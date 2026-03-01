Выпуск композитных серверов Hyprland 0.54 и labwc 0.9.4

|
1.3, bublick (ok), 13:52, 01/03/2026
О,бесконечная прокрутка окон появилась в hyprland! В декабре перепрыгнул с i3 на niri. Niri+NoctaliaShell прям очень зашло.
1.7, Аноним (7), 14:41, 01/03/2026
С генту чёт дропнули, с сабжем, в отличие от поделок на wlroots, гораздо меньше проблем было.
1.8, Аноним (8), 14:44, 01/03/2026
Один поддерживает hdr на половину, второй не поддерживает. Запись экрана и шаринг как я понял в вейланде не возможна чисто через вейланд экстеншен, то есть пайпваир без альтернатив в довесок. И чем это лучше иксов?
2.15, Аноним (15), 15:19, 01/03/2026
Wayland мог быть бы лучше x11, если бы не коммитет, который целенаправленно саботируют его развитие (как и саботировал развитие иксов, к слову).
3.21, Аноним (7), 15:34, 01/03/2026
Дело не в комитете, а в проприетарном вендор локе редхата (и ibm соответственно). Не хотят они конкурентов, поэтому регулярно отравляют экосистему.
3.22, Sorlag (?), 15:35, 01/03/2026
Есть все основания полагать, что сфера, где основными драйвером является экономическая модель, используемая корпорациями в выпуске open-source продуктов фокусирует усилия разработчиков на том, что продается, а то что не продается (графика для десктопов) остается за бортом.
2.18, Аноним (19), 15:21, 01/03/2026
>Один поддерживает hdr на половину, второй не поддерживает.
Причём здесь Протокол и его реализации? Смотрив сторону ядра, специализированноего ПО, и мониторов умеющих отображать HDR картинку.
>Запись экрана и шаринг как я понял в вейланде не возможна чисто через вейланд
Разумеется. Зачем это Протоколу?
>И чем это лучше иксов?
Тем что не комбайн. Протокол делает только ту работу, которая характерна для дисплейных серверов.
3.23, Аноним (23), 15:48, 01/03/2026
>Тем что не комбайн. Протокол делает только ту работу, которая характерна для дисплейных серверов.
Расскажите, каким инитом вы пользуетесь?
1.14, нах.. (?), 15:15, 01/03/2026
Когда-то давно, когда я не работал и не было денег на нормальный комп - я пользовался openbox, fluxbox, dwm. А потом и комп норм появился, и de научились в фишки тайловых wm - и необходимость в wm отпала. Даже не представляю человека старше 25, который этой всей рухлядью пользуется.
