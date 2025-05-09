The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Новая версия дистрибутива Raspberry Pi OS

09.05.2025 10:35

Разработчики проекта Raspberry Pi представили новую версию дистрибутива Raspberry Pi OS 2025-05-06 (Raspbian), основанного на пакетной базе Debian 12 и ядре Linux 6.12. В репозитории доступно около 35 тысяч пакетов. Среда рабочего стола базируется на композитном сервере labwc, использующем библиотеку wlroots от проекта Sway. Для загрузки подготовлены три сборки - сокращённая (494 МБ) для серверных систем, с базовым рабочим столом (1.1 ГБ) и полная с дополнительным набором приложений (2.7 ГБ), доступные для 32- и 64-разрядных архитектур. Дополнительно сформировано обновление для старой редакции Raspberry Pi OS (Legacy), основанной на ядре Linux 6.1 и пакетной базе Debian 11.

Ключевые изменения:

  • Ядро Linux обновлено до выпуска 6.12 (ранее использовалось 6.6).
  • В состав включена реализация экрана блокировки входа в систему, основанная на модифицированном приложении swaylock от проекта Sway. Разработчики Raspberry Pi OS добавили в swaylock новый фронтэнд, поддерживающий выставление фонового изображения.
  • Разделены настройки автоматического входа в систему для графического сеанса и консоли (Ctrl-Alt-F1). Автоматический вход как и прежде включён по умолчанию, но пользователь теперь может выборочно изменить его поведение через конфигуратор Raspberry Pi Configuration и утилиту raspi-config.
  • Добавлено новое приложения для управления принтерами и выводом на печать. Приложение основано на плагине к конфигуратору GNOME.
  • Улучшена работа на сенсорных экранах. Решены многие проблемы, появлявшиеся при использовании Wayland, такие как обработка двойного клика. По умолчанию включён режим эмуляции мыши на сенсорных экранах (касание к экрану генерирует клик, а двойное касание - двойной клик). В конфигуратор в секции Touchscreen предложено новое меню для выбора режима работы - эмуляция мыши или управление жестами. Для упрощения управления файловым менеджером при включённом режиме управления жестами добавлены опции для открытия файлов одним кликом и вывода контекстного меню при удержании касания к экрану.
  • Композитный менеджер labwc обновлён до версии 0.8.1.
  • В экранную клавиатуру Squeekboard добавлена поддержка многомониторных конфигураций и настройки первичного экрана для вывода клавиатуры.
  • Из-за прекращения поддержки в Chromium второй версии манифеста, вместо дополнения uBlock Origin для блокировки рекламы теперь предустановлено дополнение uBlock Origin Lite. Chromium обновлён до версии 135.0.7049.84, а Firefox до версии 138.0.
  • Ускорена работа утилиты wf-panel-pi, формирующей панель на рабочем столе.
  • Вместо утилиты zenity для генерации диалогов и информационных сообщений из командной строки задействован более быстрый аналог - zenoty.
  • Добавлено новое приложение rasputin для настройки клавиатуры и мыши, идущее на смену lxinput.
  • Для запроса паролей вместо скрипта на базе zenity задействовано приложение sudopwd.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.com/ne...)
  2. OpenNews: Для плат Raspberry Pi опубликован генератор системных образов rpi-image-gen
  3. OpenNews: Представлены компьютер-клавиатура Raspberry Pi 500 и монитор Raspberry Pi Monitor
  4. OpenNews: Проект Raspberry Pi представил платы Compute Module 5 и Pico 2 W
  5. OpenNews: Новая версия дистрибутива Raspberry Pi OS, перешедшего на Wayland
  6. OpenNews: Выпуск OSMC 2024.08-1, дистрибутива для создания медиацентра на основе Raspberry Pi
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63211-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:43, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро всё компы будут как малинки на арме.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:01, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    DE, намного лучше чем все эти Xfce, KDE.
     

  • 1.3, Alladin (?), 10:45, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мы добавили wayland!, зачем?. ради сплошного фона на экране блокировки и режима эмуляции мыши для наших сенсорных экранов!!!
     
     
  • 2.5, анонимус (??), 11:00, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  зачем?

    Затем что альтернативы нет.

     
     
  • 3.10, Аноним (2), 11:17, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такая альтернатива.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:57, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А , если взять trinity и сделать из нее trinoty то тоже будет классно
     
     
  • 2.7, анонимус (??), 11:02, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо быть в мейнстриме, а то эти полтора землекопа могут накрыться
     
  • 2.12, Аноним (2), 11:18, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если взять pidora?
     

  • 1.8, Нигер (?), 11:10, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я полирую свой черный пистон
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:18, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:58, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем так зачернять?
     

  • 1.9, Нигер (?), 11:11, 09/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.13, Аноним (14), 11:57, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    бедняжки
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру