The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск композитных серверов Hyprland 0.54 и labwc 0.9.4

01.03.2026 13:09 (MSK)

Доступен композитный сервер Hyprland 0.54, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране.

В новой версии:

  • Добавлена возможность применения различных режимов компоновки окон (layout) на разных виртуальных рабочих столах и мониторах. Например, для виртуальных рабочих столов 1-4 можно выбрать режим dwindle (мозаичный режим в стиле BSPWM), для 5-8 - режим master (одно главное окно слева, остальные в стеке справа), а для 9-10 - scroll (бесконечная прокрутка окон). Значительно упрощён процесс создания и сопровождения собственных компоновок.
  • Добавлен новый режим компоновки monocle, при котором окна всегда занимают всё доступное пространство. Код плагина hyprscrolling перемещён в основной состав Hyprland.
  • Значительно (от 50% до 500%) повышена производительность работы в системах с интегрированными GPU.
  • Завершена работа по интеграции модуля Hyprnix, развиваемого для упрощения установки и настройки Hyprland c использованием пакетного менеджера Nix. Полная интеграция с Nix среди прочего реализована в Hyprpm и start-hyprland.
  • Добавлена поддержка жеста cursorZoom, позволяющего использовать трекпад для изменения масштаба курсора.



Дополнительно можно отметить релиз проекта labwc 0.9.4 (Lab Wayland Compositor), развивающего композитный сервер для Wayland с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox (проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland). Из особенностей labwc упоминается минимализм, компактная реализация, широкие возможности настройки и высокая производительность. Анимированные эффекты, градиенты и пиктограммы, за исключением кнопок для окон, не поддерживаются принципиально. Labwc задействован в графическом окружении дистрибутива Raspberry Pi OS и опционально поддерживается в средах рабочего стола Xfce и LXQt. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

В качестве основы используется библиотека wlroots. Возможно подключение надстроек с реализацией таких функций, как создание скриншотов, отображение обоев на рабочем столе, размещение панели и меню. Тема оформления, базовое меню и горячие клавиши настраиваются через файлы конфигурации в формате xml. Помимо встроенного корневого меню, настраиваемого через файл menu.xml, можно подключить сторонние реализации меню приложений, такие как bemenu, fuzzel и wofi. В качестве панели можно использовать Waybar, sfwbar, Yambar или LavaLauncher. Для управления подключением мониторов и изменением их параметров предлагается использовать wlr-randr или kanshi. Блокировка экрана осуществляется при помощи swaylock.

В новой версии:

  • Для тем оформления реализован параметр window.button.hover.bg.color для изменения цвета фона кнопок при наведении курсора.
  • В экранном интерфейсе для переключения между открытыми окнами реализована поддержка прокрутки, если эскизы или названия окон не вмещаются в имеющуюся область.
  • Добавлена опция NextWindow для переключения фокуса на следующее окно в привязке к рабочим столам, устройствам вывода и идентификаторам окон.
  • Добавлена настройка "*<desktops><initial>" для выбора при запуске активного виртуального рабочего стола.
  • Для работы теперь требуется как минимум версия 1.22.90 протокола Wayland.


  1. Главная ссылка к новости (https://hypr.land/news/update5...)
  2. OpenNews: Выпуск композитного сервера Hyprland 0.53 и GUI-библиотеки Hyprtoolkit 0.5
  3. OpenNews: Выпуск композитного сервера Niri 25.11, использующего Wayland
  4. OpenNews: Проект Xfce анонсировал композитный сервер Xfwl4, использующий Wayland и Rust
  5. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 15.0
  6. OpenNews: Выпуск labwc 0.9.0, композитного сервера для Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64896-hyprland
Ключевые слова: hyprland, labwc, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:31, 01/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 1.2, kravich (ok), 13:37, 01/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Долгой жизни labwc, достойный приемник openbox
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:24, 01/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно, без WC нам никак не обойтись.
     

  • 1.3, bublick (ok), 13:52, 01/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О,бесконечная прокрутка окон появилась в hyprland! В декабре перепрыгнул с i3 на niri. Niri+NoctaliaShell прям очень зашло.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:27, 01/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то на эльфийском.
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:41, 01/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С генту чёт дропнули, с сабжем, в отличие от поделок на wlroots, гораздо меньше проблем было.
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:44, 01/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Один поддерживает hdr на половину, второй не поддерживает. Запись экрана и шаринг как я понял в вейланде не возможна чисто через вейланд экстеншен, то есть пайпваир без альтернатив в довесок. И чем это лучше иксов?
     
     
  • 2.10, Аноним (6), 14:47, 01/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпы решили что лучше, значит лучше.
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 15:12, 01/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:19, 01/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Wayland мог быть бы лучше x11, если бы не коммитет, который целенаправленно саботируют его развитие (как и саботировал развитие иксов, к слову).
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 15:22, 01/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.21, Аноним (7), 15:34, 01/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в комитете, а в проприетарном вендор локе редхата (и ibm соответственно). Не хотят они конкурентов, поэтому регулярно отравляют экосистему.
     
  • 3.22, Sorlag (?), 15:35, 01/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть все основания полагать, что сфера, где основными драйвером является экономическая модель, используемая корпорациями в выпуске open-source продуктов фокусирует усилия разработчиков на том, что продается, а то что не продается (графика для десктопов) остается за бортом.
     
  • 2.18, Аноним (19), 15:21, 01/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Один поддерживает hdr на половину, второй не поддерживает.

    Причём здесь Протокол и его реализации? Смотрив сторону ядра, специализированноего ПО, и мониторов умеющих отображать HDR картинку.

    >Запись экрана и шаринг как я понял в вейланде не возможна чисто через вейланд

    Разумеется. Зачем это Протоколу?

    >И чем это лучше иксов?

    Тем что не комбайн. Протокол делает только ту работу, которая характерна для дисплейных серверов.

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 15:48, 01/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тем что не комбайн. Протокол делает только ту работу, которая характерна для дисплейных серверов.

    Расскажите, каким инитом вы пользуетесь?

     

  • 1.14, нах.. (?), 15:15, 01/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда-то давно, когда я не работал и не было денег на нормальный комп - я пользовался openbox, fluxbox, dwm. А потом и комп норм появился, и de научились в фишки тайловых wm - и необходимость в wm отпала. Даже не представляю человека старше 25, который этой всей рухлядью пользуется.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру