом FuriOS. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian 13 и оснащён пользовательской оболочкой Phosh, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Устройство доступно для презаказа по цене 550 долларов. Первая партия будет выпущена 25 октября, после чего начнётся отправка устройств покупателям.

Для обеспечения конфиденциальности устройство оснащено тремя переключателями, позволяющими на уровне разрыва цепей отключить камеру, микрофон, GPS и модуль Baseband. Прошивка не отправляет телеметрию и не обращается к внешним серверам - все данные остаются на устройстве пользователя и не синхронизируются с облаком. Для работы с телефонией и совершения звонков задействован стек oFono2MM и приложение GNOME Calls.

Поддерживается запуск приложений, поставляемых для платформы Android, для чего задействован отдельный изолированный контейнер с компонентами Android. Android-приложения бесшовно интегрируются в систему и работа с ними осуществляется по аналогии со штатными приложениями из поставки FuriOS. В основной системе поставляется ядро Linux, формируемой компанией Mediatek для платформы Android, а также драйверы для Android. Работа Linux-окружения организована при помощи системных компонентов от проекта Halium и прослойки libhybris, позволяющей применять драйверы Android, работающие в пространстве пользователя.

Для установки приложений используется приложение GNOME Software и собственный каталог OpenStore, в котором представлена подборка Linux-программ, а также приложений для Android и Ubuntu. Устройство поддерживает мультизагрузку и возможность одновременного выполнения нескольких операционных систем, используя виртуализацию на базе гипервизора KVM. В качестве примера поддерживаемых для установки альтернативных систем упоминается Ubuntu Touch. Наработки проекта доступны на GitHub под свободными лицензиями.

Характеристики смартфона FLX1s:

  • Чипсет Mediatek Dimensity 900: 2 ядра Cortex-A78 2.4Ghz и 6 ядер Cortex A55 2.0Ghz, GPU Mali G68 MC4.
  • 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X) и 128 ГБ постоянное хранилище, размер которого можно расширить через карту Micro SD.
  • 6.7-дюймовый экран, 1600x720, 90Hz.
  • Передняя камера 13MP, задняя камера 20MP + макрокамера 2MP.
  • Аккумулятор Li-Po 5000mAh.
  • USB Type C 2.0
  • 2G, 3G, 4G, 5G, 5G ENDC, две SIM-карты,
  • WiFi 6.0 (a/b/g/n/ac/ax)
  • Bluetooth 5.2, A2DP, LE
  • Размер: 170 x 76 x 8 мм. Вес 201 грамм.


  • 1.1, AleksK (ok), 10:09, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Офигеть очередной телефон с линуксом на процессоре которому всего 5 лет, а не 10 как обычно любят, по цене флагмана на снэпе элит.

    Почему нельзя взять готовую свежую модель?

     
     
  • 2.5, Kerr (ok), 10:26, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Погуглите что означает "эффект масштаба" в экономике. Чем больше единиц продукции произведено и продано, тем меньше себестоимость каждой отдельной единицы этой продукции. Поэтому при условии больших продаж можно снижать цену товара. А теперь сравните количество проданных смартфонов ведущих производителей смартфонов, с такими производителями как этот, у которого объём продаж многократно ниже, поэтому было бы нерентабельно продавать по той же цене, что у популярных производителей. А чтобы хоть как-то это компенсировать и сравняться с ними по ценам, приходится использовать более дешёвые чипы, устаревшие на пять лет.
     
     
  • 3.10, GG (ok), 10:35, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Это лажа Этот твой эффект масштаба в контексте крупных электронных компоненто... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 10:45, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть ещё затраты на R&D, но они меркнут перед коррупционными затратами на организацию бизнеса. Пока всем на лапу не дашь - твой бизнес будут уничтожать. Не дашь на лапу силовикам - вообще присядешь.
     
     
  • 5.25, 12yoexpert (ok), 11:33, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это у вас локальные фишки сызрани
     
  • 4.28, Аноним (-), 11:40, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты еще забыл мелочи типа размазывания цены на setup производства, R D и все тако... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 12:16, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом случае, вряд ли тут большие расходы на R&D.
    Furi Labs из Гонконга, и нигде не пишут про само производство.
    Т.е. скорее всего заказали сборку у какой-то китайской фабрики, согласовали спеки с имеющимся каталогом и всё.
    В этом плане Librem гораздо уникальнее:
    https://opennet.ru/59369-librem
    Да и у нас похожие истории были с Р-Фоном:
    https://vc.ru/tech/864210
     
  • 3.38, Аноним (38), 12:22, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погугли nothing phone, прикинь, кхм к носу и подумай
     
  • 2.6, GG (ok), 10:28, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что, как минимум, драйверов от них нет
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:12, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему нет? Их ОС использует драйвера напрямую из Android
     
     
  • 4.26, 12yoexpert (ok), 11:33, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он и написал, что нет драйверов
     
  • 2.8, Xo (?), 10:34, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Боятся рисковать, поэтому пока прощупывают рынок. Да и за такие деньги только любители будут покупать.
     
