Смартфон FLX1s, поставляемый с Debian и оболочкой на базе GNOME

|1.1, AleksK (ok), 10:09, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Офигеть очередной телефон с линуксом на процессоре которому всего 5 лет, а не 10 как обычно любят, по цене флагмана на снэпе элит.
Почему нельзя взять готовую свежую модель?
|2.5, Kerr (ok), 10:26, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Погуглите что означает "эффект масштаба" в экономике. Чем больше единиц продукции произведено и продано, тем меньше себестоимость каждой отдельной единицы этой продукции. Поэтому при условии больших продаж можно снижать цену товара. А теперь сравните количество проданных смартфонов ведущих производителей смартфонов, с такими производителями как этот, у которого объём продаж многократно ниже, поэтому было бы нерентабельно продавать по той же цене, что у популярных производителей. А чтобы хоть как-то это компенсировать и сравняться с ними по ценам, приходится использовать более дешёвые чипы, устаревшие на пять лет.
|3.10, GG (ok), 10:35, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это лажа Этот твой эффект масштаба в контексте крупных электронных компоненто... большой текст свёрнут, показать
|4.17, Аноним (17), 10:45, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Есть ещё затраты на R&D, но они меркнут перед коррупционными затратами на организацию бизнеса. Пока всем на лапу не дашь - твой бизнес будут уничтожать. Не дашь на лапу силовикам - вообще присядешь.
|4.28, Аноним (-), 11:40, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты еще забыл мелочи типа размазывания цены на setup производства, R D и все тако... большой текст свёрнут, показать
|5.35, Аноним (35), 12:16, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В этом случае, вряд ли тут большие расходы на R&D.
Furi Labs из Гонконга, и нигде не пишут про само производство.
Т.е. скорее всего заказали сборку у какой-то китайской фабрики, согласовали спеки с имеющимся каталогом и всё.
В этом плане Librem гораздо уникальнее:
https://opennet.ru/59369-librem
Да и у нас похожие истории были с Р-Фоном:
https://vc.ru/tech/864210
|2.6, GG (ok), 10:28, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Потому что, как минимум, драйверов от них нет
|2.8, Xo (?), 10:34, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Боятся рисковать, поэтому пока прощупывают рынок. Да и за такие деньги только любители будут покупать.
|2.9, Anoni (?), 10:34, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Потому если сам пайдешь и займешься то будет еще хуже. С вендорами почти невозможно договориться если ты компашка которая не делает 1 000 000+ заказов. На свежие процы вендор не дает поддержку Linux, она появляется сильно позже, а может и вовсе не появиться. Пока ты соберешь продукт и отладишься по полному циклу пройдет 3-4 года, если у тебя есть деньги и сильная команда. Итог: ребята проделали титаническую работу, но 99% рынка яблодрочеры, 1% красноглазики.
Поэтому бедолаг ждет один и тот же конец.
|1.3, Аноним (3), 10:14, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
За такие деньги я лучше айфон 16е возьму в котором точно не будет не одного глюка.
|2.40, Аноним (38), 12:24, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да можно и прошу взять, если поискать хорошо. Особенно после выхода 17. Но я на эпловские эксперименты не соглашаюсь (16е, 17air). Бери прошку
|1.4, Аноним (4), 10:22, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ого для линукс смартфона очень даже свежее желозо. Но как обычно цена убивает всякие перспективы подобных устройств.
|1.7, aim (ok), 10:33, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Я так и думал что будет нытьё по ценам в комментах. но вот лично меня удивляет USB 2.0.
|2.33, iPony128052 (?), 12:09, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это в смысле не про скорость передачи, а про отсутствие подключения внешнего монитора?
|1.15, GG (ok), 10:43, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А я поною о том, что в 2025 году выпускать телефон без беспроводной зарядки и NFC — это бpед.
А ещё делать камеру с выступом при том что внутри там кусок древнего гסвнa — тоже бpед.
|2.18, Аноним (17), 10:47, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Беспроводная зарядка - это бред. Неудобно, негарантировано. А вот NFC и UNB - это мастхэв.
|2.34, iPony128052 (?), 12:13, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Использую смартфоны с беспроводной зарядкой уже 8 лет.
Использовал её один раз.
Попалась в одном ресторане. Положил - прикольно, заряжается.
А NFC — для оплаты кучу стикеров есть.
Для остального как-то не прижилось.
В общем это наименьшие проблемы этого смартфона. На фоне того же софта.
|3.42, Аноним (-), 12:25, 21/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У меня смарт с беспроводом уже 6 лет.
И все 6 лет я ее использую каждый день.
Просто прихожу домой и кидаю телефон на "базу".
Возможно если бы тебе в комплект положили удобную заряжалку - то ты бы пользовался чаще.
|1.27, Аноним (27), 11:39, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Что? Ещё остались люди, которым можно продать альфа версию телефона 5 летней давности по цене современного флагмана? Бывает.
|1.29, Аноним (-), 11:45, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> MediaTek Dimensity 900 was unveiled on 13 May 2021
Мда... выпускать новые телефон на каком-то хламе это конечно гениально.
Или они просто нашли на забытом складе контейнер с процами и решили их пустить в дело?
|1.30, Аноним (-), 11:51, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
В догонку
> USB Type C 2.0
В 2025м??? Серьезно?
А что по быстрой зарядке? Акк все-таки на 5к.
> ESIM N/a
Мда... Дров нет что ли?
> Size 170mm x 76mm x 8mm, 6.7"
Оценят только любители лопат.
|1.39, Аноним (39), 12:23, 21/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
О, всего 550 баксов, в не 1500 за такой чудесный девайс, прогрессс!
А в остальном, вот эти три переключателя на разрыв цепи, что-то мне это напоминает, другой какой-то проект, он вроде уже всё, того самого, если память не изменяет.
Видимо это очередная итерация, второй или какой уже заход?
