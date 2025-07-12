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Выпуск labwc 0.9.0, композитного сервера для Wayland

12.07.2025 09:21

Опубликован выпуск проекта labwc 0.9.0 (Lab Wayland Compositor), развивающего композитный сервер для Wayland с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox (проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland). Из особенностей labwc упоминается минимализм, компактная реализация, широкие возможности настройки и высокая производительность. Анимированные эффекты, градиенты и пиктограммы, за исключением кнопок для окон, не поддерживаются принципиально. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

В качестве основы используется библиотека wlroots, развиваемая разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющая базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Возможно подключение надстроек с реализацией таких функций, как создание скриншотов, отображение обоев на рабочем столе, размещение панели и меню. Для запуска X11-приложений в окружении на базе протокола Wayland поддерживается использование DDX-компонента XWayland. Тема оформления, базовое меню и горячие клавиши настраиваются через файлы конфигурации в формате xml. Имеется встроенная поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI).

Помимо встроенного корневого меню, настраиваемого через файл menu.xml, можно подключить сторонние реализации меню приложений, такие как bemenu, fuzzel и wofi. В качестве панели можно использовать Waybar, sfwbar, Yambar или LavaLauncher. Для управления подключением мониторов и изменением их параметров предлагается использовать wlr-randr или kanshi. Блокировка экрана осуществляется при помощи swaylock. Композитный менеджер задействован в графическом окружении дистрибутива Raspberry Pi OS и опционально поддерживается в средах рабочего стола Xfce и LXQt.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка возможностей нового выпуска библиотеки wlroots 0.19, таких как реализация новых протоколов Wayland, поддержка Multi-GPU и возможность явной синхронизации буферов при помощи объектов синхронизации DRM (Direct Rendering Manager).
  • Обеспечена поддержка Wayland-протоколов:
    • ext-data-control - позволяет привилегированным клиентам управлять обработкой данных, например, для реализации менеджеров буфера обмена.
    • alpha-modifier - позволяет клиентам менять уровень прозрачности поверхности и выносить операции по обеспечению прозрачности на сторону композитного сервера.
    • xdg-toplevel-icon - реализует привязку пиктограммы к окну верхнего уровня.
    • drm-syncobj" - предоставляет инструменты для явной синхронизации буферов при помощи объектов синхронизации DRM (Direct Rendering Manager).
    • ext-image-copy-capture - организация захвата контента, выводимого на экран.
  • Добавлена команда "lab-sensible-terminal" для запуска эмулятора терминала (программа выбирается на основе переменной окружения $TERMINAL). В корневое меню добавлен пункт для вызова терминала.
  • Добавлена поддержка градиентной заливки области заголовка окна. Для настройки градиента предложены опции:
    • window.*.title.bg: Solid | Gradient ( Vertical | SplitVertical )
    • window.*.title.bg.colorTo:
    • window.*.title.bg.color.splitTo:
    • window.*.title.bg.colorTo.splitTo:
  • В вывод при запуске с опциями "-v" ("--version") добавлена информация о поддерживаемых возможностях, например "+xwayland -rsvg".
  • Обеспечена отправка ресурсов DRM (Direct Rendering Manager Leases) клиентам XWayland.
  • Добавлена настройка <windowRule iconPriority="client|server"> для выбора приоритетного метода поиска пиктограмм.
  • Добавлена поддержка цветовых тем, определённых с использованием синтаксиса X11-color-names и '#rgb'.
  • Реализована поддержка XWayland-свойства _NET_WM_ICON и добавлено правило iconPriority для включения его поддержки.
  • Добавлена настройка "<core><primarySelection>", позволяющая использовать автопрокрутку средним колесом мыши в Chromium и приложениях на платформе Electron без непреднамеренной вставки данных из буфера обмена.
  • Обновлены поддерживаемые версии Wayland-протоколовp xdg_shell и wl_compositor.
  • Добавлена поддержка вспомогательных кнопок на мышах.
  • Добавлены настройки для libinput:
    • "<threeFingerDrag>"
    • "<dragLock>sticky</dragLock>"
    • "<scrollMethod>none|twofinger|edge</scrollMethod>"
  • Добавлены параметры "{left,right}-occupied" для упрощения навигации между виртуальными рабочими столами, на которых имеются открытые окна.
  • Добавлена настройка "<theme><dropShadowsOnTiled>" для включения показа тени для мозаичных окон.
  • Добавлена поддержка эмуляции прокрутки колесом мыши, для управления которой предложены параметры EnableScrollWheelEmulation, DisableScrollWheelEmulation и ToggleScrollWheelEmulation.





