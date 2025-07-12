Выпуск labwc 0.9.0, композитного сервера для Wayland

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|2.8, Аноним (-), 10:03, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Чисто и аккуратно выглядит
Последний скрин XFCE напоминает чем-то.
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|2.27, Аноним (-), 13:27, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Дефолт это когда вообще нет панели. Панель отдельно ищешь и устанавливаешь сам, а также настраиваешь конфиги своими руками. Я например, использую Waybar. На скринах не знаю чо за панели.
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|3.38, Аноним (38), 16:05, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, это хипстота. Дефолт это когда пишешь свой wm и панель 2 года.
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|1.4, Аноним (4), 09:54, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> пиктограммы, за исключением кнопок для окон, не поддерживаются принципиально
И как будут тулбары выглядеть?
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|1.5, Аноним (5), 09:57, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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кто пользуется, там альт-таб просто по очереди окна переключает или при задержке возвращается к предидущему?
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|2.28, Аноним (-), 13:38, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Alt-Tab просто переключает открытые окна, при этом виден особый меню с списком открытых окон. А если при этом не отпуская кнопку Alt, нажимать нажимать стрелки вверх или вниз, то можешь путешествовать, переключая открытые например, 15 окон.
Alt-стрелка вправо - двигает окно вправо. Alt-стрелка влево - двигает окно влево.
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|3.34, Аноним (5), 14:02, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Alt-Tab просто переключает открытые окна
ну тоесть просто по кругу крутит, плохо. я пользуюсь cwm и там альт-таб реализован таким образом, что при небольшой задержке между использованием переключаются два последних сфокусированных окна, а без задержки крутит по кругу, это очень удобно, держать открытыми допустим 3-4 окна и переключаться только между двумя нужными
>при этом виден особый меню с списком открытых окон
я так понимаю это фича и ее не отключить?
>А если при этом не отпуская кнопку Alt, нажимать нажимать стрелки вверх или вниз, то можешь путешествовать, переключая открытые например, 15 окон
переносить руку на стрелки совсем плохо, лучше бы сделали в стиле vi — alt+j/k, чтобы руку с домашнего ряда не убирать
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|4.37, Аноним (37), 15:10, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ну тоесть просто по кругу крутит, плохо.
Нет, одиночные alt+tab переключают между текущим и предыдущим окном, зажав alt и нажимая tab крутит по кругу
>я так понимаю это фича и ее не отключить?
Отключается при помощи настройки: cycleViewOSD
>лучше бы сделали в стиле vi — alt+j/k
Нет никакой проблемы все настроить как удобно, там очень гибкие настройки.
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|1.10, abu (?), 10:24, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Во всех этих темах про Wayland постоянно хочу задать вопрос, но забываю. Ну, допустим, в 2073 году перейду на Wayland - Warcraft 3 в wine будет работать или нет? А Warcraft 1?
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|2.11, Sunderland93 (ok), 10:45, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Warcraft 3 в wine будет работать или нет? А Warcraft 1?
А сейчас не работает? У меня куча игр в Wine/Proton превосходно работают в Plasma Wayland, никаких проблем.
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|3.21, abu (?), 12:29, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Warcraft 3 в wine будет работать или нет? А Warcraft 1?
> А сейчас не работает? У меня куча игр в Wine/Proton превосходно работают
> в Plasma Wayland, никаких проблем.
Да пока не пробовал, не тестил. Поэтому и спрашиваю - не хочу перегораживать городьбу. Но если пойдет, то и хорошо.
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|2.12, Аноним (-), 10:46, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Во всех этих темах про Wayland постоянно хочу задать вопрос, но забываю.
> Ну, допустим, в 2073 году перейду на Wayland - Warcraft 3 в wine будет
> работать или нет? А Warcraft 1?
Будут работать только "Приключения Алладина".
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|3.22, abu (?), 12:30, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Во всех этих темах про Wayland постоянно хочу задать вопрос, но забываю.
>> Ну, допустим, в 2073 году перейду на Wayland - Warcraft 3 в wine будет
>> работать или нет? А Warcraft 1?
> Будут работать только "Приключения Алладина".
У меня дети эту игру прошли, а сам я играл в нее в 90-х. Хорошая игра, да.
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|1.14, Аноним (14), 11:02, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему бы не использовать заголовочный файл для настроек? Это ж так удобно!
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|1.15, Аноним (15), 11:24, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Это точно попытка воссоздать именно Openbox, а не blackbox, fluxbox, jwm, icewm?
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|1.16, Аноним (16), 11:42, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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WM и DE подстраиваются и пишутся под Wayland, а не наоборот, большего идиотизма трудно придумать, это как бы под дверь строили дом.
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|1.17, Аноним (17), 11:43, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> предложены параметры EnableScrollWheelEmulation, DisableScrollWheelEmulation
EnableScrollWheelEmulation = true
DisableScrollWheelEmulation - true
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|2.36, Аноним (36), 15:00, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там ещё есть ToggleScrollWheelEmulation. Три действия вместо одного триггера.
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|2.33, Аноним (-), 13:50, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это голый WM, он летает! Ну, обгонит он IceWM на несколько попугаев, или проиграет ему в скорости, лично тебе об этом так важно знать?
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|3.39, Аноним (18), 16:30, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Это голый WM, он летает!
Мне реально нужно объяснять тебе разницу между субъективной отзывчивостью и потреблением ресурсов?
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|1.19, Аноним (19), 11:58, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Темы устарели, и это все по тихоньку признают!
Вот, вместо 1000 слов - статья на уважаемом нами опеннет:
>"X11 устарел и Wayland лучше подходит для современного оборудования. В частности, в текущем виде X11 не может удовлетворить современные потребности, касающиеся многомониторных конфигураций, экранов с высокой плотностью пикселей, HDR, VRR (адаптивное изменение частоты обновления монитора), одновременной работы с несколькими GPU, устойчивости к сбоям, обработки ввода и обеспечения безопасности. "
Источник: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63439
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|2.23, Аноним (23), 13:09, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> "Вот, вместо 1000 слов - статья на уважаемом нами опеннет"
А в ответ лишь 1000 истерик фанатов иксов и 1000 минусов от них же.
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|1.25, Аноним (5), 13:23, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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рамки убираются? корневое меню свернутых окон имеется или без панели свернутое окно не найдешь?
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