Смартфон FLX1s, поставляемый с Debian и оболочкой на базе GNOME

Проект Furi Labs объявил о начале производства смартфона FLX1s, поставляемого с дистрибутивом FuriOS. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian 13 и оснащён пользовательской оболочкой Phosh, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Устройство доступно для презаказа по цене 550 долларов. Первая партия будет выпущена 25 октября, после чего начнётся отправка устройств покупателям.

Для обеспечения конфиденциальности устройство оснащено тремя переключателями, позволяющими на уровне разрыва цепей отключить камеру, микрофон, GPS и модуль Baseband. Прошивка не отправляет телеметрию и не обращается к внешним серверам - все данные остаются на устройстве пользователя и не синхронизируются с облаком. Для работы с телефонией и совершения звонков задействован стек oFono2MM и приложение GNOME Calls.

Поддерживается запуск приложений, поставляемых для платформы Android, для чего задействован отдельный изолированный контейнер с компонентами Android. Android-приложения бесшовно интегрируются в систему и работа с ними осуществляется по аналогии со штатными приложениями из поставки FuriOS. В основной системе поставляется ядро Linux, формируемой компанией Mediatek для платформы Android, а также драйверы для Android. Работа Linux-окружения организована при помощи системных компонентов от проекта Halium и прослойки libhybris, позволяющей применять драйверы Android, работающие в пространстве пользователя.

Для установки приложений используется приложение GNOME Software и собственный каталог OpenStore, в котором представлена подборка Linux-программ, а также приложений для Android и Ubuntu. Устройство поддерживает мультизагрузку и возможность одновременного выполнения нескольких операционных систем, используя виртуализацию на базе гипервизора KVM. В качестве примера поддерживаемых для установки альтернативных систем упоминается Ubuntu Touch. Наработки проекта доступны на GitHub под свободными лицензиями.

Характеристики смартфона FLX1s: