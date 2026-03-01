Выпуск композитных серверов Hyprland 0.54 и labwc 0.9.4

Доступен композитный сервер Hyprland 0.54, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране. В новой версии: Добавлена возможность применения различных режимов компоновки окон (layout) на разных виртуальных рабочих столах и мониторах. Например, для виртуальных рабочих столов 1-4 можно выбрать режим dwindle (мозаичный режим в стиле BSPWM), для 5-8 - режим master (одно главное окно слева, остальные в стеке справа), а для 9-10 - scroll (бесконечная прокрутка окон). Значительно упрощён процесс создания и сопровождения собственных компоновок.

Добавлен новый режим компоновки monocle, при котором окна всегда занимают всё доступное пространство. Код плагина hyprscrolling перемещён в основной состав Hyprland.

Значительно (от 50% до 500%) повышена производительность работы в системах с интегрированными GPU.

Завершена работа по интеграции модуля Hyprnix, развиваемого для упрощения установки и настройки Hyprland c использованием пакетного менеджера Nix. Полная интеграция с Nix среди прочего реализована в Hyprpm и start-hyprland.

Добавлена поддержка жеста cursorZoom, позволяющего использовать трекпад для изменения масштаба курсора.





Дополнительно можно отметить релиз проекта labwc 0.9.4 (Lab Wayland Compositor), развивающего композитный сервер для Wayland с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox (проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland). Из особенностей labwc упоминается минимализм, компактная реализация, широкие возможности настройки и высокая производительность. Анимированные эффекты, градиенты и пиктограммы, за исключением кнопок для окон, не поддерживаются принципиально. Labwc задействован в графическом окружении дистрибутива Raspberry Pi OS и опционально поддерживается в средах рабочего стола Xfce и LXQt. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. В качестве основы используется библиотека wlroots. Возможно подключение надстроек с реализацией таких функций, как создание скриншотов, отображение обоев на рабочем столе, размещение панели и меню. Тема оформления, базовое меню и горячие клавиши настраиваются через файлы конфигурации в формате xml. Помимо встроенного корневого меню, настраиваемого через файл menu.xml, можно подключить сторонние реализации меню приложений, такие как bemenu, fuzzel и wofi. В качестве панели можно использовать Waybar, sfwbar, Yambar или LavaLauncher. Для управления подключением мониторов и изменением их параметров предлагается использовать wlr-randr или kanshi. Блокировка экрана осуществляется при помощи swaylock. В новой версии: Для тем оформления реализован параметр window.button.hover.bg.color для изменения цвета фона кнопок при наведении курсора.

В экранном интерфейсе для переключения между открытыми окнами реализована поддержка прокрутки, если эскизы или названия окон не вмещаются в имеющуюся область.

Добавлена опция NextWindow для переключения фокуса на следующее окно в привязке к рабочим столам, устройствам вывода и идентификаторам окон.

Добавлена настройка "*<desktops><initial>" для выбора при запуске активного виртуального рабочего стола.

Для работы теперь требуется как минимум версия 1.22.90 протокола Wayland.