  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/labwc/labwc...)
  2. OpenNews: Выпуск labwc 0.8.0, композитного сервера для Wayland
  3. OpenNews: Релиз среды рабочего стола Xfce 4.20 c частичной поддержкой Wayland
  4. OpenNews: Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.2.0
  5. OpenNews: Новая версия дистрибутива Raspberry Pi OS
  6. OpenNews: Доступен Wayland 1.24
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63570-labwc
Ключевые слова: labwc, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:36, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Чисто и аккуратно выглядит
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 10:03, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чисто и аккуратно выглядит

    Последний скрин XFCE напоминает чем-то.

     
  • 2.20, Аноним (20), 11:59, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Для девяностых может быть.
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 13:24, 12/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 3.40, Bohdan (??), 16:38, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так опенбокс это минимальная графика, в этом его смысл
     

  • 1.2, 52 (?), 09:53, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И это дефолт для Xfce4?
     
     
  • 2.27, Аноним (-), 13:27, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Дефолт это когда вообще нет панели. Панель отдельно ищешь и устанавливаешь сам, а также настраиваешь конфиги своими руками. Я например, использую Waybar. На скринах не знаю чо за панели.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 16:05, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, это хипстота. Дефолт это когда пишешь свой wm и панель 2 года.
     

  • 1.3, srgazh (ok), 09:54, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годната
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:54, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > пиктограммы, за исключением кнопок для окон, не поддерживаются принципиально

    И как будут тулбары выглядеть?

     
  • 1.5, Аноним (5), 09:57, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    кто пользуется, там альт-таб просто по очереди окна переключает или при задержке возвращается к предидущему?
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 13:38, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Alt-Tab просто переключает открытые окна, при этом виден особый меню с списком открытых окон. А если при этом не отпуская кнопку Alt, нажимать нажимать стрелки вверх или вниз, то можешь путешествовать, переключая открытые например, 15 окон.

    Alt-стрелка вправо - двигает окно вправо. Alt-стрелка влево - двигает окно влево.

     
     
  • 3.34, Аноним (5), 14:02, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Alt-Tab просто переключает открытые окна

    ну тоесть просто по кругу крутит, плохо. я пользуюсь cwm и там альт-таб реализован таким образом, что при небольшой задержке между использованием переключаются два последних сфокусированных окна, а без задержки крутит по кругу, это очень удобно, держать открытыми допустим 3-4 окна и переключаться только между двумя нужными

    >при этом виден особый меню с списком открытых окон

    я так понимаю это фича и ее не отключить?

    >А если при этом не отпуская кнопку Alt, нажимать нажимать стрелки вверх или вниз, то можешь путешествовать, переключая открытые например, 15 окон

    переносить руку на стрелки совсем плохо, лучше бы сделали в стиле vi — alt+j/k, чтобы руку с домашнего ряда не убирать

     
     
  • 4.37, Аноним (37), 15:10, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ну тоесть просто по кругу крутит, плохо.

    Нет, одиночные alt+tab переключают между текущим и предыдущим окном, зажав alt и нажимая tab крутит по кругу

    >я так понимаю это фича и ее не отключить?

    Отключается при помощи настройки: cycleViewOSD

    >лучше бы сделали в стиле vi — alt+j/k

    Нет никакой проблемы все настроить как удобно, там очень гибкие настройки.

     

  • 1.10, abu (?), 10:24, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Во всех этих темах про Wayland постоянно хочу задать вопрос, но забываю. Ну, допустим, в 2073 году перейду на Wayland - Warcraft 3 в wine будет работать или нет? А Warcraft 1?
     
