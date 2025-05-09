Новая версия дистрибутива Raspberry Pi OS

Разработчики проекта Raspberry Pi представили новую версию дистрибутива Raspberry Pi OS 2025-05-06 (Raspbian), основанного на пакетной базе Debian 12 и ядре Linux 6.12. В репозитории доступно около 35 тысяч пакетов. Среда рабочего стола базируется на композитном сервере labwc, использующем библиотеку wlroots от проекта Sway. Для загрузки подготовлены три сборки - сокращённая (494 МБ) для серверных систем, с базовым рабочим столом (1.1 ГБ) и полная с дополнительным набором приложений (2.7 ГБ), доступные для 32- и 64-разрядных архитектур. Дополнительно сформировано обновление для старой редакции Raspberry Pi OS (Legacy), основанной на ядре Linux 6.1 и пакетной базе Debian 11. Ключевые изменения: Ядро Linux обновлено до выпуска 6.12 (ранее использовалось 6.6).

В состав включена реализация экрана блокировки входа в систему, основанная на модифицированном приложении swaylock от проекта Sway. Разработчики Raspberry Pi OS добавили в swaylock новый фронтэнд, поддерживающий выставление фонового изображения.

Разделены настройки автоматического входа в систему для графического сеанса и консоли (Ctrl-Alt-F1). Автоматический вход как и прежде включён по умолчанию, но пользователь теперь может выборочно изменить его поведение через конфигуратор Raspberry Pi Configuration и утилиту raspi-config.

Добавлено новое приложения для управления принтерами и выводом на печать. Приложение основано на плагине к конфигуратору GNOME.

Улучшена работа на сенсорных экранах. Решены многие проблемы, появлявшиеся при использовании Wayland, такие как обработка двойного клика. По умолчанию включён режим эмуляции мыши на сенсорных экранах (касание к экрану генерирует клик, а двойное касание - двойной клик). В конфигуратор в секции Touchscreen предложено новое меню для выбора режима работы - эмуляция мыши или управление жестами. Для упрощения управления файловым менеджером при включённом режиме управления жестами добавлены опции для открытия файлов одним кликом и вывода контекстного меню при удержании касания к экрану.

Композитный менеджер labwc обновлён до версии 0.8.1.

В экранную клавиатуру Squeekboard добавлена поддержка многомониторных конфигураций и настройки первичного экрана для вывода клавиатуры.

Из-за прекращения поддержки в Chromium второй версии манифеста, вместо дополнения uBlock Origin для блокировки рекламы теперь предустановлено дополнение uBlock Origin Lite. Chromium обновлён до версии 135.0.7049.84, а Firefox до версии 138.0.

Ускорена работа утилиты wf-panel-pi, формирующей панель на рабочем столе.

Вместо утилиты zenity для генерации диалогов и информационных сообщений из командной строки задействован более быстрый аналог - zenoty.

Добавлено новое приложение rasputin для настройки клавиатуры и мыши, идущее на смену lxinput.

Для запроса паролей вместо скрипта на базе zenity задействовано приложение sudopwd.