  • 2.9, Anoni (?), 10:34, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому если сам пайдешь и займешься то будет еще хуже. С вендорами почти невозможно договориться если ты компашка которая не делает 1 000 000+ заказов. На свежие процы вендор не дает поддержку Linux, она появляется сильно позже, а может и вовсе не появиться. Пока ты соберешь продукт и отладишься по полному циклу пройдет 3-4 года, если у тебя есть деньги и сильная команда. Итог: ребята проделали титаническую работу, но 99% рынка яблодрочеры, 1% красноглазики.
    Поэтому бедолаг ждет один и тот же конец.
     

  • 1.2, name (??), 10:10, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Опять мусор без поддержки, на андроидовском ядре?
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:14, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    За такие деньги я лучше айфон 16е возьму в котором точно не будет не одного глюка.
     
     
  • 2.40, Аноним (38), 12:24, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да можно и прошу взять, если поискать хорошо. Особенно после выхода 17. Но я на эпловские эксперименты не соглашаюсь (16е, 17air). Бери прошку
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:22, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ого для линукс смартфона очень даже свежее желозо. Но как обычно цена убивает всякие перспективы подобных устройств.
     
  • 1.7, aim (ok), 10:33, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я так и думал что будет нытьё по ценам в комментах. но вот лично меня удивляет USB 2.0.
     
     
  • 2.12, Xo (?), 10:36, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Usb 2.0 для сяоми норм до сих пор.
     
  • 2.16, анонимоус (?), 10:44, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я тоже так и думал, что будет нытьё про USB 2.0
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:05, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прямо как на iPhone Air
     
     
  • 3.41, Аноним (38), 12:25, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только отличия - это не айфон
     
  • 2.33, iPony128052 (?), 12:09, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в смысле не про скорость передачи, а про отсутствие подключения внешнего монитора?
     

  • 1.13, Аноним (17), 10:42, 21/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.15, GG (ok), 10:43, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А я поною о том, что в 2025 году выпускать телефон без беспроводной зарядки и NFC — это бpед.
    А ещё делать камеру с выступом при том что внутри там кусок древнего гסвнa — тоже бpед.
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 10:47, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Беспроводная зарядка - это бред. Неудобно, негарантировано. А вот NFC и UNB - это мастхэв.
     
     
  • 3.19, Аноним (17), 10:48, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    UWB, не UNB
     
  • 2.34, iPony128052 (?), 12:13, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую смартфоны с беспроводной зарядкой уже 8 лет.

    Использовал её один раз.
    Попалась в одном ресторане. Положил - прикольно, заряжается.

    А NFC — для оплаты кучу стикеров есть.
    Для остального как-то не прижилось.

    В общем это наименьшие проблемы этого смартфона. На фоне того же софта.

     
     
  • 3.42, Аноним (-), 12:25, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня смарт с беспроводом уже 6 лет.
    И все 6 лет я ее использую каждый день.
    Просто прихожу домой и кидаю телефон на "базу".

    Возможно если бы тебе в комплект положили удобную заряжалку - то ты бы пользовался чаще.

     

  • 1.24, 12yoexpert (ok), 11:31, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мертворожденное с таким ядром, хоть и дешёвое
     
  • 1.27, Аноним (27), 11:39, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что? Ещё остались люди, которым можно продать альфа версию телефона 5 летней давности по цене современного флагмана? Бывает.
     
  • 1.29, Аноним (-), 11:45, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > MediaTek Dimensity 900  was unveiled on 13 May 2021

    Мда... выпускать новые телефон на каком-то хламе это конечно гениально.
    Или они просто нашли на забытом складе контейнер с процами и решили их пустить в дело?

     
     
  • 2.36, iPony128052 (?), 12:20, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем этому аппарату топовый новый чипсет?
     

  • 1.30, Аноним (-), 11:51, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В догонку

    > USB Type C 2.0

    В 2025м??? Серьезно?
    А что по быстрой зарядке? Акк все-таки на 5к.

    > ESIM N/a

    Мда... Дров нет что ли?

    > Size 170mm x 76mm x 8mm, 6.7"

    Оценят только любители лопат.

     
  • 1.39, Аноним (39), 12:23, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, всего 550 баксов, в не 1500 за такой чудесный девайс, прогрессс!

    А в остальном, вот эти три переключателя на разрыв цепи, что-то мне это напоминает, другой какой-то проект, он вроде уже всё, того самого, если память не изменяет.

    Видимо это очередная итерация, второй или какой уже заход?

     
     
  • 2.43, Аноним (38), 12:28, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо каждая переключалка докидывает 200$ в цену
     