     
  • 2.11, Sunderland93 (ok), 10:45, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Warcraft 3 в wine будет работать или нет? А Warcraft 1?

    А сейчас не работает? У меня куча игр в Wine/Proton превосходно работают в Plasma Wayland, никаких проблем.

     
     
  • 3.21, abu (?), 12:29, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Warcraft 3 в wine будет работать или нет? А Warcraft 1?
    > А сейчас не работает? У меня куча игр в Wine/Proton превосходно работают
    > в Plasma Wayland, никаких проблем.

    Да пока не пробовал, не тестил. Поэтому и спрашиваю - не хочу перегораживать городьбу. Но если пойдет, то и хорошо.

     
  • 2.12, Аноним (-), 10:46, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Во всех этих темах про Wayland постоянно хочу задать вопрос, но забываю.
    > Ну, допустим, в 2073 году перейду на Wayland - Warcraft 3 в wine будет
    > работать или нет? А Warcraft 1?

    Будут работать только "Приключения Алладина".

     
     
  • 3.22, abu (?), 12:30, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Во всех этих темах про Wayland постоянно хочу задать вопрос, но забываю.
    >> Ну, допустим, в 2073 году перейду на Wayland - Warcraft 3 в wine будет
    >> работать или нет? А Warcraft 1?
    > Будут работать только "Приключения Алладина".

    У меня дети эту игру прошли, а сам я играл в нее в 90-х. Хорошая игра, да.

     

  • 1.13, Аноним (13), 10:46, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему интерфейс Win95 выглядит лучше чем это, спустя 30 лет?
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:02, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему бы не использовать заголовочный файл для настроек? Это ж так удобно!
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:24, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это точно попытка воссоздать именно Openbox, а не blackbox, fluxbox, jwm, icewm?
     
     
  • 2.24, Аноним (5), 13:17, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    просто темы от openbox прикрутили и конфиг на xml
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 13:42, 12/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.29, Аноним (-), 13:41, 12/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:42, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    WM и DE подстраиваются и пишутся под Wayland, а не наоборот, большего идиотизма трудно придумать, это как бы под дверь строили дом.
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:43, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > предложены параметры EnableScrollWheelEmulation, DisableScrollWheelEmulation

    EnableScrollWheelEmulation = true
    DisableScrollWheelEmulation - true

     
     
  • 2.32, Аноним (-), 13:46, 12/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:00, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ещё есть ToggleScrollWheelEmulation. Три действия вместо одного триггера.
     

  • 1.18, Аноним (18), 11:47, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какое потребление ресурсов относительно последних иксов и icewm?
     
     
  • 2.33, Аноним (-), 13:50, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это голый WM, он летает! Ну, обгонит он IceWM на несколько попугаев, или проиграет ему в скорости, лично тебе об этом так важно знать?
     
     
  • 3.39, Аноним (18), 16:30, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это голый WM, он летает!

    Мне реально нужно объяснять тебе разницу между субъективной отзывчивостью и потреблением ресурсов?

     

  • 1.19, Аноним (19), 11:58, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Темы устарели, и это все по тихоньку признают!

    Вот, вместо 1000 слов - статья на уважаемом нами опеннет:
    >"X11 устарел и Wayland лучше подходит для современного оборудования. В частности, в текущем виде X11 не может удовлетворить современные потребности, касающиеся многомониторных конфигураций, экранов с высокой плотностью пикселей, HDR, VRR (адаптивное изменение частоты обновления монитора), одновременной работы с несколькими GPU, устойчивости к сбоям, обработки ввода и обеспечения безопасности. "

    Источник: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63439

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:09, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > "Вот, вместо 1000 слов - статья на уважаемом нами опеннет"

    А в ответ лишь 1000 истерик фанатов иксов и 1000 минусов от них же.

     

  • 1.25, Аноним (5), 13:23, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    рамки убираются? корневое меню свернутых окон имеется или без панели свернутое окно не найдешь?
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 14:09, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    такие же, но с перламутровыми пуговицами
     

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