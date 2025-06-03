Релиз мобильной платформы Ubuntu Touch OTA-9 Focal

1, Аноним ( 1 ), 20:49, 03/06/2025 [ответить] –3 + / – Пипец. Выглядит как привет из 2007. Здесь ужасно все: - шрифты совершенно не подходят для мобил, они слишком тонкие и вычурные, Roboto или Inter смотрелись бы гораздо свежее и читабельнее;

- дефолтный фон какой-то темный и неприветливый, прям душит и давит, нету свежести;

- дурацкая панель, которая почему-то слева, на современных лопатах надо тянуться пальцем к противоположному краю (тупо носом нажать будет удобнее, да, вы не ослышались -- носом);

- дурацкий компиз-стайл эффект пролистывания окон, еще не хватает куба, чтоб его вращать;

- иконки неконсистентные, одни плоские, другие объемные.

2, Аноним ( 2 ), 20:57, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Roboto или Inter смотрелись бы гораздо свежее и читабельнее; Кто все эти люди? > - дефолтный фон какой-то темный и неприветливый, прям душит и давит, нету свежести; Меня ничего не душит и никто не давит. Лечи голову. > - дурацкая панель, которая почему-то слева, на современных лопатах надо тянуться пальцем к противоположному краю (тупо носом нажать будет удобнее, да, вы не ослышались -- носом); Согласился бы лет 10 назад в эпоху 4.6" экранов. Сейчас смарты такого огроменного размера, что пользоваться ими одной рукой просто невозможно. Поэтому пофиг с какой она стороны - ты в любом случае будешь его юзать двумя руками. > - дурацкий компиз-стайл эффект пролистывания окон, еще не хватает куба, чтоб его вращать; Скорее всего отключается. И да, это прикольно > - иконки неконсистентные, одни плоские, другие объемные. Тут соглашусь пожалуй - все должно быть объемное.

3, Аноним ( 3 ), 22:13, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> - дурацкая панель, которая почему-то слева, на современных лопатах надо тянуться пальцем к противоположному краю (тупо носом нажать будет удобнее, да, вы не ослышались -- носом);

> Согласился бы лет 10 назад в эпоху 4.6" экранов. Сейчас смарты такого огроменного размера, что пользоваться ими одной рукой просто невозможно. Поэтому пофиг с какой она стороны - ты в любом случае будешь его юзать двумя руками. Сгорел сарай, гори и хата! (с) Вообще-то некоторыми современными мобилками вполне можно управляться одной рукой. И кстати, список поодерживаемого оборудования современным железом не богат.

4, Аноним ( 4 ), 22:29, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Согласился бы лет 10 назад в эпоху 4.6" экранов. Сейчас смарты такого огроменного размера, что пользоваться ими одной рукой просто невозможно. Поэтому пофиг с какой она стороны - ты в любом случае будешь его юзать двумя руками. У меня андроид с диагональю 6.56. Держу в правой ладони, печатаю большим пальцем.

Не представляю, чтобы на регулярной основе большим пальцем тянуться влево. Это неудобно.



5, name ( ?? ), 23:59, 03/06/2025 [ответить] + / – Ядро от android. Каноникал не просто так отказались.

