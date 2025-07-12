Выпуск labwc 0.9.0, композитного сервера для Wayland

Опубликован выпуск проекта labwc 0.9.0 (Lab Wayland Compositor), развивающего композитный сервер для Wayland с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox (проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland). Из особенностей labwc упоминается минимализм, компактная реализация, широкие возможности настройки и высокая производительность. Анимированные эффекты, градиенты и пиктограммы, за исключением кнопок для окон, не поддерживаются принципиально. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. В качестве основы используется библиотека wlroots, развиваемая разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющая базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Возможно подключение надстроек с реализацией таких функций, как создание скриншотов, отображение обоев на рабочем столе, размещение панели и меню. Для запуска X11-приложений в окружении на базе протокола Wayland поддерживается использование DDX-компонента XWayland. Тема оформления, базовое меню и горячие клавиши настраиваются через файлы конфигурации в формате xml. Имеется встроенная поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Помимо встроенного корневого меню, настраиваемого через файл menu.xml, можно подключить сторонние реализации меню приложений, такие как bemenu, fuzzel и wofi. В качестве панели можно использовать Waybar, sfwbar, Yambar или LavaLauncher. Для управления подключением мониторов и изменением их параметров предлагается использовать wlr-randr или kanshi. Блокировка экрана осуществляется при помощи swaylock. Композитный менеджер задействован в графическом окружении дистрибутива Raspberry Pi OS и опционально поддерживается в средах рабочего стола Xfce и LXQt. В новой версии: Добавлена поддержка возможностей нового выпуска библиотеки wlroots 0.19, таких как реализация новых протоколов Wayland, поддержка Multi-GPU и возможность явной синхронизации буферов при помощи объектов синхронизации DRM (Direct Rendering Manager).

Обеспечена поддержка Wayland-протоколов: ext-data-control - позволяет привилегированным клиентам управлять обработкой данных, например, для реализации менеджеров буфера обмена. alpha-modifier - позволяет клиентам менять уровень прозрачности поверхности и выносить операции по обеспечению прозрачности на сторону композитного сервера. xdg-toplevel-icon - реализует привязку пиктограммы к окну верхнего уровня. drm-syncobj" - предоставляет инструменты для явной синхронизации буферов при помощи объектов синхронизации DRM (Direct Rendering Manager). ext-image-copy-capture - организация захвата контента, выводимого на экран.

Добавлена команда "lab-sensible-terminal" для запуска эмулятора терминала (программа выбирается на основе переменной окружения $TERMINAL). В корневое меню добавлен пункт для вызова терминала.

Добавлена поддержка градиентной заливки области заголовка окна. Для настройки градиента предложены опции: window.*.title.bg: Solid | Gradient ( Vertical | SplitVertical ) window.*.title.bg.colorTo: window.*.title.bg.color.splitTo: window.*.title.bg.colorTo.splitTo:

В вывод при запуске с опциями "-v" ("--version") добавлена информация о поддерживаемых возможностях, например "+xwayland -rsvg".

Обеспечена отправка ресурсов DRM (Direct Rendering Manager Leases) клиентам XWayland.

Добавлена настройка <windowRule iconPriority="client|server"> для выбора приоритетного метода поиска пиктограмм.

Добавлена поддержка цветовых тем, определённых с использованием синтаксиса X11-color-names и '#rgb'.

Реализована поддержка XWayland-свойства _NET_WM_ICON и добавлено правило iconPriority для включения его поддержки.

Добавлена настройка "<core><primarySelection>", позволяющая использовать автопрокрутку средним колесом мыши в Chromium и приложениях на платформе Electron без непреднамеренной вставки данных из буфера обмена.

Обновлены поддерживаемые версии Wayland-протоколовp xdg_shell и wl_compositor.

Добавлена поддержка вспомогательных кнопок на мышах.

Добавлены настройки для libinput: "<threeFingerDrag>" "<dragLock>sticky</dragLock>" "<scrollMethod>none|twofinger|edge</scrollMethod>"

Добавлены параметры "{left,right}-occupied" для упрощения навигации между виртуальными рабочими столами, на которых имеются открытые окна.

Добавлена настройка "<theme><dropShadowsOnTiled>" для включения показа тени для мозаичных окон.

Добавлена поддержка эмуляции прокрутки колесом мыши, для управления которой предложены параметры EnableScrollWheelEmulation, DisableScrollWheelEmulation и ToggleScrollWheelEmulation.









