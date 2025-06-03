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Релиз мобильной платформы Ubuntu Touch OTA-9 Focal

03.06.2025 20:20

Представлена прошивка OTA-9 Focal (over-the-air), развиваемая проектом UBports, взявшим в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical. Это восьмой выпуск Ubuntu Touch, основанный на пакетной базе Ubuntu 20.04. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-9 Focal в ближайшие дни будет сформировано для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1 X, Fairphone 3/3+/4, Google Pixel 3a/3a XL, JingPad A1, Oneplus 5/5T/6/6T, OnePlus Nord N10 5G/N100, Sony Xperia X, Vollaphone X/22/X23 и Xiaomi Poco X3 NFC / X3, Xiaomi Poco M2 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro/Pro Max/9S, Volla Phone Quintus и Volla Tablet. По сравнению с прошлым выпуском добавлены сборки для устройств Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen и Xiaomi Redmi 9/9 Prime.

При разработке нового выпуска основная работа была сосредоточена на подготовке к переходу на более новую LTS-ветку Ubuntu. Среди изменений в Ubuntu Touch OTA-9 Focal:

  • Обновлена поддержка VoLTE (Voice over LTE), технологии передачи голоса по сетям LTE. Расширено число поддерживаемых операторов VoLTE.
  • Waydroid, пакет для запуска Android-приложений, обновлён до выпуска 1.5.1 с начальной поддержкой образов Android 13.
  • Шрифт для отображения emoji заменён с Emoji One на Noto Color Emoji, в котором улучшена поддержка новых значков.
  • Перенесены исправления ошибок и уязвимостей из Ubuntu.


  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/en/blog/ub...)
  2. OpenNews: Релиз мобильной платформы Ubuntu Touch OTA-8 Focal
  3. OpenNews: Представлена новая модель формирования релизов Ubuntu Touch
  4. OpenNews: Пользовательская оболочка Lomiri (Unity8) принята в Debian
  5. OpenNews: Стабильный выпуск пользовательской оболочки Unity 7.6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63352-ubports
Ключевые слова: ubports
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 20:49, 03/06/2025 [ответить]  
    		• –3 +/
    Пипец. Выглядит как привет из 2007. Здесь ужасно все:

    - шрифты совершенно не подходят для мобил, они слишком тонкие и вычурные, Roboto или Inter смотрелись бы гораздо свежее и читабельнее;
    - дефолтный фон какой-то темный и неприветливый, прям душит и давит, нету свежести;
    - дурацкая панель, которая почему-то слева, на современных лопатах надо тянуться пальцем к противоположному краю (тупо носом нажать будет удобнее, да, вы не ослышались -- носом);
    - дурацкий компиз-стайл эффект пролистывания окон, еще не хватает куба, чтоб его вращать;
    - иконки неконсистентные, одни плоские, другие объемные.

     
     
  • 2, Аноним (2), 20:57, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Roboto или Inter смотрелись бы гораздо свежее и читабельнее;

    Кто все эти люди?

    > - дефолтный фон какой-то темный и неприветливый, прям душит и давит, нету свежести;

    Меня ничего не душит и никто не давит. Лечи голову.

    > - дурацкая панель, которая почему-то слева, на современных лопатах надо тянуться пальцем к противоположному краю (тупо носом нажать будет удобнее, да, вы не ослышались -- носом);

    Согласился бы лет 10 назад в эпоху 4.6" экранов. Сейчас смарты такого огроменного размера, что пользоваться ими одной рукой просто невозможно. Поэтому пофиг с какой она стороны - ты в любом случае будешь его юзать двумя руками.

    > - дурацкий компиз-стайл эффект пролистывания окон, еще не хватает куба, чтоб его вращать;

    Скорее всего отключается. И да, это прикольно

    > - иконки неконсистентные, одни плоские, другие объемные.

    Тут соглашусь пожалуй - все должно быть объемное.

     
     
  • 3, Аноним (3), 22:13, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> - дурацкая панель, которая почему-то слева, на современных лопатах надо тянуться пальцем к противоположному краю (тупо носом нажать будет удобнее, да, вы не ослышались -- носом);
    > Согласился бы лет 10 назад в эпоху 4.6" экранов. Сейчас смарты такого огроменного размера, что пользоваться ими одной рукой просто невозможно. Поэтому пофиг с какой она стороны - ты в любом случае будешь его юзать двумя руками.

    Сгорел сарай, гори и хата! (с)

    Вообще-то некоторыми современными мобилками вполне можно управляться одной рукой. И кстати, список поодерживаемого оборудования современным железом не богат.

     
  • 4, Аноним (4), 22:29, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Согласился бы лет 10 назад в эпоху 4.6" экранов. Сейчас смарты такого огроменного размера, что пользоваться ими одной рукой просто невозможно. Поэтому пофиг с какой она стороны - ты в любом случае будешь его юзать двумя руками.

    У меня андроид с диагональю 6.56. Держу в правой ладони, печатаю большим пальцем.
    Не представляю, чтобы на регулярной основе большим пальцем тянуться влево. Это неудобно.

     

  • 5, name (??), 23:59, 03/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Ядро от android. Каноникал не просто так отказались.
     
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